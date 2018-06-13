Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.900,00 6,43 -12,31 İş Bankası (B) 1.120,10 -10,42 İş Bankası (C) 5,73 -0,69 -14,22 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 3,05 10,11 118,86 İş Girişim 1,61 -1,83 -7,47 İş GMYO 0,94 -1,05 -23,18 İş Y. Men. Değ. 2,13 -1,39 -0,11 İş Yat. Ort. 0,78 1,30 -1,14 İşbir Holding 162,10 0,06 -12,43 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 -3,85 -37,50 İttifak Holding 2,98 0,68 27,90 İz Hayvancılık Tarım 1,82 2,82 -4,21 İzmir Demir Çelik 2,29 -2,14 -29,32 İzmir Fırça 9,15 1,10 -1,08 İzocam 22,42 -0,71 -15,20 Jantsa Jant Sanayi 24,10 0,84 -21,62 Kafein Yazılım 5,09 -4,68 Kapital Yat. Holding 2,40 -5,14 93,55 Kaplamin 3,43 0,59 -12,50 Kardemir (A) 3,10 1,31 5,08 Kardemir (B) 3,09 0,65 5,46 Kardemir (D) 4,13 2,99 28,66 Karel Elektronik 5,41 -2,87 -6,88 Karsan Otomotiv 1,30 -1,52 -16,67 Karsu Tekstil 1,02 -3,77 -48,48 Karsusan Su Ürünleri San. 5,00 0,00 1,01 Kartonsan 250,80 -0,08 -9,87 Katmerciler Ekipman 7,01 0,14 -41,39 Kent Gıda 146,60 0,41 7,40 Kerevitaş Gıda 1,88 -3,09 -55,98 Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 11,43 Kiler GMYO 1,86 -4,12 -49,18 Kipa Ticaret 1,91 -1,04 -25,97 Klimasan Klima 4,53 -1,31 -22,56 Koç Holding 13,88 -2,05 -23,27 Konfrut Gıda 19,93 4,07 39,37 Konya Çimento 188,00 -1,16 -26,27 Kordsa Teknik Tekstil 6,03 -3,52 -17,87 Koza Altın 40,48 -9,12 5,97 Koza Madencilik 6,75 -7,91 4,81 Körfez GMYO 1,23 0,82 -25,90 Kristal Kola 1,19 3,48 -33,89 Kron Telekomünikasyon 10,10 -4,54 -45,41 Kuştur Kuşadası Turizm 12,25 28,82 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,54 -2,68 -38,80 Kütahya Porselen 4,98 -0,40 -30,54 Lider Faktoring 3,75 -1,06 -14,97 Link Bilgisayar 8,75 -1,35 -38,64 Logo Yazılım 44,38 -3,52 -24,46 Lokman Hekim Sağlık 4,62 -7,41 -25,00 Lüks Kadife 3,76 -2,59 -20,17 Makina Takım 1,27 0,00 -36,50 Mardin Çimento 4,13 -0,72 -3,73 Marka Yatırım Holding 0,87 -3,33 -48,52 Marmaris Altınyunus 15,29 -1,10 -19,53 Marshall 55,50 0,63 7,14 Martı GMYO 0,64 3,23 -69,81 Martı Otel 0,79 8,22 -14,13 Mavi Giyim 40,20 0,40 -29,92 Mazhar Zorlu Holding 5,15 -0,77 29,07 MCT Danışmanlık 22,70 3,18 278,33 Mega Polietilen 2,85 5,56 150,00 Menderes Tekstil 0,61 -3,17 -26,51 Merit Turizm 5,70 0,53 -3,23 Merko Gıda 0,80 0,00 -39,85 Metal Gayrimenkul 1,14 1,79 -12,31 Metemtur Otelcilik 1,18 0,85 -20,27 Metro Holding 1,07 -9,32 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 1,80 -1,10 -34,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,03 0,00 -52,09 Migros Ticaret 18,41 -1,97 -33,20 Milpa 1,19 -3,25 -44,91 Mistral GMYO 5,06 -1,36 -31,53 MLP Sağlık 12,30 -6,11 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,18 -1,67 -15,11 Mondi Tire Kutsan 1,55 -1,90 -14,36 Net Holding 1,70 -3,41 -23,08 Netaş Telekom. 