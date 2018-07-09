Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.529,20 -20,38 İş Bankası (B) 1.386,10 10,85 İş Bankası (C) 5,82 1,93 -12,87 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,85 0,35 104,51 İş Girişim 1,75 4,79 0,57 İş GMYO 0,97 -1,02 -20,73 İş Y. Men. Değ. 2,24 0,90 5,05 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 197,80 -0,10 6,86 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,00 -30,00 İttifak Holding 3,39 5,94 45,49 İz Hayvancılık Tarım 2,03 -2,87 6,84 İzmir Demir Çelik 2,56 0,79 -20,99 İzmir Fırça 4,56 -19,86 -50,70 İzocam 24,18 0,42 -8,55 Jantsa Jant Sanayi 26,52 -1,78 -13,75 Kafein Yazılım 5,60 -0,88 Kapital Yat. Holding 2,36 -1,67 90,32 Kaplamin 3,83 0,00 -2,30 Kardemir (A) 3,72 2,48 26,10 Kardemir (B) 3,71 2,77 26,62 Kardemir (D) 5,04 2,02 57,01 Karel Elektronik 6,14 0,16 5,68 Karsan Otomotiv 1,72 1,18 10,26 Karsu Tekstil 1,27 -1,55 -35,86 Karsusan Su Ürünleri San. 5,10 0,79 3,03 Kartonsan 282,00 0,18 1,35 Katmerciler Ekipman 9,19 -0,76 -23,16 Kent Gıda 143,80 -5,08 5,35 Kerevitaş Gıda 2,62 -3,32 -38,66 Kervansaray Yat. Holding 0,37 -2,63 5,71 Kiler GMYO 2,32 -1,69 -36,61 Kipa Ticaret 2,13 -1,84 -17,44 Klimasan Klima 5,13 0,39 -12,31 Koç Holding 14,16 0,64 -21,72 Konfrut Gıda 22,60 0,44 58,04 Konya Çimento 205,10 0,00 -19,57 Kordsa Teknik Tekstil 6,76 -0,15 -7,93 Koza Altın 43,72 0,09 14,45 Koza Madencilik 6,35 0,47 -1,40 Körfez GMYO 1,56 14,71 -6,02 Kristal Kola 1,61 -0,62 -10,56 Kron Telekomünikasyon 10,09 0,30 -45,46 Kuştur Kuşadası Turizm 11,91 0,00 25,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,94 0,68 -29,16 Kütahya Porselen 5,55 1,83 -22,59 Lider Faktoring 3,92 1,03 -3,78 Link Bilgisayar 9,70 0,00 -31,98 Logo Yazılım 41,52 -2,26 -29,33 Lokman Hekim Sağlık 6,13 -1,92 -0,49 Lüks Kadife 4,37 -0,68 -7,22 Makina Takım 1,44 -1,37 -28,00 Mardin Çimento 3,92 0,51 1,82 Marka Yatırım Holding 0,94 0,00 -44,38 Marmaris Altınyunus 16,01 -1,17 -15,74 Marshall 57,40 1,68 10,81 Martı GMYO 0,79 1,28 -62,74 Martı Otel 0,83 -1,19 -9,78 Mavi Giyim 38,68 1,79 -32,57 Mazhar Zorlu Holding 5,00 -0,60 25,31 MCT Danışmanlık 30,66 1,25 411,00 Mega Polietilen 3,58 1,13 214,04 Menderes Tekstil 0,76 1,33 -8,43 Merit Turizm 6,19 -0,80 5,09 Merko Gıda 0,91 0,00 -31,58 Metal Gayrimenkul 1,15 0,00 -11,54 Metemtur Otelcilik 1,40 2,19 -5,41 Metro Holding 1,06 -0,93 7,07 Metro Petrol ve Tesisleri 2,05 0,00 -25,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 0,00 -39,53 Migros Ticaret 20,20 -1,37 -26,71 Milpa 1,72 0,00 -20,37 Mistral GMYO 2,76 -1,78 -25,30 MLP Sağlık 14,84 -0,34 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,41 8,46 1,44 Mondi Tire Kutsan 1,72 0,00 -4,97 Net Holding 1,90 0,00 -14,03 Netaş Telekom. 