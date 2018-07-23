Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.247,10 -0,26 İş Bankası (C) 5,03 2,03 -24,70 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,50 -6,02 79,40 İş Girişim 1,79 4,07 2,87 İş GMYO 0,93 1,09 -24,00 İş Y. Men. Değ. 2,13 1,43 -0,11 İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 0,12 İşbir Holding 190,00 1,60 2,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 3,70 -30,00 İttifak Holding 3,09 -1,59 32,62 İz Hayvancılık Tarım 2,30 19,79 21,05 İzmir Demir Çelik 2,50 0,00 -22,84 İzmir Fırça 3,29 -0,90 -64,43 İzocam 23,10 1,32 -12,63 Jantsa Jant Sanayi 26,02 1,25 -15,38 Kafein Yazılım 5,90 1,72 Kapital Yat. Holding 2,68 5,10 116,13 Kaplamin 3,64 1,11 -7,14 Kardemir (A) 3,23 1,25 9,49 Kardemir (B) 3,23 1,25 10,24 Kardemir (D) 4,24 1,92 32,09 Karel Elektronik 6,37 -1,09 9,64 Karsan Otomotiv 1,66 0,61 6,41 Karsu Tekstil 1,20 -0,83 -39,39 Karsusan Su Ürünleri San. 5,00 1,01 1,01 Kartonsan 273,00 -0,40 -1,89 Katmerciler Ekipman 8,98 2,39 -24,92 Kent Gıda 133,20 0,15 -2,42 Kerevitaş Gıda 2,42 -0,41 -43,34 Kervansaray Yat. Holding 0,35 -2,78 0,00 Kiler GMYO 2,21 -3,49 -39,62 Kipa Ticaret 2,42 1,68 -6,20 Klimasan Klima 4,82 1,69 -17,61 Koç Holding 13,16 0,77 -27,25 Konfrut Gıda 21,46 2,48 50,07 Konya Çimento 190,70 0,37 -25,22 Kordsa Teknik Tekstil 7,42 2,06 1,06 Koza Altın 42,10 2,13 10,21 Koza Madencilik 6,23 3,32 -3,26 Körfez GMYO 1,52 5,56 -8,43 Kristal Kola 1,63 0,00 -9,44 Kron Telekomünikasyon 10,88 2,74 -41,19 Kuştur Kuşadası Turizm 11,11 0,91 16,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,97 1,71 -28,43 Kütahya Porselen 5,43 2,07 -24,27 Lider Faktoring 3,83 1,06 -5,99 Link Bilgisayar 10,06 1,11 -29,45 Logo Yazılım 38,16 0,53 -35,05 Lokman Hekim Sağlık 5,94 1,19 -3,57 Lüks Kadife 4,42 3,27 -6,16 Makina Takım 1,36 0,74 -32,00 Mardin Çimento 3,65 0,00 -5,19 Marka Yatırım Holding 0,89 1,14 -47,34 Marmaris Altınyunus 15,60 -0,83 -17,89 Marshall 57,30 0,17 10,62 Martı GMYO 0,76 5,56 -64,15 Martı Otel 0,80 1,27 -13,04 Mavi Giyim 33,50 -0,71 -41,60 Mazhar Zorlu Holding 4,80 -1,84 20,30 MCT Danışmanlık 30,36 -1,68 406,00 Mega Polietilen 3,98 0,25 249,12 Menderes Tekstil 0,75 1,35 -9,64 Merit Turizm 5,66 1,07 -3,90 Merko Gıda 0,87 1,16 -34,59 Metal Gayrimenkul 1,12 1,82 -13,85 Metemtur Otelcilik 1,30 2,36 -12,16 Metro Holding 0,96 0,00 -3,03 Metro Petrol ve Tesisleri 1,88 2,17 -31,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,29 1,57 -40,00 Migros Ticaret 20,26 6,07 -26,49 Milpa 1,67 -0,60 -22,69 Mistral GMYO 2,51 -1,18 -32,07 MLP Sağlık 13,55 5,94 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,19 -0,83 -14,39 Mondi Tire Kutsan 1,68 0,00 -7,18 Net Holding 1,74 1,16 -21,27 Netaş Telekom. 