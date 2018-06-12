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Borsada günlük işlemler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 19:33 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.999,90 -17,61 İş Bankası (B) 1.120,10 -5,16 -10,42 İş Bankası (C) 5,77 -0,52 -13,62 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,77 6,54 98,77 İş Girişim 1,64 2,50 -5,75 İş GMYO 0,95 0,00 -22,36 İş Y. Men. Değ. 2,16 -0,46 1,30 İş Yat. Ort. 0,77 -1,28 -2,41 İşbir Holding 162,00 -0,92 -12,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,00 -35,00 İttifak Holding 2,96 0,00 27,04 İz Hayvancılık Tarım 1,77 -2,75 -6,84 İzmir Demir Çelik 2,34 0,43 -27,78 İzmir Fırça 9,05 1,00 -2,16 İzocam 22,58 0,71 -14,60 Jantsa Jant Sanayi 23,90 1,19 -22,27 Kafein Yazılım 5,34 0,19 Kapital Yat. Holding 2,53 2,02 104,03 Kaplamin 3,41 -0,29 -13,01 Kardemir (A) 3,06 -3,77 3,73 Kardemir (B) 3,07 -3,46 4,78 Kardemir (D) 4,01 -1,72 24,92 Karel Elektronik 5,57 0,00 -4,13 Karsan Otomotiv 1,32 -1,49 -15,38 Karsu Tekstil 1,06 0,00 -46,46 Karsusan Su Ürünleri San. 5,00 0,00 1,01 Kartonsan 251,00 0,16 -9,79 Katmerciler Ekipman 7,00 -1,27 -41,47 Kent Gıda 146,00 -2,34 6,96 Kerevitaş Gıda 1,94 1,04 -54,58 Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 11,43 Kiler GMYO 1,94 1,57 -46,99 Kipa Ticaret 1,93 -2,03 -25,19 Klimasan Klima 4,59 -1,29 -21,54 Koç Holding 14,17 -3,34 -21,67 Konfrut Gıda 19,15 2,68 33,92 Konya Çimento 190,20 -1,40 -25,41 Kordsa Teknik Tekstil 6,25 -1,88 -14,87 Koza Altın 44,54 -4,63 16,60 Koza Madencilik 7,33 -2,27 13,82 Körfez GMYO 1,22 -1,61 -26,51 Kristal Kola 1,15 -0,86 -36,11 Kron Telekomünikasyon 10,58 -0,38 -42,81 Kuştur Kuşadası Turizm 12,25 -0,41 28,82 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,61 1,95 -37,11 Kütahya Porselen 5,00 -0,60 -30,26 Lider Faktoring 3,79 0,00 -14,06 Link Bilgisayar 8,87 2,31 -37,80 Logo Yazılım 46,00 -1,08 -21,70 Lokman Hekim Sağlık 4,99 -5,85 -18,99 Lüks Kadife 3,86 5,46 -18,05 Makina Takım 1,27 -1,55 -36,50 Mardin Çimento 4,16 0,24 -3,03 Marka Yatırım Holding 0,90 -5,26 -46,75 Marmaris Altınyunus 15,46 -1,47 -18,63 Marshall 55,15 1,57 6,47 Martı GMYO 0,62 0,00 -70,75 Martı Otel 0,73 1,39 -20,65 Mavi Giyim 40,04 -2,63 -30,20 Mazhar Zorlu Holding 5,19 2,57 30,08 MCT Danışmanlık 22,00 0,73 266,67 Mega Polietilen 2,70 4,65 136,84 Menderes Tekstil 0,63 -1,56 -24,10 Merit Turizm 5,67 -1,05 -3,74 Merko Gıda 0,80 0,00 -39,85 Metal Gayrimenkul 1,12 0,90 -13,85 Metemtur