Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.247,10 -0,26 İş Bankası (C) 4,78 -4,97 -28,44 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,40 -4,00 72,22 İş Girişim 1,76 -1,68 1,15 İş GMYO 0,91 -2,15 -25,63 İş Y. Men. Değ. 2,12 -0,47 -0,58 İş Yat. Ort. 0,79 0,00 0,12 İşbir Holding 188,90 -0,58 2,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 -3,57 -32,50 İttifak Holding 3,01 -2,59 29,18 İz Hayvancılık Tarım 2,53 10,00 33,16 İzmir Demir Çelik 2,40 -4,00 -25,93 İzmir Fırça 3,61 9,73 -60,97 İzocam 22,58 -2,25 -14,60 Jantsa Jant Sanayi 25,52 -1,92 -17,00 Kafein Yazılım 5,77 -2,20 Kapital Yat. Holding 2,60 -2,99 109,68 Kaplamin 3,53 -3,02 -9,95 Kardemir (A) 3,19 -1,24 8,14 Kardemir (B) 3,14 -2,79 7,17 Kardemir (D) 4,08 -3,77 27,10 Karel Elektronik 6,10 -4,24 4,99 Karsan Otomotiv 1,60 -3,61 2,56 Karsu Tekstil 1,19 -0,83 -39,90 Karsusan Su Ürünleri San. 5,03 0,60 1,62 Kartonsan 268,90 -1,50 -3,36 Katmerciler Ekipman 8,66 -3,56 -27,59 Kent Gıda 131,60 -1,20 -3,59 Kerevitaş Gıda 2,43 0,41 -43,10 Kervansaray Yat. Holding 0,35 0,00 0,00 Kiler GMYO 2,23 0,90 -39,07 Kipa Ticaret 2,38 -1,65 -7,75 Klimasan Klima 4,72 -2,07 -19,32 Koç Holding 12,84 -2,43 -29,02 Konfrut Gıda 20,90 -2,61 46,15 Konya Çimento 184,50 -3,25 -27,65 Kordsa Teknik Tekstil 7,35 -0,94 0,11 Koza Altın 41,40 -1,66 8,38 Koza Madencilik 6,18 -0,80 -4,04 Körfez GMYO 1,48 -2,63 -10,84 Kristal Kola 1,59 -2,45 -11,67 Kron Telekomünikasyon 10,90 0,18 -41,08 Kuştur Kuşadası Turizm 11,11 16,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,92 -1,68 -29,64 Kütahya Porselen 5,30 -2,39 -26,08 Lider Faktoring 3,80 -0,78 -6,73 Link Bilgisayar 9,78 -2,78 -31,42 Logo Yazılım 37,30 -2,25 -36,51 Lokman Hekim Sağlık 5,78 -2,69 -6,17 Lüks Kadife 4,26 -3,62 -9,55 Makina Takım 1,33 -2,21 -33,50 Mardin Çimento 3,62 -0,82 -5,97 Marka Yatırım Holding 0,88 -1,12 -47,93 Marmaris Altınyunus 15,44 -1,03 -18,74 Marshall 56,65 -1,13 9,36 Martı GMYO 0,71 -6,58 -66,51 Martı Otel 0,77 -3,75 -16,30 Mavi Giyim 33,92 1,25 -40,87 Mazhar Zorlu Holding 4,56 -5,00 14,29 MCT Danışmanlık 35,02 15,35 483,67 Mega Polietilen 4,00 0,50 250,88 Menderes Tekstil 0,72 -4,00 -13,25 Merit Turizm 5,90 4,24 0,17 Merko Gıda 0,84 -3,45 -36,84 Metal Gayrimenkul 1,11 -0,89 -14,62 Metemtur Otelcilik 1,28 -1,54 -13,51 Metro Holding 0,99 3,13 0,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,89 0,53 -31,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,28 -0,78 -40,47 Migros Ticaret 19,14 -5,53 -30,55 Milpa 1,59 -4,79 -26,39 Mistral GMYO 2,48 -1,20 -32,88 MLP Sağlık 12,98 -4,21 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,19 0,00 -14,39 Mondi Tire Kutsan 1,62 -3,57 -10,50 Net Holding 1,68 -3,45 -23,98 Netaş Telekom. 