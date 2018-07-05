Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.529,20 -20,38 İş Bankası (B) 1.190,00 0,86 -4,83 İş Bankası (C) 5,80 1,05 -13,17 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 3,03 0,66 117,43 İş Girişim 1,67 1,21 -4,02 İş GMYO 0,98 0,00 -19,91 İş Y. Men. Değ. 2,25 0,00 5,52 İş Yat. Ort. 0,80 1,27 1,39 İşbir Holding 198,00 0,00 6,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 3,70 -30,00 İttifak Holding 3,15 4,30 35,19 İz Hayvancılık Tarım 1,97 4,79 3,68 İzmir Demir Çelik 2,60 1,96 -19,75 İzmir Fırça 7,11 -19,93 -23,14 İzocam 24,66 2,32 -6,73 Jantsa Jant Sanayi 26,90 2,05 -12,52 Kafein Yazılım 5,55 6,53 Kapital Yat. Holding 2,46 0,00 98,39 Kaplamin 3,90 1,83 -0,51 Kardemir (A) 3,60 2,86 22,03 Kardemir (B) 3,60 3,15 22,87 Kardemir (D) 4,88 4,27 52,02 Karel Elektronik 6,24 -0,64 7,40 Karsan Otomotiv 1,72 2,99 10,26 Karsu Tekstil 1,29 2,38 -34,85 Karsusan Su Ürünleri San. 5,20 -4,24 5,05 Kartonsan 280,00 0,94 0,63 Katmerciler Ekipman 9,45 -0,21 -20,99 Kent Gıda 187,60 10,35 37,44 Kerevitaş Gıda 2,69 0,00 -37,02 Kervansaray Yat. Holding 0,36 -2,70 2,86 Kiler GMYO 2,41 3,43 -34,15 Kipa Ticaret 2,22 1,83 -13,95 Klimasan Klima 5,21 1,76 -10,94 Koç Holding 14,16 0,50 -21,72 Konfrut Gıda 22,78 0,89 59,30 Konya Çimento 206,50 0,73 -19,02 Kordsa Teknik Tekstil 6,75 -0,59 -8,06 Koza Altın 43,30 2,95 13,35 Koza Madencilik 6,44 5,23 0,00 Körfez GMYO 1,33 2,31 -19,88 Kristal Kola 1,67 6,37 -7,22 Kron Telekomünikasyon 10,26 1,28 -44,54 Kuştur Kuşadası Turizm 12,44 0,00 30,82 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,96 0,00 -28,67 Kütahya Porselen 5,48 1,67 -23,57 Lider Faktoring 4,22 1,69 -4,31 Link Bilgisayar 9,74 1,78 -31,70 Logo Yazılım 42,50 3,21 -27,66 Lokman Hekim Sağlık 6,21 4,72 0,81 Lüks Kadife 4,36 1,87 -7,43 Makina Takım 1,48 3,50 -26,00 Mardin Çimento 3,91 -0,76 1,56 Marka Yatırım Holding 0,95 -1,04 -43,79 Marmaris Altınyunus 16,46 -0,06 -13,37 Marshall 56,10 2,00 8,30 Martı GMYO 0,79 -2,47 -62,74 Martı Otel 0,83 -1,19 -9,78 Mavi Giyim 38,76 2,59 -32,43 Mazhar Zorlu Holding 5,27 -0,94 32,08 MCT Danışmanlık 30,60 -15,00 410,00 Mega Polietilen 3,45 13,11 202,63 Menderes Tekstil 0,76 1,33 -8,43 Merit Turizm 5,71 -0,17 -3,06 Merko Gıda 0,94 2,17 -29,32 Metal Gayrimenkul 1,20 8,11 -7,69 Metemtur Otelcilik 1,42 -4,05 -4,05 Metro Holding 1,08 0,93 9,09 Metro Petrol ve Tesisleri 2,02 2,54 -26,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,28 1,59 -40,47 Migros Ticaret 20,58 2,90 -25,33 Milpa 1,77 2,31 -18,06 Mistral GMYO 5,85 3,17 -20,84 MLP Sağlık 14,96 3,96 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,31 10,08 -5,76 Mondi Tire Kutsan 1,73 0,00 -4,42 Net Holding 1,93 1,05 -12,67 Netaş Telekom. 