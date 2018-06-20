Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.680,00 5,57 -1,83 İş Bankası (B) 1.180,00 3,51 -5,63 İş Bankası (C) 5,87 1,03 -12,12 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 0,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,99 1,70 114,56 İş Girişim 1,61 0,63 -7,47 İş GMYO 0,95 1,06 -22,36 İş Y. Men. Değ. 2,12 -0,93 -0,58 İş Yat. Ort. 0,80 2,56 1,39 İşbir Holding 193,00 0,00 4,27 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,00 -35,00 İttifak Holding 2,93 -0,68 25,75 İz Hayvancılık Tarım 1,79 0,56 -5,79 İzmir Demir Çelik 2,33 0,87 -28,09 İzmir Fırça 9,40 0,97 1,62 İzocam 22,08 -0,45 -16,49 Jantsa Jant Sanayi 24,44 -0,24 -20,52 Kafein Yazılım 4,68 0,21 Kapital Yat. Holding 2,53 -2,32 104,03 Kaplamin 3,48 -0,85 -11,22 Kardemir (A) 3,07 0,00 4,07 Kardemir (B) 3,09 0,98 5,46 Kardemir (D) 4,11 -0,72 28,04 Karel Elektronik 5,17 1,77 -11,02 Karsan Otomotiv 1,34 2,29 -14,10 Karsu Tekstil 1,05 0,00 -46,97 Karsusan Su Ürünleri San. 5,50 -0,90 11,11 Kartonsan 266,50 3,98 -4,22 Katmerciler Ekipman 6,89 -0,29 -42,39 Kent Gıda 145,80 0,41 6,81 Kerevitaş Gıda 1,82 -1,09 -57,39 Kervansaray Yat. Holding 0,40 2,56 14,29 Kiler GMYO 1,91 1,60 -47,81 Kipa Ticaret 1,98 -1,00 -23,26 Klimasan Klima 4,49 1,81 -23,25 Koç Holding 14,21 0,07 -21,45 Konfrut Gıda 19,04 1,12 33,15 Konya Çimento 192,50 2,78 -24,51 Kordsa Teknik Tekstil 6,10 2,18 -16,92 Koza Altın 36,40 -3,35 -4,71 Koza Madencilik 6,44 -2,28 0,00 Körfez GMYO 1,23 0,00 -25,90 Kristal Kola 1,22 4,27 -32,22 Kron Telekomünikasyon 10,08 1,82 -45,51 Kuştur Kuşadası Turizm 11,90 11,21 25,14 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,56 0,00 -38,31 Kütahya Porselen 5,00 -0,20 -30,26 Lider Faktoring 3,80 0,53 -13,83 Link Bilgisayar 9,30 -5,49 -34,78 Logo Yazılım 40,30 -2,18 -31,40 Lokman Hekim Sağlık 4,85 3,41 -21,27 Lüks Kadife 3,75 -2,09 -20,38 Makina Takım 1,28 0,79 -36,00 Mardin Çimento 4,19 0,48 -2,33 Marka Yatırım Holding 0,88 -1,12 -47,93 Marmaris Altınyunus 14,72 0,82 -22,53 Marshall 58,35 0,00 12,64 Martı GMYO 0,60 -1,64 -71,70 Martı Otel 0,77 2,67 -16,30 Mavi Giyim 38,00 0,11 -33,76 Mazhar Zorlu Holding 4,45 -7,29 11,53 MCT Danışmanlık 24,20 -3,51 303,33 Mega Polietilen 2,65 1,15 132,46 Menderes Tekstil 0,64 0,00 -22,89 Merit Turizm 5,92 -0,34 0,51 Merko Gıda 0,81 -1,22 -39,10 Metal Gayrimenkul 1,14 0,00 -12,31 Metemtur Otelcilik 1,18 0,00 -20,27 Metro Holding 1,06 -1,85 7,07 Metro Petrol ve Tesisleri 1,78 -0,56 -35,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,04 0,00 -51,63 Migros Ticaret 19,33 3,98 -29,86 Milpa 1,20 2,56 -44,44 Mistral GMYO 5,10 0,00 -30,99 MLP Sağlık 13,60 0,89 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,18 -4,07 -15,11 Mondi Tire Kutsan 1,62 0,62 -10,50 Net Holding 1,84 1,66 -16,74 Netaş Telekom. 