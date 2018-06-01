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Borsada günlük işlemler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 18:35 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.400,00 -10,00 -15,25 İş Bankası (B) 1.188,90 -0,13 -4,92 İş Bankası (C) 5,83 -2,18 -12,72 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92 İş Fin.Kir. 2,62 1,55 88,01 İş Girişim 1,64 -1,80 -5,75 İş GMYO 0,98 -2,00 -19,91 İş Y. Men. Değ. 2,21 0,45 3,64 İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 0,12 İşbir Holding 184,80 -0,11 -0,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 -3,85 -37,50 İttifak Holding 3,03 -0,33 30,04 İz Hayvancılık Tarım 1,93 -0,52 1,58 İzmir Demir Çelik 2,20 -2,22 -32,10 İzmir Fırça 8,59 0,82 -7,14 İzocam 22,66 -1,22 -14,30 Jantsa Jant Sanayi 23,30 -2,59 -24,22 Kafein Yazılım 5,28 1,15 Kapital Yat. Holding 2,66 -2,92 114,52 Kaplamin 3,41 -4,21 -13,01 Kardemir (A) 3,57 -1,65 21,02 Kardemir (B) 3,54 -0,84 20,82 Kardemir (D) 4,78 0,42 48,91 Karel Elektronik 5,89 -2,97 1,38 Karsan Otomotiv 1,60 -1,23 2,56 Karsu Tekstil 1,09 0,00 -44,95 Karsusan Su Ürünleri San. 5,41 -1,46 9,29 Kartonsan 252,80 0,52 -9,15 Katmerciler Ekipman 7,22 -2,96 -39,63 Kent Gıda 126,80 -1,17 -7,11 Kerevitaş Gıda 2,30 -3,77 -46,15 Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 11,43 Kiler GMYO 2,20 -3,93 -39,89 Kipa Ticaret 1,99 -3,86 -22,87 Klimasan Klima 4,97 -0,20 -15,04 Koç Holding 13,95 -0,14 -22,88 Konfrut Gıda 20,30 -3,06 41,96 Konya Çimento 190,90 -2,45 -25,14 Kordsa Teknik Tekstil 6,87 -0,29 -6,43 Koza Altın 47,90 0,25 25,39 Koza Madencilik 8,49 0,47 31,83 Körfez GMYO 1,27 0,00 -23,49 Kristal Kola 1,29 -2,27 -28,33 Kron Telekomünikasyon 11,10 0,82 -40,00 Kuştur Kuşadası Turizm 10,35 8,84 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,50 5,04 -39,76 Kütahya Porselen 5,13 -1,72 -28,45 Lider Faktoring 3,81 -0,26 -13,61 Link Bilgisayar 8,52 -3,95 -40,25 Logo Yazılım 47,80 -0,42 -18,64 Lokman Hekim Sağlık 5,68 -0,70 -7,79 Lüks Kadife 3,89 1,30 -17,41 Makina Takım 1,32 -1,49 -34,00 Mardin Çimento 4,10 -1,91 -4,43 Marka Yatırım Holding 1,06 0,00 -37,28 Marmaris Altınyunus 16,28 3,96 -14,32 Marshall 53,70 1,51 3,67 Martı GMYO 0,67 -4,29 -68,40 Martı Otel 0,75 -1,32 -18,48 Mavi Giyim 48,26 -0,94 -15,87 Mazhar Zorlu Holding 5,74 -0,86 43,86 MCT Danışmanlık 20,72 19,91 245,33 Mega Polietilen 2,05 0,49 79,82 Menderes Tekstil 0,67 -2,90 -19,28 Merit Turizm 5,79 1,05 -1,70 Merko Gıda 0,91 -2,15 -31,58 Metal Gayrimenkul 1,10 -7,56 -15,38 Metemtur