Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.399,40 -15,26 İş Bankası (B) 1.188,90 -4,92 İş Bankası (C) 5,92 2,07 -11,37 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92 İş Fin.Kir. 2,62 0,77 88,01 İş Girişim 1,65 -0,60 -5,17 İş GMYO 0,96 2,13 -21,54 İş Y. Men. Değ. 2,19 0,00 2,70 İş Yat. Ort. 0,79 0,00 0,12 İşbir Holding 169,90 -0,06 -8,21 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,00 -37,50 İttifak Holding 2,97 1,02 27,47 İz Hayvancılık Tarım 1,91 0,00 0,53 İzmir Demir Çelik 2,40 -5,14 -25,93 İzmir Fırça 8,84 0,80 -4,43 İzocam 22,88 1,15 -13,46 Jantsa Jant Sanayi 23,84 1,53 -22,47 Kafein Yazılım 5,32 0,57 Kapital Yat. Holding 2,55 -0,78 105,65 Kaplamin 3,55 1,14 -9,44 Kardemir (A) 3,54 3,51 20,00 Kardemir (B) 3,53 3,22 20,48 Kardemir (D) 4,57 4,34 42,37 Karel Elektronik 5,77 -0,35 -0,69 Karsan Otomotiv 1,45 0,69 -7,05 Karsu Tekstil 1,06 0,95 -46,46 Karsusan Su Ürünleri San. 5,40 -3,57 9,09 Kartonsan 249,00 1,92 -10,51 Katmerciler Ekipman 7,38 0,00 -38,29 Kent Gıda 151,00 2,72 10,62 Kerevitaş Gıda 2,10 -3,23 -50,83 Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 11,43 Kiler GMYO 2,05 1,99 -43,99 Kipa Ticaret 2,02 3,06 -21,71 Klimasan Klima 4,87 -0,20 -16,75 Koç Holding 14,26 3,33 -21,17 Konfrut Gıda 20,04 -0,60 40,14 Konya Çimento 191,50 1,86 -24,90 Kordsa Teknik Tekstil 6,71 1,05 -8,61 Koza Altın 50,65 4,22 32,59 Koza Madencilik 8,34 1,46 29,50 Körfez GMYO 1,26 -0,79 -24,10 Kristal Kola 1,23 0,82 -31,67 Kron Telekomünikasyon 10,89 0,00 -41,14 Kuştur Kuşadası Turizm 12,40 18,66 30,40 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,76 -3,16 -33,49 Kütahya Porselen 5,13 1,99 -28,45 Lider Faktoring 3,83 0,26 -13,15 Link Bilgisayar 8,44 1,32 -40,81 Logo Yazılım 46,88 -0,04 -20,20 Lokman Hekim Sağlık 5,57 -1,76 -9,58 Lüks Kadife 3,88 1,31 -17,62 Makina Takım 1,30 0,00 -35,00 Mardin Çimento 4,06 0,50 -5,36 Marka Yatırım Holding 1,01 -1,94 -40,24 Marmaris Altınyunus 15,88 1,34 -16,42 Marshall 54,30 1,50 4,83 Martı GMYO 0,65 -1,52 -69,34 Martı Otel 0,75 -1,32 -18,48 Mavi Giyim 43,30 -1,81 -24,52 Mazhar Zorlu Holding 5,20 0,39 30,33 MCT Danışmanlık 22,46 -3,61 274,33 Mega Polietilen 2,44 2,09 114,04 Menderes Tekstil 0,67 3,08 -19,28 Merit Turizm 5,73 -0,87 -2,72 Merko Gıda 0,87 -1,14 -34,59 Metal Gayrimenkul 1,14 -0,87 -12,31 Metemtur Otelcilik 1,17 2,63 -20,95 Metro Holding 1,12 0,90 13,13 Metro Petrol ve Tesisleri 1,88 1,08 -31,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,18 -3,28 -45,12 Migros Ticaret 19,51 3,83 -29,21 Milpa 1,21 1,68 -43,98 Mistral GMYO 5,17 -0,58 -30,04 MLP Sağlık 13,96 -0,99 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,04 -17,46 -25,18 Mondi Tire Kutsan 1,58 3,27 -12,71 Net Holding 1,68 0,60 -23,98 Netaş Telekom. 