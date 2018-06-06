Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.399,40 -15,26 İş Bankası (B) 1.188,90 0,00 -4,92 İş Bankası (C) 5,80 1,75 -13,17 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92 İş Fin.Kir. 2,60 -0,38 86,57 İş Girişim 1,66 1,22 -4,60 İş GMYO 0,94 -2,08 -23,18 İş Y. Men. Değ. 2,19 0,00 2,70 İş Yat. Ort. 0,79 1,28 0,12 İşbir Holding 170,00 -4,49 -8,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,00 -37,50 İttifak Holding 2,94 -2,00 26,18 İz Hayvancılık Tarım 1,91 0,53 0,53 İzmir Demir Çelik 2,53 -2,69 -21,91 İzmir Fırça 8,77 0,80 -5,19 İzocam 22,62 -1,82 -14,45 Jantsa Jant Sanayi 23,48 0,17 -23,64 Kafein Yazılım 5,29 -3,64 Kapital Yat. Holding 2,57 -5,17 107,26 Kaplamin 3,51 0,86 -10,46 Kardemir (A) 3,42 -2,56 15,93 Kardemir (B) 3,42 -1,72 16,72 Kardemir (D) 4,38 -2,67 36,45 Karel Elektronik 5,79 2,12 -0,34 Karsan Otomotiv 1,44 -2,70 -7,69 Karsu Tekstil 1,05 -2,78 -46,97 Karsusan Su Ürünleri San. 5,60 2,75 13,13 Kartonsan 244,30 -1,05 -12,20 Katmerciler Ekipman 7,38 2,93 -38,29 Kent Gıda 147,00 -3,67 7,69 Kerevitaş Gıda 2,17 -3,98 -49,19 Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 11,43 Kiler GMYO 2,01 -2,90 -45,08 Kipa Ticaret 1,96 0,00 -24,03 Klimasan Klima 4,88 0,62 -16,58 Koç Holding 13,80 -1,99 -23,71 Konfrut Gıda 20,16 -1,95 40,98 Konya Çimento 188,00 -0,53 -26,27 Kordsa Teknik Tekstil 6,64 -3,63 -9,56 Koza Altın 48,60 -5,54 27,23 Koza Madencilik 8,22 -2,38 27,64 Körfez GMYO 1,27 -0,78 -23,49 Kristal Kola 1,22 -2,40 -32,22 Kron Telekomünikasyon 10,89 -0,55 -41,14 Kuştur Kuşadası Turizm 10,45 0,97 9,89 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,85 3,26 -31,33 Kütahya Porselen 5,03 -1,57 -29,85 Lider Faktoring 3,82 -0,26 -13,38 Link Bilgisayar 8,33 -2,34 -41,58 Logo Yazılım 46,90 -0,55 -20,17 Lokman Hekim Sağlık 5,67 -0,87 -7,95 Lüks Kadife 3,83 -0,26 -18,68 Makina Takım 1,30 -1,52 -35,00 Mardin Çimento 4,04 -0,98 -5,83 Marka Yatırım Holding 1,03 0,00 -39,05 Marmaris Altınyunus 15,67 -1,20 -17,53 Marshall 53,50 0,75 3,28 Martı GMYO 0,66 -1,49 -68,87 Martı Otel 0,76 0,00 -17,39 Mavi Giyim 44,10 -4,87 -23,12 Mazhar Zorlu Holding 5,18 -9,12 29,82 MCT Danışmanlık 23,30 10,22 288,33 Mega Polietilen 2,39 8,64 109,65 Menderes Tekstil 0,65 -2,99 -21,69 Merit Turizm 5,78 -1,87 Merko Gıda 0,88 -2,22 -33,83 Metal Gayrimenkul 1,15 -1,71 -11,54 Metemtur Otelcilik 1,14 0,00 -22,97 Metro Holding 1,11 2,78 12,12 Metro Petrol ve Tesisleri 1,86 -1,06 -32,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,22 -2,40 -43,26 Migros Ticaret 18,79 -3,64 -31,82 Milpa 1,19 -1,65 -44,91 Mistral GMYO 5,20 -0,19 -29,63 MLP Sağlık 14,10 -4,08 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,26 -1,56 -9,35 Mondi Tire Kutsan 1,53 -0,65 -15,47 Net Holding 1,67 -1,76 -24,43 Netaş Telekom. 