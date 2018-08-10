Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -5,37 -20,84 İş Bankası (B) 1.194,60 -2,08 -4,46 İş Bankası (C) 4,54 -7,72 -32,03 İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -13,83 İş Fin.Kir. 2,04 -8,11 46,39 İş Girişim 1,65 -5,17 -5,17 İş GMYO 0,92 -4,17 -24,81 İş Y. Men. Değ. 2,04 -0,97 -4,33 İş Yat. Ort. 0,77 -1,28 -2,41 İşbir Holding 174,60 -7,37 -5,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 -7,69 -40,00 İttifak Holding 2,90 -1,69 24,46 İz Hayvancılık Tarım 2,21 -4,74 16,32 İzmir Demir Çelik 2,33 -4,51 -28,09 İzmir Fırça 1,91 -13,96 -79,35 İzocam 21,40 -6,14 -19,06 Jantsa Jant Sanayi 24,98 -4,80 -18,76 Kafein Yazılım 6,53 -7,51 Kapital Yat. Holding 2,18 -4,80 75,81 Kaplamin 3,45 -6,76 -11,99 Kardemir (A) 3,43 -2,56 16,27 Kardemir (B) 3,41 -3,40 16,38 Kardemir (D) 4,65 -3,33 44,86 Karel Elektronik 6,07 -1,30 4,48 Karsan Otomotiv 1,46 -5,81 -6,41 Karsu Tekstil 1,12 -2,61 -43,43 Karsusan Su Ürünleri San. 4,85 -0,41 -2,02 Kartonsan 273,00 -2,50 -1,89 Katmerciler Ekipman 7,95 -6,03 -33,53 Kent Gıda 126,70 -5,52 -7,18 Kerevitaş Gıda 2,00 -9,09 -53,17 Kervansaray Yat. Holding 0,31 -6,06 -11,43 Kiler GMYO 1,84 -9,80 -49,73 Kipa Ticaret 2,44 -0,81 -5,43 Klimasan Klima 3,99 -7,64 -31,79 Koç Holding 13,69 2,55 -24,32 Konfrut Gıda 21,34 -17,61 49,23 Konya Çimento 175,50 -3,20 -31,18 Kordsa Teknik Tekstil 8,50 1,67 15,77 Koza Altın 44,48 -6,36 16,44 Koza Madencilik 5,92 -7,06 -8,07 Körfez GMYO 1,24 -6,77 -25,30 Kristal Kola 1,54 -7,23 -14,44 Kron Telekomünikasyon 11,25 -5,62 -39,19 Kuştur Kuşadası Turizm 10,87 -8,27 14,31 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,88 -9,18 -54,70 Kütahya Porselen 5,68 -2,91 -20,78 Lider Faktoring 3,61 -5,00 -11,39 Link Bilgisayar 8,93 -7,37 -37,38 Logo Yazılım 34,90 0,58 -40,60 Lokman Hekim Sağlık 5,14 -6,03 -16,56 Lüks Kadife 4,45 -4,51 -5,52 Makina Takım 1,26 -5,97 -37,00 Mardin Çimento 3,47 -4,14 -9,87 Marka Yatırım Holding 0,76 -5,00 -55,03 Marmaris Altınyunus 15,49 -4,74 -18,47 Marshall 50,25 -9,46 -2,99 Martı GMYO 0,62 -7,46 -70,75 Martı Otel 0,71 -7,79 -22,83 Mavi Giyim 28,00 -12,50 -51,19 Mazhar Zorlu Holding 4,22 -0,47 5,76 MCT Danışmanlık 18,90 0,85 215,00 Mega Polietilen 2,71 -17,63 137,72 Menderes Tekstil 0,67 -8,22 -19,28 Merit Turizm 5,52 -9,80 -6,28 Merko Gıda 0,76 -8,43 -42,86 Metal Gayrimenkul 0,83 -12,63 -36,15 Metemtur Otelcilik 1,26 -7,35 -14,86 Metro Holding 0,90 -5,26 -9,09 Metro Petrol ve Tesisleri 1,66 -7,26 -39,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,10 -7,56 -48,84 Migros Ticaret 17,75 -5,99 -35,60 Milpa 1,41 -9,03 -34,72 Mistral GMYO 2,11 -8,26 -42,90 MLP Sağlık 14,00 -2,03 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,18 -0,84 -15,11 Mondi Tire Kutsan 1,64 -7,87 -9,39 Net Holding 1,88 1,62 -14,93 Netaş Telekom. 