9,07 1,34 -42,74 Niğbaş Niğde Beton 0,85 2,41 -9,57 Nuh Çimento 9,42 -0,11 3,43 Nurol GMYO 3,48 1,16 -26,74 Odaş Elektrik 4,25 0,24 -29,17 Olmuksan-IP 3,80 -0,26 -16,92 Orge Enerji Elektrik 2,61 1,56 -35,46 Orma Orman Mahsulleri 1,03 3,00 -8,85 Osmanlı Menkul 2,50 -4,94 -20,38 Ostim Endüstriyel Yat 1,18 2,61 -27,61 Otokar 74,30 -0,80 -38,45 Oyak Yat. Ort. 0,84 0,00 -15,16 Oylum Sınai Yatırımlar 1,40 -0,71 -17,65 Özak GMYO 2,75 0,36 17,52 Özbal Çelik Boru 1,29 0,00 -52,07 Özderici GMYO 5,92 0,68 472,81 Özerden Plastik 3,30 -2,37 10,74 Panora GMYO 4,86 -0,41 10,04 Park Elek.Madencilik 2,80 2,94 -32,85 Parsan 14,10 5,78 20,51 Pegasus 26,08 0,38 -22,84 Peker GMYO 6,59 6,29 Penguen Gıda 1,36 1,49 -39,01 Pera GMYO 0,58 -1,69 -34,09 Pergamon Dış Ticaret 5,64 1,08 47,26 Petkim 4,53 3,66 -38,64 Petrokent Turizm 46,02 -0,17 -3,07 Pınar Et Ve Un 7,77 1,17 -15,59 Pınar Su 1,50 1,35 -16,67 Pınar Süt 9,17 0,77 -24,31 Plastikkart 2,19 0,00 -24,22 Polisan Holding 6,12 0,49 -29,17 Politeknik Metal 40,00 2,56 20,12 Prizma Press Matbaacılık 1,73 -0,57 6,79 QNB Finans Fin. Kir. 4,03 -0,98 3,33 QNB Finansbank 4,44 0,45 -19,27 Ral Yatırım Holding 1,54 6,21 -5,52 Ray Sigorta 1,09 0,93 -39,78 Reysaş GMYO 1,16 1,75 -8,66 Reysaş Lojistik 0,82 2,50 -35,94 Rhea Girişim 0,65 -1,52 -41,96 Rodrigo Tekstil 1,38 1,47 -53,85 Royal Halı 0,82 3,80 -9,89 RTA Laboratuvarları 1,77 7,93 -35,87 Sabancı Holding 9,15 3,04 -15,29 Safkar Ege Soğutmacılık 1,83 -1,08 Salix Yatırım Holding 4,04 -2,18 -48,21 Sanel Mühendislik 1,40 1,45 -18,13 Sanifoam Sünger 1,49 0,68 -11,31 Sanko Pazarlama 3,24 1,25 2,12 Saray Matbaacılık 1,17 13,59 9,35 Sarkuysan 3,27 0,31 4,32 Sasa Polyester 10,34 -1,62 31,99 Say Reklamcılık 1,14 3,64 -31,74 Sekuro Plastik 6,04 0,33 -29,77 Selçuk Ecza Deposu 3,69 -1,07 5,36 Selçuk Gıda 0,42 0,00 50,00 Senkron Güvenlik 1,07 0,94 -42,47 Serve Kırtasiye 1,18 1,72 90,32 Servet GMYO 2,64 1,15 -13,16 Seyitler Kimya 7,20 0,42 -19,82 Silverline Endüstri 1,51 1,34 -31,05 Sinpaş GMYO 0,61 1,67 -20,78 Soda Sanayii 5,41 1,69 12,54 Sodaş Sodyum Sanayii 4,76 1,49 39,65 Söktaş 1,28 0,79 -22,89 Sönmez Filament 3,23 0,94 -22,17 Sönmez