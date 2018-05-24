Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.230,00 0,00 -1,63 İş Bankası (C) 6,20 -1,59 -7,18 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92 İş Fin.Kir. 4,42 -15,49 196,64 İş Girişim 1,64 -7,87 -5,75 İş GMYO 1,06 -1,85 -13,37 İş Y. Men. Değ. 2,20 0,00 3,17 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 182,20 1,79 -1,57 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 4,00 -35,00 İttifak Holding 3,00 -0,66 28,76 İz Hayvancılık Tarım 1,92 -0,52 1,05 İzmir Demir Çelik 2,12 -2,30 -34,57 İzmir Fırça 8,12 0,87 -12,22 İzocam 22,34 -0,98 -15,51 Jantsa Jant Sanayi 23,26 -3,33 -24,35 Kafein Yazılım 5,22 3,37 Kapital Yat. Holding 2,65 -2,93 113,71 Kaplamin 3,31 -3,78 -15,56 Kardemir (A) 3,54 -3,54 20,00 Kardemir (B) 3,53 -3,81 20,48 Kardemir (D) 4,78 -1,24 48,91 Karel Elektronik 5,69 -4,21 -2,07 Karsan Otomotiv 1,52 -8,98 -2,56 Karsu Tekstil 1,06 0,95 -46,46 Karsusan Su Ürünleri San. 5,80 0,00 17,17 Kartonsan 249,00 -2,20 -10,51 Katmerciler Ekipman 7,17 -7,48 -40,05 Kent Gıda 127,40 -1,70 -6,67 Kerevitaş Gıda 64,10 -1,00 -45,82 Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 8,57 Kiler GMYO 1,98 -4,81 -45,90 Kipa Ticaret 1,86 -4,62 -27,91 Klimasan Klima 4,79 -6,81 -18,12 Koç Holding 13,77 2,08 -23,88 Konfrut Gıda 20,48 -1,92 43,22 Konya Çimento 196,50 -3,01 -22,94 Kordsa Teknik Tekstil 6,79 -2,16 -7,52 Koza Altın 47,64 2,54 24,71 Koza Madencilik 7,95 9,50 23,45 Körfez GMYO 1,30 3,17 -21,69 Kristal Kola 1,37 -4,20 -23,89 Kron Telekomünikasyon 10,49 -4,46 -43,30 Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 23,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,23 -12,70 -22,17 Kütahya Porselen 5,03 -4,37 -29,85 Lider Faktoring 3,74 0,81 -15,19 Link Bilgisayar 8,62 -1,03 -39,55 Logo Yazılım 48,92 -0,16 -16,73 Lokman Hekim Sağlık 5,49 -3,00 -10,88 Lüks Kadife 3,89 -0,26 -17,41 Makina Takım 1,24 -5,34 -38,00 Mardin Çimento 4,19 -0,95 -2,33 Marka Yatırım Holding 1,12 -4,27 -33,73 Marmaris Altınyunus 14,94 -0,13 -21,37 Marshall 57,75 -2,61 11,49 Martı GMYO 0,69 -4,17 -67,45 Martı Otel 0,74 -2,63 -19,57 Mavi Giyim 46,40 0,13 -20,00 Mazhar Zorlu Holding 5,80 0,00 45,36 MCT Danışmanlık 13,46 10,42 124,33 Mega Polietilen 1,88 2,73 64,91 Menderes Tekstil 0,63 -7,35 -24,10 Merit Turizm 5,68 -0,18 -3,57 Merko Gıda 0,90 -3,23 -32,33 Metal Gayrimenkul 1,14 0,00 -12,31 Metemtur Otelcilik 1,13 -5,04 -23,65 Metro Holding 1,07 2,88 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 1,89 -4,06 -31,27 Metro Yatırım Ortaklığı 2,05 -0,97 -4,65 Migros Ticaret 18,90 0,91 -31,42 Milpa 1,25 -6,02 -42,13 Mistral GMYO 5,11 0,39 -30,85 MLP Sağlık 16,30 0,43 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,31 3,97 -5,76 Mondi Tire Kutsan 1,69 3,05 -6,63 Net Holding 1,74 -1,69 -21,27 Netaş Telekom. 