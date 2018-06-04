Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.399,40 0,00 -15,26 İş Bankası (B) 1.188,90 -4,92 İş Bankası (C) 5,82 -0,17 -12,87 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92 İş Fin.Kir. 2,55 -2,67 82,98 İş Girişim 1,63 -0,61 -6,32 İş GMYO 0,98 0,00 -19,91 İş Y. Men. Değ. 2,21 0,00 3,64 İş Yat. Ort. 0,79 0,00 0,12 İşbir Holding 180,00 -2,60 -2,76 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 4,00 -35,00 İttifak Holding 3,03 0,00 30,04 İz Hayvancılık Tarım 1,93 0,00 1,58 İzmir Demir Çelik 2,41 9,55 -25,62 İzmir Fırça 8,65 0,70 -6,49 İzocam 23,12 2,03 -12,56 Jantsa Jant Sanayi 23,66 1,55 -23,05 Kafein Yazılım 5,52 4,55 Kapital Yat. Holding 2,70 1,50 117,74 Kaplamin 3,49 2,35 -10,97 Kardemir (A) 3,56 -0,28 20,68 Kardemir (B) 3,55 0,28 21,16 Kardemir (D) 4,82 0,84 50,16 Karel Elektronik 5,79 -1,70 -0,34 Karsan Otomotiv 1,60 0,00 2,56 Karsu Tekstil 1,08 -0,92 -45,45 Karsusan Su Ürünleri San. 5,41 0,00 9,29 Kartonsan 249,80 -1,19 -10,22 Katmerciler Ekipman 7,34 1,66 -38,63 Kent Gıda 129,80 2,37 -4,91 Kerevitaş Gıda 2,29 -0,43 -46,38 Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 8,57 Kiler GMYO 2,13 -3,18 -41,80 Kipa Ticaret 1,98 -0,50 -23,26 Klimasan Klima 4,93 -0,80 -15,73 Koç Holding 14,10 1,08 -22,05 Konfrut Gıda 20,24 -0,30 41,54 Konya Çimento 190,30 -0,31 -25,37 Kordsa Teknik Tekstil 6,85 -0,29 -6,70 Koza Altın 49,38 3,09 29,27 Koza Madencilik 8,84 4,12 37,27 Körfez GMYO 1,30 2,36 -21,69 Kristal Kola 1,28 -0,78 -28,89 Kron Telekomünikasyon 11,10 0,00 -40,00 Kuştur Kuşadası Turizm 10,35 8,84 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,59 3,60 -37,59 Kütahya Porselen 5,16 0,58 -28,03 Lider Faktoring 3,82 0,26 -13,38 Link Bilgisayar 8,64 1,41 -39,41 Logo Yazılım 47,56 -0,50 -19,05 Lokman Hekim Sağlık 5,84 2,82 -5,19 Lüks Kadife 3,86 -0,77 -18,05 Makina Takım 1,33 0,76 -33,50 Mardin Çimento 4,10 0,00 -4,43 Marka Yatırım Holding 1,05 -0,94 -37,87 Marmaris Altınyunus 16,16 -0,74 -14,95 Marshall 54,20 0,93 4,63 Martı GMYO 0,66 -1,49 -68,87 Martı Otel 0,77 2,67 -16,30 Mavi Giyim 47,88 -0,79 -16,53 Mazhar Zorlu Holding 5,74 0,00 43,86 MCT Danışmanlık 23,50 13,42 291,67 Mega Polietilen 2,10 2,44 84,21 Menderes Tekstil 0,67 0,00 -19,28 Merit Turizm 5,78 -0,17 -1,87 Merko Gıda 0,92 1,10 -30,83 Metal Gayrimenkul 1,18 7,27 -9,23 Metemtur Otelcilik 1,16 1,75 -21,62 Metro Holding 1,07 0,00 