Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.227,20 0,59 -1,85 İş Bankası (C) 5,08 2,63 -23,95 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,43 0,83 74,37 İş Girişim 1,80 0,00 3,45 İş GMYO 1,00 1,01 -18,28 İş Y. Men. Değ. 2,13 0,00 -0,11 İş Yat. Ort. 0,78 -2,50 -1,14 İşbir Holding 187,90 -0,95 1,51 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,00 -32,50 İttifak Holding 3,00 0,00 28,76 İz Hayvancılık Tarım 2,51 -1,95 32,11 İzmir Demir Çelik 2,46 0,82 -24,07 İzmir Fırça 2,51 -3,46 -72,86 İzocam 23,14 1,22 -12,48 Jantsa Jant Sanayi 28,08 4,85 -8,68 Kafein Yazılım 6,21 1,80 Kapital Yat. Holding 2,50 4,60 101,61 Kaplamin 3,63 0,28 -7,40 Kardemir (A) 3,23 0,62 9,49 Kardemir (B) 3,23 0,62 10,24 Kardemir (D) 4,38 1,15 36,45 Karel Elektronik 6,24 1,63 7,40 Karsan Otomotiv 1,61 0,63 3,21 Karsu Tekstil 1,17 -2,50 -40,91 Karsusan Su Ürünleri San. 5,00 -0,60 1,01 Kartonsan 283,00 1,11 1,71 Katmerciler Ekipman 9,00 2,16 -24,75 Kent Gıda 139,00 1,09 1,83 Kerevitaş Gıda 2,34 0,00 -45,21 Kervansaray Yat. Holding 0,33 -2,94 -5,71 Kiler GMYO 2,20 -1,35 -39,89 Kipa Ticaret 2,44 0,00 -5,43 Klimasan Klima 4,70 0,00 -19,66 Koç Holding 13,91 2,96 -23,10 Konfrut Gıda 24,42 0,83 70,77 Konya Çimento 189,80 0,00 -25,57 Kordsa Teknik Tekstil 7,85 2,35 6,92 Koza Altın 42,76 3,48 11,94 Koza Madencilik 6,26 2,79 -2,80 Körfez GMYO 1,46 0,00 -12,05 Kristal Kola 1,70 1,19 -5,56 Kron Telekomünikasyon 11,17 -3,46 -39,62 Kuştur Kuşadası Turizm 12,00 5,08 26,19 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,87 -0,35 -30,84 Kütahya Porselen 5,75 -2,04 -19,80 Lider Faktoring 3,78 -0,79 -7,22 Link Bilgisayar 9,99 0,10 -29,94 Logo Yazılım 37,18 0,00 -36,71 Lokman Hekim Sağlık 5,70 -0,35 -7,47 Lüks Kadife 5,11 19,95 8,49 Makina Takım 1,35 0,00 -32,50 Mardin Çimento 3,75 0,54 -2,60 Marka Yatırım Holding 0,87 -1,14 -48,52 Marmaris Altınyunus 16,73 -3,35 -11,95 Marshall 57,95 0,96 11,87 Martı GMYO 0,71 -1,39 -66,51 Martı Otel 0,79 0,00 -14,13 Mavi Giyim 36,20 -0,17 -36,89 Mazhar Zorlu Holding 4,28 3,38 7,27 MCT Danışmanlık 19,23 16,26 220,50 Mega Polietilen 4,14 9,52 263,16 Menderes Tekstil 0,76 5,56 -8,43 Merit Turizm 6,19 -11,57 5,09 Merko Gıda 0,87 0,00 -34,59 Metal Gayrimenkul 1,08 -0,92 -16,92 Metemtur Otelcilik 1,32 -1,49 -10,81 Metro Holding 0,97 1,04 -2,02 Metro Petrol ve Tesisleri 1,89 -0,53 -31,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 0,80 -41,40 Migros Ticaret 19,30 -0,82 -29,97 Milpa 1,60 0,00 -25,93 Mistral GMYO 2,45 0,41 -33,69 MLP Sağlık 13,50 -2,95 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,23 -3,91 -11,51 Mondi Tire Kutsan 1,77 -2,75 -2,21 Net Holding 1,74 0,58 -21,27 Netaş Telekom. 