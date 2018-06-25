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Borsada günlük işlemler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.009,00 -17,55 İş Bankası (B) 1.190,00 -0,83 -4,83 İş Bankası (C) 5,66 -5,67 -15,27 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,89 1,40 107,38 İş Girişim 1,62 0,62 -6,90 İş GMYO 0,98 0,00 -19,91 İş Y. Men. Değ. 2,12 -2,30 -0,58 İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 0,12 İşbir Holding 195,00 -0,51 5,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 4,00 -35,00 İttifak Holding 2,79 -3,79 19,74 İz Hayvancılık Tarım 1,78 1,14 -6,32 İzmir Demir Çelik 2,28 -2,56 -29,63 İzmir Fırça 9,86 1,23 6,59 İzocam 21,90 -0,36 -17,17 Jantsa Jant Sanayi 23,88 -0,83 -22,34 Kafein Yazılım 4,50 -1,75 Kapital Yat. Holding 2,50 0,81 101,61 Kaplamin 3,49 0,58 -10,97 Kardemir (A) 3,06 0,99 3,73 Kardemir (B) 3,05 -0,65 4,10 Kardemir (D) 3,92 -1,26 22,12 Karel Elektronik 5,12 -1,16 -11,88 Karsan Otomotiv 1,43 2,14 -8,33 Karsu Tekstil 1,06 -0,93 -46,46 Karsusan Su Ürünleri San. 5,30 0,00 7,07 Kartonsan 261,50 -1,21 -6,02 Katmerciler Ekipman 7,74 10,73 -35,28 Kent Gıda 156,00 8,18 14,29 Kerevitaş Gıda 1,81 1,12 -57,62 Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 8,57 Kiler GMYO 2,00 5,26 -45,36 Kipa Ticaret 1,96 1,03 -24,03 Klimasan Klima 4,37 -2,02 -25,30 Koç Holding 13,72 -5,05 -24,15 Konfrut Gıda 18,76 -0,27 31,19 Konya Çimento 194,20 -0,97 -23,84 Kordsa Teknik Tekstil 6,24 0,16 -15,01 Koza Altın 37,60 3,64 -1,57 Koza Madencilik 6,13 -2,85 -4,81 Körfez GMYO 1,28 3,23 -22,89 Kristal Kola 1,25 5,93 -30,56 Kron Telekomünikasyon 9,90 -2,17 -46,49 Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 23,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,58 1,18 -37,83 Kütahya Porselen 4,99 -0,40 -30,40 Lider Faktoring 3,75 -1,32 -14,97 Link Bilgisayar 9,68 2,98 -32,12 Logo Yazılım 39,20 0,46 -33,28 Lokman Hekim Sağlık 5,04 1,82 -18,18 Lüks Kadife 3,80 0,00 -19,32 Makina Takım 1,27 -0,78 -36,50 Mardin Çimento 4,26 -0,23 -0,70 Marka Yatırım Holding 0,87 0,00 -48,52 Marmaris Altınyunus 15,20 0,07 -20,00 Marshall 59,30 3,49 14,48 Martı GMYO 0,61 -1,61 -71,23 Martı Otel 0,75 0,00 -18,48 Mavi Giyim 37,04 -0,43 -35,43 Mazhar Zorlu Holding 4,80 11,63 20,30 MCT Danışmanlık 23,82 0,17 297,00 Mega Polietilen 2,68 1,52 135,09 Menderes Tekstil 0,66 0,00 -20,48 Merit Turizm 5,85 -0,68 -0,68 Merko Gıda 0,82 1,23 -38,35 Metal Gayrimenkul 1,13 0,00 -13,08 Metemtur Otelcilik 1,18 1,72 -20,27 Metro Holding 1,07 0,00 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 1,82 1,68 -33,82 Metro Yatırım Ortaklığı 1,15 10,58 -46,51 Migros Ticaret 18,98 1,55 -31,13 Milpa 1,23 -1,60 -43,06 Mistral GMYO 5,10 0,00 -30,99 MLP Sağlık 14,10 -0,70 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,28 4,92 -7,91 Mondi Tire Kutsan 1,59 0,00 -12,15 Net Holding 1,88 1,08 -14,93 Netaş Telekom. 8,22 -0,60 -48,11 Niğbaş Niğde Beton 0,80 1,27 -14,89 Nuh Çimento 9,17 0,22 0,69 Nurol GMYO 3,57 0,00 -24,84 Odaş Elektrik 4,35 1,87 -27,50 Olmuksan-IP 3,80 -0,26 -16,92 Orge Enerji Elektrik 2,52 4,13 -37,69 Orma Orman Mahsulleri 1,09 10,10 -3,54 Osmanlı Menkul 2,49 -0,40 -20,70 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 -0,87 -30,06 Otokar 74,90 2,81 -37,95 Oyak Yat. Ort. 0,87 0,00 -12,13 Oylum Sınai Yatırımlar 1,31 -2,96 -22,94 Özak GMYO 2,55 -0,78 8,97 Özbal Çelik Boru 1,22 -0,81 -54,67 Özderici GMYO 5,85 1,21 466,04 Özerden Plastik 3,29 -1,19 19,37 Panora GMYO 4,71 1,51 6,65 Park Elek.Madencilik 2,64 -0,38 -36,69 Parsan 14,10 -5,69 20,51 Pegasus 24,04 -2,12 -28,88 Peker GMYO 6,22 -0,64 Penguen Gıda 1,43 0,70 -35,87 Pera GMYO 0,52 1,96 -40,91 Pergamon Dış Ticaret 5,93 0,51 54,83 Petkim 4,82 3,66 -34,71 Petrokent Turizm 48,00 1,91 1,10 Pınar Et Ve Un 7,49 -0,53 -18,63 Pınar Su 1,53 -0,65 -15,00 Pınar Süt 9,48 -0,63 -21,75 Plastikkart 2,15 0,47 -25,61 Polisan Holding 6,22 -0,96 -28,01 Politeknik Metal 39,38 -0,25 18,26 Prizma Press Matbaacılık 1,70 0,00 4,94 QNB Finans Fin. Kir. 3,80 -2,06 -2,56 QNB Finansbank 4,43 -1,12 -18,90 Ral Yatırım Holding 1,85 -2,63 13,50 Ray Sigorta 1,06 0,95 -41,44 Reysaş GMYO 1,05 -2,78 -17,32 Reysaş Lojistik 0,81 -1,22 -36,72 Rhea Girişim 0,65 1,56 -41,96 Rodrigo Tekstil 1,54 7,69 -48,49 Royal Halı 0,81 0,00 -10,99 RTA Laboratuvarları 1,70 -0,58 -38,41 Sabancı Holding 8,81 -1,01 -18,44 Safkar Ege Soğutmacılık 1,75 -1,69 Salix Yatırım Holding 3,86 -3,74 -50,51 Sanel Mühendislik 1,37 -0,72 -19,88 Sanifoam Sünger 1,44 2,13 -14,29 Sanko Pazarlama 2,83 -0,70 0,35 Saray Matbaacılık 1,00 1,01 -6,54 Sarkuysan 3,30 0,92 5,28 Sasa Polyester 9,04 5,73 15,39 Say Reklamcılık 1,17 0,86 -29,94 Sekuro Plastik 5,47 1,30 -36,40 Selçuk Ecza Deposu 3,84 0,00 9,65 Selçuk Gıda 0,41 -2,38 46,43 Senkron Güvenlik 1,05 0,96 -43,55 Serve Kırtasiye 1,15 4,55 85,48 Servet GMYO 2,42 -2,42 -20,39 Seyitler Kimya 7,33 0,00 -18,37 Silverline Endüstri 1,14 -1,72 -34,40 Sinpaş GMYO 0,59 -1,67 -23,38 Soda Sanayii 6,47 3,03 34,59 Sodaş Sodyum Sanayii 5,40 1,12 58,42 Söktaş 1,30 0,00 -21,69 Sönmez Filament 