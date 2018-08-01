Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.220,00 -0,59 -2,43 İş Bankası (C) 5,02 -1,18 -24,85 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,44 0,41 75,09 İş Girişim 1,87 3,89 7,47 İş GMYO 0,97 -3,00 -20,73 İş Y. Men. Değ. 2,12 -0,47 -0,58 İş Yat. Ort. 0,78 0,00 -1,14 İşbir Holding 186,00 -1,01 0,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,00 -32,50 İttifak Holding 3,00 0,00 28,76 İz Hayvancılık Tarım 2,51 0,00 32,11 İzmir Demir Çelik 2,44 -0,81 -24,69 İzmir Fırça 2,65 5,58 -71,35 İzocam 24,42 5,53 -7,64 Jantsa Jant Sanayi 27,42 -2,35 -10,82 Kafein Yazılım 6,19 -0,32 Kapital Yat. Holding 2,36 -5,60 90,32 Kaplamin 3,76 3,58 -4,08 Kardemir (A) 3,25 0,62 10,17 Kardemir (B) 3,26 0,93 11,26 Kardemir (D) 4,52 3,20 40,81 Karel Elektronik 6,17 -1,12 6,20 Karsan Otomotiv 1,63 1,24 4,49 Karsu Tekstil 1,19 1,71 -39,90 Karsusan Su Ürünleri San. 5,00 0,00 1,01 Kartonsan 282,00 -0,35 1,35 Katmerciler Ekipman 8,90 -1,11 -25,59 Kent Gıda 140,00 0,72 2,56 Kerevitaş Gıda 2,33 -0,43 -45,45 Kervansaray Yat. Holding 0,33 0,00 -5,71 Kiler GMYO 2,19 -0,45 -40,16 Kipa Ticaret 2,47 1,23 -4,26 Klimasan Klima 4,68 -0,43 -20,00 Koç Holding 13,99 0,58 -22,66 Konfrut Gıda 24,46 0,16 71,05 Konya Çimento 188,80 -0,53 -25,96 Kordsa Teknik Tekstil 7,86 0,13 7,06 Koza Altın 43,08 0,75 12,77 Koza Madencilik 6,28 0,32 -2,48 Körfez GMYO 1,43 -2,05 -13,86 Kristal Kola 1,65 -2,94 -8,33 Kron Telekomünikasyon 10,70 -4,21 -42,16 Kuştur Kuşadası Turizm 12,00 0,00 26,19 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,02 5,23 -27,23 Kütahya Porselen 5,70 -0,87 -20,50 Lider Faktoring 3,77 -0,26 -7,46 Link Bilgisayar 10,00 0,10 -29,87 Logo Yazılım 37,32 0,38 -36,48 Lokman Hekim Sağlık 5,68 -0,35 -7,79 Lüks Kadife 4,80 -6,07 1,91 Makina Takım 1,35 0,00 -32,50 Mardin Çimento 3,73 -0,53 -3,11 Marka Yatırım Holding 0,86 -1,15 -49,11 Marmaris Altınyunus 16,50 -1,37 -13,16 Marshall 59,95 3,45 15,73 Martı GMYO 0,69 -2,82 -67,45 Martı Otel 0,79 0,00 -14,13 Mavi Giyim 35,92 -0,77 -37,38 Mazhar Zorlu Holding 4,33 1,17 8,52 MCT Danışmanlık 18,90 -1,72 215,00 Mega Polietilen 4,00 -3,38 250,88 Menderes Tekstil 0,76 0,00 -8,43 Merit Turizm 6,17 -0,32 4,75 Merko Gıda 0,87 0,00 -34,59 Metal Gayrimenkul 1,06 -1,85 -18,46 Metemtur Otelcilik 1,33 0,76 -10,14 Metro Holding 0,97 0,00 -2,02 Metro Petrol ve Tesisleri 1,90 0,53 -30,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,27 0,79 -40,93 Migros Ticaret 19,16 -0,73 -30,48 Milpa 1,66 3,75 -23,15 Mistral GMYO 2,42 -1,22 -34,51 MLP Sağlık 14,06 4,15 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,28 4,07 -7,91 Mondi Tire Kutsan 1,74 -1,69 -3,87 Net Holding 1,81 4,02 -18,10 Netaş Telekom. 