8,80 -5,78 -44,44 Niğbaş Niğde Beton 0,72 -12,20 -23,40 Nuh Çimento 8,89 -1,77 -2,39 Nurol GMYO 3,05 -7,85 -35,79 Odaş Elektrik 4,01 -8,45 -33,17 Olmuksan-IP 3,87 -2,52 -15,39 Orge Enerji Elektrik 2,56 2,40 -36,70 Orma Orman Mahsulleri 1,05 0,00 -7,08 Osmanlı Menkul 2,74 -0,36 -12,74 Ostim Endüstriyel Yat 1,29 -9,15 -20,86 Otokar 68,40 -2,22 -43,34 Oyak Yat. Ort. 1,14 -0,87 15,13 Oylum Sınai Yatırımlar 1,08 -6,09 -36,47 Özak GMYO 2,39 -4,40 2,14 Özbal Çelik Boru 1,97 -9,22 -26,80 Özderici GMYO 7,00 12,90 577,31 Özerden Plastik 3,18 -5,07 15,38 Panora GMYO 4,12 -6,79 -6,71 Park Elek.Madencilik 2,71 -7,19 -35,01 Parsan 14,14 -5,10 20,85 Pegasus 29,10 -3,90 -13,91 Peker GMYO 6,75 -1,75 Penguen Gıda 1,34 -8,84 -39,91 Pera GMYO 0,49 -9,26 -44,32 Pergamon Dış Ticaret 7,96 14,70 107,84 Petkim 5,80 3,94 -13,58 Petrokent Turizm 48,60 -8,22 2,36 Pınar Et Ve Un 6,77 -5,71 -26,45 Pınar Su 1,48 -4,52 -17,78 Pınar Süt 8,61 -3,04 -28,93 Plastikkart 2,10 -6,25 -27,34 Polisan Holding 6,95 -1,70 -19,56 Politeknik Metal 37,60 -1,05 12,91 Prizma Press Matbaacılık 1,58 -3,07 -2,47 QNB Finans Fin. Kir. 3,90 -4,88 0,00 QNB Finansbank 4,94 -4,26 -9,57 Ral Yatırım Holding 1,81 -2,16 11,04 Ray Sigorta 1,19 -7,75 -34,25 Reysaş GMYO 0,82 -4,65 -35,43 Reysaş Lojistik 0,88 -3,30 -31,25 Rhea Girişim 0,65 -5,80 -41,96 Rodrigo Tekstil 1,75 -3,85 -41,47 Royal Halı 0,74 -6,33 -18,68 RTA Laboratuvarları 1,96 -6,22 -28,99 Sabancı Holding 7,82 -5,56 -27,60 Safkar Ege Soğutmacılık 1,93 -5,39 Salix Yatırım Holding 3,84 -1,54 -50,77 Sanel Mühendislik 1,36 -9,33 -20,47 Sanifoam Sünger 1,36 -5,56 -19,05 Sanko Pazarlama 2,43 -12,27 -13,84 Saray Matbaacılık 1,06 -6,19 -0,93 Sarkuysan 3,16 0,00 0,81 Sasa Polyester 9,56 -3,63 22,03 Say Reklamcılık 1,09 -6,84 -34,73 Sekuro Plastik 3,99 -9,11 -53,60 Selçuk Ecza Deposu 3,81 0,79 8,79 Selçuk Gıda 0,44 7,32 57,14 Senkron Güvenlik 1,33 -12,50 -28,49 Serve Kırtasiye 1,39 -5,44 124,19 Servet GMYO 2,50 -8,76 -17,76 Seyitler Kimya 7,31 0,14 -18,60 Silverline Endüstri 1,29 -9,15 -25,77 Sinpaş GMYO 0,48 -11,11 -37,66 Soda Sanayii 6,80 0,29 57,17 Sodaş Sodyum Sanayii 5,24 -0,19 53,73 Söktaş 1,37 -9,27 -17,47 Sönmez