Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.810,00 19,99 -1,07 İş Bankası (B) 1.166,40 -2,80 -6,72 İş Bankası (C) 5,72 0,00 -14,37 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,71 -1,09 94,46 İş Girişim 1,62 0,00 -6,90 İş GMYO 0,99 -1,00 -19,09 İş Y. Men. Değ. 2,16 1,89 1,30 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 198,10 2,64 7,02 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 11,54 -27,50 İttifak Holding 2,92 -0,34 25,32 İz Hayvancılık Tarım 1,86 1,09 -2,11 İzmir Demir Çelik 2,41 0,42 -25,62 İzmir Fırça 9,99 0,71 8,00 İzocam 22,94 1,33 -13,24 Jantsa Jant Sanayi 25,40 3,42 -17,39 Kafein Yazılım 5,24 3,76 Kapital Yat. Holding 2,40 -2,04 93,55 Kaplamin 3,65 1,96 -6,89 Kardemir (A) 3,27 3,15 10,85 Kardemir (B) 3,27 2,83 11,60 Kardemir (D) 4,48 4,43 39,56 Karel Elektronik 5,68 1,97 -2,24 Karsan Otomotiv 1,66 4,40 6,41 Karsu Tekstil 1,09 2,83 -44,95 Karsusan Su Ürünleri San. 5,24 -0,19 5,86 Kartonsan 275,30 1,21 -1,06 Katmerciler Ekipman 8,83 -1,23 -26,17 Kent Gıda 163,00 0,25 19,41 Kerevitaş Gıda 2,26 -0,88 -47,08 Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 8,57 Kiler GMYO 2,26 2,73 -38,25 Kipa Ticaret 2,20 5,77 -14,73 Klimasan Klima 4,90 3,38 -16,24 Koç Holding 13,92 -0,22 -23,05 Konfrut Gıda 21,60 6,93 51,05 Konya Çimento 204,20 1,34 -19,92 Kordsa Teknik Tekstil 6,35 0,16 -13,51 Koza Altın 43,40 4,43 13,61 Koza Madencilik 6,50 2,69 0,93 Körfez GMYO 1,30 0,78 -21,69 Kristal Kola 1,42 2,90 -21,11 Kron Telekomünikasyon 10,38 2,47 -43,89 Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 23,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,93 4,27 -29,40 Kütahya Porselen 5,31 2,51 -25,94 Lider Faktoring 3,96 1,80 -10,20 Link Bilgisayar 9,60 1,05 -32,68 Logo Yazılım 38,10 0,32 -35,15 Lokman Hekim Sağlık 5,32 2,11 -13,64 Lüks Kadife 4,11 5,38 -12,74 Makina Takım 1,37 1,48 -31,50 Mardin Çimento 4,32 1,17 0,70 Marka Yatırım Holding 0,93 3,33 -44,97 Marmaris Altınyunus 15,55 1,44 -18,16 Marshall 60,00 -1,80 15,83 Martı GMYO 0,72 9,09 -66,04 Martı Otel 0,82 3,80 -10,87 Mavi Giyim 38,82 4,13 -32,33 Mazhar Zorlu Holding 5,50 6,80 37,84 MCT Danışmanlık 26,20 -7,62 336,67 Mega Polietilen 2,46 -8,21 115,79 Menderes Tekstil 0,76 0,00 -8,43 Merit Turizm 5,79 0,00 -1,70 Merko Gıda 0,90 3,45 -32,33 Metal Gayrimenkul 1,16 1,75 -10,77 Metemtur Otelcilik 1,27 4,10 -14,19 Metro Holding 1,10 2,80 11,11 Metro Petrol ve Tesisleri 1,94 2,11 -29,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,13 0,89 -47,44 Migros Ticaret 19,88 0,66 -27,87 Milpa 1,54 4,76 -28,70 Mistral GMYO 5,52 0,73 -25,30 MLP Sağlık 14,40 1,41 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,15 -0,86 -17,27 Mondi Tire Kutsan 1,70 1,80 -6,08 Net Holding 1,92 1,05 -13,12 Netaş Telekom. 