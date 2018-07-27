Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.239,70 -0,21 -0,85 İş Bankası (C) 4,93 0,20 -26,19 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,43 0,00 74,37 İş Girişim 1,82 0,55 4,60 İş GMYO 0,95 2,15 -22,36 İş Y. Men. Değ. 2,27 1,79 6,45 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 190,00 -2,01 2,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 -3,70 -35,00 İttifak Holding 3,00 -0,33 28,76 İz Hayvancılık Tarım 2,61 6,53 37,37 İzmir Demir Çelik 2,42 0,00 -25,31 İzmir Fırça 2,74 -3,86 -70,38 İzocam 23,08 0,00 -12,71 Jantsa Jant Sanayi 26,14 -1,88 -14,99 Kafein Yazılım 6,24 2,63 Kapital Yat. Holding 2,49 -2,73 100,81 Kaplamin 3,59 0,56 -8,42 Kardemir (A) 3,22 0,31 9,15 Kardemir (B) 3,19 0,00 8,87 Kardemir (D) 4,27 0,23 33,02 Karel Elektronik 6,20 0,00 6,71 Karsan Otomotiv 1,59 -0,63 1,92 Karsu Tekstil 1,17 -2,50 -40,91 Karsusan Su Ürünleri San. 5,04 2,86 1,82 Kartonsan 273,80 1,26 -1,60 Katmerciler Ekipman 8,78 0,00 -26,59 Kent Gıda 140,90 4,60 3,22 Kerevitaş Gıda 2,37 -0,84 -44,51 Kervansaray Yat. Holding 0,34 -2,86 -2,86 Kiler GMYO 2,21 0,00 -39,62 Kipa Ticaret 2,40 0,84 -6,98 Klimasan Klima 4,68 -0,85 -20,00 Koç Holding 13,47 -0,07 -25,54 Konfrut Gıda 22,40 4,19 56,64 Konya Çimento 188,10 0,32 -26,24 Kordsa Teknik Tekstil 7,72 -1,03 5,15 Koza Altın 41,96 0,10 9,84 Koza Madencilik 6,15 -0,49 -4,50 Körfez GMYO 1,50 2,04 -9,64 Kristal Kola 1,67 5,03 -7,22 Kron Telekomünikasyon 11,62 -1,69 -37,19 Kuştur Kuşadası Turizm 12,44 4,54 30,82 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,88 0,70 -30,60 Kütahya Porselen 5,58 -0,18 -22,18 Lider Faktoring 3,81 -0,26 -6,48 Link Bilgisayar 10,01 -0,79 -29,80 Logo Yazılım 37,20 0,22 -36,68 Lokman Hekim Sağlık 5,81 0,00 -5,68 Lüks Kadife 4,26 0,24 -9,55 Makina Takım 1,38 -2,13 -31,00 Mardin Çimento 3,69 0,54 -4,15 Marka Yatırım Holding 0,89 1,14 -47,34 Marmaris Altınyunus 16,13 0,50 -15,11 Marshall 57,25 0,00 10,52 Martı GMYO 0,72 0,00 -66,04 Martı Otel 0,78 0,00 -15,22 Mavi Giyim 36,30 1,34 -36,72 Mazhar Zorlu Holding 4,26 -5,33 6,77 MCT Danışmanlık 19,59 -19,98 226,50 Mega Polietilen 3,70 1,37 224,56 Menderes Tekstil 0,72 0,00 -13,25 Merit Turizm 6,00 0,00 1,87 Merko Gıda 0,87 -1,14 -34,59 Metal Gayrimenkul 1,08 -0,92 -16,92 Metemtur Otelcilik 1,30 -1,52 -12,16 Metro Holding 0,96 -1,03 -3,03 Metro Petrol ve Tesisleri 1,90 -0,52 -30,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,24 -2,36 -42,33 Migros Ticaret 19,79 0,00 -28,19 Milpa 1,61 0,00 -25,46 Mistral GMYO 2,45 -1,61 -33,69 MLP Sağlık 13,24 0,30 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,12 1,82 -19,42 Mondi Tire Kutsan 1,75 2,94 -3,31 Net Holding 1,73 0,58 -21,72 Netaş Telekom. 