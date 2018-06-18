Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.799,70 6,04 -7,02 İş Bankası (B) 1.140,00 1,78 -8,83 İş Bankası (C) 5,66 -2,92 -15,27 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,86 -10,63 105,23 İş Girişim 1,59 -0,63 -8,62 İş GMYO 0,95 3,26 -22,36 İş Y. Men. Değ. 2,12 -0,93 -0,58 İş Yat. Ort. 0,78 0,00 -1,14 İşbir Holding 185,40 0,00 0,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,00 -35,00 İttifak Holding 2,94 -1,01 26,18 İz Hayvancılık Tarım 1,75 -2,78 -7,89 İzmir Demir Çelik 2,23 -1,33 -31,17 İzmir Fırça 9,28 0,98 0,32 İzocam 22,18 -1,07 -16,11 Jantsa Jant Sanayi 24,20 0,17 -21,30 Kafein Yazılım 4,82 -5,86 Kapital Yat. Holding 2,41 0,00 94,35 Kaplamin 3,48 -0,57 -11,22 Kardemir (A) 3,09 1,31 4,75 Kardemir (B) 3,09 -0,64 5,46 Kardemir (D) 4,30 3,12 33,96 Karel Elektronik 5,06 -4,71 -12,91 Karsan Otomotiv 1,28 -0,78 -17,95 Karsu Tekstil 1,03 -3,74 -47,98 Karsusan Su Ürünleri San. 5,60 -1,75 13,13 Kartonsan 259,00 3,43 -6,92 Katmerciler Ekipman 6,88 -1,85 -42,47 Kent Gıda 144,10 -1,97 5,57 Kerevitaş Gıda 1,85 0,54 -56,68 Kervansaray Yat. Holding 0,38 -5,00 8,57 Kiler GMYO 1,84 0,00 -49,73 Kipa Ticaret 1,92 -0,52 -25,58 Klimasan Klima 4,31 -4,22 -26,32 Koç Holding 13,86 -0,65 -23,38 Konfrut Gıda 19,04 -2,56 33,15 Konya Çimento 186,00 -0,80 -27,06 Kordsa Teknik Tekstil 5,87 -2,81 -20,05 Koza Altın 37,00 -9,54 -3,14 Koza Madencilik 6,65 -6,07 3,26 Körfez GMYO 1,23 0,00 -25,90 Kristal Kola 1,15 -2,54 -36,11 Kron Telekomünikasyon 9,80 -1,51 -47,03 Kuştur Kuşadası Turizm 10,54 -13,96 10,84 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,53 -3,07 -39,04 Kütahya Porselen 5,00 0,40 -30,26 Lider Faktoring 3,79 0,00 -14,06 Link Bilgisayar 9,13 3,63 -35,97 Logo Yazılım 41,58 -3,08 -29,23 Lokman Hekim Sağlık 4,62 -1,70 -25,00 Lüks Kadife 3,73 -0,27 -20,81 Makina Takım 1,27 -0,78 -36,50 Mardin Çimento 4,20 1,20 -2,10 Marka Yatırım Holding 0,89 0,00 -47,34 Marmaris Altınyunus 14,85 -2,17 -21,84 Marshall 55,80 -0,53 7,72 Martı GMYO 0,63 0,00 -70,28 Martı Otel 0,77 1,32 -16,30 Mavi Giyim 37,56 -4,52 -34,52 Mazhar Zorlu Holding 5,00 0,00 25,31 MCT Danışmanlık 22,80 0,62 280,00 Mega Polietilen 2,79 -3,46 144,74 Menderes Tekstil 0,61 -1,61 -26,51 Merit Turizm 5,90 1,20 0,17 Merko Gıda 0,80 -1,23 -39,85 Metal Gayrimenkul 1,14 0,00 -12,31 Metemtur Otelcilik 1,17 0,00 -20,95 Metro Holding 1,07 -0,93 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 1,75 -1,13 -36,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,01 -1,94 -53,02 Migros Ticaret 18,29 -2,19 -33,64 Milpa 1,17 -2,50 -45,83 Mistral GMYO 5,14 0,39 -30,45 MLP Sağlık 13,40 3,08 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,27 -2,31 -8,63 Mondi Tire Kutsan 1,58 0,00 -12,71 Net Holding 1,79 1,13 -19,00 Netaş Telekom. 