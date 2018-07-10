Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.529,20 -20,38 İş Bankası (B) 1.344,80 -2,98 7,55 İş Bankası (C) 5,49 -5,67 -17,81 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,71 -4,91 94,46 İş Girişim 1,75 0,00 0,57 İş GMYO 0,94 -3,09 -23,18 İş Y. Men. Değ. 2,19 -2,23 2,70 İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 0,12 İşbir Holding 193,40 -2,22 4,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 -3,57 -32,50 İttifak Holding 3,54 4,42 51,93 İz Hayvancılık Tarım 2,02 -0,49 6,32 İzmir Demir Çelik 2,44 -4,69 -24,69 İzmir Fırça 4,14 -9,21 -55,24 İzocam 23,50 -2,81 -11,12 Jantsa Jant Sanayi 25,48 -3,92 -17,13 Kafein Yazılım 5,54 -1,07 Kapital Yat. Holding 2,34 -0,85 88,71 Kaplamin 3,71 -3,13 -5,36 Kardemir (A) 3,49 -6,18 18,31 Kardemir (B) 3,50 -5,66 19,45 Kardemir (D) 4,83 -4,17 50,47 Karel Elektronik 5,90 -3,91 1,55 Karsan Otomotiv 1,65 -4,07 5,77 Karsu Tekstil 1,21 -4,72 -38,89 Karsusan Su Ürünleri San. 4,85 -4,90 -2,02 Kartonsan 277,50 -1,60 -0,27 Katmerciler Ekipman 9,00 -2,07 -24,75 Kent Gıda 139,50 -2,99 2,20 Kerevitaş Gıda 2,48 -5,34 -41,93 Kervansaray Yat. Holding 0,36 -2,70 2,86 Kiler GMYO 2,17 -6,47 -40,71 Kipa Ticaret 2,08 -2,35 -19,38 Klimasan Klima 4,86 -5,26 -16,92 Koç Holding 13,69 -3,32 -24,32 Konfrut Gıda 21,68 -4,07 51,61 Konya Çimento 198,00 -3,46 -22,35 Kordsa Teknik Tekstil 6,57 -2,81 -10,51 Koza Altın 42,56 -2,65 11,41 Koza Madencilik 6,17 -2,83 -4,19 Körfez GMYO 1,45 -7,05 -12,65 Kristal Kola 1,58 -1,86 -12,22 Kron Telekomünikasyon 9,79 -2,97 -47,08 Kuştur Kuşadası Turizm 11,91 25,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,79 -5,10 -32,77 Kütahya Porselen 5,39 -2,88 -24,83 Lider Faktoring 3,86 -1,53 -5,25 Link Bilgisayar 9,40 -3,09 -34,08 Logo Yazılım 38,78 -6,60 -33,99 Lokman Hekim Sağlık 5,77 -5,87 -6,33 Lüks Kadife 4,24 -2,97 -9,98 Makina Takım 1,37 -4,86 -31,50 Mardin Çimento 3,86 -1,53 0,26 Marka Yatırım Holding 0,91 -3,19 -46,15 Marmaris Altınyunus 15,62 -2,44 -17,79 Marshall 57,45 0,09 10,91 Martı GMYO 0,75 -5,06 -64,62 Martı Otel 0,81 -2,41 -11,96 Mavi Giyim 37,06 -4,19 -35,39 Mazhar Zorlu Holding 5,00 0,00 25,31 MCT Danışmanlık 29,90 -2,48 398,33 Mega Polietilen 3,45 -3,63 202,63 Menderes Tekstil 0,74 -2,63 -10,84 Merit Turizm 6,18 -0,16 4,92 Merko Gıda 0,87 -4,40 -34,59 Metal Gayrimenkul 1,17 1,74 -10,00 Metemtur Otelcilik 1,40 0,00 -5,41 Metro Holding 1,02 -3,77 3,03 Metro Petrol ve Tesisleri 1,92 -6,34 -30,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 -5,38 -42,79 Migros Ticaret 19,08 -5,54 -30,77 Milpa 1,73 0,58 -19,91 Mistral GMYO 2,64 -4,35 -28,55 MLP Sağlık 14,17 -4,51 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,40 -0,71 0,72 Mondi Tire Kutsan 1,69 -1,74 -6,63 Net Holding 1,84 -3,16 -16,74 Netaş Telekom. 