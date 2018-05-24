FİNANS

Borsada günlük işlemler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.230,00 0,00 -1,63 İş Bankası (C) 6,20 -1,59 -7,18 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92 İş Fin.Kir. 4,42 -15,49 196,64 İş Girişim 1,64 -7,87 -5,75 İş GMYO 1,06 -1,85 -13,37 İş Y. Men. Değ. 2,20 0,00 3,17 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 182,20 1,79 -1,57 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 4,00 -35,00 İttifak Holding 3,00 -0,66 28,76 İz Hayvancılık Tarım 1,92 -0,52 1,05 İzmir Demir Çelik 2,12 -2,30 -34,57 İzmir Fırça 8,12 0,87 -12,22 İzocam 22,34 -0,98 -15,51 Jantsa Jant Sanayi 23,26 -3,33 -24,35 Kafein Yazılım 5,22 3,37 Kapital Yat. Holding 2,65 -2,93 113,71 Kaplamin 3,31 -3,78 -15,56 Kardemir (A) 3,54 -3,54 20,00 Kardemir (B) 3,53 -3,81 20,48 Kardemir (D) 4,78 -1,24 48,91 Karel Elektronik 5,69 -4,21 -2,07 Karsan Otomotiv 1,52 -8,98 -2,56 Karsu Tekstil 1,06 0,95 -46,46 Karsusan Su Ürünleri San. 5,80 0,00 17,17 Kartonsan 249,00 -2,20 -10,51 Katmerciler Ekipman 7,17 -7,48 -40,05 Kent Gıda 127,40 -1,70 -6,67 Kerevitaş Gıda 64,10 -1,00 -45,82 Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 8,57 Kiler GMYO 1,98 -4,81 -45,90 Kipa Ticaret 1,86 -4,62 -27,91 Klimasan Klima 4,79 -6,81 -18,12 Koç Holding 13,77 2,08 -23,88 Konfrut Gıda 20,48 -1,92 43,22 Konya Çimento 196,50 -3,01 -22,94 Kordsa Teknik Tekstil 6,79 -2,16 -7,52 Koza Altın 47,64 2,54 24,71 Koza Madencilik 7,95 9,50 23,45 Körfez GMYO 1,30 3,17 -21,69 Kristal Kola 1,37 -4,20 -23,89 Kron Telekomünikasyon 10,49 -4,46 -43,30 Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 23,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,23 -12,70 -22,17 Kütahya Porselen 5,03 -4,37 -29,85 Lider Faktoring 3,74 0,81 -15,19 Link Bilgisayar 8,62 -1,03 -39,55 Logo Yazılım 48,92 -0,16 -16,73 Lokman Hekim Sağlık 5,49 -3,00 -10,88 Lüks Kadife 3,89 -0,26 -17,41 Makina Takım 1,24 -5,34 -38,00 Mardin Çimento 4,19 -0,95 -2,33 Marka Yatırım Holding 1,12 -4,27 -33,73 Marmaris Altınyunus 14,94 -0,13 -21,37 Marshall 57,75 -2,61 11,49 Martı GMYO 0,69 -4,17 -67,45 Martı Otel 0,74 -2,63 -19,57 Mavi Giyim 46,40 0,13 -20,00 Mazhar Zorlu Holding 5,80 0,00 45,36 MCT Danışmanlık 13,46 10,42 124,33 Mega Polietilen 1,88 2,73 64,91 Menderes Tekstil 0,63 -7,35 -24,10 Merit Turizm 5,68 -0,18 -3,57 Merko Gıda 0,90 -3,23 -32,33 Metal Gayrimenkul 1,14 0,00 -12,31 Metemtur Otelcilik 1,13 -5,04 -23,65 Metro Holding 1,07 2,88 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 1,89 -4,06 -31,27 Metro Yatırım Ortaklığı 2,05 -0,97 -4,65 Migros Ticaret 18,90 0,91 -31,42 Milpa 1,25 -6,02 -42,13 Mistral GMYO 5,11 0,39 -30,85 MLP Sağlık 16,30 0,43 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,31 3,97 -5,76 Mondi Tire Kutsan 1,69 3,05 -6,63 Net Holding 1,74 -1,69 -21,27 Netaş Telekom. 