Otelcilik 1,14 -3,39 -22,97 Metro Holding 1,07 -2,73 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 1,92 -3,03 -30,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,49 -9,15 -30,70 Migros Ticaret 19,51 -1,81 -29,21 Milpa 1,23 -1,60 -43,06 Mistral GMYO 5,28 2,13 -28,55 MLP Sağlık 15,53 -2,94 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,21 16,35 -12,95 Mondi Tire Kutsan 1,54 -2,53 -14,92 Net Holding 1,70 -1,16 -23,08 Netaş Telekom. 9,06 -0,77 -42,80 Niğbaş Niğde Beton 0,86 -6,52 -8,51 Nuh Çimento 9,60 -1,03 5,41 Nurol GMYO 3,51 -1,40 -26,11 Odaş Elektrik 4,27 -2,29 -28,83 Olmuksan-IP 3,80 -0,78 -16,92 Orge Enerji Elektrik 2,69 -3,58 -33,48 Orma Orman Mahsulleri 0,99 -3,88 -12,39 Osmanlı Menkul 2,61 1,16 -16,88 Ostim Endüstriyel Yat 1,18 -0,84 -27,61 Otokar 75,75 -1,94 -37,25 Oyak Yat. Ort. 0,85 -1,16 -14,15 Oylum Sınai Yatırımlar 1,48 -1,33 -12,94 Özak GMYO 2,80 -1,06 19,66 Özbal Çelik Boru 1,36 -1,45 -49,47 Özderici GMYO 6,00 -5,81 480,55 Özerden Plastik 3,44 -0,58 15,44 Panora GMYO 4,60 0,66 2,06 Park Elek.Madencilik 2,82 -1,74 -32,37 Parsan 13,95 -1,55 19,23 Pegasus 26,04 -2,25 -22,96 Peker GMYO 5,87 2,98 Penguen Gıda 1,30 -2,26 -41,70 Pera GMYO 0,61 0,00 -30,68 Pergamon Dış Ticaret 5,88 2,26 53,53 Petkim 4,56 -3,18 -38,23 Petrokent Turizm 46,40 -1,32 -2,27 Pınar Et Ve Un 7,88 -1,25 -14,40 Pınar Su 1,49 -1,32 -17,22 Pınar Süt 9,46 -1,66 -21,92 Plastikkart 2,20 0,00 -23,88 Polisan Holding 6,23 -0,48 -27,89 Politeknik Metal 39,60 -0,95 18,92 Prizma Press Matbaacılık 1,66 -0,60 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 4,40 8,37 12,82 QNB Finansbank 4,52 -2,59 -17,82 Ral Yatırım Holding 1,58 -2,47 -3,07 Ray Sigorta 1,12 0,90 -38,12 Reysaş GMYO 1,15 -3,36 -9,45 Reysaş Lojistik 0,81 -2,41 -36,72 Rhea Girişim 0,66 0,00 -41,07 Rodrigo Tekstil 1,28 -0,78 -57,19 Royal Halı 0,85 3,66 -6,59 RTA Laboratuvarları 1,68 -2,33 -39,13 Sabancı Holding 9,10 -2,47 -15,75 Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 0,58 Salix Yatırım Holding 4,21 -0,94 -46,03 Sanel Mühendislik 1,42 -4,70 -16,96 Sanifoam Sünger 1,51 0,00 -10,12 Sanko Pazarlama 3,24 2,86 2,12 Saray Matbaacılık 0,99 -1,00 -7,48 Sarkuysan 3,43 0,29 3,94 Sasa Polyester 10,16 -4,42 29,69 Say Reklamcılık 1,13 -1,74 -32,34 Sekuro Plastik 6,06 5,76 -29,53 Selçuk Ecza Deposu 3,88 0,00 10,79 Selçuk Gıda 0,45 0,00 60,71 Senkron Güvenlik 1,07 -1,83 -42,47 Serve Kırtasiye 1,26 -0,79 103,23 Servet GMYO 2,59 -2,63 -14,80 Seyitler Kimya 7,39 0,82 -17,71 Silverline Endüstri 1,50 0,00 -31,51 Sinpaş GMYO 0,61 -3,17 -20,78 Soda Sanayii 5,35 0,75 11,29 Sodaş Sodyum Sanayii 4,80 -2,04 