9,66 0,84 -39,02 Niğbaş Niğde Beton 0,99 0,00 5,32 Nuh Çimento 9,30 0,32 2,12 Nurol GMYO 3,87 1,31 -18,53 Odaş Elektrik 5,45 0,93 -9,17 Olmuksan-IP 4,07 2,52 -11,02 Orge Enerji Elektrik 2,92 6,57 -27,79 Orma Orman Mahsulleri 1,01 0,00 -10,62 Osmanlı Menkul 2,64 0,38 -15,92 Ostim Endüstriyel Yat 1,31 2,34 -19,63 Otokar 77,55 2,31 -35,76 Oyak Yat. Ort. 0,90 0,00 -9,10 Oylum Sınai Yatırımlar 1,36 0,74 -20,00 Özak GMYO 2,79 2,20 19,23 Özbal Çelik Boru 1,75 6,06 -34,98 Özderici GMYO 5,69 -0,18 450,56 Özerden Plastik 3,17 0,96 15,02 Panora GMYO 4,75 -0,42 7,55 Park Elek.Madencilik 3,20 0,31 -23,26 Parsan 14,76 0,41 26,15 Pegasus 26,32 1,78 -22,13 Peker GMYO 6,53 0,62 Penguen Gıda 1,59 0,63 -28,70 Pera GMYO 0,61 1,67 -30,68 Pergamon Dış Ticaret 6,27 0,16 63,71 Petkim 4,55 2,02 -32,21 Petrokent Turizm 50,50 1,86 6,36 Pınar Et Ve Un 7,88 0,90 -14,40 Pınar Su 1,59 1,27 -11,67 Pınar Süt 10,07 2,23 -16,88 Plastikkart 2,35 0,43 -18,69 Polisan Holding 6,32 0,16 -26,85 Politeknik Metal 39,38 0,05 18,26 Prizma Press Matbaacılık 1,74 0,58 7,41 QNB Finans Fin. Kir. 4,00 0,00 2,56 QNB Finansbank 4,78 0,21 -12,50 Ral Yatırım Holding 1,92 2,67 17,79 Ray Sigorta 1,17 1,74 -35,36 Reysaş GMYO 1,13 0,00 -11,02 Reysaş Lojistik 0,91 2,25 -28,91 Rhea Girişim 0,75 -1,32 -33,04 Rodrigo Tekstil 1,64 3,80 -45,15 Royal Halı 0,91 2,25 0,00 RTA Laboratuvarları 1,96 -0,51 -28,99 Sabancı Holding 8,84 0,34 -18,16 Safkar Ege Soğutmacılık 2,02 1,00 Salix Yatırım Holding 3,93 0,26 -49,62 Sanel Mühendislik 1,56 0,65 -8,77 Sanifoam Sünger 1,55 -1,27 -7,74 Sanko Pazarlama 2,89 1,76 2,48 Saray Matbaacılık 1,06 0,95 -0,93 Sarkuysan 3,42 0,29 9,11 Sasa Polyester 9,47 0,96 20,88 Say Reklamcılık 1,28 1,59 -23,35 Sekuro Plastik 5,50 5,77 -36,05 Selçuk Ecza Deposu 3,77 -0,53 7,65 Selçuk Gıda 0,41 2,50 46,43 Senkron Güvenlik 1,26 -0,79 -32,26 Serve Kırtasiye 1,29 3,20 108,06 Servet GMYO 2,61 -0,38 -14,14 Seyitler Kimya 7,73 -0,26 -13,92 Silverline Endüstri 1,36 1,49 -21,74 Sinpaş GMYO 0,63 -1,56 -18,18 Soda Sanayii 6,44 3,04 33,97 Sodaş Sodyum Sanayii 5,16 5,31 51,38 Söktaş 1,40 -1,41 -15,66 Sönmez Filament 3,71 0,27 -10,60 Sönmez