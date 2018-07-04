Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.529,20 -19,52 -20,38 İş Bankası (B) 1.179,80 -1,63 -5,64 İş Bankası (C) 5,74 2,14 -14,07 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 3,01 1,35 115,99 İş Girişim 1,65 0,00 -5,17 İş GMYO 0,98 0,00 -19,91 İş Y. Men. Değ. 2,25 0,90 5,52 İş Yat. Ort. 0,79 0,00 0,12 İşbir Holding 198,00 -1,00 6,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 -3,57 -32,50 İttifak Holding 3,02 -4,13 29,61 İz Hayvancılık Tarım 1,88 -2,08 -1,05 İzmir Demir Çelik 2,55 2,82 -21,30 İzmir Fırça 8,88 -20,00 -4,00 İzocam 24,10 1,26 -8,85 Jantsa Jant Sanayi 26,36 -0,38 -14,27 Kafein Yazılım 5,21 1,96 Kapital Yat. Holding 2,46 9,82 98,39 Kaplamin 3,83 -2,79 -2,30 Kardemir (A) 3,50 0,00 18,64 Kardemir (B) 3,49 0,00 19,11 Kardemir (D) 4,68 1,52 45,79 Karel Elektronik 6,28 4,67 8,09 Karsan Otomotiv 1,67 -0,60 7,05 Karsu Tekstil 1,26 3,28 -36,36 Karsusan Su Ürünleri San. 5,43 6,47 9,70 Kartonsan 277,40 0,18 -0,31 Katmerciler Ekipman 9,47 3,61 -20,82 Kent Gıda 170,00 -1,16 24,54 Kerevitaş Gıda 2,69 5,91 -37,02 Kervansaray Yat. Holding 0,37 2,78 5,71 Kiler GMYO 2,33 -0,85 -36,34 Kipa Ticaret 2,18 0,00 -15,50 Klimasan Klima 5,12 0,79 -12,48 Koç Holding 14,09 0,28 -22,11 Konfrut Gıda 22,58 3,39 57,90 Konya Çimento 205,00 0,49 -19,61 Kordsa Teknik Tekstil 6,79 0,59 -7,52 Koza Altın 42,06 -1,36 10,10 Koza Madencilik 6,12 0,33 -4,97 Körfez GMYO 1,30 -0,76 -21,69 Kristal Kola 1,57 3,29 -12,78 Kron Telekomünikasyon 10,13 -1,27 -45,24 Kuştur Kuşadası Turizm 12,44 -0,08 30,82 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,96 0,34 -28,67 Kütahya Porselen 5,39 -0,19 -24,83 Lider Faktoring 4,15 0,97 -5,90 Link Bilgisayar 9,57 -0,42 -32,89 Logo Yazılım 41,18 3,21 -29,91 Lokman Hekim Sağlık 5,93 1,89 -3,73 Lüks Kadife 4,28 0,71 -9,13 Makina Takım 1,43 2,88 -28,50 Mardin Çimento 3,94 0,77 2,34 Marka Yatırım Holding 0,96 0,00 -43,20 Marmaris Altınyunus 16,47 -0,06 -13,32 Marshall 55,00 -1,08 6,18 Martı GMYO 0,81 0,00 -61,79 Martı Otel 0,84 -1,18 -8,70 Mavi Giyim 37,78 0,11 -34,14 Mazhar Zorlu Holding 5,32 18,22 33,33 MCT Danışmanlık 36,00 20,00 500,00 Mega Polietilen 3,05 8,93 167,54 Menderes Tekstil 0,75 -2,60 -9,64 Merit Turizm 5,72 -0,17 -2,89 Merko Gıda 0,92 -1,08 -30,83 Metal Gayrimenkul 1,11 -3,48 -14,62 Metemtur Otelcilik 1,48 14,73 0,00 Metro Holding 1,07 -1,83 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 1,97 0,51 -28,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 0,80 -41,40 Migros Ticaret 20,00 0,96 -27,43 Milpa 1,73 5,49 -19,91 Mistral GMYO 5,67 -0,53 -23,27 MLP Sağlık 14,39 0,49 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,19 0,85 -14,39 Mondi Tire Kutsan 1,73 0,00 -4,42 Net Holding 1,91 0,53 -13,57 Netaş Telekom. 