9,58 0,00 -39,52 Niğbaş Niğde Beton 0,94 -1,05 0,00 Nuh Çimento 8,94 -0,45 -1,84 Nurol GMYO 3,47 -1,14 -26,95 Odaş Elektrik 5,42 5,65 -9,67 Olmuksan-IP 3,93 0,77 -14,08 Orge Enerji Elektrik 2,66 0,00 -34,22 Orma Orman Mahsulleri 1,09 -2,68 -3,54 Osmanlı Menkul 2,76 -0,36 -12,10 Ostim Endüstriyel Yat 1,33 2,31 -18,40 Otokar 70,70 -0,14 -41,43 Oyak Yat. Ort. 0,89 1,14 -10,11 Oylum Sınai Yatırımlar 1,24 -0,80 -27,06 Özak GMYO 2,37 0,00 1,28 Özbal Çelik Boru 2,31 3,59 -14,17 Özderici GMYO 5,18 -0,38 401,21 Özerden Plastik 3,22 2,88 16,83 Panora GMYO 4,55 -0,22 3,02 Park Elek.Madencilik 3,00 -0,66 -28,06 Parsan 15,42 0,46 31,79 Pegasus 29,20 1,67 -13,61 Peker GMYO 7,08 2,76 Penguen Gıda 1,53 1,32 -31,39 Pera GMYO 0,57 0,00 -35,23 Pergamon Dış Ticaret 6,02 1,18 57,18 Petkim 4,40 1,15 -34,44 Petrokent Turizm 52,05 0,10 9,63 Pınar Et Ve Un 7,52 1,48 -18,31 Pınar Su 1,53 0,00 -15,00 Pınar Süt 9,05 0,11 -25,30 Plastikkart 2,36 -1,26 -18,34 Polisan Holding 6,96 0,58 -19,44 Politeknik Metal 38,98 0,46 17,06 Prizma Press Matbaacılık 1,65 0,00 1,85 QNB Finans Fin. Kir. 4,00 0,00 2,56 QNB Finansbank 5,60 3,70 2,51 Ral Yatırım Holding 1,87 -0,53 14,72 Ray Sigorta 1,09 0,00 -39,78 Reysaş GMYO 1,00 1,01 -21,26 Reysaş Lojistik 0,90 0,00 -29,69 Rhea Girişim 0,71 -1,39 -36,61 Rodrigo Tekstil 1,73 -1,14 -42,14 Royal Halı 0,80 -1,23 -12,09 RTA Laboratuvarları 1,92 0,00 -30,43 Sabancı Holding 8,50 1,92 -21,31 Safkar Ege Soğutmacılık 2,54 1,60 Salix Yatırım Holding 3,90 6,85 -50,00 Sanel Mühendislik 1,56 -3,70 -8,77 Sanifoam Sünger 1,45 0,00 -13,69 Sanko Pazarlama 2,65 0,00 -6,03 Saray Matbaacılık 1,14 -0,87 6,54 Sarkuysan 3,25 1,25 3,68 Sasa Polyester 11,96 3,10 52,67 Say Reklamcılık 1,24 0,00 -25,75 Sekuro Plastik 5,06 -0,59 -41,16 Selçuk Ecza Deposu 3,82 0,26 9,08 Selçuk Gıda 0,41 2,50 46,43 Senkron Güvenlik 1,78 1,71 -4,30 Serve Kırtasiye 1,50 2,74 141,94 Servet GMYO 3,02 4,14 -0,66 Seyitler Kimya 7,36 0,27 -18,04 Silverline Endüstri 1,50 1,35 -13,69 Sinpaş GMYO 0,56 0,00 -27,27 Soda Sanayii 6,36 2,75 47,00 Sodaş Sodyum Sanayii 5,04 47,86 Söktaş 1,59 0,63 -4,22 Sönmez Filament 3,71 1,64 -10,60 Sönmez