Pamuklu 4,04 -0,49 2,02 Sumaş Suni Tahta 6,17 -0,16 Şeker Fin. Kir. 2,50 1,21 -2,72 Şekerbank 1,31 3,15 -28,42 Şişe Cam 4,44 3,02 -2,40 Şok Marketler 8,69 2,00 T. Halk Bankası 7,59 2,15 -29,59 T. Kalkınma Bank. 4,53 2,72 -18,23 T.S.K.B. 1,00 2,04 -16,89 T.Tuborg 10,30 0,59 1,98 Taç Tarım Ürünleri 2,70 7,57 11,11 Tat Gıda 4,50 1,35 -12,37 TAV Havalimanları 22,46 2,09 4,66 Taze Kuru Gıda 7,02 2,48 -13,87 Tek-Art Turizm 0,83 1,22 10,28 Tekfen Holding 17,67 -0,34 7,88 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,13 -0,58 -0,39 Temapol Polimer Plastik 4,02 2,29 -15,72 TGS Dış Ticaret 5,73 6,70 57,85 Tofaş Oto. Fab. 23,44 2,72 -24,75 Torunlar GMYO 2,72 0,74 -16,83 Trabzon Liman 11,03 1,85 Trabzonspor Sportif 1,43 1,42 -35,00 Trakya Cam 4,33 2,36 -2,77 Trend GMYO 1,32 0,76 TSKB GMYO 0,61 -1,61 -16,44 Tuğçelik 2,75 4,56 -13,52 Tukaş 1,74 0,58 -21,97 Turcas Petrol 1,81 1,12 -23,95 Turkcell 12,72 2,42 -15,74 Tümosan Motor ve Traktör 5,82 0,34 -23,32 Tüpraş 109,20 1,11 1,25 Türk Hava Yolları 14,37 3,31 -8,41 Türk Prysmian Kablo 1,88 -0,53 -24,90 Türk Telekom 5,27 3,13 -18,17 Türk Traktör 52,30 0,48 -25,80 Türker Proje Gayrimenkul 33,44 0,18 -10,97 Ufuk Yatırım 1,88 0,00 -38,76 Ulaşlar Turizm Yat. 1,46 1,39 -14,62 Ulusoy Elektrik 9,47 1,83 1,50 Ulusoy Un Sanayi 2,19 1,86 -21,22 Umpaş Holding 0,55 0,00 -12,70 Uşak Seramik 2,08 -0,95 -15,10 Utopya Turizm 3,40 -1,45 -24,28 Uzertaş Boya 0,92 0,00 -19,30 Ülker Bisküvi 18,26 1,61 -7,17 Ünye Çimento 4,50 -0,66 22,17 Vakıf Fin. Kir. 2,09 0,48 0,48 Vakıf GMYO 2,09 1,95 -19,62 Vakıf Yat. Ort. 1,31 1,55 -7,75 Vakıflar Bankası 5,04 2,02 -25,55 Vakko Tekstil 3,24 1,57 10,02 Vanet Gıda 2,97 19,76 -7,19 Verusa Holding 21,50 -0,56 -6,20 Verusaturk Girisim 3,00 -0,99 27,12 Vestel 9,21 3,14 21,66 Vestel Beyaz Eşya 11,11 0,00 31,01 Viking Kağıt 1,42 -2,74 18,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,65 0,61 -28,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,49 2,05 -10,97 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 -2,91 -18,25 Yataş 19,98 1,68 -29,40 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,76 -1,12 67,65 Yeni Gimat GMYO 8,31 0,61 -0,30 Yeşil GMYO 0,54 0,00 -14,29 Yeşil Yapı 0,61 -3,17 -40,20 Yeşil Yatırım Holding 21,52 -13,57 34,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.019,90 1,07 11,95 Yonga Mobilya 7,45 6,89 149,48 Yünsa 7,15 5,15 58,89 Zorlu Enerji 1,64 0,61 3,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.) (Son)

