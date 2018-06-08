Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.999,90 -2,77 -17,61 İş Bankası (B) 1.188,90 -4,92 İş Bankası (C) 5,77 -2,53 -13,62 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -6,10 -12,60 İş Fin.Kir. 2,58 -1,53 85,14 İş Girişim 1,60 -3,03 -8,05 İş GMYO 0,95 -1,04 -22,36 İş Y. Men. Değ. 2,17 -0,91 1,77 İş Yat. Ort. 0,77 -2,53 -2,41 İşbir Holding 165,90 -2,35 -10,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 4,00 -35,00 İttifak Holding 3,00 1,01 28,76 İz Hayvancılık Tarım 1,87 -2,09 -1,58 İzmir Demir Çelik 2,40 0,00 -25,93 İzmir Fırça 8,90 0,68 -3,78 İzocam 22,40 -2,10 -15,28 Jantsa Jant Sanayi 23,30 -2,27 -24,22 Kafein Yazılım 5,38 1,13 Kapital Yat. Holding 2,56 0,39 106,45 Kaplamin 3,38 -4,79 -13,78 Kardemir (A) 3,22 -9,04 9,15 Kardemir (B) 3,22 -8,78 9,90 Kardemir (D) 4,15 -9,19 29,28 Karel Elektronik 5,65 -2,08 -2,75 Karsan Otomotiv 1,38 -4,83 -11,54 Karsu Tekstil 1,07 0,94 -45,96 Karsusan Su Ürünleri San. 5,05 -6,48 2,02 Kartonsan 249,50 0,20 -10,33 Katmerciler Ekipman 7,10 -3,79 -40,64 Kent Gıda 152,00 0,66 11,36 Kerevitaş Gıda 1,97 -6,19 -53,87 Kervansaray Yat. Holding 0,40 2,56 14,29 Kiler GMYO 1,99 -2,93 -45,63 Kipa Ticaret 1,96 -2,97 -24,03 Klimasan Klima 4,74 -2,67 -18,97 Koç Holding 14,05 -1,47 -22,33 Konfrut Gıda 19,50 -2,69 36,36 Konya Çimento 191,00 -0,26 -25,10 Kordsa Teknik Tekstil 6,50 -3,13 -11,47 Koza Altın 48,00 -5,23 25,65 Koza Madencilik 7,65 -8,27 18,79 Körfez GMYO 1,23 -2,38 -25,90 Kristal Kola 1,19 -3,25 -33,89 Kron Telekomünikasyon 10,66 -2,11 -42,38 Kuştur Kuşadası Turizm 12,30 -0,81 29,35 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,61 -5,43 -37,11 Kütahya Porselen 5,06 -1,36 -29,43 Lider Faktoring 3,81 -0,52 -13,61 Link Bilgisayar 9,10 7,82 -36,19 Logo Yazılım 46,50 -0,81 -20,85 Lokman Hekim Sağlık 5,42 -2,69 -12,01 Lüks Kadife 3,70 -4,64 -21,44 Makina Takım 1,28 -1,54 -36,00 Mardin Çimento 4,07 0,25 -5,13 Marka Yatırım Holding 1,01 0,00 -40,24 Marmaris Altınyunus 15,79 -0,57 -16,89 Marshall 54,30 0,00 4,83 Martı GMYO 0,64 -1,54 -69,81 Martı Otel 0,73 -2,67 -20,65 Mavi Giyim 41,30 -4,62 -28,00 Mazhar Zorlu Holding 5,18 -0,38 29,82 MCT Danışmanlık 21,62 -3,74 260,33 Mega Polietilen 2,51 2,87 120,18 Menderes Tekstil 0,63 -5,97 -24,10 Merit Turizm 5,73 0,00 -2,72 Merko Gıda 0,81 -6,90 -39,10 Metal Gayrimenkul 1,11 -2,63 -14,62 Metemtur Otelcilik 1,15 -1,71 -22,30 Metro Holding 1,15 2,68 16,16 Metro Petrol ve Tesisleri 1,83 -2,66 -33,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,07 -9,32 -50,23 Migros Ticaret 19,03 -2,46 -30,95 Milpa 1,24 2,48 -42,59 Mistral GMYO 5,15 -0,39 -30,31 MLP Sağlık 13,44 -3,72 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,20 15,38 -13,67 Mondi Tire Kutsan 1,56 -1,27 -13,81 Net Holding 1,66 -1,19 -24,89 Netaş Telekom. 