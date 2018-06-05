Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.399,40 -15,26 İş Bankası (B) 1.188,90 0,00 -4,92 İş Bankası (C) 5,70 -2,06 -14,67 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92 İş Fin.Kir. 2,61 2,35 87,29 İş Girişim 1,64 0,61 -5,75 İş GMYO 0,96 -2,04 -21,54 İş Y. Men. Değ. 2,19 -0,90 2,70 İş Yat. Ort. 0,78 -1,27 -1,14 İşbir Holding 178,00 -1,11 -3,84 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 -3,85 -37,50 İttifak Holding 3,00 -0,99 28,76 İz Hayvancılık Tarım 1,90 -1,55 0,00 İzmir Demir Çelik 2,60 7,88 -19,75 İzmir Fırça 8,70 0,58 -5,95 İzocam 23,04 -0,35 -12,86 Jantsa Jant Sanayi 23,44 -0,93 -23,77 Kafein Yazılım 5,49 -0,54 Kapital Yat. Holding 2,71 0,37 118,55 Kaplamin 3,48 -0,29 -11,22 Kardemir (A) 3,51 -1,40 18,98 Kardemir (B) 3,48 -1,97 18,77 Kardemir (D) 4,50 -6,64 40,19 Karel Elektronik 5,67 -2,07 -2,41 Karsan Otomotiv 1,48 -7,50 -5,13 Karsu Tekstil 1,08 0,00 -45,45 Karsusan Su Ürünleri San. 5,45 0,74 10,10 Kartonsan 246,90 -1,16 -11,27 Katmerciler Ekipman 7,17 -2,32 -40,05 Kent Gıda 152,60 17,57 11,79 Kerevitaş Gıda 2,26 -1,31 -47,08 Kervansaray Yat. Holding 0,39 2,63 11,43 Kiler GMYO 2,07 -2,82 -43,44 Kipa Ticaret 1,96 -1,01 -24,03 Klimasan Klima 4,85 -1,62 -17,09 Koç Holding 14,08 -0,14 -22,16 Konfrut Gıda 20,56 1,58 43,78 Konya Çimento 189,00 -0,68 -25,88 Kordsa Teknik Tekstil 6,89 0,58 -6,16 Koza Altın 51,45 4,19 34,69 Koza Madencilik 8,42 -4,75 30,75 Körfez GMYO 1,28 -1,54 -22,89 Kristal Kola 1,25 -2,34 -30,56 Kron Telekomünikasyon 10,95 -1,35 -40,81 Kuştur Kuşadası Turizm 10,35 8,84 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,76 6,56 -33,49 Kütahya Porselen 5,11 -0,97 -28,73 Lider Faktoring 3,83 0,26 -13,15 Link Bilgisayar 8,53 -1,27 -40,18 Logo Yazılım 47,16 -0,84 -19,73 Lokman Hekim Sağlık 5,72 -2,05 -7,14 Lüks Kadife 3,84 -0,52 -18,47 Makina Takım 1,32 -0,75 -34,00 Mardin Çimento 4,08 -0,49 -4,90 Marka Yatırım Holding 1,03 -1,90 -39,05 Marmaris Altınyunus 15,86 -1,86 -16,53 Marshall 53,10 -2,03 2,51 Martı GMYO 0,67 1,52 -68,40 Martı Otel 0,76 -1,30 -17,39 Mavi Giyim 46,36 -3,17 -19,18 Mazhar Zorlu Holding 5,70 -0,70 42,86 MCT Danışmanlık 21,14 -10,04 252,33 Mega Polietilen 2,20 4,76 92,98 Menderes Tekstil 0,67 0,00 -19,28 Merit Turizm 5,78 0,00 -1,87 Merko Gıda 0,90 -2,17 -32,33 Metal Gayrimenkul 1,17 -0,85 -10,00 Metemtur Otelcilik 1,14 -1,72 -22,97 Metro Holding 1,08 0,93 9,09 Metro Petrol ve Tesisleri 1,88 -1,05 -31,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,25 -10,71 -41,86 Migros Ticaret 19,50 -2,01 -29,25 Milpa 1,21 -2,42 -43,98 Mistral GMYO 5,21 -0,19 -29,50 MLP Sağlık 14,70 -5,34 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,28 -0,78 -7,91 Mondi Tire Kutsan 1,54 -1,28 -14,92 Net Holding 1,70 0,59 -23,08 Netaş Telekom. 