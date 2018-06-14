Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.900,00 -12,31 İş Bankası (B) 1.120,10 -10,42 İş Bankası (C) 5,83 1,75 -12,72 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 3,20 4,92 129,63 İş Girişim 1,60 -0,62 -8,05 İş GMYO 0,92 -2,13 -24,81 İş Y. Men. Değ. 2,14 0,47 0,36 İş Yat. Ort. 0,78 0,00 -1,14 İşbir Holding 185,40 14,37 0,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 4,00 -35,00 İttifak Holding 2,97 -0,34 27,47 İz Hayvancılık Tarım 1,80 -1,10 -5,26 İzmir Demir Çelik 2,26 -1,31 -30,25 İzmir Fırça 9,19 0,44 -0,65 İzocam 22,42 0,00 -15,20 Jantsa Jant Sanayi 24,16 0,25 -21,43 Kafein Yazılım 5,12 0,59 Kapital Yat. Holding 2,41 0,42 94,35 Kaplamin 3,50 2,04 -10,71 Kardemir (A) 3,05 -1,61 3,39 Kardemir (B) 3,11 0,65 6,14 Kardemir (D) 4,17 0,97 29,91 Karel Elektronik 5,31 -1,85 -8,61 Karsan Otomotiv 1,29 -0,77 -17,31 Karsu Tekstil 1,07 4,90 -45,96 Karsusan Su Ürünleri San. 5,70 14,00 15,15 Kartonsan 250,40 -0,16 -10,01 Katmerciler Ekipman 7,01 0,00 -41,39 Kent Gıda 147,00 0,27 7,69 Kerevitaş Gıda 1,84 -2,13 -56,92 Kervansaray Yat. Holding 0,40 2,56 14,29 Kiler GMYO 1,84 -1,08 -49,73 Kipa Ticaret 1,93 1,05 -25,19 Klimasan Klima 4,50 -0,66 -23,08 Koç Holding 13,95 0,50 -22,88 Konfrut Gıda 19,54 -1,96 36,64 Konya Çimento 187,50 -0,27 -26,47 Kordsa Teknik Tekstil 6,04 0,17 -17,73 Koza Altın 40,90 1,04 7,07 Koza Madencilik 7,08 4,89 9,94 Körfez GMYO 1,23 0,00 -25,90 Kristal Kola 1,18 -0,84 -34,44 Kron Telekomünikasyon 9,95 -1,49 -46,22 Kuştur Kuşadası Turizm 12,25 28,82 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,61 2,76 -37,11 Kütahya Porselen 4,98 0,00 -30,54 Lider Faktoring 3,79 1,07 -14,06 Link Bilgisayar 8,81 0,69 -38,22 Logo Yazılım 42,90 -3,33 -26,98 Lokman Hekim Sağlık 4,70 1,73 -23,70 Lüks Kadife 3,74 -0,53 -20,59 Makina Takım 1,28 0,79 -36,00 Mardin Çimento 4,15 0,48 -3,26 Marka Yatırım Holding 0,89 2,30 -47,34 Marmaris Altınyunus 15,18 -0,72 -20,11 Marshall 56,10 1,08 8,30 Martı GMYO 0,63 -1,56 -70,28 Martı Otel 0,76 -3,80 -17,39 Mavi Giyim 39,34 -2,14 -31,42 Mazhar Zorlu Holding 5,00 -2,91 25,31 MCT Danışmanlık 22,66 -0,18 277,67 Mega Polietilen 2,89 1,40 153,51 Menderes Tekstil 0,62 1,64 -25,30 Merit Turizm 5,83 2,28 -1,02 Merko Gıda 0,81 1,25 -39,10 Metal Gayrimenkul 1,14 0,00 -12,31 Metemtur Otelcilik 1,17 -0,85 -20,95 Metro Holding 1,08 0,93 9,09 Metro Petrol ve Tesisleri 1,77 -1,67 -35,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,03 0,00 -52,09 Migros Ticaret 18,70 1,58 -32,15 Milpa 1,20 0,84 -44,44 Mistral GMYO 5,12 1,19 -30,72 MLP Sağlık 13,00 5,69 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,30 10,17 -6,47 Mondi Tire Kutsan 1,58 1,94 -12,71 Net Holding 1,77 4,12 -19,91 Netaş Telekom. 