8,80 -2,98 -44,44 Niğbaş Niğde Beton 0,87 2,35 -7,45 Nuh Çimento 9,30 -1,27 2,12 Nurol GMYO 3,44 -1,15 -27,58 Odaş Elektrik 4,05 -4,71 -32,50 Olmuksan-IP 3,78 -0,53 -17,36 Orge Enerji Elektrik 2,54 -2,68 -37,19 Orma Orman Mahsulleri 1,00 -2,91 -11,50 Osmanlı Menkul 2,84 13,60 -9,55 Ostim Endüstriyel Yat 1,15 -2,54 -29,45 Otokar 72,40 -2,56 -40,02 Oyak Yat. Ort. 0,83 -1,19 -16,17 Oylum Sınai Yatırımlar 1,37 -2,14 -19,41 Özak GMYO 2,69 -2,18 14,96 Özbal Çelik Boru 1,29 0,00 -52,07 Özderici GMYO 5,48 -7,43 430,24 Özerden Plastik 3,25 -1,52 9,06 Panora GMYO 4,76 -2,06 7,78 Park Elek.Madencilik 2,65 -5,36 -36,45 Parsan 13,98 -0,85 19,49 Pegasus 24,32 -6,75 -28,05 Peker GMYO 6,40 -2,88 Penguen Gıda 1,33 -2,21 -40,36 Pera GMYO 0,55 -5,17 -37,50 Pergamon Dış Ticaret 5,76 2,13 50,40 Petkim 4,45 -1,77 -39,72 Petrokent Turizm 44,00 -4,39 -7,33 Pınar Et Ve Un 7,70 -0,90 -16,35 Pınar Su 1,49 -0,67 -17,22 Pınar Süt 8,98 -2,07 -25,88 Plastikkart 2,12 -3,20 -26,64 Polisan Holding 6,09 -0,49 -29,51 Politeknik Metal 39,80 -0,50 19,52 Prizma Press Matbaacılık 1,73 0,00 6,79 QNB Finans Fin. Kir. 4,03 0,00 3,33 QNB Finansbank 4,38 -1,35 -20,36 Ral Yatırım Holding 1,55 0,65 -4,91 Ray Sigorta 1,08 -0,92 -40,33 Reysaş GMYO 1,14 -1,72 -10,24 Reysaş Lojistik 0,80 -2,44 -37,50 Rhea Girişim 0,64 -1,54 -42,86 Rodrigo Tekstil 1,39 0,72 -53,51 Royal Halı 0,80 -2,44 -12,09 RTA Laboratuvarları 1,72 -2,82 -37,68 Sabancı Holding 8,99 -1,75 -16,77 Safkar Ege Soğutmacılık 1,78 -2,73 Salix Yatırım Holding 3,89 -3,71 -50,13 Sanel Mühendislik 1,37 -2,14 -19,88 Sanifoam Sünger 1,44 -3,36 -14,29 Sanko Pazarlama 3,24 0,00 2,12 Saray Matbaacılık 1,07 -8,55 0,00 Sarkuysan 3,27 0,00 4,32 Sasa Polyester 9,11 -11,90 16,29 Say Reklamcılık 1,14 0,00 -31,74 Sekuro Plastik 6,31 4,47 -26,63 Selçuk Ecza Deposu 3,67 -0,54 4,79 Selçuk Gıda 0,40 -4,76 42,86 Senkron Güvenlik 1,05 -1,87 -43,55 Serve Kırtasiye 1,13 -4,24 82,26 Servet GMYO 2,57 -2,65 -15,46 Seyitler Kimya 7,10 -1,39 -20,94 Silverline Endüstri 1,56 3,31 -28,77 Sinpaş GMYO 0,59 -3,28 -23,38 Soda Sanayii 5,59 3,33 16,29 Sodaş Sodyum Sanayii 4,40 -7,56 29,08 Söktaş 1,24 -3,13 -25,30 Sönmez Filament 3,18 -1,55 -23,37 Sönmez Pamuklu 3,35 -1,18 -15,40 Sumaş Suni Tahta 6,44 -15,26 Şeker Fin. Kir. 2,30 -3,77 -10,51 Şekerbank 1,16 -3,33 -36,61 Şişe Cam 4,35 4,32 -4,38 Şok Marketler 9,52 0,21 T. Halk Bankası 7,24 -3,47 -32,84 T. Kalkınma Bank. 3,45 -1,43 -37,73 T.S.K.B. 0,99 -3,88 -17,72 T.Tuborg 10,17 -1,17 0,69 Taç Tarım Ürünleri 1,51 0,00 -37,86 Tat Gıda 3,98 -1,73 -22,50 TAV Havalimanları 22,28 -1,07 3,82 Taze Kuru Gıda 7,00 1,45 -14,11 Tek-Art Turizm 0,72 -2,70 -4,33 Tekfen Holding 15,15 0,33 -7,51 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,36 -4,55 -34,76 Temapol Polimer Plastik 3,31 -2,07 -30,61 TGS Dış Ticaret 5,28 0,19 45,45 Tofaş Oto. Fab. 24,38 -0,25 -21,73 Torunlar GMYO 2,69 -0,74 -19,22 Trabzon Liman 10,28 -3,38 Trabzonspor Sportif 1,33 -1,48 -39,55 Trakya Cam 4,17 3,73 -6,36 Trend GMYO 1,31 0,77 TSKB GMYO 0,58 0,00 -20,55 Tuğçelik 2,39 -4,02 -24,84 Tukaş 1,48 -3,27 -33,63 Turcas Petrol 1,69 -2,31 -28,99 Turkcell 11,70 -0,76 -24,42 Tümosan Motor ve Traktör 4,76 -3,25 -37,29 Tüpraş 110,40 -2,73 2,36 Türk Hava Yolları 13,47 -11,09 -14,15 Türk Prysmian Kablo 1,60 -3,03 -36,08 Türk Telekom 5,37 1,13 -16,61 Türk Traktör 48,70 -5,62 -30,91 Türker Proje Gayrimenkul 34,96 -1,19 -6,92 Ufuk Yatırım 1,84 -1,60 -40,07 Ulaşlar Turizm Yat. 1,23 -2,38 -28,07 Ulusoy Elektrik 8,62 1,17 -7,61 Ulusoy Un Sanayi 1,87 -1,58 -32,73 Umpaş Holding 0,48 2,13 -23,81 Uşak Seramik 1,70 -2,86 -30,61 Utopya Turizm 3,20 9,22 -28,73 Uzertaş Boya 0,95 -1,04 -16,67 Ülker Bisküvi 19,11 8,95 -2,85 Ünye Çimento 4,73 0,21 13,70 Vakıf Fin. Kir. 1,86 -2,62 -10,58 Vakıf GMYO 1,84 -1,60 -29,23 Vakıf Yat. Ort. 1,08 -2,70 -23,94 Vakıflar Bankası 5,17 -3,36 -23,63 Vakko Tekstil 2,36 -4,45 -19,86 Vanet Gıda 2,38 -2,86 -25,63 Verusa Holding 23,16 -0,09 1,05 Verusaturk Girisim 3,09 4,39 30,93 Vestel 8,54 -3,83 12,81 Vestel Beyaz Eşya 11,00 1,48 29,72 Viking Kağıt 1,36 2,26 13,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,41 -2,08 -39,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,53 -3,80 -9,54 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,99 -0,50 -18,66 Yataş 20,72 -7,42 -26,78 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,55 -2,52 47,65 Yeni Gimat GMYO 12,70 -0,55 1,58 Yeşil GMYO 0,43 -4,44 -31,75 Yeşil Yapı 0,45 -4,26 -55,88 Yeşil Yatırım Holding 12,31 -1,68 -23,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.856,10 0,01 2,87 Yonga Mobilya 6,99 -6,80 134,07 Yünsa 6,34 -1,09 40,89 Zorlu Enerji 1,39 -3,47 -12,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