8,97 0,22 -43,37 Niğbaş Niğde Beton 0,99 19,28 5,32 Nuh Çimento 9,36 0,43 2,78 Nurol GMYO 3,78 1,07 -20,42 Odaş Elektrik 5,13 4,91 -14,50 Olmuksan-IP 4,02 1,77 -12,11 Orge Enerji Elektrik 2,81 1,81 -30,51 Orma Orman Mahsulleri 1,05 3,96 -7,08 Osmanlı Menkul 2,63 8,23 -16,24 Ostim Endüstriyel Yat 1,24 4,20 -23,93 Otokar 74,05 0,68 -38,66 Oyak Yat. Ort. 0,89 1,14 -10,11 Oylum Sınai Yatırımlar 1,33 0,76 -21,76 Özak GMYO 2,62 -0,38 11,97 Özbal Çelik Boru 1,54 4,76 -42,78 Özderici GMYO 5,53 -2,98 435,07 Özerden Plastik 3,20 0,63 16,11 Panora GMYO 4,63 -2,11 4,83 Park Elek.Madencilik 2,89 2,12 -30,70 Parsan 14,51 0,35 24,02 Pegasus 24,42 -1,05 -27,75 Peker GMYO 6,35 2,09 Penguen Gıda 1,52 1,33 -31,84 Pera GMYO 0,61 7,02 -30,68 Pergamon Dış Ticaret 6,35 0,79 65,80 Petkim 4,83 0,42 -34,58 Petrokent Turizm 48,04 -0,95 1,18 Pınar Et Ve Un 7,98 5,00 -13,31 Pınar Su 1,58 0,64 -12,22 Pınar Süt 9,80 1,03 -19,11 Plastikkart 2,30 2,68 -20,42 Polisan Holding 6,07 -0,33 -29,74 Politeknik Metal 39,68 0,15 19,16 Prizma Press Matbaacılık 1,72 1,18 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 4,28 5,68 9,74 QNB Finansbank 4,58 0,44 -16,16 Ral Yatırım Holding 1,73 -3,89 6,13 Ray Sigorta 1,09 1,87 -39,78 Reysaş GMYO 1,12 2,75 -11,81 Reysaş Lojistik 0,87 2,35 -32,03 Rhea Girişim 0,70 0,00 -37,50 Rodrigo Tekstil 1,52 -3,18 -49,16 Royal Halı 0,82 1,23 -9,89 RTA Laboratuvarları 1,83 3,39 -33,70 Sabancı Holding 8,84 -0,23 -18,16 Safkar Ege Soğutmacılık 1,86 1,64 Salix Yatırım Holding 4,04 1,00 -48,21 Sanel Mühendislik 1,45 0,69 -15,20 Sanifoam Sünger 1,58 3,95 -5,95 Sanko Pazarlama 2,87 -0,35 1,77 Saray Matbaacılık 1,03 -0,96 -3,74 Sarkuysan 3,35 0,90 6,87 Sasa Polyester 9,46 3,73 20,75 Say Reklamcılık 1,27 2,42 -23,95 Sekuro Plastik 5,27 -0,57 -38,72 Selçuk Ecza Deposu 3,84 -0,26 9,65 Selçuk Gıda 0,42 2,44 50,00 Senkron Güvenlik 1,43 15,32 -23,12 Serve Kırtasiye 1,12 0,90 80,65 Servet GMYO 2,62 1,55 -13,82 Seyitler Kimya 7,36 3,81 -18,04 Silverline Endüstri 1,23 4,24 -29,22 Sinpaş GMYO 0,63 1,61 -18,18 Soda Sanayii 5,98 -1,97 24,40 Sodaş Sodyum Sanayii 5,02 -1,38 47,27 Söktaş 1,34 0,00 -19,28 Sönmez Filament 3,57 0,56 -13,98 Sönmez Pamuklu 3,73 1,91 -5,81 Sumaş Suni Tahta 5,90 -2,64 Şeker Fin. Kir. 2,59 1,57 0,78 Şekerbank 1,27 4,10 -30,60 Şişe Cam 4,12 -1,44 -9,44 Şok Marketler 8,73 4,43 T. Halk Bankası 7,40 0,68 -31,35 T. Kalkınma Bank. 3,72 4,20 -32,85 T.S.K.B. 0,95 -1,04 -21,05 T.Tuborg 10,95 5,69 8,42 Taç Tarım Ürünleri 1,93 -2,03 -20,58 Tat Gıda 4,32 2,61 -15,88 TAV Havalimanları 22,00 0,00 2,52 Taze Kuru Gıda 6,92 1,02 -15,09 Tek-Art Turizm 0,83 5,06 10,28 Tekfen Holding 16,37 0,55 -0,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,85 -0,61 -5,83 Temapol Polimer Plastik 3,57 0,85 -25,16 TGS Dış Ticaret 5,38 -1,65 48,21 Tofaş Oto. Fab. 24,78 1,72 -20,44 Torunlar GMYO 2,79 2,57 -16,22 Trabzon Liman 10,94 3,11 Trabzonspor Sportif 1,39 4,51 -36,82 Trakya Cam 4,03 -0,74 -9,51 Trend GMYO 1,32 0,76 TSKB GMYO 0,61 3,39 -16,44 Tuğçelik 2,62 5,65 -17,61 Tukaş 1,71 -1,72 -23,32 Turcas Petrol 1,73 1,76 -27,31 Turkcell 12,31 0,82 -18,46 Tümosan Motor ve Traktör 5,34 -0,19 -29,64 Tüpraş 107,30 0,19 -0,51 Türk Hava Yolları 13,66 -0,87 -12,94 Türk Prysmian Kablo 1,82 0,55 -27,29 Türk Telekom 5,10 1,59 -20,81 Türk Traktör 48,70 -0,61 -30,91 Türker Proje Gayrimenkul 32,30 1,64 -14,00 Ufuk Yatırım 1,80 0,00 -41,37 Ulaşlar Turizm Yat. 1,42 1,43 -16,96 Ulusoy Elektrik 8,73 0,92 -6,43 Ulusoy Un Sanayi 2,10 2,94 -24,46 Umpaş Holding 0,51 0,00 -19,05 Uşak Seramik 1,89 3,28 -22,86 Utopya Turizm 3,16 -1,25 -29,62 Uzertaş Boya 0,90 0,00 -21,05 Ülker Bisküvi 17,78 -1,50 -9,61 Ünye Çimento 5,02 0,40 20,67 Vakıf Fin. Kir. 2,11 0,48 1,44 Vakıf GMYO 2,00 2,56 -23,08 Vakıf Yat. Ort. 1,30 5,69 -8,45 Vakıflar Bankası 4,92 0,20 -27,33 Vakko Tekstil 3,10 7,27 5,26 Vanet Gıda 2,54 3,67 -20,63 Verusa Holding 22,24 1,46 -2,97 Verusaturk Girisim 3,03 -3,50 28,39 Vestel 8,90 1,14 17,57 Vestel Beyaz Eşya 11,36 -0,70 33,96 Viking Kağıt 1,49 2,76 24,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,54 2,67 -33,62 Yapı ve Kredi Bank. 2,53 3,69 -9,54 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,09 4,50 -14,57 Yataş 20,60 0,98 -27,21 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,64 -1,20 56,22 Yeni Gimat GMYO 8,32 -0,12 -0,18 Yeşil GMYO 0,52 18,18 -17,46 Yeşil Yapı 0,55 19,57 -46,08 Yeşil Yatırım Holding 14,01 11,01 -12,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.901,00 -4,47 5,36 Yonga Mobilya 6,66 -4,17 123,02 Yünsa 6,56 -0,15 45,78 Zorlu Enerji 1,61 1,26 1,90(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