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 1,90 -1,04 -30,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,40 -6,04 -34,88 Migros Ticaret 19,90 2,00 -27,79 Milpa 1,24 0,81 -42,59 Mistral GMYO 5,22 -1,14 -29,36 MLP Sağlık 15,53 0,00 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,29 6,61 -7,19 Mondi Tire Kutsan 1,56 1,30 -13,81 Net Holding 1,69 -0,59 -23,53 Netaş Telekom. 9,08 0,22 -42,68 Niğbaş Niğde Beton 0,90 4,65 -4,26 Nuh Çimento 9,68 0,83 6,29 Nurol GMYO 3,48 -0,85 -26,74 Odaş Elektrik 4,22 -1,17 -29,67 Olmuksan-IP 3,82 0,53 -16,48 Orge Enerji Elektrik 2,72 1,12 -32,74 Orma Orman Mahsulleri 0,99 -12,39 Osmanlı Menkul 2,59 -0,77 -17,52 Ostim Endüstriyel Yat 1,19 0,85 -26,99 Otokar 74,55 -1,58 -38,24 Oyak Yat. Ort. 0,85 0,00 -14,15 Oylum Sınai Yatırımlar 1,44 -2,70 -15,29 Özak GMYO 2,79 -0,36 19,23 Özbal Çelik Boru 1,39 2,21 -48,35 Özderici GMYO 6,00 0,00 480,55 Özerden Plastik 3,40 -1,16 14,09 Panora GMYO 4,65 3,16 5,29 Park Elek.Madencilik 2,85 1,06 -31,65 Parsan 13,80 -1,08 17,95 Pegasus 26,86 3,15 -20,53 Peker GMYO 5,74 -2,21 Penguen Gıda 1,33 2,31 -40,36 Pera GMYO 0,61 0,00 -30,68 Pergamon Dış Ticaret 5,80 -1,36 51,44 Petkim 4,61 1,10 -37,56 Petrokent Turizm 46,70 0,65 -1,64 Pınar Et Ve Un 7,88 0,00 -14,40 Pınar Su 1,48 -0,67 -17,78 Pınar Süt 9,44 -0,21 -22,08 Plastikkart 2,19 -0,45 -24,22 Polisan Holding 6,28 0,80 -27,31 Politeknik Metal 39,44 -0,40 18,44 Prizma Press Matbaacılık 1,67 0,60 3,09 QNB Finans Fin. Kir. 4,25 -3,41 8,97 QNB Finansbank 4,52 0,00 -17,82 Ral Yatırım Holding 1,54 -2,53 -5,52 Ray Sigorta 1,12 0,00 -38,12 Reysaş GMYO 1,14 -0,87 -10,24 Reysaş Lojistik 0,82 1,23 -35,94 Rhea Girişim 0,67 1,52 -40,18 Rodrigo Tekstil 1,34 4,69 -55,18 Royal Halı 0,81 -4,71 -10,99 RTA Laboratuvarları 1,70 1,19 -38,41 Sabancı Holding 9,11 0,11 -15,66 Safkar Ege Soğutmacılık 1,75 1,16 Salix Yatırım Holding 4,21 0,00 -46,03 Sanel Mühendislik 1,44 1,41 -15,79 Sanifoam Sünger 1,51 0,00 -10,12 Sanko Pazarlama 3,30 1,85 4,01 Saray Matbaacılık 1,00 1,01 -6,54 Sarkuysan 3,46 0,87 4,85 Sasa Polyester 10,84 6,69 38,37 Say Reklamcılık 1,13 0,00 -32,34 Sekuro Plastik 5,84 -3,63 -32,09 Selçuk Ecza Deposu 3,87 -0,26 10,50 Selçuk Gıda 0,45 0,00 60,71 Senkron Güvenlik 1,10 2,80 -40,86 Serve Kırtasiye 1,28 1,59 106,45 Servet GMYO 2,59 0,00 -14,80 Seyitler Kimya 7,41 0,27 -17,48 Silverline Endüstri 1,54 2,67 -29,68 Sinpaş GMYO 0,61 0,00 -20,78 Soda Sanayii 5,34 -0,19 11,09 Sodaş Sodyum Sanayii 4,23 -8,24 24,10 Söktaş 1,29 0,78 -22,29 Sönmez Filament 