9,13 -3,39 -42,36 Niğbaş Niğde Beton 0,96 -4,00 2,13 Nuh Çimento 9,12 -1,94 0,14 Nurol GMYO 3,67 -4,18 -22,74 Odaş Elektrik 5,24 -3,32 -12,67 Olmuksan-IP 4,18 -1,88 -8,61 Orge Enerji Elektrik 2,66 -4,66 -34,22 Orma Orman Mahsulleri 1,00 -3,85 -11,50 Osmanlı Menkul 2,58 -0,77 -17,83 Ostim Endüstriyel Yat 1,37 -4,20 -15,95 Otokar 76,60 -2,23 -36,54 Oyak Yat. Ort. 0,87 -3,33 -12,13 Oylum Sınai Yatırımlar 1,37 -0,72 -19,41 Özak GMYO 2,65 -3,64 13,25 Özbal Çelik Boru 1,88 -3,59 -30,15 Özderici GMYO 5,50 -4,18 432,17 Özerden Plastik 3,18 -0,31 15,38 Panora GMYO 4,70 -0,84 6,42 Park Elek.Madencilik 3,16 -2,17 -24,22 Parsan 14,81 -3,20 26,58 Pegasus 25,18 -4,11 -25,50 Peker GMYO 6,37 -1,39 Penguen Gıda 1,51 -5,63 -32,29 Pera GMYO 0,58 -4,92 -34,09 Pergamon Dış Ticaret 6,19 -0,80 61,62 Petkim 4,45 -2,41 -33,70 Petrokent Turizm 52,00 0,10 9,52 Pınar Et Ve Un 7,60 -2,94 -17,44 Pınar Su 1,57 -1,88 -12,78 Pınar Süt 9,60 -3,61 -20,76 Plastikkart 2,24 -4,68 -22,49 Polisan Holding 7,08 -0,56 -18,06 Politeknik Metal 39,40 -0,15 18,32 Prizma Press Matbaacılık 1,70 -1,16 4,94 QNB Finans Fin. Kir. 3,82 -4,98 -2,05 QNB Finansbank 4,73 -2,07 -13,41 Ral Yatırım Holding 1,92 -1,54 17,79 Ray Sigorta 1,15 0,00 -36,46 Reysaş GMYO 1,09 -1,80 -14,17 Reysaş Lojistik 0,86 -4,44 -32,81 Rhea Girişim 0,72 -1,37 -35,71 Rodrigo Tekstil 1,65 0,61 -44,82 Royal Halı 0,90 -1,10 -1,10 RTA Laboratuvarları 1,87 -3,11 -32,25 Sabancı Holding 8,44 -4,63 -21,86 Safkar Ege Soğutmacılık 2,40 9,09 Salix Yatırım Holding 3,90 -2,50 -50,00 Sanel Mühendislik 1,47 -3,29 -14,04 Sanifoam Sünger 1,50 -3,23 -10,71 Sanko Pazarlama 2,82 -1,05 -0,01 Saray Matbaacılık 1,11 -2,63 3,74 Sarkuysan 3,27 -2,97 4,32 Sasa Polyester 8,86 -4,73 13,10 Say Reklamcılık 1,25 -2,34 -25,15 Sekuro Plastik 5,45 -4,89 -36,63 Selçuk Ecza Deposu 3,79 0,80 8,22 Selçuk Gıda 0,40 0,00 42,86 Senkron Güvenlik 1,52 19,69 -18,28 Serve Kırtasiye 1,34 -4,29 116,13 Servet GMYO 2,64 -1,12 -13,16 Seyitler Kimya 7,82 0,64 -12,92 Silverline Endüstri 1,30 -6,47 -25,20 Sinpaş GMYO 0,60 -3,23 -22,08 Soda Sanayii 5,83 0,34 34,75 Sodaş Sodyum Sanayii 4,80 -4,00 40,82 Söktaş 1,32 -4,35 -20,48 Sönmez Filament 3,61 -3,99 -13,01 Sönmez Pamuklu 3,83 -4,01 -3,28 Sumaş Suni Tahta 6,12 -2,39 Şeker Fin. Kir. 2,47 0,00 -3,89 Şekerbank 1,27 -3,79 -30,60 Şişe Cam 4,36 -0,68 -4,16 Şok Marketler 8,49 -1,85 T. Halk Bankası 7,36 -6,12 -31,73 T. Kalkınma Bank. 4,22 -4,31 -23,83 T.S.K.B. 0,96 -5,88 -20,22 T.Tuborg 10,07 -1,56 -0,30 Taç Tarım Ürünleri 2,74 0,00 12,76 Tat Gıda 4,33 -1,59 -15,68 TAV Havalimanları 23,30 3,65 8,57 Taze Kuru Gıda 7,16 3,47 -12,15 Tek-Art Turizm 0,79 -3,66 4,97 Tekfen Holding 17,82 3,07 8,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,58 3,62 -11,07 Temapol Polimer Plastik 4,22 1,20 -11,53 TGS Dış Ticaret 5,94 -0,67 63,64 Tofaş Oto. Fab. 22,46 -2,09 -27,89 Torunlar GMYO 2,51 -4,56 -23,25 Trabzon Liman 11,25 -3,35 Trabzonspor Sportif 1,37 -4,86 -37,73 Trakya Cam 4,28 -1,38 -3,89 Trend GMYO 1,29 0,00 TSKB GMYO 0,60 -1,64 -17,81 Tuğçelik 2,63 -4,01 -17,30 Tukaş 1,64 -4,65 -26,46 Turcas Petrol 1,71 -3,93 -28,15 Turkcell 12,11 -6,12 -19,78 Tümosan Motor ve Traktör 5,77 -0,86 -23,98 Tüpraş 108,00 0,09 0,14 Türk Hava Yolları 14,30 -4,73 -8,86 Türk Prysmian Kablo 1,85 -3,14 -26,09 Türk Telekom 5,25 -4,55 -18,48 Türk Traktör 50,35 -2,61 -28,57 Türker Proje Gayrimenkul 31,62 -4,53 -15,81 Ufuk Yatırım 1,60 -11,11 -47,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,43 -2,72 -16,37 Ulusoy Elektrik 9,48 0,85 1,61 Ulusoy Un Sanayi 2,03 -4,69 -26,98 Umpaş Holding 0,54 -1,82 -14,29 Uşak Seramik 2,01 -1,47 -17,96 Utopya Turizm 3,11 -3,72 -30,73 Uzertaş Boya 0,90 -3,23 -21,05 Ülker Bisküvi 17,94 -0,50 -8,80 Ünye Çimento 4,37 -0,68 18,64 Vakıf Fin. Kir. 1,57 -4,27 -3,05 Vakıf GMYO 1,97 -3,43 -24,23 Vakıf Yat. Ort. 1,26 -3,82 -11,27 Vakıflar Bankası 4,69 -7,13 -30,72 Vakko Tekstil 3,00 -3,54 1,87 Vanet Gıda 2,96 1,02 -7,50 Verusa Holding 21,04 -2,14 -8,20 Verusaturk Girisim 3,22 2,22 36,44 Vestel 8,79 -3,72 16,12 Vestel Beyaz Eşya 10,68 -2,55 25,94 Viking Kağıt 1,40 -2,10 16,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,62 -5,81 -30,17 Yapı ve Kredi Bank. 2,32 -5,69 -17,05 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,06 0,00 -15,79 Yataş 5,78 0,95 -28,52 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,48 -2,63 40,98 Yeni Gimat GMYO 8,39 -1,06 0,66 Yeşil GMYO 0,53 -3,64 -15,87 Yeşil Yapı 0,61 -4,69 -40,20 Yeşil Yatırım Holding 20,02 -6,01 25,12 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.900,00 2,15 5,30 Yonga Mobilya 7,39 0,14 147,47 Yünsa 6,77 -2,87 50,44 Zorlu Enerji 1,57 -4,27 -0,63(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