40,82 Söktaş 1,28 1,59 -22,89 Sönmez Filament 3,24 -1,82 -21,93 Sönmez Pamuklu 3,52 -2,76 -11,11 Sumaş Suni Tahta 8,08 3,59 Şeker Fin. Kir. 2,45 0,00 -4,67 Şekerbank 1,22 -3,17 -33,33 Şişe Cam 4,08 2,51 -10,32 Şok Marketler 10,36 0,10 T. Halk Bankası 7,48 -2,60 -30,61 T. Kalkınma Bank. 3,62 -2,43 -34,66 T.S.K.B. 1,22 0,00 -13,09 T.Tuborg 10,66 -2,20 5,54 Taç Tarım Ürünleri 1,44 -2,70 -40,74 Tat Gıda 4,04 -1,22 -21,33 TAV Havalimanları 22,28 1,55 3,82 Taze Kuru Gıda 6,90 -1,43 -15,34 Tek-Art Turizm 0,80 0,00 6,30 Tekfen Holding 15,57 2,84 -4,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,60 -2,44 -30,10 Temapol Polimer Plastik 3,15 4,30 -33,96 TGS Dış Ticaret 5,26 -0,19 44,90 Tofaş Oto. Fab. 24,60 -1,60 -21,02 Torunlar GMYO 2,76 -1,08 -17,12 Trabzon Liman 11,27 -1,57 Trabzonspor Sportif 1,37 0,00 -37,73 Trakya Cam 3,92 -2,00 -11,98 Trend GMYO 1,27 -0,78 TSKB GMYO 0,58 0,00 -20,55 Tuğçelik 2,55 -1,92 -19,81 Tukaş 1,52 -1,30 -31,84 Turcas Petrol 1,79 -3,24 -24,79 Turkcell 11,77 -1,92 -23,97 Tümosan Motor ve Traktör 5,02 -1,76 -33,86 Tüpraş 105,70 -0,38 -2,00 Türk Hava Yolları 16,55 -0,60 5,48 Türk Prysmian Kablo 1,68 -2,89 -32,89 Türk Telekom 5,60 -5,56 -13,04 Türk Traktör 57,20 -2,39 -18,85 Türker Proje Gayrimenkul 34,96 -1,58 -6,92 Ufuk Yatırım 1,90 0,00 -38,11 Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 -2,24 -23,39 Ulusoy Elektrik 7,98 -0,87 -14,47 Ulusoy Un Sanayi 1,89 -1,05 -32,01 Umpaş Holding 0,50 -3,85 -20,63 Uşak Seramik 1,78 -2,20 -27,35 Utopya Turizm 2,61 -4,40 -41,87 Uzertaş Boya 1,04 8,33 -8,77 Ülker Bisküvi 17,54 0,23 -10,83 Ünye Çimento 4,62 -0,86 11,06 Vakıf Fin. Kir. 1,93 -0,52 -7,21 Vakıf GMYO 1,87 -3,11 -28,08 Vakıf Yat. Ort. 1,13 -2,59 -20,42 Vakıflar Bankası 5,35 -2,19 -20,97 Vakko Tekstil 2,61 -3,33 -11,37 Vanet Gıda 2,27 -2,58 -29,06 Verusa Holding 24,80 2,06 8,20 Verusaturk Girisim 2,91 4,68 23,31 Vestel 8,90 0,45 17,57 Vestel Beyaz Eşya 10,79 5,78 27,24 Viking Kağıt 1,21 0,83 0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 -1,38 -38,36 Yapı ve Kredi Bank. 3,91 -2,74 -9,91 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,02 -1,46 -17,43 Yataş 23,56 -6,06 -16,75 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,62 1,25 54,32 Yeni Gimat GMYO 12,70 -0,47 1,58 Yeşil GMYO 0,44 -2,22 -30,16 Yeşil Yapı 0,47 0,00 -53,92 Yeşil Yatırım Holding 12,57 1,05 -21,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.909,90 -0,06 5,85 Yonga Mobilya 7,11 -5,20 138,09 Yünsa 6,98 -3,32 55,11 Zorlu Enerji 1,48 0,00 -6,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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