8,72 -7,33 -44,95 Niğbaş Niğde Beton 1,00 -9,91 6,38 Nuh Çimento 9,49 -0,63 4,20 Nurol GMYO 3,43 -3,11 -27,79 Odaş Elektrik 3,96 -10,41 -34,00 Olmuksan-IP 3,99 -3,16 -12,77 Orge Enerji Elektrik 2,80 -3,11 -30,76 Orma Orman Mahsulleri 0,98 -3,92 -13,27 Osmanlı Menkul 2,50 -1,57 -20,38 Ostim Endüstriyel Yat 1,17 -3,31 -28,22 Otokar 74,10 -3,20 -38,62 Oyak Yat. Ort. 0,86 -1,15 -14,85 Oylum Sınai Yatırımlar 1,49 -0,67 -12,35 Özak GMYO 2,99 -1,32 27,78 Özbal Çelik Boru 1,19 -9,16 -55,78 Özderici GMYO 12,40 -6,77 694,87 Özerden Plastik 3,48 1,46 16,78 Panora GMYO 4,67 0,43 3,61 Park Elek.Madencilik 2,75 -5,50 -34,05 Parsan 14,51 -3,72 24,02 Pegasus 23,86 -6,28 -29,41 Peker GMYO 5,51 -0,72 Penguen Gıda 1,32 -1,49 -40,81 Pera GMYO 0,62 -10,14 -29,55 Pergamon Dış Ticaret 5,87 -2,17 53,27 Petkim 4,57 -1,72 -38,10 Petrokent Turizm 48,50 3,15 2,15 Pınar Et Ve Un 8,34 -2,23 -9,40 Pınar Su 1,50 -0,66 -16,67 Pınar Süt 9,72 -1,82 -19,77 Plastikkart 2,16 -2,26 -25,26 Polisan Holding 6,20 -4,76 -28,24 Politeknik Metal 38,48 -1,08 15,56 Prizma Press Matbaacılık 1,65 -1,20 1,85 QNB Finans Fin. Kir. 4,19 0,72 7,44 QNB Finansbank 4,72 -2,68 -14,18 Ral Yatırım Holding 1,50 2,04 -7,98 Ray Sigorta 1,08 -1,82 -40,33 Reysaş GMYO 1,26 -3,82 -0,79 Reysaş Lojistik 0,86 -2,27 -32,81 Rhea Girişim 0,66 -2,94 -41,07 Rodrigo Tekstil 1,29 -1,53 -56,86 Royal Halı 0,83 -2,35 -8,79 RTA Laboratuvarları 1,67 -3,47 -39,49 Sabancı Holding 9,65 -0,52 -10,66 Safkar Ege Soğutmacılık 1,71 -5,00 Salix Yatırım Holding 4,10 -3,07 -47,44 Sanel Mühendislik 1,34 -2,19 -21,64 Sanifoam Sünger 1,48 -5,13 -11,90 Sanko Pazarlama 3,16 -1,25 -0,40 Saray Matbaacılık 1,01 -5,61 -5,61 Sarkuysan 3,25 -0,61 -1,52 Sasa Polyester 9,07 -2,26 15,78 Say Reklamcılık 1,16 1,75 -30,54 Sekuro Plastik 8,89 1,72 3,37 Selçuk Ecza Deposu 3,83 -0,78 9,36 Selçuk Gıda 0,50 2,04 78,57 Senkron Güvenlik 1,11 -0,89 -40,32 Serve Kırtasiye 1,40 -1,41 125,81 Servet GMYO 2,80 -2,10 -7,89 Seyitler Kimya 7,60 -3,06 -15,37 Silverline Endüstri 1,53 -1,92 -30,14 Sinpaş GMYO 0,64 0,00 -16,88 Soda Sanayii 5,41 -1,28 7,34 Sodaş Sodyum Sanayii 4,08 0,25 19,70 Söktaş 1,26 -1,56 -24,10 Sönmez Filament 3,12 -3,41 -24,82 Sönmez Pamuklu 3,69 -0,81 -6,82 Sumaş Suni Tahta 6,48 2,86 Şeker Fin. Kir. 2,46 -0,40 -4,28 Şekerbank 1,28 -4,48 -30,05 Şişe Cam 4,05 -2,88 -13,83 Şok Marketler 10,28 2,90 T. Halk Bankası 7,72 -3,26 -28,39 T. Kalkınma Bank. 3,78 -4,55 -31,77 T.S.K.B. 1,19 -3,25 -15,23 T.Tuborg 10,50 -4,55 3,96 Taç Tarım Ürünleri 1,55 1,31 -36,21 Tat Gıda 3,91 -3,93 -23,86 TAV Havalimanları 20,88 0,19 -2,70 Taze Kuru Gıda 7,18 0,00 -11,90 Tek-Art Turizm 0,66 -4,35 -12,31 Tekfen Holding 15,03 -2,53 -8,24 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,14 -4,56 -39,03 Temapol Polimer Plastik 3,04 -2,56 -36,27 TGS Dış Ticaret 5,25 -1,13 44,63 Tofaş Oto. Fab. 24,00 2,92 -22,95 Torunlar GMYO 2,65 -1,49 -20,42 Trabzon Liman 