3,30 1,85 -20,48 Sönmez Pamuklu 3,57 1,42 -9,85 Sumaş Suni Tahta 8,18 1,24 Şeker Fin. Kir. 2,45 0,00 -4,67 Şekerbank 1,23 0,82 -32,79 Şişe Cam 4,12 0,98 -9,44 Şok Marketler 10,19 -1,64 T. Halk Bankası 7,56 1,07 -29,87 T. Kalkınma Bank. 3,61 -0,28 -34,84 T.S.K.B. 1,06 1,37 -11,90 T.Tuborg 10,67 0,09 5,64 Taç Tarım Ürünleri 1,72 19,44 -29,22 Tat Gıda 4,06 0,50 -20,94 TAV Havalimanları 22,50 0,99 4,85 Taze Kuru Gıda 7,09 2,75 -13,01 Tek-Art Turizm 0,78 -2,50 3,64 Tekfen Holding 15,31 -1,67 -6,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,67 1,94 -28,74 Temapol Polimer Plastik 3,29 4,44 -31,03 TGS Dış Ticaret 5,23 -0,57 44,08 Tofaş Oto. Fab. 24,10 -2,03 -22,63 Torunlar GMYO 2,82 2,17 -15,32 Trabzon Liman 11,29 0,18 Trabzonspor Sportif 1,38 0,73 -37,27 Trakya Cam 3,89 -0,77 -12,65 Trend GMYO 1,27 0,00 TSKB GMYO 0,58 0,00 -20,55 Tuğçelik 2,53 -0,78 -20,44 Tukaş 1,57 3,29 -29,60 Turcas Petrol 1,77 -1,12 -25,63 Turkcell 11,88 0,93 -23,26 Tümosan Motor ve Traktör 5,05 0,60 -33,47 Tüpraş 104,10 -1,51 -3,48 Türk Hava Yolları 16,30 -1,51 3,89 Türk Prysmian Kablo 1,69 0,60 -32,49 Türk Telekom 5,44 -2,86 -15,53 Türk Traktör 57,85 1,14 -17,93 Türker Proje Gayrimenkul 34,42 -1,54 -8,36 Ufuk Yatırım 1,90 0,00 -38,11 Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 0,00 -23,39 Ulusoy Elektrik 7,97 -0,13 -14,58 Ulusoy Un Sanayi 1,88 -0,53 -32,37 Umpaş Holding 0,51 2,00 -19,05 Uşak Seramik 1,77 -0,56 -27,76 Utopya Turizm 2,70 3,45 -39,87 Uzertaş Boya 0,92 -11,54 -19,30 Ülker Bisküvi 17,60 0,34 -10,52 Ünye Çimento 4,65 0,65 11,78 Vakıf Fin. Kir. 1,94 0,52 -6,73 Vakıf GMYO 1,89 1,07 -27,31 Vakıf Yat. Ort. 1,14 0,88 -19,72 Vakıflar Bankası 5,29 -1,12 -21,86 Vakko Tekstil 2,61 0,00 -11,37 Vanet Gıda 2,27 0,00 -29,06 Verusa Holding 24,28 -2,10 5,93 Verusaturk Girisim 2,95 1,37 25,00 Vestel 8,90 0,00 17,57 Vestel Beyaz Eşya 10,90 1,02 28,54 Viking Kağıt 1,26 4,13 5,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 2,10 -37,07 Yapı ve Kredi Bank. 3,85 -1,53 -11,29 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 -0,99 -18,25 Yataş 23,20 -1,53 -18,02 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,78 9,88 69,56 Yeni Gimat GMYO 12,80 0,79 2,38 Yeşil GMYO 0,45 2,27 -28,57 Yeşil Yapı 0,48 2,13 -52,94 Yeşil Yatırım Holding 12,51 -0,48 -21,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.891,00 -0,99 4,80 Yonga Mobilya 7,32 2,95 145,12 Yünsa 6,86 -1,72 52,44 Zorlu Enerji 1,49 0,68 -5,70(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