8,95 0,79 -43,50 Niğbaş Niğde Beton 0,83 -3,49 -11,70 Nuh Çimento 9,43 -1,77 3,54 Nurol GMYO 3,44 -1,43 -27,58 Odaş Elektrik 4,24 -2,53 -29,33 Olmuksan-IP 3,81 0,00 -16,70 Orge Enerji Elektrik 2,57 -3,02 -36,45 Orma Orman Mahsulleri 1,00 -4,76 -11,50 Osmanlı Menkul 2,63 0,77 -16,24 Ostim Endüstriyel Yat 1,15 -0,86 -29,45 Otokar 74,90 2,25 -37,95 Oyak Yat. Ort. 0,84 -1,18 -15,16 Oylum Sınai Yatırımlar 1,41 -2,08 -17,06 Özak GMYO 2,74 1,48 17,09 Özbal Çelik Boru 1,29 -4,44 -52,07 Özderici GMYO 5,88 -2,00 468,94 Özerden Plastik 3,38 -2,31 13,42 Panora GMYO 4,88 5,63 10,49 Park Elek.Madencilik 2,72 -1,09 -34,77 Parsan 13,33 -1,84 13,93 Pegasus 25,98 0,54 -23,14 Peker GMYO 6,20 6,71 Penguen Gıda 1,34 0,00 -39,91 Pera GMYO 0,59 -3,28 -32,95 Pergamon Dış Ticaret 5,58 -1,93 45,70 Petkim 4,37 -1,13 -40,81 Petrokent Turizm 46,10 -1,28 -2,91 Pınar Et Ve Un 7,68 -1,54 -16,57 Pınar Su 1,48 -0,67 -17,78 Pınar Süt 9,10 -1,94 -24,89 Plastikkart 2,19 -0,45 -24,22 Polisan Holding 6,09 -3,03 -29,51 Politeknik Metal 39,00 -0,36 17,12 Prizma Press Matbaacılık 1,74 4,82 7,41 QNB Finans Fin. Kir. 4,07 -7,08 4,36 QNB Finansbank 4,42 -1,56 -19,64 Ral Yatırım Holding 1,45 -0,68 -11,04 Ray Sigorta 1,08 -2,70 -40,33 Reysaş GMYO 1,14 0,00 -10,24 Reysaş Lojistik 0,80 -1,23 -37,50 Rhea Girişim 0,66 -1,49 -41,07 Rodrigo Tekstil 1,36 3,03 -54,52 Royal Halı 0,79 -1,25 -13,19 RTA Laboratuvarları 1,64 -1,20 -40,58 Sabancı Holding 8,88 0,68 -17,79 Safkar Ege Soğutmacılık 1,85 -3,14 Salix Yatırım Holding 4,13 -2,13 -47,05 Sanel Mühendislik 1,38 -2,13 -19,30 Sanifoam Sünger 1,48 -1,99 -11,90 Sanko Pazarlama 3,20 -1,54 0,86 Saray Matbaacılık 1,03 1,98 -3,74 Sarkuysan 3,26 1,24 4,00 Sasa Polyester 10,51 -2,78 34,16 Say Reklamcılık 1,10 -1,79 -34,13 Sekuro Plastik 6,02 3,08 -30,00 Selçuk Ecza Deposu 3,73 -2,61 6,51 Selçuk Gıda 0,42 -6,67 50,00 Senkron Güvenlik 1,06 -2,75 -43,01 Serve Kırtasiye 1,16 -2,52 87,10 Servet GMYO 2,61 0,38 -14,14 Seyitler Kimya 7,17 -1,24 -20,16 Silverline Endüstri 1,49 -1,32 -31,96 Sinpaş GMYO 0,60 -1,64 -22,08 Soda Sanayii 5,32 -1,30 10,67 Sodaş Sodyum Sanayii 4,69 7,82 37,59 Söktaş 1,27 -1,55 -23,49 