Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 15.999,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.324,70 -1,13 5,94 İş Bankası (C) 5,00 -1,77 -25,15 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,50 4,60 79,40 İş Girişim 1,68 -1,18 -3,45 İş GMYO 0,86 -2,27 -29,72 İş Y. Men. Değ. 2,10 -1,41 -1,52 İş Yat. Ort. 0,78 0,00 -1,14 İşbir Holding 170,00 -8,21 -8,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 4,00 -35,00 İttifak Holding 3,19 -2,15 36,91 İz Hayvancılık Tarım 1,92 -3,03 1,05 İzmir Demir Çelik 2,27 -0,87 -29,94 İzmir Fırça 3,61 0,00 -60,97 İzocam 22,22 0,27 -15,96 Jantsa Jant Sanayi 23,96 -2,44 -22,08 Kafein Yazılım 5,07 -1,55 Kapital Yat. Holding 2,14 -2,73 72,58 Kaplamin 3,40 -2,58 -13,27 Kardemir (A) 3,23 -5,00 9,49 Kardemir (B) 3,23 -4,15 10,24 Kardemir (D) 4,49 -6,65 39,88 Karel Elektronik 5,47 1,67 -5,85 Karsan Otomotiv 1,53 2,68 -1,92 Karsu Tekstil 1,20 1,69 -39,39 Karsusan Su Ürünleri San. 4,60 -3,16 -7,07 Kartonsan 257,00 -0,54 -7,64 Katmerciler Ekipman 8,02 0,12 -32,94 Kent Gıda 131,60 0,77 -3,59 Kerevitaş Gıda 2,22 -0,89 -48,02 Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86 Kiler GMYO 1,95 1,56 -46,72 Kipa Ticaret 1,89 -1,56 -26,74 Klimasan Klima 4,34 -1,81 -25,81 Koç Holding 12,61 -1,02 -30,29 Konfrut Gıda 20,02 -0,99 40,00 Konya Çimento 179,00 -1,70 -29,80 Kordsa Teknik Tekstil 6,55 -0,30 -10,79 Koza Altın 39,00 0,78 2,09 Koza Madencilik 5,82 0,52 -9,63 Körfez GMYO 1,39 1,46 -16,27 Kristal Kola 1,42 -2,74 -21,11 Kron Telekomünikasyon 8,76 -2,56 -52,65 Kuştur Kuşadası Turizm 11,91 25,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,60 -1,89 -37,35 Kütahya Porselen 5,02 -1,38 -29,99 Lider Faktoring 3,78 -0,79 -7,22 Link Bilgisayar 8,20 -3,53 -42,50 Logo Yazılım 37,70 1,18 -35,83 Lokman Hekim Sağlık 5,22 1,36 -15,26 Lüks Kadife 3,94 -1,50 -16,35 Makina Takım 1,27 -0,78 -36,50 Mardin Çimento 3,66 -0,81 -4,93 Marka Yatırım Holding 0,85 3,66 -49,70 Marmaris Altınyunus 15,10 -1,95 -20,53 Marshall 55,65 -2,28 7,43 Martı GMYO 0,67 -1,47 -68,40 Martı Otel 0,75 -1,32 -18,48 Mavi Giyim 31,08 -7,17 -45,82 Mazhar Zorlu Holding 4,80 0,00 20,30 MCT Danışmanlık 30,00 2,74 400,00 Mega Polietilen 3,61 6,49 216,67 Menderes Tekstil 0,67 0,00 -19,28 Merit Turizm 5,85 0,00 -0,68 Merko Gıda 0,81 0,00 -39,10 Metal Gayrimenkul 1,11 -4,31 -14,62 Metemtur Otelcilik 1,23 -6,82 -16,89 Metro Holding 0,94 -1,05 -5,05 Metro Petrol ve Tesisleri 1,76 -0,56 -36,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,08 -1,82 -49,77 Migros Ticaret 17,41 -2,19 -36,83 Milpa 1,60 3,23 -25,93 Mistral GMYO 2,36 -0,42 -36,13 MLP Sağlık 13,00 -4,76 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,28 -2,29 -7,91 Mondi Tire Kutsan 1,56 -0,64 -13,81 Net Holding 1,74 1,75 -21,27 Netaş Telekom. 