8,00 -3,26 -49,49 Niğbaş Niğde Beton 0,81 -2,41 -13,83 Nuh Çimento 9,28 -1,07 1,90 Nurol GMYO 3,26 -2,10 -31,37 Odaş Elektrik 3,91 -3,46 -34,83 Olmuksan-IP 3,75 -1,32 -18,01 Orge Enerji Elektrik 2,40 -3,23 -40,65 Orma Orman Mahsulleri 0,98 0,00 -13,27 Osmanlı Menkul 2,61 -4,40 -16,88 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 -0,87 -30,06 Otokar 70,05 -1,89 -41,97 Oyak Yat. Ort. 0,80 -2,44 -19,20 Oylum Sınai Yatırımlar 1,33 0,00 -21,76 Özak GMYO 2,57 -5,17 9,83 Özbal Çelik Boru 1,24 0,00 -53,93 Özderici GMYO 4,06 -13,25 292,84 Özerden Plastik 3,25 0,00 9,06 Panora GMYO 4,65 0,00 5,29 Park Elek.Madencilik 2,52 -2,70 -39,57 Parsan 14,07 4,22 20,26 Pegasus 23,92 -1,24 -29,23 Peker GMYO 6,20 -0,80 Penguen Gıda 1,38 2,22 -38,12 Pera GMYO 0,50 -1,96 -43,18 Pergamon Dış Ticaret 5,70 -0,52 48,83 Petkim 4,39 -2,23 -40,54 Petrokent Turizm 44,16 -6,12 -6,99 Pınar Et Ve Un 7,60 -0,65 -17,44 Pınar Su 1,47 0,68 -18,33 Pınar Süt 8,98 -0,22 -25,88 Plastikkart 2,10 -0,47 -27,34 Polisan Holding 6,13 -0,33 -29,05 Politeknik Metal 39,50 -0,50 18,62 Prizma Press Matbaacılık 1,73 1,17 6,79 QNB Finans Fin. Kir. 3,81 -4,27 -2,31 QNB Finansbank 4,31 -1,82 -21,64 Ral Yatırım Holding 1,49 -2,61 -8,59 Ray Sigorta 1,07 1,90 -40,88 Reysaş GMYO 1,05 -4,55 -17,32 Reysaş Lojistik 0,79 -1,25 -38,28 Rhea Girişim 0,64 0,00 -42,86 Rodrigo Tekstil 1,37 -2,84 -54,18 Royal Halı 0,79 0,00 -13,19 RTA Laboratuvarları 1,63 0,62 -40,94 Sabancı Holding 8,67 -3,77 -19,73 Safkar Ege Soğutmacılık 1,85 1,65 Salix Yatırım Holding 3,80 0,00 -51,28 Sanel Mühendislik 1,34 -1,47 -21,64 Sanifoam Sünger 1,43 -2,05 -14,88 Sanko Pazarlama 3,34 1,83 5,27 Saray Matbaacılık 1,03 1,98 -3,74 Sarkuysan 3,30 -0,60 5,28 Sasa Polyester 8,45 -6,01 7,86 Say Reklamcılık 1,14 0,88 -31,74 Sekuro Plastik 6,60 1,54 -23,26 Selçuk Ecza Deposu 3,66 -0,54 4,51 Selçuk Gıda 0,40 2,56 42,86 Senkron Güvenlik 1,04 -1,89 -44,09 Serve Kırtasiye 1,10 -4,35 77,42 Servet GMYO 2,51 -1,57 -17,43 Seyitler Kimya 7,40 -0,13 -17,59 Silverline Endüstri 1,21 -1,63 -30,37 Sinpaş GMYO 0,59 0,00 -23,38 Soda Sanayii 6,02 -1,47 25,23 Sodaş Sodyum Sanayii 4,73 2,83 38,77 Söktaş 1,23 -0,81 -25,90 Sönmez Filament 3,31 4,09 -20,24 Sönmez