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Borsada günlük işlemler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 18:52 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.009,00 -17,55 İş Bankası (B) 1.190,00 -4,83 İş Bankası (C) 5,57 -1,59 -16,61 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,82 -2,42 102,36 İş Girişim 1,58 -2,47 -9,20 İş GMYO 0,98 0,00 -19,91 İş Y. Men. Değ. 2,13 0,47 -0,11 İş Yat. Ort. 0,79 0,00 0,12 İşbir Holding 189,00 -3,08 2,11 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 -3,85 -37,50 İttifak Holding 2,93 5,02 25,75 İz Hayvancılık Tarım 1,77 -0,56 -6,84 İzmir Demir Çelik 2,35 3,07 -27,47 İzmir Fırça 9,90 0,41 7,03 İzocam 22,16 1,19 -16,19 Jantsa Jant Sanayi 23,98 0,42 -22,01 Kafein Yazılım 4,67 3,78 Kapital Yat. Holding 2,48 -0,80 100,00 Kaplamin 3,47 -0,57 -11,48 Kardemir (A) 3,13 2,29 6,10 Kardemir (B) 3,13 2,62 6,83 Kardemir (D) 4,16 6,12 29,60 Karel Elektronik 5,28 3,13 -9,12 Karsan Otomotiv 1,49 4,20 -4,49 Karsu Tekstil 1,05 -0,94 -46,97 Karsusan Su Ürünleri San. 5,06 -4,53 2,22 Kartonsan 271,70 3,90 -2,35 Katmerciler Ekipman 9,02 16,54 -24,58 Kent Gıda 159,30 2,12 16,70 Kerevitaş Gıda 1,90 4,97 -55,51 Kervansaray Yat. Holding 0,39 2,63 11,43 Kiler GMYO 2,15 7,50 -41,26 Kipa Ticaret 1,97 0,51 -23,64 Klimasan Klima 4,48 2,52 -23,42 Koç Holding 13,54 -1,31 -25,15 Konfrut Gıda 19,16 2,13 33,99 Konya Çimento 197,80 1,85 -22,43 Kordsa Teknik Tekstil 6,22 -0,32 -15,28 Koza Altın 40,00 6,38 4,71 Koza Madencilik 6,19 0,98 -3,88 Körfez GMYO 1,28 0,00 -22,89 Kristal Kola 1,35 8,00 -25,00 Kron Telekomünikasyon 10,02 1,21 -45,84 Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 23,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,74 6,20 -33,98 Kütahya Porselen 5,05 1,20 -29,57 Lider Faktoring 3,86 2,93 -12,47 Link Bilgisayar 9,45 -2,38 -33,73 Logo Yazılım 37,84 -3,47 -35,59 Lokman Hekim Sağlık 5,14 1,98 -16,56 Lüks Kadife 3,85 1,32 -18,26 Makina Takım 1,30 2,36 -35,00 Mardin Çimento 4,21 -1,17 -1,86 Marka Yatırım Holding 0,88 1,15 -47,93 Marmaris Altınyunus 15,17 -0,20 -20,16 Marshall 59,95 1,10 15,73 Martı GMYO 0,63 3,28 -70,28 Martı Otel 0,77 2,67 -16,30 Mavi Giyim 36,26 -2,11 -36,79 Mazhar Zorlu Holding 4,99 3,96 25,06 MCT Danışmanlık 23,64 -0,76 294,00 Mega Polietilen 2,69 0,37 135,96 Menderes Tekstil 0,71 7,58 -14,46 Merit Turizm 5,84 -0,17 -0,85 Merko Gıda 0,83 1,22 -37,59 Metal Gayrimenkul 1,10 -2,65 -15,38 Metemtur Otelcilik 1,20 1,69 -18,92 Metro Holding 1,06 -0,93 7,07 Metro Petrol ve Tesisleri 1,83 0,55 -33,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,12 -2,61 -47,91 Migros Ticaret 19,16 0,95 -30,48 Milpa 1,23 0,00 -43,06 Mistral GMYO 5,10 0,00 -30,99 MLP Sağlık 14,21 0,78 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,20 -6,25 -13,67 Mondi Tire Kutsan 1,63 2,52 -9,94 Net Holding 1,86 -1,06 -15,84 Netaş Telekom. 