9,23 -4,55 -41,73 Niğbaş Niğde Beton 1,00 0,00 6,38 Nuh Çimento 8,85 -1,45 -2,82 Nurol GMYO 3,41 -4,21 -28,21 Odaş Elektrik 4,99 -4,95 -16,83 Olmuksan-IP 3,89 -3,95 -14,95 Orge Enerji Elektrik 2,61 -3,33 -35,46 Orma Orman Mahsulleri 1,10 1,85 -2,65 Osmanlı Menkul 2,80 3,70 -10,83 Ostim Endüstriyel Yat 1,26 -3,08 -22,70 Otokar 68,25 -4,14 -43,46 Oyak Yat. Ort. 0,88 1,15 -11,12 Oylum Sınai Yatırımlar 1,25 -1,57 -26,47 Özak GMYO 2,33 -4,12 -0,43 Özbal Çelik Boru 2,25 1,35 -16,40 Özderici GMYO 5,10 -1,16 393,47 Özerden Plastik 3,18 -0,31 15,38 Panora GMYO 4,54 -1,73 2,80 Park Elek.Madencilik 2,94 -5,77 -29,50 Parsan 15,42 4,12 31,79 Pegasus 27,38 -1,30 -18,99 Peker GMYO 6,59 -6,52 Penguen Gıda 1,50 -1,32 -32,74 Pera GMYO 0,57 -5,00 -35,23 Pergamon Dış Ticaret 5,86 -1,51 53,01 Petkim 4,20 -3,89 -37,42 Petrokent Turizm 52,00 -3,61 9,52 Pınar Et Ve Un 7,20 -1,50 -21,78 Pınar Su 1,52 -2,56 -15,56 Pınar Süt 8,99 -1,64 -25,80 Plastikkart 2,23 -3,04 -22,84 Polisan Holding 6,96 -2,66 -19,44 Politeknik Metal 38,88 -0,87 16,76 Prizma Press Matbaacılık 1,66 0,00 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 4,04 0,75 3,59 QNB Finansbank 5,85 9,96 7,09 Ral Yatırım Holding 1,90 0,00 16,56 Ray Sigorta 1,07 -1,83 -40,88 Reysaş GMYO 0,97 -5,83 -23,62 Reysaş Lojistik 0,89 -3,26 -30,47 Rhea Girişim 0,69 -2,82 -38,39 Rodrigo Tekstil 1,66 -2,92 -44,48 Royal Halı 0,82 -2,38 -9,89 RTA Laboratuvarları 1,84 0,00 -33,33 Sabancı Holding 8,17 -2,39 -24,36 Safkar Ege Soğutmacılık 2,38 -4,42 Salix Yatırım Holding 3,65 -1,35 -53,21 Sanel Mühendislik 1,45 -2,68 -15,20 Sanifoam Sünger 1,43 -2,05 -14,88 Sanko Pazarlama 2,62 -1,50 -7,10 Saray Matbaacılık 1,20 7,14 12,15 Sarkuysan 3,14 -2,18 0,18 Sasa Polyester 11,05 1,56 41,05 Say Reklamcılık 1,17 -4,10 -29,94 Sekuro Plastik 5,12 -4,30 -40,47 Selçuk Ecza Deposu 3,79 -0,79 8,22 Selçuk Gıda 0,40 0,00 42,86 Senkron Güvenlik 1,77 10,62 -4,84 Serve Kırtasiye 1,49 -0,67 140,32 Servet GMYO 2,87 -4,01 -5,59 Seyitler Kimya 7,34 -0,54 -18,26 Silverline Endüstri 1,42 0,71 -18,29 Sinpaş GMYO 0,57 -3,39 -25,97 Soda Sanayii 5,92 1,37 36,83 Sodaş Sodyum Sanayii 4,84 0,41 41,99 Söktaş 1,61 -3,59 -3,01 Sönmez Filament 3,57 -3,25 -13,98 Sönmez Pamuklu 3,70 -2,63 -6,57 Sumaş Suni Tahta 6,01 0,17 Şeker Fin. Kir. 2,45 -0,81 -4,67 Şekerbank 1,18 -4,07 -35,52 Şişe Cam 4,65 -0,43 2,21 Şok Marketler 8,50 -1,16 T. Halk Bankası 6,35 -4,94 -41,09 T. Kalkınma Bank. 4,49 -2,18 -18,95 T.S.K.B. 0,84 -5,62 -30,19 T.Tuborg 9,74 0,21 -3,56 Taç Tarım Ürünleri 2,83 -0,70 16,46 Tat Gıda 4,06 -2,64 -20,94 TAV Havalimanları 27,80 3,96 29,54 Taze Kuru Gıda 7,00 -0,57 -14,11 Tek-Art Turizm 0,81 -4,71 7,63 Tekfen Holding 17,63 -3,82 7,63 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,81 -1,43 -6,60 Temapol Polimer Plastik 3,72 -2,87 -22,01 TGS Dış Ticaret 6,38 -4,20 75,76 Tofaş Oto. Fab. 21,64 -2,26 -30,52 Torunlar GMYO 2,37 -2,47 -27,53 Trabzon Liman 10,37 -2,63 Trabzonspor Sportif 1,31 -2,96 -40,45 Trakya Cam 4,63 -1,07 3,97 Trend GMYO 1,26 -1,56 TSKB GMYO 0,59 0,00 -19,18 Tuğçelik 2,56 -1,54 -19,50 Tukaş 1,63 -5,23 -26,91 Turcas Petrol 1,70 -5,03 -32,38 Turkcell 11,34 -4,55 -24,88 Tümosan Motor ve Traktör 5,32 -5,17 -29,91 Tüpraş 104,00 -0,38 -3,57 Türk Hava Yolları 15,90 -3,99 1,34 Türk Prysmian Kablo 1,75 -3,31 -30,09 Türk Telekom 4,72 -5,98 -26,71 Türk Traktör 48,88 0,83 -30,65 Türker Proje Gayrimenkul 30,00 -1,51 -20,13 Ufuk Yatırım 1,64 -5,20 -46,58 Ulaşlar Turizm Yat. 1,34 -4,29 -21,64 Ulusoy Elektrik 11,37 -0,26 21,86 Ulusoy Un Sanayi 1,99 -2,93 -28,42 Umpaş Holding 0,51 -3,77 -19,05 Uşak Seramik 1,88 -3,59 -23,27 Utopya Turizm 3,01 -1,31 -32,96 Uzertaş Boya 0,90 0,00 -21,05 Ülker Bisküvi 16,99 -5,45 -13,62 Ünye Çimento 4,06 -0,73 10,22 Vakıf Fin. Kir. 1,46 -4,58 -9,84 Vakıf GMYO 1,81 -3,72 -27,98 Vakıf Yat. Ort. 1,37 -1,44 -3,52 Vakıflar Bankası 3,97 -6,37 -41,36 Vakko Tekstil 2,95 -3,91 0,17 Vanet Gıda 2,79 -2,79 -12,81 Verusa Holding 22,16 -4,48 -3,32 Verusaturk Girisim 3,34 0,30 41,53 Vestel 8,26 -5,92 9,11 Vestel Beyaz Eşya 10,40 -6,31 22,64 Viking Kağıt 1,30 0,00 8,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,51 -5,63 -34,91 Yapı ve Kredi Bank. 2,05 -6,82 -26,70 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,03 1,50 -17,02 Yataş 4,38 -4,99 -45,83 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,46 -4,58 39,08 Yeni Gimat GMYO 8,21 1,73 -1,50 Yeşil GMYO 0,50 -5,66 -20,63 Yeşil Yapı 0,58 -4,92 -43,14 Yeşil Yatırım Holding 24,08 -3,14 50,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.960,00 0,00 8,63 Yonga Mobilya 6,87 -1,58 130,05 Yünsa 9,27 1,20 106,00 Zorlu Enerji 1,48 -3,27 -6,33(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