9,71 -0,10 -38,70 Niğbaş Niğde Beton 0,89 -2,20 -5,32 Nuh Çimento 8,97 0,00 -1,51 Nurol GMYO 3,46 -0,86 -27,16 Odaş Elektrik 5,50 -1,08 -8,33 Olmuksan-IP 4,04 1,00 -11,67 Orge Enerji Elektrik 2,66 -0,37 -34,22 Orma Orman Mahsulleri 1,10 6,80 -2,65 Osmanlı Menkul 2,80 1,82 -10,83 Ostim Endüstriyel Yat 1,49 5,67 -8,59 Otokar 74,20 -0,27 -38,53 Oyak Yat. Ort. 0,90 1,12 -9,10 Oylum Sınai Yatırımlar 1,22 -2,40 -28,24 Özak GMYO 2,44 1,24 4,27 Özbal Çelik Boru 2,27 -2,16 -15,66 Özderici GMYO 5,30 5,16 412,82 Özerden Plastik 3,16 0,64 14,66 Panora GMYO 4,50 0,00 1,89 Park Elek.Madencilik 3,08 -0,65 -26,14 Parsan 15,67 5,52 33,93 Pegasus 30,04 4,02 -11,12 Peker GMYO 6,83 -3,26 Penguen Gıda 1,52 -0,65 -31,84 Pera GMYO 0,56 0,00 -36,36 Pergamon Dış Ticaret 6,54 5,31 70,76 Petkim 4,44 0,00 -33,84 Petrokent Turizm 52,00 0,00 9,52 Pınar Et Ve Un 7,39 -0,67 -19,72 Pınar Su 1,54 0,65 -14,44 Pınar Süt 9,15 1,10 -24,48 Plastikkart 2,36 -2,48 -18,34 Polisan Holding 6,84 -0,15 -20,83 Politeknik Metal 39,30 0,31 18,02 Prizma Press Matbaacılık 1,65 0,00 1,85 QNB Finans Fin. Kir. 4,04 0,75 3,59 QNB Finansbank 5,48 -1,44 0,32 Ral Yatırım Holding 1,85 -0,54 13,50 Ray Sigorta 1,08 -0,92 -40,33 Reysaş GMYO 1,03 0,98 -18,90 Reysaş Lojistik 0,96 1,05 -25,00 Rhea Girişim 0,71 1,43 -36,61 Rodrigo Tekstil 1,73 -0,57 -42,14 Royal Halı 0,80 0,00 -12,09 RTA Laboratuvarları 1,94 -1,02 -29,71 Sabancı Holding 8,28 -2,47 -23,34 Safkar Ege Soğutmacılık 2,32 -2,93 Salix Yatırım Holding 3,52 0,28 -54,87 Sanel Mühendislik 1,55 -0,64 -9,36 Sanifoam Sünger 1,49 0,68 -11,31 Sanko Pazarlama 2,74 0,74 -2,84 Saray Matbaacılık 1,15 0,00 7,48 Sarkuysan 3,20 -0,62 2,09 Sasa Polyester 9,69 -0,62 23,69 Say Reklamcılık 1,21 -1,63 -27,54 Sekuro Plastik 4,94 -1,00 -42,56 Selçuk Ecza Deposu 3,81 0,26 8,79 Selçuk Gıda 0,40 0,00 42,86 Senkron Güvenlik 1,68 -2,33 -9,68 Serve Kırtasiye 1,48 -1,33 138,71 Servet GMYO 3,00 0,33 -1,32 Seyitler Kimya 7,74 2,52 -13,81 Silverline Endüstri 1,56 -0,64 -10,23 Sinpaş GMYO 0,57 0,00 -25,97 Soda Sanayii 5,95 -6,89 37,53 Sodaş Sodyum Sanayii 5,00 -0,40 46,69 Söktaş 1,63 2,52 -1,81 Sönmez Filament 4,40 16,71 