7,93 -0,88 -49,94 Niğbaş Niğde Beton 0,80 -1,23 -14,89 Nuh Çimento 9,22 -0,65 1,24 Nurol GMYO 3,25 -0,31 -31,58 Odaş Elektrik 3,88 -0,77 -35,33 Olmuksan-IP 3,79 1,07 -17,14 Orge Enerji Elektrik 2,37 -1,25 -41,39 Orma Orman Mahsulleri 0,96 -2,04 -15,04 Osmanlı Menkul 2,69 3,07 -14,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 0,00 -30,06 Otokar 70,25 0,29 -41,80 Oyak Yat. Ort. 0,81 1,25 -18,19 Oylum Sınai Yatırımlar 1,33 0,00 -21,76 Özak GMYO 2,53 -1,56 8,12 Özbal Çelik Boru 1,22 -1,61 -54,67 Özderici GMYO 4,85 19,46 369,28 Özerden Plastik 3,24 -0,31 8,72 Panora GMYO 4,65 0,00 5,29 Park Elek.Madencilik 2,48 -1,59 -40,53 Parsan 14,40 2,35 23,08 Pegasus 24,38 1,92 -27,87 Peker GMYO 6,24 0,65 Penguen Gıda 1,38 0,00 -38,12 Pera GMYO 0,50 0,00 -43,18 Pergamon Dış Ticaret 5,82 2,11 51,96 Petkim 4,28 -2,51 -42,03 Petrokent Turizm 48,00 8,70 1,10 Pınar Et Ve Un 7,51 -1,18 -18,42 Pınar Su 1,47 0,00 -18,33 Pınar Süt 9,08 1,11 -25,05 Plastikkart 2,11 0,48 -26,99 Polisan Holding 6,14 0,16 -28,93 Politeknik Metal 39,78 0,71 19,46 Prizma Press Matbaacılık 1,72 -0,58 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 4,25 11,55 8,97 QNB Finansbank 4,36 1,16 -20,73 Ral Yatırım Holding 1,74 16,78 6,75 Ray Sigorta 1,07 0,00 -40,88 Reysaş GMYO 1,10 4,76 -13,39 Reysaş Lojistik 0,80 1,27 -37,50 Rhea Girişim 0,63 -1,56 -43,75 Rodrigo Tekstil 1,40 2,19 -53,18 Royal Halı 0,79 0,00 -13,19 RTA Laboratuvarları 1,63 0,00 -40,94 Sabancı Holding 8,93 3,00 -17,33 Safkar Ege Soğutmacılık 1,85 0,00 Salix Yatırım Holding 3,79 -0,26 -51,41 Sanel Mühendislik 1,34 0,00 -21,64 Sanifoam Sünger 1,41 -1,40 -16,07 Sanko Pazarlama 3,34 0,00 5,27 Saray Matbaacılık 1,03 0,00 -3,74 Sarkuysan 3,30 0,00 5,28 Sasa Polyester 8,50 0,59 8,50 Say Reklamcılık 1,17 2,63 -29,94 Sekuro Plastik 6,67 1,06 -22,44 Selçuk Ecza Deposu 3,77 3,01 7,65 Selçuk Gıda 0,40 0,00 42,86 Senkron Güvenlik 1,03 -0,96 -44,62 Serve Kırtasiye 1,21 10,00 95,16 Servet GMYO 2,51 0,00 -17,43 Seyitler Kimya 7,42 0,27 -17,37 Silverline Endüstri 1,23 1,65 -29,22 Sinpaş GMYO 0,60 1,69 -22,08 Soda Sanayii 6,16 2,33 28,14 Sodaş Sodyum Sanayii 4,70 -0,63 37,89 Söktaş 1,25 1,63 -24,70 Sönmez Filament 3,35 