Sönmez Filament 3,20 -2,44 -22,89 Sönmez Pamuklu 3,43 -2,56 -13,38 Sumaş Suni Tahta 8,15 0,87 Şeker Fin. Kir. 2,35 -2,89 -8,56 Şekerbank 1,18 -0,84 -35,52 Şişe Cam 4,08 0,74 -10,32 Şok Marketler 9,46 -5,87 T. Halk Bankası 7,25 -1,36 -32,75 T. Kalkınma Bank. 3,46 -2,54 -37,55 T.S.K.B. 1,02 -2,86 -15,23 T.Tuborg 10,30 -3,20 1,98 Taç Tarım Ürünleri 1,55 -0,64 -36,21 Tat Gıda 3,99 0,00 -22,30 TAV Havalimanları 22,42 1,26 4,47 Taze Kuru Gıda 7,02 -0,14 -13,87 Tek-Art Turizm 0,73 -3,95 -3,00 Tekfen Holding 14,96 -0,60 -8,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,44 -4,18 -33,20 Temapol Polimer Plastik 3,32 -0,30 -30,40 TGS Dış Ticaret 5,25 0,96 44,63 Tofaş Oto. Fab. 23,50 -2,97 -24,55 Torunlar GMYO 2,72 0,00 -18,32 Trabzon Liman 10,71 -2,90 Trabzonspor Sportif 1,33 -1,48 -39,55 Trakya Cam 3,96 3,94 -11,08 Trend GMYO 1,33 0,76 TSKB GMYO 0,59 0,00 -19,18 Tuğçelik 2,45 -2,00 -22,96 Tukaş 1,51 -1,95 -32,29 Turcas Petrol 1,71 -2,29 -28,15 Turkcell 11,63 -0,17 -24,87 Tümosan Motor ve Traktör 4,86 -2,61 -35,97 Tüpraş 107,00 0,00 -0,79 Türk Hava Yolları 15,27 -4,56 -2,68 Türk Prysmian Kablo 1,65 0,61 -34,08 Türk Telekom 5,33 0,76 -17,24 Türk Traktör 52,50 -9,72 -25,52 Türker Proje Gayrimenkul 35,30 3,10 -6,02 Ufuk Yatırım 1,89 -0,53 -38,44 Ulaşlar Turizm Yat. 1,26 -3,82 -26,32 Ulusoy Elektrik 7,92 -0,13 -15,11 Ulusoy Un Sanayi 1,89 0,00 -32,01 Umpaş Holding 0,48 -4,00 -23,81 Uşak Seramik 1,72 -1,15 -29,80 Utopya Turizm 2,95 -4,22 -34,30 Uzertaş Boya 0,99 4,21 -13,16 Ülker Bisküvi 16,71 -3,35 -15,05 Ünye Çimento 4,69 0,00 12,74 Vakıf Fin. Kir. 1,90 0,00 -8,65 Vakıf GMYO 1,83 -0,54 -29,62 Vakıf Yat. Ort. 1,11 -1,77 -21,83 Vakıflar Bankası 5,27 0,76 -22,16 Vakko Tekstil 2,47 -2,37 -16,13 Vanet Gıda 2,24 -1,32 -30,00 Verusa Holding 23,42 -2,42 2,18 Verusaturk Girisim 2,95 1,37 25,00 Vestel 8,89 0,68 17,44 Vestel Beyaz Eşya 10,48 -0,85 23,59 Viking Kağıt 1,29 1,57 7,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 -1,38 -38,36 Yapı ve Kredi Bank. 2,41 0,00 -13,83 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 0,00 -18,25 Yataş 22,94 -1,63 -18,94 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,57 -1,26 49,55 Yeni Gimat GMYO 12,85 1,02 2,78 Yeşil GMYO 0,44 0,00 -30,16 Yeşil Yapı 0,47 0,00 -53,92 Yeşil Yatırım Holding 12,57 -1,26 -21,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.859,90 -0,01 3,08 Yonga Mobilya 7,45 6,58 149,48 Yünsa 6,48 -1,82 44,00 Zorlu Enerji 1,43 -2,05 -9,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