Otelcilik 1,17 2,63 -20,95 Metro Holding 1,18 0,85 19,19 Metro Petrol ve Tesisleri 1,82 -0,55 -33,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,03 -1,90 -52,09 Migros Ticaret 18,78 -0,53 -31,86 Milpa 1,23 -1,60 -43,06 Mistral GMYO 5,13 0,00 -30,58 MLP Sağlık 13,10 2,66 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,20 0,00 -13,67 Mondi Tire Kutsan 1,58 0,64 -12,71 Net Holding 1,76 3,53 -20,36 Netaş Telekom. 8,27 -4,50 -47,79 Niğbaş Niğde Beton 0,83 -2,35 -11,70 Nuh Çimento 9,38 0,32 3,00 Nurol GMYO 3,33 -0,89 -29,89 Odaş Elektrik 4,05 3,05 -32,50 Olmuksan-IP 3,80 0,26 -16,92 Orge Enerji Elektrik 2,48 -1,98 -38,67 Orma Orman Mahsulleri 0,98 0,00 -13,27 Osmanlı Menkul 2,73 5,00 -13,06 Ostim Endüstriyel Yat 1,15 -0,86 -29,45 Otokar 71,40 -0,49 -40,85 Oyak Yat. Ort. 0,82 0,00 -17,18 Oylum Sınai Yatırımlar 1,33 -0,75 -21,76 Özak GMYO 2,71 -0,73 15,81 Özbal Çelik Boru 1,24 -0,80 -53,93 Özderici GMYO 4,68 0,65 352,83 Özerden Plastik 3,25 -0,61 9,06 Panora GMYO 4,65 -0,85 5,29 Park Elek.Madencilik 2,59 -0,77 -37,89 Parsan 13,50 -3,57 15,38 Pegasus 24,22 -2,57 -28,34 Peker GMYO 6,25 -1,26 Penguen Gıda 1,35 2,27 -39,46 Pera GMYO 0,51 -1,92 -42,05 Pergamon Dış Ticaret 5,73 -2,22 49,61 Petkim 4,49 1,58 -39,18 Petrokent Turizm 47,04 0,00 -0,93 Pınar Et Ve Un 7,65 0,26 -16,89 Pınar Su 1,46 -0,68 -18,89 Pınar Süt 9,00 -1,10 -25,71 Plastikkart 2,11 -0,94 -26,99 Polisan Holding 6,15 0,33 -28,82 Politeknik Metal 39,70 -0,20 19,22 Prizma Press Matbaacılık 1,71 -2,29 5,56 QNB Finans Fin. Kir. 3,98 -0,50 2,05 QNB Finansbank 4,39 -0,23 -20,18 Ral Yatırım Holding 1,53 -0,65 -6,13 Ray Sigorta 1,05 -0,94 -41,99 Reysaş GMYO 1,10 0,00 -13,39 Reysaş Lojistik 0,80 -2,44 -37,50 Rhea Girişim 0,64 0,00 -42,86 Rodrigo Tekstil 1,41 -2,08 -52,84 Royal Halı 0,79 -1,25 -13,19 RTA Laboratuvarları 1,62 -3,57 -41,30 Sabancı Holding 9,01 -0,11 -16,58 Safkar Ege Soğutmacılık 1,82 1,68 Salix Yatırım Holding 3,80 -2,31 -51,28 Sanel Mühendislik 1,36 0,00 -20,47 Sanifoam Sünger 1,46 3,55 -13,10 Sanko Pazarlama 3,28 0,00 3,38 Saray Matbaacılık 1,01 -1,94 -5,61 Sarkuysan 3,32 0,00 5,92 Sasa Polyester 8,99 -0,88 14,75 Say Reklamcılık 1,13 -5,04 -32,34 Sekuro Plastik 6,50 0,00 -24,42 Selçuk Ecza Deposu 3,68 0,55 5,08 Selçuk Gıda 0,39 0,00 39,29 Senkron Güvenlik 1,06 1,92 -43,01 Serve Kırtasiye 1,15 4,55 85,48 Servet GMYO 2,55 -1,54 -16,12 Seyitler Kimya 7,41 4,22 -17,48 Silverline Endüstri 1,23 1,65 -29,22 Sinpaş GMYO 0,59 -1,67 -23,38 Soda Sanayii 6,11 2,35 27,10 Sodaş Sodyum Sanayii 4,60 2,22 34,95 Söktaş 1,24 -0,80 -25,30 Sönmez