8,72 -7,33 -44,95 Niğbaş Niğde Beton 1,00 -9,91 6,38 Nuh Çimento 9,49 -0,63 4,20 Nurol GMYO 3,43 -3,11 -27,79 Odaş Elektrik 3,96 -10,41 -34,00 Olmuksan-IP 3,99 -3,16 -12,77 Orge Enerji Elektrik 2,80 -3,11 -30,76 Orma Orman Mahsulleri 0,98 -3,92 -13,27 Osmanlı Menkul 2,50 -1,57 -20,38 Ostim Endüstriyel Yat 1,17 -3,31 -28,22 Otokar 74,10 -3,20 -38,62 Oyak Yat. Ort. 0,86 -1,15 -14,85 Oylum Sınai Yatırımlar 1,49 -0,67 -12,35 Özak GMYO 2,99 -1,32 27,78 Özbal Çelik Boru 1,19 -9,16 -55,78 Özderici GMYO 12,40 -6,77 694,87 Özerden Plastik 3,48 1,46 16,78 Panora GMYO 4,67 0,43 3,61 Park Elek.Madencilik 2,75 -5,50 -34,05 Parsan 14,51 -3,72 24,02 Pegasus 23,86 -6,28 -29,41 Peker GMYO 5,51 -0,72 Penguen Gıda 1,32 -1,49 -40,81 Pera GMYO 0,62 -10,14 -29,55 Pergamon Dış Ticaret 5,87 -2,17 53,27 Petkim 4,57 -1,72 -38,10 Petrokent Turizm 48,50 3,15 2,15 Pınar Et Ve Un 8,34 -2,23 -9,40 Pınar Su 1,50 -0,66 -16,67 Pınar Süt 9,72 -1,82 -19,77 Plastikkart 2,16 -2,26 -25,26 Polisan Holding 6,20 -4,76 -28,24 Politeknik Metal 38,48 -1,08 15,56 Prizma Press Matbaacılık 1,65 -1,20 1,85 QNB Finans Fin. Kir. 4,19 0,72 7,44 QNB Finansbank 4,72 -2,68 -14,18 Ral Yatırım Holding 1,50 2,04 -7,98 Ray Sigorta 1,08 -1,82 -40,33 Reysaş GMYO 1,26 -3,82 -0,79 Reysaş Lojistik 0,86 -2,27 -32,81 Rhea Girişim 0,66 -2,94 -41,07 Rodrigo Tekstil 1,29 -1,53 -56,86 Royal Halı 0,83 -2,35 -8,79 RTA Laboratuvarları 1,67 -3,47 -39,49 Sabancı Holding 9,65 -0,52 -10,66 Safkar Ege Soğutmacılık 1,71 -5,00 Salix Yatırım Holding 4,10 -3,07 -47,44 Sanel Mühendislik 1,34 -2,19 -21,64 Sanifoam Sünger 1,48 -5,13 -11,90 Sanko Pazarlama 3,16 -1,25 -0,40 Saray Matbaacılık 1,01 -5,61 -5,61 Sarkuysan 3,25 -0,61 -1,52 Sasa Polyester 9,07 -2,26 15,78 Say Reklamcılık 1,16 1,75 -30,54 Sekuro Plastik 8,89 1,72 3,37 Selçuk Ecza Deposu 3,83 -0,78 9,36 Selçuk Gıda 0,50 2,04 78,57 Senkron Güvenlik 1,11 -0,89 -40,32 Serve Kırtasiye 1,40 -1,41 125,81 Servet GMYO 2,80 -2,10 -7,89 Seyitler Kimya 7,60 -3,06 -15,37 Silverline Endüstri 1,53 -1,92 -30,14 Sinpaş GMYO 0,64 0,00 -16,88 Soda Sanayii 5,41 -1,28 7,34 Sodaş Sodyum Sanayii 4,08 0,25 19,70 Söktaş 1,26 -1,56 -24,10 Sönmez Filament 3,12 -3,41 -24,82 Sönmez Pamuklu 3,69 -0,81 -6,82 Sumaş Suni Tahta 6,48 2,86 Şeker Fin. Kir. 2,46 -0,40 -4,28 Şekerbank 1,28 -4,48 -30,05 Şişe Cam 4,05 -2,88 -13,83 Şok Marketler 10,28 2,90 T. Halk Bankası 7,72 -3,26 -28,39 T. Kalkınma Bank. 3,78 -4,55 -31,77 T.S.K.B. 1,19 -3,25 -15,23 T.Tuborg 10,50 -4,55 3,96 Taç Tarım Ürünleri 1,55 1,31 -36,21 Tat Gıda 3,91 -3,93 -23,86 TAV Havalimanları 20,88 0,19 -2,70 Taze Kuru Gıda 7,18 0,00 -11,90 Tek-Art Turizm 0,66 -4,35 -12,31 Tekfen Holding 15,03 -2,53 -8,24 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,14 -4,56 -39,03 Temapol Polimer Plastik 3,04 -2,56 -36,27 TGS Dış Ticaret 5,25 -1,13 44,63 Tofaş Oto. Fab. 24,00 2,92 -22,95 Torunlar GMYO 2,65 -1,49 -20,42 Trabzon Liman 12,00 -2,60 Trabzonspor Sportif 1,32 -4,35 -40,00 Trakya Cam 3,99 -5,00 -13,64 Trend GMYO 1,29 -1,53 TSKB GMYO 0,58 -3,33 -20,55 Tuğçelik 2,44 -3,94 -23,27 Tukaş 1,40 -5,41 -37,22 Turcas Petrol 1,80 -4,26 -24,37 Turkcell 12,98 1,88 -16,15 Tümosan Motor ve Traktör 4,92 -3,72 -35,18 Tüpraş 99,00 -2,08 -8,21 Türk Hava Yolları 15,66 -6,00 -0,19 Türk Prysmian Kablo 1,75 -1,13 -30,09 Türk Telekom 6,34 3,59 -1,55 Türk Traktör 57,15 4,38 -18,92 Türker Proje Gayrimenkul 35,20 -2,98 -6,28 Ufuk Yatırım 1,79 -2,72 -41,69 Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 -3,68 -23,39 Ulusoy Elektrik 8,00 -4,08 -14,26 Ulusoy Un Sanayi 1,87 -5,08 -32,73 Umpaş Holding 0,53 -3,64 -15,87 Uşak Seramik 1,73 -3,89 -29,39 Utopya Turizm 2,71 -7,19 -39,64 Uzertaş Boya 0,96 20,00 -15,79 Ülker Bisküvi 17,38 -1,59 -11,64 Ünye Çimento 4,58 -0,22 10,10 Vakıf Fin. Kir. 1,86 -6,06 -10,58 Vakıf GMYO 1,92 -4,95 -26,15 Vakıf Yat. Ort. 1,16 -2,52 -18,31 Vakıflar Bankası 5,64 -2,76 -16,69 Vakko Tekstil 2,64 -5,04 -10,36 Vanet Gıda 2,30 -3,36 -28,13 Verusa Holding 24,76 -0,96 8,03 Verusaturk Girisim 2,57 0,78 8,90 Vestel 8,59 -4,66 13,47 Vestel Beyaz Eşya 9,20 -2,02 8,49 Viking Kağıt 1,21 0,00 0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,42 -5,96 -38,79 Yapı ve Kredi Bank. 3,97 0,00 -8,53 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,95 -3,47 -20,29 Yataş 24,00 -4,76 -15,19 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,55 -2,52 47,65 Yeni Gimat GMYO 12,90 2,54 3,18 Yeşil GMYO 0,46 -4,17 -26,98 Yeşil Yapı 0,48 -2,04 -52,94 Yeşil Yatırım Holding 12,18 -2,48 -23,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.880,00 -0,94 4,19 Yonga Mobilya 11,00 1,66 268,35 Yünsa 7,29 -5,32 62,00 Zorlu Enerji 1,42 -4,70 -10,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