8,00 0,88 -49,49 Niğbaş Niğde Beton 0,80 0,00 -14,89 Nuh Çimento 9,13 -0,98 0,25 Nurol GMYO 3,23 -0,62 -32,00 Odaş Elektrik 4,29 10,57 -28,50 Olmuksan-IP 3,79 0,00 -17,14 Orge Enerji Elektrik 2,35 -0,84 -41,89 Orma Orman Mahsulleri 0,98 2,08 -13,27 Osmanlı Menkul 2,48 -7,81 -21,02 Ostim Endüstriyel Yat 1,13 -0,88 -30,67 Otokar 69,50 -1,07 -42,43 Oyak Yat. Ort. 0,80 -1,23 -19,20 Oylum Sınai Yatırımlar 1,30 -2,26 -23,53 Özak GMYO 2,54 0,40 8,55 Özbal Çelik Boru 1,21 -0,82 -55,04 Özderici GMYO 5,82 20,00 463,13 Özerden Plastik 3,20 -1,23 7,38 Panora GMYO 4,64 -0,22 5,06 Park Elek.Madencilik 2,46 -0,81 -41,01 Parsan 12,99 -9,79 11,03 Pegasus 23,88 -2,05 -29,35 Peker GMYO 6,30 0,96 Penguen Gıda 1,45 5,07 -34,98 Pera GMYO 0,50 0,00 -43,18 Pergamon Dış Ticaret 5,71 -1,89 49,09 Petkim 4,30 0,47 -41,75 Petrokent Turizm 47,00 -2,08 -1,01 Pınar Et Ve Un 7,50 -0,13 -18,52 Pınar Su 1,47 0,00 -18,33 Pınar Süt 9,24 1,76 -23,73 Plastikkart 2,14 1,42 -25,95 Polisan Holding 6,12 -0,33 -29,17 Politeknik Metal 40,00 0,55 20,12 Prizma Press Matbaacılık 1,72 0,00 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 3,93 -7,53 0,77 QNB Finansbank 4,40 0,92 -20,00 Ral Yatırım Holding 1,59 -8,62 -2,45 Ray Sigorta 1,08 0,93 -40,33 Reysaş GMYO 1,11 0,91 -12,60 Reysaş Lojistik 0,78 -2,50 -39,06 Rhea Girişim 0,62 -1,59 -44,64 Rodrigo Tekstil 1,42 1,43 -52,51 Royal Halı 0,77 -2,53 -15,38 RTA Laboratuvarları 1,64 0,61 -40,58 Sabancı Holding 8,44 -5,49 -21,86 Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 -4,32 Salix Yatırım Holding 3,78 -0,26 -51,54 Sanel Mühendislik 1,33 -0,75 -22,22 Sanifoam Sünger 1,40 -0,71 -16,67 Sanko Pazarlama 3,27 -2,10 3,07 Saray Matbaacılık 0,98 -4,85 -8,41 Sarkuysan 3,26 -1,21 4,00 Sasa Polyester 9,24 8,71 17,95 Say Reklamcılık 1,14 -2,56 -31,74 Sekuro Plastik 6,31 -5,40 -26,63 Selçuk Ecza Deposu 3,73 -1,06 6,51 Selçuk Gıda 0,40 0,00 42,86 Senkron Güvenlik 1,07 3,88 -42,47 Serve Kırtasiye 1,14 -5,79 83,87 Servet GMYO 2,51 0,00 -17,43 Seyitler Kimya 7,19 -3,10 -19,93 Silverline Endüstri 1,22 -0,81 -29,80 Sinpaş GMYO 0,60 0,00 -22,08 Soda Sanayii 6,30 2,27 31,06 Sodaş Sodyum Sanayii 4,70 0,00 37,89 Söktaş 1,24 -0,80 -25,30 Sönmez Filament 