7,97 0,63 -49,68 Niğbaş Niğde Beton 0,79 -1,25 -15,96 Nuh Çimento 9,16 -0,33 0,58 Nurol GMYO 3,30 0,00 -30,53 Odaş Elektrik 4,41 4,26 -26,50 Olmuksan-IP 3,82 -3,05 -16,48 Orge Enerji Elektrik 2,39 -0,83 -40,90 Orma Orman Mahsulleri 0,97 7,78 -14,16 Osmanlı Menkul 2,57 1,98 -18,15 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 0,88 -30,06 Otokar 70,70 1,87 -41,43 Oyak Yat. Ort. 0,84 3,70 -15,16 Oylum Sınai Yatırımlar 1,34 1,52 -21,18 Özak GMYO 2,58 1,18 10,26 Özbal Çelik Boru 1,24 0,81 -53,93 Özderici GMYO 5,82 0,87 463,13 Özerden Plastik 3,14 0,64 5,37 Panora GMYO 4,65 0,22 5,29 Park Elek.Madencilik 2,53 0,40 -39,33 Parsan 14,00 7,03 19,66 Pegasus 24,30 0,16 -28,11 Peker GMYO 6,21 -1,43 Penguen Gıda 1,44 -2,04 -35,43 Pera GMYO 0,52 4,00 -40,91 Pergamon Dış Ticaret 5,80 2,29 51,44 Petkim 4,60 1,32 -37,69 Petrokent Turizm 46,02 0,04 -3,07 Pınar Et Ve Un 7,51 0,00 -18,42 Pınar Su 1,51 0,67 -16,11 Pınar Süt 9,33 0,00 -22,99 Plastikkart 2,13 -2,74 -26,30 Polisan Holding 6,25 0,32 -27,66 Politeknik Metal 41,16 -3,06 23,60 Prizma Press Matbaacılık 1,70 -1,16 4,94 QNB Finans Fin. Kir. 3,97 -0,50 1,79 QNB Finansbank 4,44 0,23 -18,72 Ral Yatırım Holding 1,68 -0,59 3,07 Ray Sigorta 1,08 0,00 -40,33 Reysaş GMYO 1,07 -0,93 -15,75 Reysaş Lojistik 0,81 1,25 -36,72 Rhea Girişim 0,63 0,00 -43,75 Rodrigo Tekstil 1,43 -4,67 -52,17 Royal Halı 0,79 2,60 -13,19 RTA Laboratuvarları 1,67 0,00 -39,49 Sabancı Holding 8,65 1,05 -19,92 Safkar Ege Soğutmacılık 1,78 -1,11 Salix Yatırım Holding 4,01 0,25 -48,59 Sanel Mühendislik 1,37 1,48 -19,88 Sanifoam Sünger 1,40 -0,71 -16,67 Sanko Pazarlama 2,90 -0,34 2,83 Saray Matbaacılık 1,00 1,01 -6,54 Sarkuysan 3,26 0,62 4,00 Sasa Polyester 8,83 -6,95 12,71 Say Reklamcılık 1,21 3,42 -27,54 Sekuro Plastik 5,71 -5,93 -33,60 Selçuk Ecza Deposu 3,75 0,00 7,08 Selçuk Gıda 0,40 -2,44 42,86 Senkron Güvenlik 1,05 0,00 -43,55 Serve Kırtasiye 1,13 -0,88 82,26 Servet GMYO 2,54 1,20 -16,45 Seyitler Kimya 7,40 0,41 -17,59 Silverline Endüstri 1,19 -3,25 -31,52 Sinpaş GMYO 0,60 0,00 -22,08 Soda Sanayii 6,35 2,42 32,10 Sodaş Sodyum Sanayii 4,74 3,04 39,06 Söktaş 1,28 1,59 -22,89 Sönmez