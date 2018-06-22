Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.009,00 -17,55 İş Bankası (B) 1.200,00 -4,03 İş Bankası (C) 6,00 1,01 -10,18 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,85 -2,06 104,51 İş Girişim 1,61 0,63 -7,47 İş GMYO 0,98 3,16 -19,91 İş Y. Men. Değ. 2,17 0,46 1,77 İş Yat. Ort. 0,80 1,27 1,39 İşbir Holding 196,00 2,08 5,89 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,00 -37,50 İttifak Holding 2,90 -2,36 24,46 İz Hayvancılık Tarım 1,76 -1,12 -7,37 İzmir Demir Çelik 2,34 0,00 -27,78 İzmir Fırça 9,74 2,63 5,30 İzocam 21,98 -1,52 -16,87 Jantsa Jant Sanayi 24,08 -1,15 -21,69 Kafein Yazılım 4,58 0,88 Kapital Yat. Holding 2,48 -0,80 100,00 Kaplamin 3,47 -0,57 -11,48 Kardemir (A) 3,03 -1,30 2,71 Kardemir (B) 3,07 0,33 4,78 Kardemir (D) 3,97 -3,17 23,68 Karel Elektronik 5,18 0,97 -10,84 Karsan Otomotiv 1,40 1,45 -10,26 Karsu Tekstil 1,07 1,90 -45,96 Karsusan Su Ürünleri San. 5,30 -0,56 7,07 Kartonsan 264,70 0,27 -4,87 Katmerciler Ekipman 6,99 0,87 -41,56 Kent Gıda 144,20 -0,89 5,64 Kerevitaş Gıda 1,79 -1,65 -58,09 Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 8,57 Kiler GMYO 1,90 -1,04 -48,09 Kipa Ticaret 1,94 -1,52 -24,81 Klimasan Klima 4,46 -0,89 -23,76 Koç Holding 14,45 0,35 -20,12 Konfrut Gıda 18,81 -0,63 31,54 Konya Çimento 196,10 -2,44 -23,10 Kordsa Teknik Tekstil 6,23 0,65 -15,15 Koza Altın 36,28 1,00 -5,03 Koza Madencilik 6,31 0,00 -2,02 Körfez GMYO 1,24 -0,80 -25,30 Kristal Kola 1,18 0,00 -34,44 Kron Telekomünikasyon 10,12 0,10 -45,30 Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 23,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,55 -0,78 -38,55 Kütahya Porselen 5,01 0,20 -30,13 Lider Faktoring 3,80 -0,26 -13,83 Link Bilgisayar 9,40 -1,05 -34,08 Logo Yazılım 39,02 -1,12 -33,58 Lokman Hekim Sağlık 4,95 -1,20 -19,64 Lüks Kadife 3,80 -1,04 -19,32 Makina Takım 1,28 -1,54 -36,00 Mardin Çimento 4,27 1,43 -0,47 Marka Yatırım Holding 0,87 0,00 -48,52 Marmaris Altınyunus 15,19 -1,62 -20,05 Marshall 57,30 -1,04 10,62 Martı GMYO 0,62 0,00 -70,75 Martı Otel 0,75 -2,60 -18,48 Mavi Giyim 37,20 0,05 -35,15 Mazhar Zorlu Holding 4,30 9,41 7,77 MCT Danışmanlık 23,78 -3,80 296,33 Mega Polietilen 2,64 -2,22 131,58 Menderes Tekstil 0,66 3,13 -20,48 Merit Turizm 5,89 -0,17 0,00 Merko Gıda 0,81 -2,41 -39,10 Metal Gayrimenkul 1,13 -0,88 -13,08 Metemtur Otelcilik 1,16 -2,52 -21,62 Metro Holding 1,07 0,94 