1,21 -19,28 Sönmez Pamuklu 3,35 -1,18 -15,40 Sumaş Suni Tahta 6,70 1,67 Şeker Fin. Kir. 2,25 -0,88 -12,45 Şekerbank 1,14 1,79 -37,70 Şişe Cam 4,13 -0,96 -9,22 Şok Marketler 9,05 1,69 T. Halk Bankası 7,22 0,28 -33,02 T. Kalkınma Bank. 3,29 0,30 -40,61 T.S.K.B. 0,97 0,00 -19,38 T.Tuborg 10,05 0,00 -0,50 Taç Tarım Ürünleri 1,70 -0,58 -30,04 Tat Gıda 3,89 -0,26 -24,25 TAV Havalimanları 22,62 0,53 5,41 Taze Kuru Gıda 6,85 -0,72 -15,95 Tek-Art Turizm 0,72 0,00 -4,33 Tekfen Holding 13,61 -2,79 -16,91 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,52 -1,68 -31,65 Temapol Polimer Plastik 3,55 1,14 -25,58 TGS Dış Ticaret 5,08 0,00 39,94 Tofaş Oto. Fab. 23,62 0,43 -24,17 Torunlar GMYO 2,59 -1,52 -22,22 Trabzon Liman 10,00 0,91 Trabzonspor Sportif 1,31 0,00 -40,45 Trakya Cam 4,18 4,24 -6,14 Trend GMYO 1,29 1,57 TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92 Tuğçelik 2,30 -0,86 -27,67 Tukaş 1,47 0,00 -34,08 Turcas Petrol 1,60 -0,62 -32,77 Turkcell 11,61 2,29 -25,00 Tümosan Motor ve Traktör 4,51 0,67 -40,58 Tüpraş 112,00 3,04 3,85 Türk Hava Yolları 12,86 0,08 -18,04 Türk Prysmian Kablo 1,59 0,63 -36,48 Türk Telekom 5,16 -0,96 -19,88 Türk Traktör 49,50 2,53 -29,77 Türker Proje Gayrimenkul 33,30 -2,35 -11,34 Ufuk Yatırım 1,84 5,14 -40,07 Ulaşlar Turizm Yat. 1,27 -0,78 -25,73 Ulusoy Elektrik 8,26 0,24 -11,47 Ulusoy Un Sanayi 1,89 0,00 -32,01 Umpaş Holding 0,45 0,00 -28,57 Uşak Seramik 1,73 -0,57 -29,39 Utopya Turizm 3,31 0,00 -26,28 Uzertaş Boya 0,94 -17,54 Ülker Bisküvi 17,88 -0,50 -9,10 Ünye Çimento 4,87 1,04 17,07 Vakıf Fin. Kir. 1,80 -0,55 -13,46 Vakıf GMYO 1,81 -0,55 -30,38 Vakıf Yat. Ort. 1,11 3,74 -21,83 Vakıflar Bankası 4,89 -2,40 -27,77 Vakko Tekstil 2,68 -5,63 -9,00 Vanet Gıda 2,33 0,00 -27,19 Verusa Holding 23,30 4,95 1,66 Verusaturk Girisim 3,01 2,03 27,54 Vestel 8,54 0,00 12,81 Vestel Beyaz Eşya 11,16 -2,11 31,60 Viking Kağıt 1,47 0,00 22,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 0,70 -38,36 Yapı ve Kredi Bank. 2,33 -0,85 -16,69 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,99 0,51 -18,66 Yataş 20,48 2,45 -27,63 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,56 0,00 48,60 Yeni Gimat GMYO 8,83 3,88 5,94 Yeşil GMYO 0,41 -2,38 -34,92 Yeşil Yapı 0,42 -2,33 -58,82 Yeşil Yatırım Holding 12,36 0,08 -22,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.775,00 -0,22 -1,62 Yonga Mobilya 6,99 -0,14 134,07 Yünsa 6,73 3,06 49,56 Zorlu Enerji 1,36 3,82 -13,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