9,45 -1,05 -40,34 Niğbaş Niğde Beton 1,00 2,04 6,38 Nuh Çimento 9,30 0,00 2,12 Nurol GMYO 3,83 0,00 -19,37 Odaş Elektrik 5,42 -0,18 -9,67 Olmuksan-IP 4,26 5,19 -6,86 Orge Enerji Elektrik 2,79 -3,12 -31,01 Orma Orman Mahsulleri 1,04 1,96 -7,96 Osmanlı Menkul 2,60 -1,89 -17,20 Ostim Endüstriyel Yat 1,43 9,16 -12,27 Otokar 78,35 3,30 -35,09 Oyak Yat. Ort. 0,90 1,12 -9,10 Oylum Sınai Yatırımlar 1,38 -1,43 -18,82 Özak GMYO 2,75 -0,72 17,52 Özbal Çelik Boru 1,95 -7,14 -27,55 Özderici GMYO 5,74 4,36 455,39 Özerden Plastik 3,19 0,00 15,74 Panora GMYO 4,74 0,85 7,32 Park Elek.Madencilik 3,23 1,57 -22,54 Parsan 15,30 1,32 30,77 Pegasus 26,26 1,00 -22,31 Peker GMYO 6,46 -0,15 Penguen Gıda 1,60 0,63 -28,25 Pera GMYO 0,61 0,00 -30,68 Pergamon Dış Ticaret 6,24 -0,32 62,93 Petkim 4,56 0,44 -32,06 Petrokent Turizm 51,95 2,87 9,41 Pınar Et Ve Un 7,83 -0,25 -14,94 Pınar Su 1,60 0,00 -11,11 Pınar Süt 9,96 -0,20 -17,79 Plastikkart 2,35 1,73 -18,69 Polisan Holding 7,12 11,42 -17,59 Politeknik Metal 39,46 0,41 18,50 Prizma Press Matbaacılık 1,72 0,00 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 4,02 4,96 3,08 QNB Finansbank 4,83 0,63 -11,58 Ral Yatırım Holding 1,95 0,52 19,63 Ray Sigorta 1,15 0,00 -36,46 Reysaş GMYO 1,11 -0,89 -12,60 Reysaş Lojistik 0,90 1,12 -29,69 Rhea Girişim 0,73 -1,35 -34,82 Rodrigo Tekstil 1,64 0,00 -45,15 Royal Halı 0,91 0,00 0,00 RTA Laboratuvarları 1,93 -0,52 -30,07 Sabancı Holding 8,85 1,14 -18,07 Safkar Ege Soğutmacılık 2,20 4,76 Salix Yatırım Holding 4,00 -0,50 -48,72 Sanel Mühendislik 1,52 -0,65 -11,11 Sanifoam Sünger 1,55 0,00 -7,74 Sanko Pazarlama 2,85 -0,70 1,06 Saray Matbaacılık 1,14 4,59 6,54 Sarkuysan 3,37 0,00 7,51 Sasa Polyester 9,30 -0,64 18,71 Say Reklamcılık 1,28 0,79 -23,35 Sekuro Plastik 5,73 -0,87 -33,37 Selçuk Ecza Deposu 3,76 -0,27 7,36 Selçuk Gıda 0,40 0,00 42,86 Senkron Güvenlik 1,27 0,00 -31,72 Serve Kırtasiye 1,40 1,45 125,81 Servet GMYO 2,67 3,49 -12,17 Seyitler Kimya 7,77 -0,38 -13,47 Silverline Endüstri 1,39 -2,11 -20,02 Sinpaş GMYO 0,62 0,00 -19,48 Soda Sanayii 5,81 1,03 34,29 Sodaş Sodyum Sanayii 5,00 -1,96 46,69 Söktaş 1,38 0,00 -16,87 Sönmez Filament 