9,58 2,46 -39,52 Niğbaş Niğde Beton 0,99 -1,00 5,32 Nuh Çimento 9,27 0,11 1,79 Nurol GMYO 3,82 0,53 -19,58 Odaş Elektrik 5,40 1,69 -10,00 Olmuksan-IP 3,97 0,76 -13,20 Orge Enerji Elektrik 2,74 1,86 -32,25 Orma Orman Mahsulleri 1,01 -1,94 -10,62 Osmanlı Menkul 2,63 1,94 -16,24 Ostim Endüstriyel Yat 1,28 2,40 -21,47 Otokar 75,80 -0,72 -37,21 Oyak Yat. Ort. 0,90 2,27 -9,10 Oylum Sınai Yatırımlar 1,35 1,50 -20,59 Özak GMYO 2,73 0,37 16,67 Özbal Çelik Boru 1,65 1,23 -38,69 Özderici GMYO 5,70 3,07 451,52 Özerden Plastik 3,14 -1,88 13,93 Panora GMYO 4,77 2,36 8,00 Park Elek.Madencilik 3,19 3,91 -23,50 Parsan 14,70 0,20 25,64 Pegasus 25,86 1,41 -23,49 Peker GMYO 6,49 -1,37 Penguen Gıda 1,58 0,64 -29,15 Pera GMYO 0,60 -1,64 -31,82 Pergamon Dış Ticaret 6,26 0,32 63,45 Petkim 4,46 0,95 -33,55 Petrokent Turizm 49,58 1,27 4,42 Pınar Et Ve Un 7,81 -0,13 -15,16 Pınar Su 1,57 0,64 -12,78 Pınar Süt 9,85 -0,10 -18,70 Plastikkart 2,34 0,43 -19,03 Polisan Holding 6,31 2,10 -26,97 Politeknik Metal 39,36 -0,20 18,20 Prizma Press Matbaacılık 1,73 1,17 6,79 QNB Finans Fin. Kir. 4,00 -3,85 2,56 QNB Finansbank 4,77 0,42 -12,68 Ral Yatırım Holding 1,87 4,47 14,72 Ray Sigorta 1,15 0,00 -36,46 Reysaş GMYO 1,13 1,80 -11,02 Reysaş Lojistik 0,89 0,00 -30,47 Rhea Girişim 0,76 5,56 -32,14 Rodrigo Tekstil 1,58 1,28 -47,16 Royal Halı 0,89 4,71 -2,20 RTA Laboratuvarları 1,97 2,60 -28,62 Sabancı Holding 8,81 0,80 -18,44 Safkar Ege Soğutmacılık 2,00 -0,99 Salix Yatırım Holding 3,92 -2,00 -49,74 Sanel Mühendislik 1,55 1,31 -9,36 Sanifoam Sünger 1,57 1,29 -6,55 Sanko Pazarlama 2,84 -0,35 0,70 Saray Matbaacılık 1,05 0,00 -1,87 Sarkuysan 3,41 0,59 8,79 Sasa Polyester 9,38 0,43 19,73 Say Reklamcılık 1,26 -1,56 -24,55 Sekuro Plastik 5,20 19,82 -39,53 Selçuk Ecza Deposu 3,79 -1,04 8,22 Selçuk Gıda 0,40 -2,44 42,86 Senkron Güvenlik 1,27 -1,55 -31,72 Serve Kırtasiye 1,25 2,46 101,61 Servet GMYO 2,62 0,77 -13,82 Seyitler Kimya 7,75 1,17 -13,70 Silverline Endüstri 1,34 -2,90 -22,89 Sinpaş GMYO 0,64 1,59 -16,88 Soda Sanayii 6,25 -1,57 30,02 Sodaş Sodyum Sanayii 4,90 2,30 43,75 Söktaş 1,42 0,00 -14,46 Sönmez Filament 