3,57 3,48 -13,98 Sönmez Pamuklu 3,58 2,29 -9,60 Sumaş Suni Tahta 6,00 -1,64 Şeker Fin. Kir. 2,30 2,68 -10,51 Şekerbank 1,15 -1,71 -37,16 Şişe Cam 4,13 -0,24 -9,22 Şok Marketler 7,95 -3,05 T. Halk Bankası 7,15 -3,77 -33,67 T. Kalkınma Bank. 3,45 2,99 -37,73 T.S.K.B. 0,92 -3,16 -23,54 T.Tuborg 10,10 -0,10 0,00 Taç Tarım Ürünleri 1,92 -2,54 -20,99 Tat Gıda 4,13 0,24 -19,58 TAV Havalimanları 22,64 -1,57 5,50 Taze Kuru Gıda 6,91 -0,29 -15,21 Tek-Art Turizm 0,75 1,35 -0,35 Tekfen Holding 15,78 5,55 -3,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,99 13,15 -3,11 Temapol Polimer Plastik 3,59 0,56 -24,74 TGS Dış Ticaret 5,28 1,54 45,45 Tofaş Oto. Fab. 23,36 -8,32 -25,00 Torunlar GMYO 2,64 0,38 -20,72 Trabzon Liman 10,08 -0,69 Trabzonspor Sportif 1,27 -0,78 -42,27 Trakya Cam 4,20 -3,67 -5,69 Trend GMYO 1,29 -0,77 TSKB GMYO 0,58 0,00 -20,55 Tuğçelik 2,35 0,00 -26,10 Tukaş 1,50 2,74 -32,74 Turcas Petrol 1,62 -1,22 -31,93 Turkcell 11,69 1,65 -22,56 Tümosan Motor ve Traktör 4,94 4,00 -34,91 Tüpraş 115,40 1,67 7,00 Türk Hava Yolları 12,60 -2,33 -19,69 Türk Prysmian Kablo 1,67 -0,60 -33,29 Türk Telekom 4,90 -1,21 -23,91 Türk Traktör 48,94 -3,09 -30,57 Türker Proje Gayrimenkul 31,66 -2,88 -15,71 Ufuk Yatırım 1,70 -2,30 -44,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 3,79 -19,88 Ulusoy Elektrik 8,50 -2,97 -8,90 Ulusoy Un Sanayi 1,94 -1,02 -30,22 Umpaş Holding 0,46 0,00 -26,98 Uşak Seramik 1,75 0,00 -28,57 Utopya Turizm 3,30 5,10 -26,50 Uzertaş Boya 0,90 0,00 -21,05 Ülker Bisküvi 18,57 -0,80 -5,59 Ünye Çimento 4,86 0,00 16,83 Vakıf Fin. Kir. 1,88 0,53 -9,62 Vakıf GMYO 1,81 -0,55 -30,38 Vakıf Yat. Ort. 1,17 0,86 -17,61 Vakıflar Bankası 4,76 -2,86 -29,69 Vakko Tekstil 2,78 1,46 -5,60 Vanet Gıda 2,33 0,00 -27,19 Verusa Holding 21,66 -1,37 -5,50 Verusaturk Girisim 3,06 0,66 29,66 Vestel 8,30 0,36 9,64 Vestel Beyaz Eşya 11,35 1,79 33,84 Viking Kağıt 1,39 0,72 15,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,39 -2,11 -40,09 Yapı ve Kredi Bank. 2,30 -2,13 -17,76 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 1,01 -18,25 Yataş 19,06 -3,83 -32,65 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,61 0,00 53,36 Yeni Gimat GMYO 8,25 -1,67 -1,02 Yeşil GMYO 0,42 2,44 -33,33 Yeşil Yapı 0,43 0,00 -57,84 Yeşil Yatırım Holding 12,49 0,81 -21,94 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.147,90 -0,09 19,04 Yonga Mobilya 6,55 -6,43 119,34 Yünsa 6,29 -2,63 39,78 Zorlu Enerji 1,48 0,68 -6,33(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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