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 1,79 -1,10 -34,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,04 -2,80 -51,63 Migros Ticaret 18,69 -1,22 -32,18 Milpa 1,25 0,00 -42,13 Mistral GMYO 5,10 0,20 -30,99 MLP Sağlık 14,20 1,07 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,22 5,17 -12,23 Mondi Tire Kutsan 1,59 -0,63 -12,15 Net Holding 1,86 0,00 -15,84 Netaş Telekom. 8,27 -1,66 -47,79 Niğbaş Niğde Beton 0,79 -2,47 -15,96 Nuh Çimento 9,15 -0,33 0,47 Nurol GMYO 3,57 0,00 -24,84 Odaş Elektrik 4,27 -1,16 -28,83 Olmuksan-IP 3,81 -0,26 -16,70 Orge Enerji Elektrik 2,42 0,00 -40,16 Orma Orman Mahsulleri 0,99 1,02 -12,39 Osmanlı Menkul 2,50 -1,96 -20,38 Ostim Endüstriyel Yat 1,15 0,00 -29,45 Otokar 72,85 2,10 -39,65 Oyak Yat. Ort. 0,87 1,16 -12,13 Oylum Sınai Yatırımlar 1,35 -6,90 -20,59 Özak GMYO 2,57 -0,77 9,83 Özbal Çelik Boru 1,23 0,00 -54,30 Özderici GMYO 5,78 -0,34 459,26 Özerden Plastik 3,60 14,29 20,81 Panora GMYO 4,64 0,43 5,06 Park Elek.Madencilik 2,65 1,15 -36,45 Parsan 14,95 6,18 27,78 Pegasus 24,56 0,49 -27,34 Peker GMYO 6,26 2,12 Penguen Gıda 1,42 -2,74 -36,32 Pera GMYO 0,51 0,00 -42,05 Pergamon Dış Ticaret 5,90 1,37 54,05 Petkim 4,65 -0,85 -37,01 Petrokent Turizm 47,10 -1,17 -0,80 Pınar Et Ve Un 7,53 0,67 -18,20 Pınar Su 1,54 1,32 -14,44 Pınar Süt 9,54 0,42 -21,26 Plastikkart 2,14 -0,47 -25,95 Polisan Holding 6,28 0,32 -27,31 Politeknik Metal 39,48 -0,55 18,56 Prizma Press Matbaacılık 1,70 -0,58 4,94 QNB Finans Fin. Kir. 3,88 -2,27 -0,51 QNB Finansbank 4,48 -0,44 -17,99 Ral Yatırım Holding 1,90 15,85 16,56 Ray Sigorta 1,05 -1,87 -41,99 Reysaş GMYO 1,08 0,93 -14,96 Reysaş Lojistik 0,82 1,23 -35,94 Rhea Girişim 0,64 -1,54 -42,86 Rodrigo Tekstil 1,43 0,00 -52,17 Royal Halı 0,81 1,25 -10,99 RTA Laboratuvarları 1,71 0,00 -38,04 Sabancı Holding 8,90 2,30 -17,60 Safkar Ege Soğutmacılık 1,78 0,56 Salix Yatırım Holding 4,01 0,00 -48,59 Sanel Mühendislik 1,38 -1,43 -19,30 Sanifoam Sünger 1,41 0,00 -16,07 Sanko Pazarlama 2,85 0,00 1,06 Saray Matbaacılık 0,99 -1,00 -7,48 Sarkuysan 3,27 -0,30 4,32 Sasa Polyester 8,55 -1,27 9,14 Say Reklamcılık 1,16 -0,85 -30,54 Sekuro Plastik 5,40 -3,74 -37,21 Selçuk Ecza Deposu 3,84 0,79 9,65 Selçuk Gıda 0,42 2,44 50,00 Senkron Güvenlik 1,04 0,00 -44,09 Serve Kırtasiye 1,10 -1,79 77,42 Servet GMYO 2,48 1,22 -18,42 Seyitler Kimya 7,33 0,14 -18,37 Silverline Endüstri 1,16 -1,69 -33,25 Sinpaş GMYO 0,60 -1,64 -22,08 Soda Sanayii 6,28 -0,32 30,64 Sodaş Sodyum Sanayii 5,34 6,80 56,66 Söktaş 1,30 1,56 -21,69 