8,61 2,38 -45,64 Niğbaş Niğde Beton 0,85 -2,30 -9,57 Nuh Çimento 8,89 -0,67 -2,39 Nurol GMYO 3,30 -1,79 -30,53 Odaş Elektrik 4,72 0,43 -21,33 Olmuksan-IP 3,82 -0,52 -16,48 Orge Enerji Elektrik 2,40 -0,41 -40,65 Orma Orman Mahsulleri 0,94 -2,08 -16,81 Osmanlı Menkul 2,51 2,03 -20,06 Ostim Endüstriyel Yat 1,22 0,83 -25,15 Otokar 70,00 -1,82 -42,01 Oyak Yat. Ort. 0,83 -1,19 -16,17 Oylum Sınai Yatırımlar 1,24 -3,13 -27,06 Özak GMYO 2,30 -6,50 -1,71 Özbal Çelik Boru 1,62 -2,41 -39,81 Özderici GMYO 5,60 12,00 441,85 Özerden Plastik 2,94 -1,67 6,67 Panora GMYO 4,51 -0,88 2,12 Park Elek.Madencilik 2,78 -0,71 -33,33 Parsan 13,77 0,00 17,69 Pegasus 23,22 -0,51 -31,30 Peker GMYO 6,02 -1,63 Penguen Gıda 1,36 -2,16 -39,01 Pera GMYO 0,52 0,00 -40,91 Pergamon Dış Ticaret 5,66 -1,22 47,78 Petkim 4,13 0,00 -38,46 Petrokent Turizm 49,10 0,41 3,41 Pınar Et Ve Un 7,21 -2,83 -21,67 Pınar Su 1,49 0,68 -17,22 Pınar Süt 9,16 0,55 -24,39 Plastikkart 2,04 -3,32 -29,41 Polisan Holding 6,82 1,04 -21,06 Politeknik Metal 38,50 -0,52 15,62 Prizma Press Matbaacılık 1,64 -0,61 1,23 QNB Finans Fin. Kir. 3,80 -4,52 -2,56 QNB Finansbank 4,32 -2,48 -20,92 Ral Yatırım Holding 1,84 5,14 12,88 Ray Sigorta 1,06 -2,75 -41,44 Reysaş GMYO 1,00 2,04 -21,26 Reysaş Lojistik 0,80 -1,23 -37,50 Rhea Girişim 0,66 -1,49 -41,07 Rodrigo Tekstil 1,66 -1,19 -44,48 Royal Halı 0,91 8,33 0,00 RTA Laboratuvarları 1,65 -1,79 -40,22 Sabancı Holding 7,84 -0,63 -27,42 Safkar Ege Soğutmacılık 2,20 -1,79 Salix Yatırım Holding 3,90 -1,52 -50,00 Sanel Mühendislik 1,35 -0,74 -21,05 Sanifoam Sünger 1,37 -4,86 -18,45 Sanko Pazarlama 2,64 -2,94 -6,39 Saray Matbaacılık 1,01 -1,94 -5,61 Sarkuysan 3,14 2,61 0,18 Sasa Polyester 8,78 0,69 12,07 Say Reklamcılık 1,10 -2,65 -34,13 Sekuro Plastik 5,05 -0,98 -41,28 Selçuk Ecza Deposu 3,70 0,54 5,65 Selçuk Gıda 0,39 -2,50 39,29 Senkron Güvenlik 1,31 -4,38 -29,57 Serve Kırtasiye 1,32 -0,75 112,90 Servet GMYO 2,49 -3,11 -18,09 Seyitler Kimya 7,60 -0,78 -15,37 Silverline Endüstri 1,22 0,00 -29,80 Sinpaş GMYO 0,57 0,00 -25,97 Soda Sanayii 5,81 0,52 34,29 Sodaş Sodyum Sanayii 5,30 4,54 55,49 Söktaş 1,60 1,27 -3,61 Sönmez Filament 3,44 -1,43 -17,11 Sönmez Pamuklu 3,58 0,00 -9,60 Sumaş Suni