Filament 3,29 -10,60 -20,72 Sönmez Pamuklu 3,79 -6,65 -4,29 Sumaş Suni Tahta 7,34 -2,26 Şeker Fin. Kir. 2,36 -3,28 -8,17 Şekerbank 1,08 -7,69 -40,98 Şişe Cam 5,20 1,56 14,30 Şok Marketler 8,25 0,73 T. Halk Bankası 6,44 -7,47 -40,26 T. Kalkınma Bank. 5,52 2,03 -0,36 T.S.K.B. 0,81 -5,81 -32,68 T.Tuborg 9,14 -4,19 -7,78 Taç Tarım Ürünleri 2,70 -1,46 11,11 Tat Gıda 3,81 -3,54 -25,81 TAV Havalimanları 29,16 6,04 35,88 Taze Kuru Gıda 7,25 0,00 -11,04 Tek-Art Turizm 0,84 -5,62 11,61 Tekfen Holding 20,20 1,76 23,32 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,08 -3,24 -1,36 Temapol Polimer Plastik 3,05 -7,29 -36,06 TGS Dış Ticaret 6,69 -3,46 84,30 Tofaş Oto. Fab. 22,02 3,48 -29,30 Torunlar GMYO 2,23 -3,04 -31,81 Trabzon Liman 9,91 -3,60 Trabzonspor Sportif 1,22 -5,43 -44,55 Trakya Cam 4,18 -0,95 3,83 Trend GMYO 1,28 -4,48 TSKB GMYO 0,52 -8,77 -28,77 Tuğçelik 2,25 -8,91 -29,25 Tukaş 1,50 -6,25 -32,74 Turcas Petrol 1,68 -4,55 -33,18 Turkcell 12,22 -1,85 -19,05 Tümosan Motor ve Traktör 4,96 -4,25 -34,65 Tüpraş 110,80 7,16 2,73 Türk Hava Yolları 17,03 -1,84 8,54 Türk Prysmian Kablo 1,76 -4,35 -29,69 Türk Telekom 4,11 -6,16 -36,18 Türk Traktör 50,60 1,10 -28,21 Türker Proje Gayrimenkul 32,64 -10,77 -13,10 Ufuk Yatırım 1,39 -6,08 -54,72 Ulaşlar Turizm Yat. 1,22 -6,15 -28,65 Ulusoy Elektrik 11,20 -0,71 23,60 Ulusoy Un Sanayi 1,96 -4,39 -29,50 Umpaş Holding 0,47 -2,08 -25,40 Uşak Seramik 1,70 -7,10 -30,61 Utopya Turizm 2,85 -3,39 -36,53 Uzertaş Boya 0,89 -1,11 -21,93 Ülker Bisküvi 17,00 -5,29 -13,57 Ünye Çimento 4,05 -2,64 9,95 Vakıf Fin. Kir. 1,42 -6,58 -12,31 Vakıf GMYO 1,69 -8,15 -32,76 Vakıf Yat. Ort. 1,39 -4,79 -2,11 Vakıflar Bankası 3,88 -4,43 -42,69 Vakko Tekstil 2,68 -6,62 -9,00 Vanet Gıda 2,63 -4,36 -17,81 Verusa Holding 26,00 0,70 13,44 Verusaturk Girisim 3,82 -2,80 61,86 Vestel 8,60 -4,66 13,61 Vestel Beyaz Eşya 10,60 -3,02 25,00 Viking Kağıt 1,17 -4,88 -2,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 -3,23 -35,34 Yapı ve Kredi Bank. 1,92 -5,88 -31,35 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,89 -4,55 -22,74 Yataş 3,46 -9,66 -57,21 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,06 -8,62 0,97 Yeni Gimat GMYO 7,85 -0,63 -5,82 Yeşil GMYO 0,42 -10,64 -33,33 Yeşil Yapı 0,37 -19,57 -63,73 Yeşil Yatırım Holding 17,99 -14,66 12,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.050,00 0,24 13,62 Yonga Mobilya 12,47 -19,96 317,58 Yünsa 7,40 -4,52 64,44 Zorlu Enerji 1,41 -4,73 -10,76(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