8,88 -2,20 -43,94 Niğbaş Niğde Beton 0,86 -4,44 -8,51 Nuh Çimento 9,60 -0,83 5,41 Nurol GMYO 3,49 0,29 -26,53 Odaş Elektrik 4,35 3,08 -27,50 Olmuksan-IP 3,81 -0,26 -16,70 Orge Enerji Elektrik 2,65 -2,57 -34,47 Orma Orman Mahsulleri 1,05 6,06 -7,08 Osmanlı Menkul 2,61 0,77 -16,88 Ostim Endüstriyel Yat 1,16 -2,52 -28,83 Otokar 73,25 -1,74 -39,32 Oyak Yat. Ort. 0,85 0,00 -14,15 Oylum Sınai Yatırımlar 1,44 0,00 -15,29 Özak GMYO 2,70 -3,23 15,38 Özbal Çelik Boru 1,35 -2,88 -49,84 Özderici GMYO 6,00 0,00 480,55 Özerden Plastik 3,46 1,76 16,11 Panora GMYO 4,62 -0,65 4,61 Park Elek.Madencilik 2,75 -3,51 -34,05 Parsan 13,58 -1,59 16,07 Pegasus 25,84 -3,80 -23,55 Peker GMYO 5,81 1,22 Penguen Gıda 1,34 0,75 -39,91 Pera GMYO 0,61 0,00 -30,68 Pergamon Dış Ticaret 5,69 -1,90 48,57 Petkim 4,42 -4,12 -40,13 Petrokent Turizm 46,70 0,00 -1,64 Pınar Et Ve Un 7,80 -1,02 -15,27 Pınar Su 1,49 0,68 -17,22 Pınar Süt 9,28 -1,69 -23,40 Plastikkart 2,20 0,46 -23,88 Polisan Holding 6,28 0,00 -27,31 Politeknik Metal 39,14 -0,76 17,54 Prizma Press Matbaacılık 1,66 -0,60 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 4,38 3,06 12,31 QNB Finansbank 4,49 -0,66 -18,36 Ral Yatırım Holding 1,46 -5,19 -10,43 Ray Sigorta 1,11 -0,89 -38,67 Reysaş GMYO 1,14 0,00 -10,24 Reysaş Lojistik 0,81 -1,22 -36,72 Rhea Girişim 0,67 0,00 -40,18 Rodrigo Tekstil 1,32 -1,49 -55,85 Royal Halı 0,80 -1,23 -12,09 RTA Laboratuvarları 1,66 -2,35 -39,86 Sabancı Holding 8,82 -3,18 -18,34 Safkar Ege Soğutmacılık 1,91 9,14 Salix Yatırım Holding 4,22 0,24 -45,90 Sanel Mühendislik 1,41 -2,08 -17,54 Sanifoam Sünger 1,51 0,00 -10,12 Sanko Pazarlama 3,25 -1,52 2,44 Saray Matbaacılık 1,01 1,00 -5,61 Sarkuysan 3,39 -2,02 2,73 Sasa Polyester 10,81 -0,28 37,99 Say Reklamcılık 1,12 -0,88 -32,93 Sekuro Plastik 5,84 0,00 -32,09 Selçuk Ecza Deposu 3,83 -1,03 9,36 Selçuk Gıda 0,45 0,00 60,71 Senkron Güvenlik 1,09 -0,91 -41,40 Serve Kırtasiye 1,19 -7,03 91,94 Servet GMYO 2,60 0,39 -14,47 Seyitler Kimya 7,26 -2,02 -19,15 Silverline Endüstri 1,51 -1,95 -31,05 Sinpaş GMYO 0,61 0,00 -20,78 Soda Sanayii 5,39 0,94 12,13 Sodaş Sodyum Sanayii 4,35 2,84 27,62 Söktaş 1,29 0,00 -22,29 Sönmez Filament 3,28 -0,61 -20,96 Sönmez Pamuklu 3,52 -1,40 -11,11 Sumaş Suni Tahta 8,08 -1,22 Şeker Fin. Kir. 2,42 -1,22 -5,84 Şekerbank 1,19 -3,25 -34,97 Şişe Cam 4,05 -1,70 -10,98 Şok Marketler 10,05 -1,37 T. Halk Bankası 7,35 -2,78 -31,82 T. Kalkınma Bank. 3,55 -1,66 -35,92 T.S.K.B. 1,05 -0,94 -12,74 T.Tuborg 10,64 -0,28 5,35 Taç Tarım Ürünleri 1,56 -9,30 -35,80 Tat Gıda 3,99 -1,72 -22,30 TAV Havalimanları 22,14 -1,60 3,17 Taze Kuru Gıda 7,03 -0,85 -13,74 Tek-Art Turizm 0,76 -2,56 0,98 Tekfen Holding 15,05 -1,70 -8,12 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,59 -2,18 -30,29 Temapol Polimer Plastik 3,33 1,22 -30,19 TGS Dış Ticaret 5,20 -0,57 43,25 Tofaş Oto. Fab. 24,22 0,50 -22,24 Torunlar GMYO 2,72 -3,55 -18,32 Trabzon Liman 11,03 -2,30 Trabzonspor Sportif 1,35 -2,17 -38,64 Trakya Cam 3,81 -2,06 -14,45 Trend GMYO 1,32 3,94 TSKB GMYO 0,59 1,72 -19,18 Tuğçelik 2,50 -1,19 -21,38 Tukaş 1,54 -1,91 -30,94 Turcas Petrol 1,75 -1,13 -26,47 Turkcell 11,65 -1,94 -24,74 Tümosan Motor ve Traktör 4,99 -1,19 -34,26 Tüpraş 107,00 2,79 -0,79 Türk Hava Yolları 16,00 -1,84 1,98 Türk Prysmian Kablo 1,64 -2,96 -34,48 Türk Telekom 5,29 -2,76 -17,86 Türk Traktör 58,15 0,52 -17,50 Türker Proje Gayrimenkul 34,24 -0,52 -8,84 Ufuk Yatırım 1,90 0,00 -38,11 Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 0,00 -23,39 Ulusoy Elektrik 7,93 -0,50 -15,01 Ulusoy Un Sanayi 1,89 0,53 -32,01 Umpaş Holding 0,50 -1,96 -20,63 Uşak Seramik 1,74 -1,69 -28,98 Utopya Turizm 3,08 14,07 -31,40 Uzertaş Boya 0,95 3,26 -16,67 Ülker Bisküvi 17,29 -1,76 -12,10 Ünye Çimento 4,69 0,86 12,74 Vakıf Fin. Kir. 1,90 -2,06 -8,65 Vakıf GMYO 1,84 -2,65 -29,23 Vakıf Yat. Ort. 1,13 -0,88 -20,42 Vakıflar Bankası 5,23 -1,13 -22,75 Vakko Tekstil 2,53 -3,07 -14,09 Vanet Gıda 2,27 0,00 -29,06 Verusa Holding 24,00 -1,15 4,71 Verusaturk Girisim 2,91 -1,36 23,31 Vestel 8,83 -0,79 16,64 Vestel Beyaz Eşya 10,57 -3,03 24,65 Viking Kağıt 1,27 0,79 5,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 -0,68 -37,50 Yapı ve Kredi Bank. 3,74 -2,86 -13,82 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 0,00 -18,25 Yataş 23,32 0,52 -17,60 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,59 -10,67 51,46 Yeni Gimat GMYO 12,72 -0,63 1,74 Yeşil GMYO 0,44 -2,22 -30,16 Yeşil Yapı 0,47 -2,08 -53,92 Yeşil Yatırım Holding 12,73 1,76 -20,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.860,00 -1,64 3,09 Yonga Mobilya 6,99 -4,51 134,07 Yünsa 6,60 -3,79 46,67 Zorlu Enerji 1,46 -2,01 -7,59(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