12,00 -2,60 Trabzonspor Sportif 1,32 -4,35 -40,00 Trakya Cam 3,99 -5,00 -13,64 Trend GMYO 1,29 -1,53 TSKB GMYO 0,58 -3,33 -20,55 Tuğçelik 2,44 -3,94 -23,27 Tukaş 1,40 -5,41 -37,22 Turcas Petrol 1,80 -4,26 -24,37 Turkcell 12,98 1,88 -16,15 Tümosan Motor ve Traktör 4,92 -3,72 -35,18 Tüpraş 99,00 -2,08 -8,21 Türk Hava Yolları 15,66 -6,00 -0,19 Türk Prysmian Kablo 1,75 -1,13 -30,09 Türk Telekom 6,34 3,59 -1,55 Türk Traktör 57,15 4,38 -18,92 Türker Proje Gayrimenkul 35,20 -2,98 -6,28 Ufuk Yatırım 1,79 -2,72 -41,69 Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 -3,68 -23,39 Ulusoy Elektrik 8,00 -4,08 -14,26 Ulusoy Un Sanayi 1,87 -5,08 -32,73 Umpaş Holding 0,53 -3,64 -15,87 Uşak Seramik 1,73 -3,89 -29,39 Utopya Turizm 2,71 -7,19 -39,64 Uzertaş Boya 0,96 20,00 -15,79 Ülker Bisküvi 17,38 -1,59 -11,64 Ünye Çimento 4,58 -0,22 10,10 Vakıf Fin. Kir. 1,86 -6,06 -10,58 Vakıf GMYO 1,92 -4,95 -26,15 Vakıf Yat. Ort. 1,16 -2,52 -18,31 Vakıflar Bankası 5,64 -2,76 -16,69 Vakko Tekstil 2,64 -5,04 -10,36 Vanet Gıda 2,30 -3,36 -28,13 Verusa Holding 24,76 -0,96 8,03 Verusaturk Girisim 2,57 0,78 8,90 Vestel 8,59 -4,66 13,47 Vestel Beyaz Eşya 9,20 -2,02 8,49 Viking Kağıt 1,21 0,00 0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,42 -5,96 -38,79 Yapı ve Kredi Bank. 3,97 0,00 -8,53 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,95 -3,47 -20,29 Yataş 24,00 -4,76 -15,19 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,55 -2,52 47,65 Yeni Gimat GMYO 12,90 2,54 3,18 Yeşil GMYO 0,46 -4,17 -26,98 Yeşil Yapı 0,48 -2,04 -52,94 Yeşil Yatırım Holding 12,18 -2,48 -23,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.880,00 -0,94 4,19 Yonga Mobilya 11,00 1,66 268,35 Yünsa 7,29 -5,32 62,00 Zorlu Enerji 1,42 -4,70 -10,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Fons A.Ş. CEO'su Budak: Hiçbir yere gitmiyoruzFons A.Ş. CEO'su Budak: Hiçbir yere gitmiyoruz
Vali araya girdi, tavuk üretimi yeniden başladıVali araya girdi, tavuk üretimi yeniden başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada günlük işlemler (2)

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

AK Parti Polis, hemşire, öğretmen göstergelerini 3600'e çekti

AK Parti Polis, hemşire, öğretmen göstergelerini 3600'e çekti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elektrik aboneleri için fatura öderken kazandıran uygulama

Elektrik aboneleri için fatura öderken kazandıran uygulama

Fons A.Ş. CEO'su Budak: Hiçbir yere gitmiyoruz

Fons A.Ş. CEO'su Budak: Hiçbir yere gitmiyoruz

Vali araya girdi, tavuk üretimi yeniden başladı

Vali araya girdi, tavuk üretimi yeniden başladı

Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var

Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var

Yerli patates çeşidi Nahita'nın tohumu 15 ülkeye satılacak

Yerli patates çeşidi Nahita'nın tohumu 15 ülkeye satılacak

Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.