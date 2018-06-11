Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.999,90 -17,61 İş Bankası (B) 1.181,10 -0,66 -5,54 İş Bankası (C) 5,80 0,52 -13,17 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,60 0,78 86,57 İş Girişim 1,60 0,00 -8,05 İş GMYO 0,95 0,00 -22,36 İş Y. Men. Değ. 2,17 0,00 1,77 İş Yat. Ort. 0,78 1,30 -1,14 İşbir Holding 163,50 -1,45 -11,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,00 -35,00 İttifak Holding 2,96 -1,33 27,04 İz Hayvancılık Tarım 1,82 -2,67 -4,21 İzmir Demir Çelik 2,33 -2,92 -28,09 İzmir Fırça 8,96 0,67 -3,14 İzocam 22,42 0,09 -15,20 Jantsa Jant Sanayi 23,62 1,37 -23,18 Kafein Yazılım 5,33 -0,93 Kapital Yat. Holding 2,48 -3,13 100,00 Kaplamin 3,42 1,18 -12,76 Kardemir (A) 3,18 -1,24 7,80 Kardemir (B) 3,18 -1,24 8,53 Kardemir (D) 4,08 -1,69 27,10 Karel Elektronik 5,57 -1,42 -4,13 Karsan Otomotiv 1,34 -2,90 -14,10 Karsu Tekstil 1,06 -0,93 -46,46 Karsusan Su Ürünleri San. 5,00 -0,99 1,01 Kartonsan 250,60 0,44 -9,94 Katmerciler Ekipman 7,09 -0,14 -40,72 Kent Gıda 149,50 -1,64 9,52 Kerevitaş Gıda 1,92 -2,54 -55,05 Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 14,29 Kiler GMYO 1,91 -4,02 -47,81 Kipa Ticaret 1,97 0,51 -23,64 Klimasan Klima 4,65 -1,90 -20,51 Koç Holding 14,66 4,34 -18,96 Konfrut Gıda 18,65 -4,36 30,42 Konya Çimento 192,90 0,99 -24,35 Kordsa Teknik Tekstil 6,37 -2,00 -13,24 Koza Altın 46,70 -2,71 22,25 Koza Madencilik 7,50 -1,96 16,46 Körfez GMYO 1,24 0,81 -25,30 Kristal Kola 1,16 -2,52 -35,56 Kron Telekomünikasyon 10,62 -0,38 -42,59 Kuştur Kuşadası Turizm 12,30 0,00 29,35 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,56 -1,92 -38,31 Kütahya Porselen 5,03 -0,59 -29,85 Lider Faktoring 3,79 -0,52 -14,06 Link Bilgisayar 8,67 -4,73 -39,20 Logo Yazılım 46,50 0,00 -20,85 Lokman Hekim Sağlık 5,30 -2,21 -13,96 Lüks Kadife 3,66 -1,08 -22,29 Makina Takım 1,29 0,78 -35,50 Mardin Çimento 4,15 1,97 -3,26 Marka Yatırım Holding 0,95 -5,94 -43,79 Marmaris Altınyunus 15,69 -0,63 -17,42 Marshall 54,30 0,00 4,83 Martı GMYO 0,62 -3,13 -70,75 Martı Otel 0,72 -1,37 -21,74 Mavi Giyim 41,12 -0,44 -28,32 Mazhar Zorlu Holding 5,06 -2,32 26,82 MCT Danışmanlık 21,84 1,02 264,00 Mega Polietilen 2,58 2,79 126,32 Menderes Tekstil 0,64 1,59 -22,89 Merit Turizm 5,73 -2,72 Merko Gıda 0,80 -1,23 -39,85 Metal Gayrimenkul 1,11 0,00 -14,62 Metemtur Otelcilik 1,14 -0,87 -22,97 Metro Holding 1,17 1,74 18,18 Metro Petrol ve Tesisleri 1,83 0,00 -33,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,05 -1,87 -51,16 Migros Ticaret 18,88 -0,79 -31,49 Milpa 1,25 0,81 -42,13 Mistral GMYO 5,13 -0,39 -30,58 MLP Sağlık 12,76 -5,06 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,20 0,00 -13,67 Mondi Tire Kutsan 1,57 0,64 -13,26 Net Holding 1,70 2,41 -23,08 Netaş Telekom. 