Pamuklu 3,39 -1,17 -14,39 Sumaş Suni Tahta 7,60 -6,75 Şeker Fin. Kir. 2,39 1,70 -7,00 Şekerbank 1,20 1,69 -34,43 Şişe Cam 4,17 2,21 -8,34 Şok Marketler 9,50 0,42 T. Halk Bankası 7,50 3,45 -30,43 T. Kalkınma Bank. 3,50 1,16 -36,82 T.S.K.B. 1,03 0,98 -14,40 T.Tuborg 10,29 -0,10 1,88 Taç Tarım Ürünleri 1,51 -2,58 -37,86 Tat Gıda 4,05 1,50 -21,13 TAV Havalimanları 22,52 0,45 4,94 Taze Kuru Gıda 6,90 -1,71 -15,34 Tek-Art Turizm 0,74 1,37 -1,68 Tekfen Holding 15,10 0,94 -7,81 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,52 2,33 -31,65 Temapol Polimer Plastik 3,38 1,81 -29,14 TGS Dış Ticaret 5,27 0,38 45,18 Tofaş Oto. Fab. 24,44 4,00 -21,54 Torunlar GMYO 2,71 -0,37 -18,62 Trabzon Liman 10,64 -0,65 Trabzonspor Sportif 1,35 1,50 -38,64 Trakya Cam 4,02 1,52 -9,73 Trend GMYO 1,30 -2,26 TSKB GMYO 0,58 -1,69 -20,55 Tuğçelik 2,49 1,63 -21,70 Tukaş 1,53 1,32 -31,39 Turcas Petrol 1,73 1,17 -27,31 Turkcell 11,79 1,38 -23,84 Tümosan Motor ve Traktör 4,92 1,23 -35,18 Tüpraş 113,50 6,07 5,24 Türk Hava Yolları 15,15 -0,79 -3,44 Türk Prysmian Kablo 1,65 0,00 -34,08 Türk Telekom 5,31 -0,38 -17,55 Türk Traktör 51,60 -1,71 -26,80 Türker Proje Gayrimenkul 35,38 0,23 -5,80 Ufuk Yatırım 1,87 -1,06 -39,09 Ulaşlar Turizm Yat. 1,26 0,00 -26,32 Ulusoy Elektrik 8,52 7,58 -8,68 Ulusoy Un Sanayi 1,90 0,53 -31,65 Umpaş Holding 0,47 -2,08 -25,40 Uşak Seramik 1,75 1,74 -28,57 Utopya Turizm 2,93 -0,68 -34,74 Uzertaş Boya 0,96 -3,03 -15,79 Ülker Bisküvi 17,54 4,97 -10,83 Ünye Çimento 4,72 0,64 13,46 Vakıf Fin. Kir. 1,91 0,53 -8,17 Vakıf GMYO 1,87 2,19 -28,08 Vakıf Yat. Ort. 1,11 0,00 -21,83 Vakıflar Bankası 5,35 1,52 -20,97 Vakko Tekstil 2,47 0,00 -16,13 Vanet Gıda 2,45 9,37 -23,44 Verusa Holding 23,18 -1,02 1,13 Verusaturk Girisim 2,96 0,34 25,42 Vestel 8,88 -0,11 17,31 Vestel Beyaz Eşya 10,84 3,44 27,83 Viking Kağıt 1,33 3,10 10,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,44 0,70 -37,93 Yapı ve Kredi Bank. 2,63 9,13 -5,96 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 0,00 -18,25 Yataş 22,38 -2,44 -20,92 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,59 1,27 51,46 Yeni Gimat GMYO 12,77 -0,62 2,14 Yeşil GMYO 0,45 2,27 -28,57 Yeşil Yapı 0,47 0,00 -53,92 Yeşil Yatırım Holding 12,52 -0,40 -21,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.856,00 -0,21 2,86 Yonga Mobilya 7,50 0,67 151,15 Yünsa 6,41 -1,08 42,44 Zorlu Enerji 1,44 0,70 -8,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