3,26 -2,69 -21,45 Sönmez Pamuklu 3,35 0,00 -15,40 Sumaş Suni Tahta 6,79 1,34 Şeker Fin. Kir. 2,28 1,33 -11,28 Şekerbank 1,13 -0,88 -38,25 Şişe Cam 4,03 -2,42 -11,42 Şok Marketler 8,90 -1,66 T. Halk Bankası 7,20 -0,28 -33,21 T. Kalkınma Bank. 3,25 -1,22 -41,34 T.S.K.B. 0,96 -1,03 -20,22 T.Tuborg 9,99 -0,60 -1,09 Taç Tarım Ürünleri 1,64 -3,53 -32,51 Tat Gıda 3,95 1,54 -23,08 TAV Havalimanları 23,22 2,65 8,20 Taze Kuru Gıda 6,90 0,73 -15,34 Tek-Art Turizm 0,71 -1,39 -5,66 Tekfen Holding 14,02 3,01 -14,41 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,82 8,52 -25,83 Temapol Polimer Plastik 3,45 -2,82 -27,67 TGS Dış Ticaret 5,01 -1,38 38,02 Tofaş Oto. Fab. 23,64 0,08 -24,10 Torunlar GMYO 2,61 0,77 -21,62 Trabzon Liman 9,82 -1,80 Trabzonspor Sportif 1,25 -4,58 -43,18 Trakya Cam 4,17 -0,24 -6,36 Trend GMYO 1,28 -0,78 TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92 Tuğçelik 2,30 0,00 -27,67 Tukaş 1,46 -0,68 -34,53 Turcas Petrol 1,59 -0,63 -33,19 Turkcell 11,17 -1,34 -26,01 Tümosan Motor ve Traktör 4,43 -1,77 -41,63 Tüpraş 113,40 1,25 5,14 Türk Hava Yolları 12,52 -2,64 -20,20 Türk Prysmian Kablo 1,64 3,14 -34,48 Türk Telekom 4,93 -4,46 -23,45 Türk Traktör 49,80 0,61 -29,35 Türker Proje Gayrimenkul 33,24 -0,18 -11,50 Ufuk Yatırım 1,89 2,72 -38,44 Ulaşlar Turizm Yat. 1,28 0,79 -25,15 Ulusoy Elektrik 8,24 -0,24 -11,68 Ulusoy Un Sanayi 1,93 2,12 -30,58 Umpaş Holding 0,45 0,00 -28,57 Uşak Seramik 1,70 -1,73 -30,61 Utopya Turizm 3,03 -8,46 -32,52 Uzertaş Boya 0,90 -4,26 -21,05 Ülker Bisküvi 17,90 0,11 -9,00 Ünye Çimento 4,88 0,21 17,31 Vakıf Fin. Kir. 1,83 1,67 -12,02 Vakıf GMYO 1,79 -1,10 -31,15 Vakıf Yat. Ort. 1,12 0,90 -21,13 Vakıflar Bankası 4,90 0,20 -27,62 Vakko Tekstil 2,86 6,72 -2,89 Vanet Gıda 2,28 -2,15 -28,75 Verusa Holding 22,96 -1,46 0,17 Verusaturk Girisim 2,98 -1,00 26,27 Vestel 8,35 -2,22 10,30 Vestel Beyaz Eşya 10,74 -3,76 26,65 Viking Kağıt 1,46 -0,68 21,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,40 -2,10 -39,66 Yapı ve Kredi Bank. 2,27 -2,58 -18,83 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,01 1,01 -17,84 Yataş 20,24 -1,17 -28,48 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,53 -1,92 45,74 Yeni Gimat GMYO 8,80 -0,34 5,58 Yeşil GMYO 0,40 -2,44 -36,51 Yeşil Yapı 0,42 0,00 -58,82 Yeşil Yatırım Holding 12,19 -1,38 -23,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.802,30 1,54 -0,11 Yonga Mobilya 6,41 -8,30 114,65 Yünsa 6,32 -6,09 40,44 Zorlu Enerji 1,36 0,00 -13,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