Filament 3,18 -1,24 -23,37 Sönmez Pamuklu 3,37 -0,88 -14,90 Sumaş Suni Tahta 6,65 9,02 Şeker Fin. Kir. 2,22 -3,06 -13,62 Şekerbank 1,14 -0,87 -37,70 Şişe Cam 4,30 -4,44 -5,48 Şok Marketler 8,76 -1,35 T. Halk Bankası 7,17 -1,65 -33,49 T. Kalkınma Bank. 3,32 -0,90 -40,07 T.S.K.B. 0,97 -2,02 -19,38 T.Tuborg 10,10 1,81 0,00 Taç Tarım Ürünleri 1,69 6,29 -30,45 Tat Gıda 3,96 -0,50 -22,89 TAV Havalimanları 22,08 -2,47 2,89 Taze Kuru Gıda 6,98 1,16 -14,36 Tek-Art Turizm 0,72 1,41 -4,33 Tekfen Holding 14,35 -1,51 -12,39 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,45 5,18 -33,01 Temapol Polimer Plastik 3,55 1,43 -25,58 TGS Dış Ticaret 5,23 -0,19 44,08 Tofaş Oto. Fab. 23,80 -3,25 -23,59 Torunlar GMYO 2,64 -1,12 -20,72 Trabzon Liman 9,95 -1,29 Trabzonspor Sportif 1,32 -0,75 -40,00 Trakya Cam 4,10 -1,68 -7,93 Trend GMYO 1,29 -0,77 TSKB GMYO 0,57 -1,72 -21,92 Tuğçelik 2,31 -2,12 -27,36 Tukaş 1,47 -2,00 -34,08 Turcas Petrol 1,66 -1,19 -30,25 Turkcell 11,65 -0,85 -24,74 Tümosan Motor ve Traktör 4,55 -2,36 -40,05 Tüpraş 110,50 -1,16 2,46 Türk Hava Yolları 13,25 -5,83 -15,55 Türk Prysmian Kablo 1,59 0,00 -36,48 Türk Telekom 5,29 -0,56 -17,86 Türk Traktör 49,90 0,20 -29,21 Türker Proje Gayrimenkul 34,58 0,29 -7,93 Ufuk Yatırım 1,73 -3,89 -43,65 Ulaşlar Turizm Yat. 1,25 0,81 -26,90 Ulusoy Elektrik 8,25 -2,71 -11,58 Ulusoy Un Sanayi 1,90 3,26 -31,65 Umpaş Holding 0,47 0,00 -25,40 Uşak Seramik 1,71 1,18 -30,20 Utopya Turizm 3,65 0,27 -18,71 Uzertaş Boya 0,91 1,11 -20,18 Ülker Bisküvi 18,32 -1,72 -6,86 Ünye Çimento 4,84 1,26 16,35 Vakıf Fin. Kir. 1,83 -1,61 -12,02 Vakıf GMYO 1,84 0,00 -29,23 Vakıf Yat. Ort. 1,08 0,93 -23,94 Vakıflar Bankası 5,13 -0,39 -24,22 Vakko Tekstil 2,80 19,66 -4,92 Vanet Gıda 2,43 -1,22 -24,06 Verusa Holding 22,80 0,18 -0,52 Verusaturk Girisim 2,93 -5,48 24,15 Vestel 8,73 -1,80 15,32 Vestel Beyaz Eşya 11,18 -2,27 31,84 Viking Kağıt 1,46 2,82 21,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,44 -3,36 -37,93 Yapı ve Kredi Bank. 2,44 -0,81 -12,75 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 0,00 -18,25 Yataş 20,22 4,12 -28,55 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,53 0,00 45,74 Yeni Gimat GMYO 8,47 -1,97 1,62 Yeşil GMYO 0,42 0,00 -33,33 Yeşil Yapı 0,43 0,00 -57,84 Yeşil Yatırım Holding 12,36 -1,51 -22,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.806,00 -1,10 0,09 Yonga Mobilya 7,37 9,19 146,80 Yünsa 7,38 20,00 64,00 Zorlu Enerji 1,33 -2,21 -15,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

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