8,51 3,53 -46,28 Niğbaş Niğde Beton 0,81 1,25 -13,83 Nuh Çimento 9,29 1,31 2,01 Nurol GMYO 3,65 2,24 -23,16 Odaş Elektrik 4,52 3,91 -24,67 Olmuksan-IP 3,80 0,00 -16,92 Orge Enerji Elektrik 2,64 4,76 -34,72 Orma Orman Mahsulleri 1,01 -7,34 -10,62 Osmanlı Menkul 2,45 -1,61 -21,97 Ostim Endüstriyel Yat 1,16 1,75 -28,83 Otokar 74,60 -0,40 -38,20 Oyak Yat. Ort. 0,88 1,15 -11,12 Oylum Sınai Yatırımlar 1,31 0,00 -22,94 Özak GMYO 2,58 1,18 10,26 Özbal Çelik Boru 1,23 0,82 -54,30 Özderici GMYO 5,77 -1,37 458,30 Özerden Plastik 3,19 -3,04 15,74 Panora GMYO 4,67 -0,85 5,74 Park Elek.Madencilik 2,68 1,52 -35,73 Parsan 14,31 1,49 22,31 Pegasus 23,88 -0,67 -29,35 Peker GMYO 6,19 -0,48 Penguen Gıda 1,46 2,10 -34,53 Pera GMYO 0,54 3,85 -38,64 Pergamon Dış Ticaret 6,18 4,22 61,36 Petkim 4,80 -0,41 -34,98 Petrokent Turizm 48,68 1,42 2,53 Pınar Et Ve Un 7,46 -0,40 -18,96 Pınar Su 1,52 -0,65 -15,56 Pınar Süt 9,53 0,53 -21,34 Plastikkart 2,19 1,86 -24,22 Polisan Holding 6,03 -3,05 -30,21 Politeknik Metal 39,38 0,00 18,26 Prizma Press Matbaacılık 1,69 -0,59 4,32 QNB Finans Fin. Kir. 4,14 8,95 6,15 QNB Finansbank 4,46 0,68 -18,36 Ral Yatırım Holding 1,84 -0,54 12,88 Ray Sigorta 1,04 -1,89 -42,54 Reysaş GMYO 1,08 2,86 -14,96 Reysaş Lojistik 0,84 3,70 -34,38 Rhea Girişim 0,67 3,08 -40,18 Rodrigo Tekstil 1,54 0,00 -48,49 Royal Halı 0,80 -1,23 -12,09 RTA Laboratuvarları 1,71 0,59 -38,04 Sabancı Holding 8,61 -2,27 -20,29 Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 1,14 Salix Yatırım Holding 4,12 6,74 -47,18 Sanel Mühendislik 1,40 2,19 -18,13 Sanifoam Sünger 1,44 0,00 -14,29 Sanko Pazarlama 2,86 1,06 1,41 Saray Matbaacılık 1,01 1,00 -5,61 Sarkuysan 3,31 0,30 5,60 Sasa Polyester 9,12 0,88 16,41 Say Reklamcılık 1,18 0,85 -29,34 Sekuro Plastik 5,34 -2,38 -37,91 Selçuk Ecza Deposu 3,85 0,26 9,93 Selçuk Gıda 0,41 0,00 46,43 Senkron Güvenlik 1,14 8,57 -38,71 Serve Kırtasiye 1,14 -0,87 83,87 Servet GMYO 2,43 0,41 -20,07 Seyitler Kimya 7,30 -0,41 -18,71 Silverline Endüstri 1,17 2,63 -32,68 Sinpaş GMYO 0,61 3,39 -20,78 Soda Sanayii 6,06 -6,34 26,06 Sodaş Sodyum Sanayii 5,00 -7,41 46,69 Söktaş 1,32 1,54 -20,48 Sönmez Filament 3,53 -1,12 -14,94 Sönmez