9,67 1,26 -38,95 Niğbaş Niğde Beton 1,00 3,09 6,38 Nuh Çimento 8,98 0,45 -1,40 Nurol GMYO 3,56 1,71 -25,05 Odaş Elektrik 5,25 7,14 -12,50 Olmuksan-IP 4,05 1,25 -11,46 Orge Enerji Elektrik 2,70 1,12 -33,23 Orma Orman Mahsulleri 1,08 -1,82 -4,42 Osmanlı Menkul 2,70 2,27 -14,01 Ostim Endüstriyel Yat 1,30 0,78 -20,25 Otokar 71,20 0,85 -41,02 Oyak Yat. Ort. 0,87 2,35 -12,13 Oylum Sınai Yatırımlar 1,27 0,00 -25,29 Özak GMYO 2,43 0,00 3,85 Özbal Çelik Boru 2,22 0,00 -17,51 Özderici GMYO 5,16 -1,15 399,27 Özerden Plastik 3,19 2,90 15,74 Panora GMYO 4,62 -0,22 4,61 Park Elek.Madencilik 3,12 0,00 -25,18 Parsan 14,81 1,79 26,58 Pegasus 27,74 1,99 -17,93 Peker GMYO 7,05 -0,70 Penguen Gıda 1,52 2,70 -31,84 Pera GMYO 0,60 5,26 -31,82 Pergamon Dış Ticaret 5,95 -0,67 55,36 Petkim 4,37 0,69 -34,89 Petrokent Turizm 53,95 -0,09 13,63 Pınar Et Ve Un 7,31 0,83 -20,59 Pınar Su 1,56 1,30 -13,33 Pınar Süt 9,14 1,78 -24,56 Plastikkart 2,30 3,60 -20,42 Polisan Holding 7,15 -0,14 -17,24 Politeknik Metal 39,22 2,40 17,78 Prizma Press Matbaacılık 1,66 -1,19 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 4,01 0,25 2,82 QNB Finansbank 5,32 19,82 -2,61 Ral Yatırım Holding 1,90 1,60 16,56 Ray Sigorta 1,09 -2,68 -39,78 Reysaş GMYO 1,03 0,00 -18,90 Reysaş Lojistik 0,92 2,22 -28,13 Rhea Girişim 0,71 0,00 -36,61 Rodrigo Tekstil 1,71 -0,58 -42,81 Royal Halı 0,84 -3,45 -7,69 RTA Laboratuvarları 1,84 2,79 -33,33 Sabancı Holding 8,37 2,32 -22,51 Safkar Ege Soğutmacılık 2,49 5,06 Salix Yatırım Holding 3,70 -2,37 -52,56 Sanel Mühendislik 1,49 0,00 -12,87 Sanifoam Sünger 1,46 0,69 -13,10 Sanko Pazarlama 2,66 1,53 -5,68 Saray Matbaacılık 1,12 -2,61 4,67 Sarkuysan 3,21 0,31 2,41 Sasa Polyester 10,88 4,21 38,88 Say Reklamcılık 1,22 2,52 -26,95 Sekuro Plastik 5,35 0,19 -37,79 Selçuk Ecza Deposu 3,82 0,79 9,08 Selçuk Gıda 0,40 0,00 42,86 Senkron Güvenlik 1,60 0,00 -13,98 Serve Kırtasiye 1,50 -3,85 141,94 Servet GMYO 2,99 -1,32 -1,64 Seyitler Kimya 7,38 0,00 -17,82 Silverline Endüstri 1,41 2,92 -18,87 Sinpaş GMYO 0,59 1,72 -23,38 Soda Sanayii 5,84 0,69 34,99 Sodaş Sodyum Sanayii 4,82 -1,63 41,41 Söktaş 1,67 -1,76 0,60 Sönmez Filament 3,69 4,53 -11,08 Sönmez Pamuklu 3,80 2,98 -4,04 Sumaş Suni Tahta 6,00 -3,23 Şeker Fin. Kir. 2,47 -0,40 -3,89 Şekerbank 1,23 2,50 -32,79 Şişe Cam 4,67 -0,64 2,65 Şok Marketler 8,60 1,53 T. Halk Bankası 6,68 1,98 -38,03 T. Kalkınma Bank. 4,59 0,88 -17,15 T.S.K.B. 0,89 0,00 -26,03 T.Tuborg 9,72 0,31 -3,76 Taç Tarım Ürünleri 2,85 2,15 17,28 Tat Gıda 4,17 0,24 -18,80 TAV Havalimanları 26,74 1,13 24,60 Taze Kuru Gıda 7,04 -1,40 -13,62 Tek-Art Turizm 0,85 2,41 12,94 Tekfen Holding 18,33 -0,65 11,91 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,88 0,21 -5,24 Temapol Polimer Plastik 3,83 -2,05 -19,71 TGS Dış Ticaret 6,66 0,76 83,47 Tofaş Oto. Fab. 22,14 0,18 -28,92 Torunlar GMYO 2,43 1,67 -25,70 Trabzon Liman 10,65 2,90 Trabzonspor Sportif 1,35 0,75 -38,64 Trakya Cam 4,68 -0,43 5,09 Trend GMYO 1,28 0,79 TSKB GMYO 0,59 1,72 -19,18 Tuğçelik 2,60 3,59 -18,24 Tukaş 1,72 0,58 -22,87 Turcas Petrol 1,79 1,70 -28,80 Turkcell 11,88 0,68 -21,30 Tümosan Motor ve Traktör 5,61 2,19 -26,09 Tüpraş 104,40 0,48 -3,20 Türk Hava Yolları 16,56 3,11 5,54 Türk Prysmian Kablo 1,81 1,12 -27,69 Türk Telekom 5,02 -1,57 -22,05 Türk Traktör 48,48 -1,06 -31,22 Türker Proje Gayrimenkul 30,46 0,99 -18,90 Ufuk Yatırım 1,73 0,58 -43,65 Ulaşlar Turizm Yat. 1,40 0,00 -18,13 Ulusoy Elektrik 11,40 3,35 22,19 Ulusoy Un Sanayi 2,05 4,59 -26,26 Umpaş Holding 0,53 1,92 -15,87 Uşak Seramik 1,95 1,56 -20,41 Utopya Turizm 3,05 -0,97 -32,07 Uzertaş Boya 0,90 0,00 -21,05 Ülker Bisküvi 17,97 -2,92 -8,64 Ünye Çimento 4,09 1,24 11,03 Vakıf Fin. Kir. 1,53 2,00 -5,52 Vakıf GMYO 1,88 1,08 -25,20 Vakıf Yat. Ort. 1,39 0,00 -2,11 Vakıflar Bankası 4,24 4,69 -37,37 Vakko Tekstil 3,07 0,33 4,25 Vanet Gıda 2,87 0,00 -10,31 Verusa Holding 23,20 5,17 1,22 Verusaturk Girisim 3,33 -0,60 41,10 Vestel 8,78 4,28 15,98 Vestel Beyaz Eşya 11,10 0,91 30,90 Viking Kağıt 1,30 1,56 8,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,60 1,27 -31,03 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 1,85 -21,34 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 0,50 -18,25 Yataş 4,61 -0,22 -42,99 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,53 2,00 45,74 Yeni Gimat GMYO 8,07 0,12 -3,18 Yeşil GMYO 0,53 1,92 -15,87 Yeşil Yapı 0,61 3,39 -40,20 Yeşil Yatırım Holding 24,86 11,08 55,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.960,00 0,56 8,63 Yonga Mobilya 6,98 4,49 133,74 Yünsa 9,16 -2,24 103,56 Zorlu Enerji 1,53 2,00 -3,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