Pamuklu 3,73 -0,27 -5,81 Sumaş Suni Tahta 5,80 1,75 Şeker Fin. Kir. 2,46 0,82 -4,28 Şekerbank 1,25 3,31 -31,69 Şişe Cam 4,91 2,29 7,93 Şok Marketler 8,91 1,37 T. Halk Bankası 6,83 -0,87 -36,64 T. Kalkınma Bank. 4,60 0,66 -16,97 T.S.K.B. 0,87 -1,14 -27,69 T.Tuborg 9,52 -1,24 -3,94 Taç Tarım Ürünleri 2,74 -0,36 12,76 Tat Gıda 4,12 0,98 -19,77 TAV Havalimanları 30,60 9,68 42,59 Taze Kuru Gıda 7,67 6,68 -5,89 Tek-Art Turizm 0,98 4,26 30,21 Tekfen Holding 18,35 0,16 12,03 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,91 2,08 -4,66 Temapol Polimer Plastik 3,65 -1,08 -23,48 TGS Dış Ticaret 6,50 0,00 79,06 Tofaş Oto. Fab. 22,32 1,36 -28,34 Torunlar GMYO 2,41 -0,41 -26,31 Trabzon Liman 10,69 -0,47 Trabzonspor Sportif 1,34 1,52 -39,09 Trakya Cam 4,94 1,44 10,93 Trend GMYO 1,30 -2,26 TSKB GMYO 0,57 -1,72 -21,92 Tuğçelik 2,56 -1,54 -19,50 Tukaş 1,64 -1,20 -26,46 Turcas Petrol 1,74 1,75 -30,79 Turkcell 12,42 0,98 -17,73 Tümosan Motor ve Traktör 5,56 1,28 -26,75 Tüpraş 105,90 0,47 -1,81 Türk Hava Yolları 16,70 1,52 6,44 Türk Prysmian Kablo 1,97 2,07 -21,30 Türk Telekom 4,78 -1,85 -25,78 Türk Traktör 50,45 0,20 -28,43 Türker Proje Gayrimenkul 32,22 0,31 -14,22 Ufuk Yatırım 1,66 1,84 -45,93 Ulaşlar Turizm Yat. 1,35 -1,46 -21,05 Ulusoy Elektrik 11,50 -0,86 23,26 Ulusoy Un Sanayi 2,00 0,00 -28,06 Umpaş Holding 0,52 -17,46 Uşak Seramik 1,94 0,00 -20,82 Utopya Turizm 3,05 0,33 -32,07 Uzertaş Boya 0,87 -1,14 -23,68 Ülker Bisküvi 17,42 -0,46 -11,44 Ünye Çimento 4,16 0,24 12,94 Vakıf Fin. Kir. 1,51 2,72 -6,76 Vakıf GMYO 1,85 0,00 -26,39 Vakıf Yat. Ort. 1,43 4,38 0,70 Vakıflar Bankası 4,02 -1,71 -40,62 Vakko Tekstil 2,95 0,00 0,17 Vanet Gıda 2,75 0,00 -14,06 Verusa Holding 23,24 0,09 1,40 Verusaturk Girisim 3,63 4,61 53,81 Vestel 8,64 0,47 14,13 Vestel Beyaz Eşya 10,64 -0,28 25,47 Viking Kağıt 1,27 -3,05 5,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,56 1,30 -32,76 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 0,00 -25,63 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,02 2,02 -17,43 Yataş 4,44 0,91 -45,09 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,45 0,69 38,12 Yeni Gimat GMYO 8,05 0,63 -3,42 Yeşil GMYO 0,50 -1,96 -20,63 Yeşil Yapı 0,58 0,00 -43,14 Yeşil Yatırım Holding 21,72 -3,55 35,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.921,20 6,48 Yonga Mobilya 7,00 2,64 134,41 Yünsa 9,55 2,03 112,22 Zorlu Enerji 1,50 0,00 -5,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