8,66 -1,59 -45,33 Niğbaş Niğde Beton 0,85 -2,30 -9,57 Nuh Çimento 9,35 0,54 2,67 Nurol GMYO 3,36 -2,33 -29,26 Odaş Elektrik 3,93 -2,96 -34,50 Olmuksan-IP 3,79 0,26 -17,14 Orge Enerji Elektrik 2,53 -0,39 -37,44 Orma Orman Mahsulleri 0,98 -2,00 -13,27 Osmanlı Menkul 2,60 -8,45 -17,20 Ostim Endüstriyel Yat 1,16 0,87 -28,83 Otokar 71,75 -0,90 -40,56 Oyak Yat. Ort. 0,82 -1,20 -17,18 Oylum Sınai Yatırımlar 1,34 -2,19 -21,18 Özak GMYO 2,73 1,49 16,67 Özbal Çelik Boru 1,25 -3,10 -53,55 Özderici GMYO 4,65 -15,15 349,93 Özerden Plastik 3,27 0,62 9,73 Panora GMYO 4,69 -1,47 6,19 Park Elek.Madencilik 2,61 -1,51 -37,41 Parsan 14,00 0,14 19,66 Pegasus 24,86 2,22 -26,45 Peker GMYO 6,33 -1,09 Penguen Gıda 1,32 -0,75 -40,81 Pera GMYO 0,52 -5,45 -40,91 Pergamon Dış Ticaret 5,86 1,74 53,01 Petkim 4,42 -0,67 -40,13 Petrokent Turizm 47,04 6,91 -0,93 Pınar Et Ve Un 7,63 -0,91 -17,11 Pınar Su 1,47 -1,34 -18,33 Pınar Süt 9,10 1,34 -24,89 Plastikkart 2,13 0,47 -26,30 Polisan Holding 6,13 0,66 -29,05 Politeknik Metal 39,78 -0,05 19,46 Prizma Press Matbaacılık 1,75 1,16 8,02 QNB Finans Fin. Kir. 4,00 -0,74 2,56 QNB Finansbank 4,40 0,46 -20,00 Ral Yatırım Holding 1,54 -0,65 -5,52 Ray Sigorta 1,06 -1,85 -41,44 Reysaş GMYO 1,10 -3,51 -13,39 Reysaş Lojistik 0,82 2,50 -35,94 Rhea Girişim 0,64 0,00 -42,86 Rodrigo Tekstil 1,44 3,60 -51,84 Royal Halı 0,80 0,00 -12,09 RTA Laboratuvarları 1,68 -2,33 -39,13 Sabancı Holding 9,02 0,33 -16,49 Safkar Ege Soğutmacılık 1,79 0,56 Salix Yatırım Holding 3,89 0,00 -50,13 Sanel Mühendislik 1,36 -0,73 -20,47 Sanifoam Sünger 1,41 -2,08 -16,07 Sanko Pazarlama 3,28 1,23 3,38 Saray Matbaacılık 1,03 -3,74 -3,74 Sarkuysan 3,32 1,53 5,92 Sasa Polyester 9,07 -0,44 15,78 Say Reklamcılık 1,19 4,39 -28,74 Sekuro Plastik 6,50 3,01 -24,42 Selçuk Ecza Deposu 3,66 -0,27 4,51 Selçuk Gıda 0,39 -2,50 39,29 Senkron Güvenlik 1,04 -0,95 -44,09 Serve Kırtasiye 1,10 -2,65 77,42 Servet GMYO 2,59 0,78 -14,80 Seyitler Kimya 7,11 0,14 -20,82 Silverline Endüstri 1,21 -2,26 -30,37 Sinpaş GMYO 0,60 1,69 -22,08 Soda Sanayii 5,97 6,80 24,19 Sodaş Sodyum Sanayii 4,50 2,27 32,02 Söktaş 1,25 0,81 -24,70 Sönmez Filament 3,22 1,26 -22,41 