Pamuklu 3,59 0,28 -9,34 Sumaş Suni Tahta 6,15 2,50 Şeker Fin. Kir. 2,37 3,04 -7,78 Şekerbank 1,18 2,61 -35,52 Şişe Cam 4,13 0,00 -9,22 Şok Marketler 8,10 1,89 T. Halk Bankası 7,17 0,28 -33,49 T. Kalkınma Bank. 3,46 0,29 -37,55 T.S.K.B. 0,93 1,09 -22,71 T.Tuborg 10,28 1,78 1,78 Taç Tarım Ürünleri 1,96 2,08 -19,34 Tat Gıda 4,10 -0,73 -20,16 TAV Havalimanları 22,20 -1,94 3,45 Taze Kuru Gıda 6,60 -4,49 -19,02 Tek-Art Turizm 0,75 0,00 -0,35 Tekfen Holding 16,45 4,25 0,43 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,92 -1,40 -4,47 Temapol Polimer Plastik 3,60 0,28 -24,53 TGS Dış Ticaret 5,35 1,33 47,38 Tofaş Oto. Fab. 24,02 2,83 -22,88 Torunlar GMYO 2,65 0,38 -20,42 Trabzon Liman 10,35 2,68 Trabzonspor Sportif 1,28 0,79 -41,82 Trakya Cam 4,05 -3,57 -9,06 Trend GMYO 1,29 0,00 TSKB GMYO 0,58 0,00 -20,55 Tuğçelik 2,40 2,13 -24,53 Tukaş 1,60 6,67 -28,25 Turcas Petrol 1,64 1,23 -31,09 Turkcell 11,70 0,09 -22,50 Tümosan Motor ve Traktör 5,27 6,68 -30,57 Tüpraş 113,90 -1,30 5,61 Türk Hava Yolları 12,98 3,02 -17,27 Türk Prysmian Kablo 1,81 8,38 -27,69 Türk Telekom 4,93 0,61 -23,45 Türk Traktör 48,80 -0,29 -30,77 Türker Proje Gayrimenkul 31,40 -0,82 -16,40 Ufuk Yatırım 1,69 -0,59 -44,95 Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 0,73 -19,30 Ulusoy Elektrik 8,55 0,59 -8,36 Ulusoy Un Sanayi 2,00 3,09 -28,06 Umpaş Holding 0,49 6,52 -22,22 Uşak Seramik 1,77 1,14 -27,76 Utopya Turizm 3,17 -3,94 -29,40 Uzertaş Boya 0,93 3,33 -18,42 Ülker Bisküvi 18,00 -3,07 -8,49 Ünye Çimento 4,93 1,44 18,51 Vakıf Fin. Kir. 1,91 1,60 -8,17 Vakıf GMYO 1,86 2,76 -28,46 Vakıf Yat. Ort. 1,16 -0,85 -18,31 Vakıflar Bankası 4,81 1,05 -28,95 Vakko Tekstil 2,82 1,44 -4,24 Vanet Gıda 2,40 3,00 -25,00 Verusa Holding 21,90 1,11 -4,45 Verusaturk Girisim 3,07 0,33 30,08 Vestel 8,53 2,77 12,68 Vestel Beyaz Eşya 11,47 1,06 35,26 Viking Kağıt 1,42 2,16 18,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,42 2,16 -38,79 Yapı ve Kredi Bank. 2,31 0,43 -17,40 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 0,00 -18,25 Yataş 19,10 0,21 -32,51 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,67 3,73 59,08 Yeni Gimat GMYO 8,38 1,58 0,54 Yeşil GMYO 0,42 0,00 -33,33 Yeşil Yapı 0,44 2,33 -56,86 Yeşil Yatırım Holding 12,64 1,20 -21,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.995,00 -7,12 10,57 Yonga Mobilya 6,70 2,29 124,36 Yünsa 6,41 1,91 42,44 Zorlu Enerji 1,53 3,38 -3,16(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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