6,02 Sönmez Pamuklu 4,75 19,95 19,95 Sumaş Suni Tahta 7,80 4,00 Şeker Fin. Kir. 2,44 0,41 -5,06 Şekerbank 1,23 -0,81 -32,79 Şişe Cam 4,87 -2,60 7,05 Şok Marketler 8,70 -0,80 T. Halk Bankası 6,89 -0,58 -36,09 T. Kalkınma Bank. 4,75 -5,00 -14,26 T.S.K.B. 0,87 1,16 -27,69 T.Tuborg 9,87 -0,60 -0,41 Taç Tarım Ürünleri 2,70 0,37 11,11 Tat Gıda 4,10 -0,49 -20,16 TAV Havalimanları 26,96 -7,10 25,63 Taze Kuru Gıda 7,20 1,84 -11,66 Tek-Art Turizm 1,05 0,00 39,51 Tekfen Holding 19,14 -1,85 16,85 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,88 -0,41 -5,24 Temapol Polimer Plastik 3,69 1,10 -22,64 TGS Dış Ticaret 7,07 -1,39 94,77 Tofaş Oto. Fab. 22,50 -2,17 -27,76 Torunlar GMYO 2,33 0,00 -28,75 Trabzon Liman 10,81 -1,55 Trabzonspor Sportif 1,34 -0,74 -39,09 Trakya Cam 4,18 -5,00 3,83 Trend GMYO 1,26 -0,79 TSKB GMYO 0,57 1,79 -21,92 Tuğçelik 2,60 -0,38 -18,24 Tukaş 1,64 0,61 -26,46 Turcas Petrol 1,78 0,56 -29,20 Turkcell 13,24 2,32 -12,30 Tümosan Motor ve Traktör 5,51 -0,90 -27,40 Tüpraş 112,80 4,83 4,59 Türk Hava Yolları 17,11 -0,98 9,05 Türk Prysmian Kablo 1,90 0,00 -24,10 Türk Telekom 4,79 -0,21 -25,62 Türk Traktör 51,45 0,29 -27,01 Türker Proje Gayrimenkul 33,02 -0,18 -12,09 Ufuk Yatırım 1,68 3,07 -45,28 Ulaşlar Turizm Yat. 1,36 0,00 -20,47 Ulusoy Elektrik 11,78 6,61 30,00 Ulusoy Un Sanayi 2,12 1,44 -23,74 Umpaş Holding 0,52 4,00 -17,46 Uşak Seramik 1,92 0,00 -21,63 Utopya Turizm 3,02 0,00 -32,74 Uzertaş Boya 0,84 2,44 -26,32 Ülker Bisküvi 17,56 0,46 -10,73 Ünye Çimento 4,20 -0,24 14,02 Vakıf Fin. Kir. 1,54 0,00 -4,90 Vakıf GMYO 1,89 -1,05 -24,80 Vakıf Yat. Ort. 1,46 -2,67 2,82 Vakıflar Bankası 4,13 0,24 -39,00 Vakko Tekstil 3,02 0,33 2,55 Vanet Gıda 2,77 1,09 -13,44 Verusa Holding 24,24 0,66 5,76 Verusaturk Girisim 3,60 -4,26 52,54 Vestel 9,34 0,76 23,38 Vestel Beyaz Eşya 11,60 7,81 36,79 Viking Kağıt 1,26 -0,79 5,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,64 -4,09 -29,31 Yapı ve Kredi Bank. 2,11 -0,47 -24,55 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,05 2,50 -16,20 Yataş 4,38 0,23 -45,83 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,27 -3,05 20,98 Yeni Gimat GMYO 7,99 0,38 -4,14 Yeşil GMYO 0,49 0,00 -22,22 Yeşil Yapı 0,56 -1,75 -45,10 Yeşil Yatırım Holding 22,08 1,28 38,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.004,30 11,08 Yonga Mobilya 7,06 0,00 136,42 Yünsa 8,91 -0,22 98,00 Zorlu Enerji 1,56 1,96 -1,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