9,72 1,14 -38,64 Niğbaş Niğde Beton 0,91 -2,15 -3,19 Nuh Çimento 8,97 0,11 -1,51 Nurol GMYO 3,49 -0,29 -26,53 Odaş Elektrik 5,56 0,91 -7,33 Olmuksan-IP 4,00 -0,25 -12,55 Orge Enerji Elektrik 2,67 -0,37 -33,98 Orma Orman Mahsulleri 1,03 -8,85 Osmanlı Menkul 2,75 -1,08 -12,42 Ostim Endüstriyel Yat 1,41 4,44 -13,50 Otokar 74,40 1,29 -38,37 Oyak Yat. Ort. 0,89 0,00 -10,11 Oylum Sınai Yatırımlar 1,25 0,81 -26,47 Özak GMYO 2,41 1,26 2,99 Özbal Çelik Boru 2,32 -1,28 -13,80 Özderici GMYO 5,04 -2,33 387,66 Özerden Plastik 3,14 -2,18 13,93 Panora GMYO 4,50 0,00 1,89 Park Elek.Madencilik 3,10 2,65 -25,66 Parsan 14,85 -1,00 26,92 Pegasus 28,88 0,63 -14,56 Peker GMYO 7,06 -1,40 Penguen Gıda 1,53 -0,65 -31,39 Pera GMYO 0,56 0,00 -36,36 Pergamon Dış Ticaret 6,21 -0,16 62,15 Petkim 4,44 -1,99 -33,84 Petrokent Turizm 52,00 -0,10 9,52 Pınar Et Ve Un 7,44 -1,20 -19,18 Pınar Su 1,53 -0,65 -15,00 Pınar Süt 9,05 0,22 -25,30 Plastikkart 2,42 0,00 -16,26 Polisan Holding 6,85 -1,30 -20,72 Politeknik Metal 39,18 -1,31 17,66 Prizma Press Matbaacılık 1,65 0,61 1,85 QNB Finans Fin. Kir. 4,01 0,50 2,82 QNB Finansbank 5,56 3,15 1,78 Ral Yatırım Holding 1,86 0,00 14,11 Ray Sigorta 1,09 0,00 -39,78 Reysaş GMYO 1,02 2,00 -19,69 Reysaş Lojistik 0,95 5,56 -25,78 Rhea Girişim 0,70 -1,41 -37,50 Rodrigo Tekstil 1,74 0,00 -41,81 Royal Halı 0,80 -2,44 -12,09 RTA Laboratuvarları 1,96 1,55 -28,99 Sabancı Holding 8,49 0,71 -21,40 Safkar Ege Soğutmacılık 2,39 -2,45 Salix Yatırım Holding 3,51 -5,14 -55,00 Sanel Mühendislik 1,56 0,00 -8,77 Sanifoam Sünger 1,48 0,68 -11,90 Sanko Pazarlama 2,72 0,00 -3,55 Saray Matbaacılık 1,15 0,00 7,48 Sarkuysan 3,22 -0,62 2,73 Sasa Polyester 9,75 -1,91 24,46 Say Reklamcılık 1,23 -2,38 -26,35 Sekuro Plastik 4,99 0,60 -41,98 Selçuk Ecza Deposu 3,80 -2,31 8,50 Selçuk Gıda 0,40 0,00 42,86 Senkron Güvenlik 1,72 -4,44 -7,53 Serve Kırtasiye 1,50 0,67 141,94 Servet GMYO 2,99 0,34 -1,64 Seyitler Kimya 7,55 1,07 -15,92 Silverline Endüstri 1,57 1,95 -9,66 Sinpaş GMYO 0,57 1,79 -25,97 Soda Sanayii 6,39 0,95 47,70 Sodaş Sodyum Sanayii 5,02 -0,20 47,27 Söktaş 1,59 -0,63 -4,22 Sönmez Filament 3,77 -0,79 -9,16 Sönmez Pamuklu 3,96 0,25 0,00 Sumaş Suni Tahta 7,50 