Sönmez Pamuklu 3,40 1,49 -14,14 Sumaş Suni Tahta 6,10 -5,28 Şeker Fin. Kir. 2,29 -0,43 -10,89 Şekerbank 1,15 -0,86 -37,16 Şişe Cam 4,50 3,45 -1,08 Şok Marketler 8,88 -6,72 T. Halk Bankası 7,29 0,69 -32,37 T. Kalkınma Bank. 3,35 -2,90 -39,53 T.S.K.B. 0,99 0,00 -17,72 T.Tuborg 9,92 -2,46 -1,78 Taç Tarım Ürünleri 1,59 5,30 -34,57 Tat Gıda 3,98 0,00 -22,50 TAV Havalimanları 22,64 1,62 5,50 Taze Kuru Gıda 6,90 -1,43 -15,34 Tek-Art Turizm 0,71 -1,39 -5,66 Tekfen Holding 14,57 -3,83 -11,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,28 -2,38 -36,31 Temapol Polimer Plastik 3,50 5,74 -26,62 TGS Dış Ticaret 5,24 -0,76 44,35 Tofaş Oto. Fab. 24,60 0,90 -21,02 Torunlar GMYO 2,67 -0,74 -19,82 Trabzon Liman 10,08 -1,95 Trabzonspor Sportif 1,33 0,00 -39,55 Trakya Cam 4,17 0,00 -6,36 Trend GMYO 1,30 -0,76 TSKB GMYO 0,58 0,00 -20,55 Tuğçelik 2,36 -1,26 -25,79 Tukaş 1,50 1,35 -32,74 Turcas Petrol 1,68 -0,59 -29,41 Turkcell 11,75 0,43 -24,10 Tümosan Motor ve Traktör 4,66 -2,10 -38,60 Tüpraş 111,80 1,27 3,66 Türk Hava Yolları 14,07 4,45 -10,33 Türk Prysmian Kablo 1,59 -0,63 -36,48 Türk Telekom 5,32 -0,93 -17,39 Türk Traktör 49,80 2,26 -29,35 Türker Proje Gayrimenkul 34,48 -1,37 -8,20 Ufuk Yatırım 1,80 -2,17 -41,37 Ulaşlar Turizm Yat. 1,24 0,81 -27,49 Ulusoy Elektrik 8,48 -1,62 -9,11 Ulusoy Un Sanayi 1,84 -1,60 -33,81 Umpaş Holding 0,47 -2,08 -25,40 Uşak Seramik 1,69 -0,59 -31,02 Utopya Turizm 3,64 13,75 -18,93 Uzertaş Boya 0,90 -5,26 -21,05 Ülker Bisküvi 18,64 -2,46 -5,24 Ünye Çimento 4,78 1,06 14,90 Vakıf Fin. Kir. 1,86 0,00 -10,58 Vakıf GMYO 1,84 0,00 -29,23 Vakıf Yat. Ort. 1,07 -0,93 -24,65 Vakıflar Bankası 5,15 -0,39 -23,93 Vakko Tekstil 2,34 -0,85 -20,54 Vanet Gıda 2,46 3,36 -23,13 Verusa Holding 22,76 -1,73 -0,70 Verusaturk Girisim 3,10 0,32 31,36 Vestel 8,89 4,10 17,44 Vestel Beyaz Eşya 11,44 4,00 34,91 Viking Kağıt 1,42 4,41 18,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,49 5,67 -35,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,46 -2,77 -12,04 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 0,50 -18,25 Yataş 19,42 -6,27 -31,38 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,53 -1,29 45,74 Yeni Gimat GMYO 8,64 2,05 3,66 Yeşil GMYO 0,42 -2,33 -33,33 Yeşil Yapı 0,43 -4,44 -57,84 Yeşil Yatırım Holding 12,55 1,95 -21,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.826,00 -1,62 1,20 Yonga Mobilya 6,75 -3,43 126,04 Yünsa 6,15 -3,00 36,67 Zorlu Enerji 1,36 -2,16 -13,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