Pamuklu 3,39 0,59 -14,39 Sumaş Suni Tahta 6,59 -0,90 Şeker Fin. Kir. 2,27 2,25 -11,67 Şekerbank 1,12 -1,75 -38,80 Şişe Cam 4,17 -3,02 -8,34 Şok Marketler 8,90 1,60 T. Halk Bankası 7,20 0,42 -33,21 T. Kalkınma Bank. 3,28 -1,20 -40,79 T.S.K.B. 0,97 0,00 -19,38 T.Tuborg 10,05 -0,50 -0,50 Taç Tarım Ürünleri 1,71 1,18 -29,63 Tat Gıda 3,90 -1,52 -24,05 TAV Havalimanları 22,50 1,90 4,85 Taze Kuru Gıda 6,90 -1,15 -15,34 Tek-Art Turizm 0,72 0,00 -4,33 Tekfen Holding 14,00 -2,44 -14,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,58 3,77 -30,49 Temapol Polimer Plastik 3,51 -1,13 -26,42 TGS Dış Ticaret 5,08 -2,87 39,94 Tofaş Oto. Fab. 23,52 -1,18 -24,49 Torunlar GMYO 2,63 -0,38 -21,02 Trabzon Liman 9,91 -0,40 Trabzonspor Sportif 1,31 -0,76 -40,45 Trakya Cam 4,01 -2,20 -9,95 Trend GMYO 1,27 -1,55 TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92 Tuğçelik 2,32 0,43 -27,04 Tukaş 1,47 0,00 -34,08 Turcas Petrol 1,61 -3,01 -32,35 Turkcell 11,35 -2,58 -26,68 Tümosan Motor ve Traktör 4,48 -1,54 -40,97 Tüpraş 108,70 -1,63 0,79 Türk Hava Yolları 12,85 -3,02 -18,10 Türk Prysmian Kablo 1,58 -0,63 -36,88 Türk Telekom 5,21 -1,51 -19,10 Türk Traktör 48,28 -3,25 -31,51 Türker Proje Gayrimenkul 34,10 -1,39 -9,21 Ufuk Yatırım 1,75 1,16 -43,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,28 2,40 -25,15 Ulusoy Elektrik 8,24 -0,12 -11,68 Ulusoy Un Sanayi 1,89 -0,53 -32,01 Umpaş Holding 0,45 -4,26 -28,57 Uşak Seramik 1,74 1,75 -28,98 Utopya Turizm 3,31 -9,32 -26,28 Uzertaş Boya 0,94 3,30 -17,54 Ülker Bisküvi 17,97 -1,91 -8,64 Ünye Çimento 4,82 -0,41 15,87 Vakıf Fin. Kir. 1,81 -1,09 -12,98 Vakıf GMYO 1,82 -1,09 -30,00 Vakıf Yat. Ort. 1,07 -0,93 -24,65 Vakıflar Bankası 5,01 -2,34 -26,00 Vakko Tekstil 2,84 1,43 -3,56 Vanet Gıda 2,33 -4,12 -27,19 Verusa Holding 22,20 -2,63 -3,14 Verusaturk Girisim 2,95 0,68 25,00 Vestel 8,54 -2,18 12,81 Vestel Beyaz Eşya 11,40 1,97 34,43 Viking Kağıt 1,47 0,68 22,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,42 -1,39 -38,79 Yapı ve Kredi Bank. 2,35 -3,69 -15,97 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,98 -1,00 -19,06 Yataş 19,99 -1,14 -29,36 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,56 1,96 48,60 Yeni Gimat GMYO 8,50 0,35 1,98 Yeşil GMYO 0,42 0,00 -33,33 Yeşil Yapı 0,43 0,00 -57,84 Yeşil Yatırım Holding 12,35 -0,08 -22,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.779,00 -1,50 -1,40 Yonga Mobilya 7,00 -5,02 134,41 Yünsa 6,53 -11,52 45,11 Zorlu Enerji 1,31 -1,50 -17,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