3,70 -0,54 -10,84 Sönmez Pamuklu 4,06 -1,69 2,53 Sumaş Suni Tahta 6,18 1,64 Şeker Fin. Kir. 2,47 -1,59 -3,89 Şekerbank 1,27 0,79 -30,60 Şişe Cam 4,31 -0,92 -5,26 Şok Marketler 8,52 -0,58 T. Halk Bankası 7,43 1,64 -31,08 T. Kalkınma Bank. 4,41 -3,92 -20,40 T.S.K.B. 0,98 2,08 -18,55 T.Tuborg 10,24 1,29 1,39 Taç Tarım Ürünleri 2,51 -1,57 3,29 Tat Gıda 4,44 2,30 -13,54 TAV Havalimanları 22,00 -0,81 2,52 Taze Kuru Gıda 6,85 -2,14 -15,95 Tek-Art Turizm 0,82 0,00 8,95 Tekfen Holding 17,73 1,60 8,24 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,16 0,39 0,19 Temapol Polimer Plastik 3,93 2,08 -17,61 TGS Dış Ticaret 5,37 0,00 47,93 Tofaş Oto. Fab. 22,82 -0,17 -26,74 Torunlar GMYO 2,70 0,37 -17,44 Trabzon Liman 10,83 0,00 Trabzonspor Sportif 1,41 0,71 -35,91 Trakya Cam 4,23 -0,94 -5,01 Trend GMYO 1,31 -1,50 TSKB GMYO 0,62 1,64 -15,07 Tuğçelik 2,63 0,77 -17,30 Tukaş 1,73 -0,57 -22,42 Turcas Petrol 1,79 -0,56 -24,79 Turkcell 12,42 2,22 -17,73 Tümosan Motor ve Traktör 5,80 -4,13 -23,58 Tüpraş 108,00 -2,35 0,14 Türk Hava Yolları 13,91 0,80 -11,34 Türk Prysmian Kablo 1,89 0,53 -24,50 Türk Telekom 5,11 3,86 -20,65 Türk Traktör 52,05 0,00 -26,16 Türker Proje Gayrimenkul 33,38 -0,95 -11,13 Ufuk Yatırım 1,88 2,17 -38,76 Ulaşlar Turizm Yat. 1,44 0,00 -15,79 Ulusoy Elektrik 9,30 2,76 -0,32 Ulusoy Un Sanayi 2,15 1,90 -22,66 Umpaş Holding 0,55 1,85 -12,70 Uşak Seramik 2,10 7,69 -14,29 Utopya Turizm 3,45 1,17 -23,16 Uzertaş Boya 0,92 -2,13 -19,30 Ülker Bisküvi 17,97 -0,33 -8,64 Ünye Çimento 4,53 0,00 22,98 Vakıf Fin. Kir. 2,08 0,00 0,00 Vakıf GMYO 2,05 0,00 -21,15 Vakıf Yat. Ort. 1,29 0,78 -9,15 Vakıflar Bankası 4,94 2,07 -27,03 Vakko Tekstil 3,19 0,31 8,32 Vanet Gıda 2,48 -0,80 -22,50 Verusa Holding 21,62 -0,46 -5,67 Verusaturk Girisim 3,03 -0,66 28,39 Vestel 8,93 -1,11 17,97 Vestel Beyaz Eşya 11,11 1,18 31,01 Viking Kağıt 1,46 -2,01 21,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,64 1,23 -29,31 Yapı ve Kredi Bank. 2,44 0,83 -12,75 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,06 0,49 -15,79 Yataş 19,65 -1,85 -30,57 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,78 -2,20 69,56 Yeni Gimat GMYO 8,26 -0,12 -0,90 Yeşil GMYO 0,54 0,00 -14,29 Yeşil Yapı 0,63 -3,08 -38,24 Yeşil Yatırım Holding 24,90 19,94 55,62 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.998,50 2,48 10,76 Yonga Mobilya 6,97 -1,97 133,40 Yünsa 6,80 2,41 51,11 Zorlu Enerji 1,63 1,24 3,16

(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