3,76 1,08 -9,40 Sönmez Pamuklu 3,99 0,00 0,76 Sumaş Suni Tahta 6,27 1,29 Şeker Fin. Kir. 2,47 -0,40 -3,89 Şekerbank 1,32 0,00 -27,87 Şişe Cam 4,39 0,92 -3,50 Şok Marketler 8,65 -1,59 T. Halk Bankası 7,84 1,55 -27,27 T. Kalkınma Bank. 4,41 -0,45 -20,40 T.S.K.B. 1,02 2,00 -15,23 T.Tuborg 10,23 -0,39 1,29 Taç Tarım Ürünleri 2,74 0,37 12,76 Tat Gıda 4,40 -1,12 -14,32 TAV Havalimanları 22,48 0,00 4,75 Taze Kuru Gıda 6,92 -1,70 -15,09 Tek-Art Turizm 0,82 0,00 8,95 Tekfen Holding 17,29 -2,70 5,56 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,42 -12,30 -14,17 Temapol Polimer Plastik 4,17 2,71 -12,58 TGS Dış Ticaret 5,98 1,01 64,74 Tofaş Oto. Fab. 22,94 -0,86 -26,35 Torunlar GMYO 2,63 -2,59 -19,58 Trabzon Liman 11,64 5,43 Trabzonspor Sportif 1,44 0,70 -34,55 Trakya Cam 4,34 1,17 -2,54 Trend GMYO 1,29 -1,53 TSKB GMYO 0,61 0,00 -16,44 Tuğçelik 2,74 1,11 -13,84 Tukaş 1,72 0,00 -22,87 Turcas Petrol 1,78 -0,56 -25,21 Turkcell 12,90 0,94 -14,55 Tümosan Motor ve Traktör 5,82 1,39 -23,32 Tüpraş 107,90 0,00 0,04 Türk Hava Yolları 15,01 4,09 -4,33 Türk Prysmian Kablo 1,91 -0,52 -23,70 Türk Telekom 5,50 -1,43 -14,60 Türk Traktör 51,70 -1,15 -26,65 Türker Proje Gayrimenkul 33,12 -0,84 -11,82 Ufuk Yatırım 1,80 -4,26 -41,37 Ulaşlar Turizm Yat. 1,47 -0,68 -14,04 Ulusoy Elektrik 9,40 -0,53 0,75 Ulusoy Un Sanayi 2,13 -0,93 -23,38 Umpaş Holding 0,55 0,00 -12,70 Uşak Seramik 2,04 -0,49 -16,73 Utopya Turizm 3,23 -0,92 -28,06 Uzertaş Boya 0,93 0,00 -18,42 Ülker Bisküvi 18,03 0,56 -8,34 Ünye Çimento 4,40 -0,68 19,45 Vakıf Fin. Kir. 1,64 0,79 1,27 Vakıf GMYO 2,04 -0,49 -21,54 Vakıf Yat. Ort. 1,31 0,00 -7,75 Vakıflar Bankası 5,05 1,00 -25,41 Vakko Tekstil 3,11 -2,51 5,60 Vanet Gıda 2,93 1,03 -8,44 Verusa Holding 21,50 -0,09 -6,20 Verusaturk Girisim 3,15 5,00 33,47 Vestel 9,13 1,22 20,61 Vestel Beyaz Eşya 10,96 0,37 29,25 Viking Kağıt 1,43 -1,38 19,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,72 -1,71 -25,86 Yapı ve Kredi Bank. 2,46 -0,40 -12,04 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,06 3,00 -15,79 Yataş 20,04 1,31 -29,19 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,52 -0,65 44,79 Yeni Gimat GMYO 8,48 2,42 1,74 Yeşil GMYO 0,55 5,77 -12,70 Yeşil Yapı 0,64 10,34 -37,25 Yeşil Yatırım Holding 21,30 13,60 33,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.860,00 -6,07 3,09 Yonga Mobilya 7,38 -0,27 147,13 Yünsa 6,97 -0,57 54,89 Zorlu Enerji 1,64 1,23 3,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