20,00 Şeker Fin. Kir. 2,43 0,00 -5,45 Şekerbank 1,24 -0,80 -32,24 Şişe Cam 5,00 -1,57 9,91 Şok Marketler 8,77 -2,01 T. Halk Bankası 6,93 0,58 -35,71 T. Kalkınma Bank. 5,00 9,17 -9,75 T.S.K.B. 0,86 0,00 -28,53 T.Tuborg 9,93 3,98 0,19 Taç Tarım Ürünleri 2,69 1,89 10,70 Tat Gıda 4,12 0,73 -19,77 TAV Havalimanları 29,02 -3,59 35,23 Taze Kuru Gıda 7,07 -6,61 -13,25 Tek-Art Turizm 1,05 1,94 39,51 Tekfen Holding 19,50 4,61 19,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,90 -0,41 -4,85 Temapol Polimer Plastik 3,65 0,55 -23,48 TGS Dış Ticaret 7,17 4,67 97,52 Tofaş Oto. Fab. 23,00 0,97 -26,16 Torunlar GMYO 2,33 -2,92 -28,75 Trabzon Liman 10,98 0,37 Trabzonspor Sportif 1,35 -0,74 -38,64 Trakya Cam 4,40 -3,24 9,29 Trend GMYO 1,27 -0,78 TSKB GMYO 0,56 -1,75 -23,29 Tuğçelik 2,61 -1,14 -17,92 Tukaş 1,63 -0,61 -26,91 Turcas Petrol 1,77 -1,12 -29,60 Turkcell 12,94 2,86 -14,28 Tümosan Motor ve Traktör 5,56 -0,89 -26,75 Tüpraş 107,60 1,41 -0,23 Türk Hava Yolları 17,28 2,92 10,13 Türk Prysmian Kablo 1,90 -1,55 -24,10 Türk Telekom 4,80 0,42 -25,47 Türk Traktör 51,30 0,10 -27,22 Türker Proje Gayrimenkul 33,08 -1,55 -11,93 Ufuk Yatırım 1,63 1,87 -46,91 Ulaşlar Turizm Yat. 1,36 -0,73 -20,47 Ulusoy Elektrik 11,05 0,15 21,94 Ulusoy Un Sanayi 2,09 3,98 -24,82 Umpaş Holding 0,50 -1,96 -20,63 Uşak Seramik 1,92 -0,52 -21,63 Utopya Turizm 3,02 0,33 -32,74 Uzertaş Boya 0,82 -3,53 -28,07 Ülker Bisküvi 17,48 -1,13 -11,13 Ünye Çimento 4,21 0,72 14,29 Vakıf Fin. Kir. 1,54 1,99 -4,90 Vakıf GMYO 1,91 2,69 -24,01 Vakıf Yat. Ort. 1,50 0,67 5,63 Vakıflar Bankası 4,12 2,49 -39,14 Vakko Tekstil 3,01 -4,14 2,21 Vanet Gıda 2,74 -0,72 -14,38 Verusa Holding 24,08 1,09 5,06 Verusaturk Girisim 3,76 0,53 59,32 Vestel 9,27 0,98 22,46 Vestel Beyaz Eşya 10,76 -1,01 26,89 Viking Kağıt 1,27 0,00 5,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,71 10,32 -26,29 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 0,95 -24,20 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 -1,48 -18,25 Yataş 4,37 -0,23 -45,95 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,31 -9,03 24,79 Yeni Gimat GMYO 7,96 -0,62 -4,50 Yeşil GMYO 0,49 -2,00 -22,22 Yeşil Yapı 0,57 -1,72 -44,12 Yeşil Yatırım Holding 21,80 -1,45 36,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.004,30 1,23 11,08 Yonga Mobilya 7,06 1,44 136,42 Yünsa 8,93 -4,39 98,44 Zorlu Enerji 1,53 0,00 -3,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