Tahta 5,85 -1,85 Şeker Fin. Kir. 2,33 -4,12 -9,34 Şekerbank 1,13 -3,42 -38,25 Şişe Cam 4,50 0,90 -1,08 Şok Marketler 8,35 -0,36 T. Halk Bankası 6,42 -2,58 -40,45 T. Kalkınma Bank. 4,56 20,00 -17,69 T.S.K.B. 0,85 -2,30 -29,36 T.Tuborg 9,70 -1,72 -3,96 Taç Tarım Ürünleri 2,56 -2,29 5,35 Tat Gıda 3,96 -0,75 -22,89 TAV Havalimanları 23,28 -3,00 8,48 Taze Kuru Gıda 6,88 -0,43 -15,58 Tek-Art Turizm 0,72 1,41 -4,33 Tekfen Holding 17,72 -1,61 8,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,53 -0,44 -12,04 Temapol Polimer Plastik 3,90 -4,18 -18,24 TGS Dış Ticaret 5,58 -2,28 53,72 Tofaş Oto. Fab. 21,50 -5,70 -30,97 Torunlar GMYO 2,35 0,00 -28,14 Trabzon Liman 10,11 -3,35 Trabzonspor Sportif 1,25 0,00 -43,18 Trakya Cam 4,35 0,93 -2,32 Trend GMYO 1,24 -2,36 TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92 Tuğçelik 2,34 0,00 -26,42 Tukaş 1,50 0,67 -32,74 Turcas Petrol 1,59 -1,85 -36,76 Turkcell 11,18 -0,89 -25,94 Tümosan Motor ve Traktör 5,20 1,36 -31,49 Tüpraş 98,15 -7,41 -9,00 Türk Hava Yolları 14,28 5,39 -8,99 Türk Prysmian Kablo 1,71 3,01 -31,69 Türk Telekom 4,71 0,86 -26,86 Türk Traktör 48,00 1,10 -31,90 Türker Proje Gayrimenkul 32,40 8,00 -13,74 Ufuk Yatırım 1,61 -2,42 -47,56 Ulaşlar Turizm Yat. 1,27 -3,05 -25,73 Ulusoy Elektrik 9,54 1,49 2,25 Ulusoy Un Sanayi 1,81 -1,09 -34,89 Umpaş Holding 0,51 2,00 -19,05 Uşak Seramik 1,81 -2,16 -26,12 Utopya Turizm 2,99 2,05 -33,41 Uzertaş Boya 0,85 -4,49 -25,44 Ülker Bisküvi 16,31 -5,45 -17,08 Ünye Çimento 4,12 -2,37 11,85 Vakıf Fin. Kir. 1,43 -2,05 -11,70 Vakıf GMYO 1,80 -2,17 -30,77 Vakıf Yat. Ort. 1,15 -1,71 -19,01 Vakıflar Bankası 4,08 -3,55 -39,73 Vakko Tekstil 2,70 1,12 -8,32 Vanet Gıda 2,74 -3,86 -14,38 Verusa Holding 18,99 -2,37 -17,15 Verusaturk Girisim 3,24 2,53 37,29 Vestel 8,17 -1,80 7,93 Vestel Beyaz Eşya 10,30 -0,19 21,46 Viking Kağıt 1,37 -0,72 14,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,47 -2,65 -36,64 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 0,46 -21,69 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,96 -1,51 -19,88 Yataş 4,74 -5,95 -41,38 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,36 -0,73 29,55 Yeni Gimat GMYO 8,15 0,12 -2,22 Yeşil GMYO 0,49 0,00 -22,22 Yeşil Yapı 0,54 -1,82 -47,06 Yeşil Yatırım Holding 18,44 -2,74 15,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.800,00 -6,44 -0,24 Yonga Mobilya 6,98 -5,55 133,74 Yünsa 7,22 3,59 60,44 Zorlu Enerji 1,48 -0,67 -6,33(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