Sönmez Filament 3,45 -1,15 -16,87 Sönmez Pamuklu 3,50 -2,23 -11,62 Sumaş Suni Tahta 6,10 -5,43 Şeker Fin. Kir. 2,24 -2,18 -12,84 Şekerbank 1,17 0,86 -36,07 Şişe Cam 4,14 1,47 -9,00 Şok Marketler 8,20 1,74 T. Halk Bankası 7,43 0,27 -31,08 T. Kalkınma Bank. 3,35 0,00 -39,53 T.S.K.B. 0,95 2,15 -21,05 T.Tuborg 10,11 -1,84 0,10 Taç Tarım Ürünleri 1,97 5,91 -18,93 Tat Gıda 4,12 -0,48 -19,77 TAV Havalimanları 23,00 0,97 7,18 Taze Kuru Gıda 6,93 5,80 -14,97 Tek-Art Turizm 0,74 -2,63 -1,68 Tekfen Holding 14,95 -0,99 -8,73 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,41 -1,34 -14,37 Temapol Polimer Plastik 3,57 0,00 -25,16 TGS Dış Ticaret 5,20 1,17 43,25 Tofaş Oto. Fab. 25,48 1,19 -18,20 Torunlar GMYO 2,63 0,00 -21,02 Trabzon Liman 10,15 2,22 Trabzonspor Sportif 1,28 1,59 -41,82 Trakya Cam 4,36 -0,68 -2,10 Trend GMYO 1,30 1,56 TSKB GMYO 0,58 0,00 -20,55 Tuğçelik 2,35 -0,84 -26,10 Tukaş 1,46 -0,68 -34,53 Turcas Petrol 1,64 -0,61 -31,09 Turkcell 11,50 -1,71 -23,82 Tümosan Motor ve Traktör 4,75 1,50 -37,42 Tüpraş 113,50 1,61 5,24 Türk Hava Yolları 12,90 -0,46 -17,78 Türk Prysmian Kablo 1,68 1,20 -32,89 Türk Telekom 4,96 -1,20 -22,98 Türk Traktör 50,50 0,20 -28,36 Türker Proje Gayrimenkul 32,60 0,00 -13,21 Ufuk Yatırım 1,74 0,00 -43,32 Ulaşlar Turizm Yat. 1,32 0,00 -22,81 Ulusoy Elektrik 8,76 0,11 -6,11 Ulusoy Un Sanayi 1,96 -1,51 -29,50 Umpaş Holding 0,46 -2,13 -26,98 Uşak Seramik 1,75 0,00 -28,57 Utopya Turizm 3,14 -0,32 -30,07 Uzertaş Boya 0,90 0,00 -21,05 Ülker Bisküvi 18,72 1,19 -4,83 Ünye Çimento 4,86 -0,82 16,83 Vakıf Fin. Kir. 1,87 -1,06 -10,10 Vakıf GMYO 1,82 0,00 -30,00 Vakıf Yat. Ort. 1,16 -2,52 -18,31 Vakıflar Bankası 4,90 0,41 -27,62 Vakko Tekstil 2,74 -1,08 -6,96 Vanet Gıda 2,33 0,43 -27,19 Verusa Holding 21,96 -2,31 -4,19 Verusaturk Girisim 3,04 5,56 28,81 Vestel 8,27 -0,24 9,25 Vestel Beyaz Eşya 11,15 -2,19 31,49 Viking Kağıt 1,38 0,73 15,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,42 0,00 -38,79 Yapı ve Kredi Bank. 2,35 0,43 -15,97 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,98 -0,50 -19,06 Yataş 19,82 -4,62 -29,96 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,61 3,21 53,36 Yeni Gimat GMYO 8,39 0,36 0,66 Yeşil GMYO 0,41 -4,65 -34,92 Yeşil Yapı 0,43 0,00 -57,84 Yeşil Yatırım Holding 12,39 -1,74 -22,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.149,80 -0,61 19,15 Yonga Mobilya 7,00 4,48 134,41 Yünsa 6,46 -3,73 43,56 Zorlu Enerji 1,47 -0,68 -6,96(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