Filament 3,37 2,12 -18,80 Sönmez Pamuklu 3,53 4,44 -10,86 Sumaş Suni Tahta 6,46 -0,62 Şeker Fin. Kir. 2,28 0,44 -11,28 Şekerbank 1,15 0,88 -37,16 Şişe Cam 4,04 -0,74 -11,20 Şok Marketler 8,14 -6,76 T. Halk Bankası 7,56 2,58 -29,87 T. Kalkınma Bank. 3,32 1,84 -40,07 T.S.K.B. 0,95 -2,06 -21,05 T.Tuborg 9,95 1,43 -1,49 Taç Tarım Ürünleri 1,72 0,58 -29,22 Tat Gıda 4,08 -1,45 -20,55 TAV Havalimanları 22,86 1,33 6,52 Taze Kuru Gıda 6,70 -2,90 -17,79 Tek-Art Turizm 0,74 1,37 -1,68 Tekfen Holding 14,97 2,60 -8,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,70 13,25 -8,74 Temapol Polimer Plastik 3,55 1,72 -25,58 TGS Dış Ticaret 5,22 0,38 43,80 Tofaş Oto. Fab. 24,24 2,36 -22,18 Torunlar GMYO 2,62 1,16 -21,32 Trabzon Liman 9,90 1,33 Trabzonspor Sportif 1,26 0,80 -42,73 Trakya Cam 4,28 -1,61 -3,89 Trend GMYO 1,29 -0,77 TSKB GMYO 0,58 0,00 -20,55 Tuğçelik 2,36 0,00 -25,79 Tukaş 1,47 -1,34 -34,08 Turcas Petrol 1,63 0,62 -31,51 Turkcell 11,63 2,74 -22,96 Tümosan Motor ve Traktör 4,58 1,78 -39,66 Tüpraş 114,30 1,42 5,98 Türk Hava Yolları 12,64 -1,56 -19,44 Türk Prysmian Kablo 1,69 -8,15 -32,49 Türk Telekom 4,98 1,84 -22,67 Türk Traktör 49,22 -0,04 -30,17 Türker Proje Gayrimenkul 32,80 -0,91 -12,67 Ufuk Yatırım 1,76 -1,12 -42,67 Ulaşlar Turizm Yat. 1,36 7,09 -20,47 Ulusoy Elektrik 8,49 1,43 -9,00 Ulusoy Un Sanayi 1,99 0,51 -28,42 Umpaş Holding 0,45 2,27 -28,57 Uşak Seramik 1,75 -2,23 -28,57 Utopya Turizm 3,08 -2,84 -31,40 Uzertaş Boya 0,91 1,11 -20,18 Ülker Bisküvi 18,33 2,40 -6,81 Ünye Çimento 4,87 -0,41 17,07 Vakıf Fin. Kir. 1,85 0,54 -11,06 Vakıf GMYO 1,79 0,56 -31,15 Vakıf Yat. Ort. 1,15 0,00 -19,01 Vakıflar Bankası 4,97 -0,40 -26,59 Vakko Tekstil 2,74 -2,49 -6,96 Vanet Gıda 2,32 0,43 -27,50 Verusa Holding 22,46 -1,06 -2,01 Verusaturk Girisim 2,88 -3,03 22,03 Vestel 8,23 -1,44 8,72 Vestel Beyaz Eşya 10,41 -1,61 22,76 Viking Kağıt 1,38 -2,82 15,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,41 0,00 -39,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,33 0,87 -16,69 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,98 -0,50 -19,06 Yataş 21,60 1,79 -23,67 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,53 -1,92 45,74 Yeni Gimat GMYO 8,63 -0,92 3,54 Yeşil GMYO 0,43 2,38 -31,75 Yeşil Yapı 0,43 2,38 -57,84 Yeşil Yatırım Holding 12,66 2,51 -20,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.900,10 0,01 5,31 Yonga Mobilya 6,20 -10,40 107,62 Yünsa 6,83 3,64 51,78 Zorlu Enerji 1,48 6,47 -6,33(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

