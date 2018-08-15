Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.246,70 0,73 -0,29 İş Bankası (C) 3,95 -1,50 -40,87 İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -13,83 İş Fin.Kir. 2,38 5,78 70,78 İş Girişim 1,53 -0,65 -12,07 İş GMYO 0,91 -1,09 -25,63 İş Y. Men. Değ. 2,00 -1,48 -6,21 İş Yat. Ort. 0,75 -1,32 -4,95 İşbir Holding 174,80 -1,02 -4,76 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 -4,00 -40,00 İttifak Holding 2,71 -3,90 16,31 İz Hayvancılık Tarım 2,07 -5,05 8,95 İzmir Demir Çelik 2,22 -2,20 -31,48 İzmir Fırça 1,80 -6,74 -80,54 İzocam 20,86 -0,10 -21,10 Jantsa Jant Sanayi 24,68 -1,28 -19,74 Kafein Yazılım 5,79 -4,14 Kapital Yat. Holding 1,99 -3,40 60,48 Kaplamin 3,06 -2,86 -21,94 Kardemir (A) 3,07 -6,40 4,07 Kardemir (B) 3,07 -5,83 4,78 Kardemir (D) 4,13 -7,19 28,66 Karel Elektronik 5,60 -3,95 -3,61 Karsan Otomotiv 1,38 -4,83 -11,54 Karsu Tekstil 1,00 -4,76 -49,49 Karsusan Su Ürünleri San. 5,30 10,42 7,07 Kartonsan 305,00 -0,65 9,61 Katmerciler Ekipman 7,26 -7,98 -39,30 Kent Gıda 124,00 -4,25 -9,16 Kerevitaş Gıda 1,89 -3,57 -55,75 Kervansaray Yat. Holding 0,29 -9,38 -17,14 Kiler GMYO 1,64 -4,09 -55,19 Kipa Ticaret 2,42 -1,63 -6,20 Klimasan Klima 4,75 6,26 -18,80 Koç Holding 14,80 3,14 -18,18 Konfrut Gıda 20,38 -2,11 42,52 Konya Çimento 174,90 -4,01 -31,41 Kordsa Teknik Tekstil 7,93 -6,71 8,01 Koza Altın 42,92 -5,17 12,36 Koza Madencilik 5,53 -4,16 -14,13 Körfez GMYO 1,18 2,61 -28,92 Kristal Kola 1,38 -8,00 -23,33 Kron Telekomünikasyon 10,41 -5,28 -43,73 Kuştur Kuşadası Turizm 11,11 16,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,83 -3,17 -55,90 Kütahya Porselen 5,38 -3,41 -24,97 Lider Faktoring 3,57 0,00 -12,37 Link Bilgisayar 8,31 -5,57 -41,73 Logo Yazılım 30,10 -12,85 -48,77 Lokman Hekim Sağlık 4,81 -0,41 -21,92 Lüks Kadife 4,30 -1,60 -8,70 Makina Takım 1,23 0,00 -38,50 Mardin Çimento 3,41 -2,29 -11,43 Marka Yatırım Holding 0,69 -2,82 -59,17 Marmaris Altınyunus 15,42 -1,09 -18,84 Marshall 37,42 -7,42 -27,76 Martı GMYO 0,56 -3,45 -73,58 Martı Otel 0,68 -1,45 -26,09 Mavi Giyim 23,50 4,54 -59,03 Mazhar Zorlu Holding 4,01 1,52 0,50 MCT Danışmanlık 17,28 -10,93 188,00 Mega Polietilen 2,43 -6,18 113,16 Menderes Tekstil 0,69 -1,43 -16,87 Merit Turizm 6,00 -6,40 1,87 Merko Gıda 0,71 -2,74 -46,62 Metal Gayrimenkul 0,84 0,00 -35,38 Metemtur Otelcilik 1,19 -4,03 -19,59 Metro Holding 0,76 -5,00 -23,23 Metro Petrol ve Tesisleri 1,53 -3,77 -44,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,01 -3,81 -53,02 Migros Ticaret 14,41 -6,67 -47,71 Milpa 1,34 -3,60 -37,96 Mistral GMYO 1,94 -3,96 -47,50 MLP Sağlık 11,60 -6,15 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,19 0,85 -14,39 Mondi Tire Kutsan 1,59 -1,24 -12,15 Net Holding 1,91 -1,55 -13,57 Netaş Telekom. 8,52 -3,40 -46,21 Niğbaş Niğde Beton 0,68 0,00 -27,66 Nuh Çimento 8,85 -3,91 -2,82 Nurol GMYO 2,78 -2,46 -41,47 Odaş Elektrik 3,76 -4,57 -37,33 Olmuksan-IP 3,67 0,55 -19,76 Orge Enerji Elektrik 2,38 -3,64 -41,15 Orma Orman Mahsulleri 0,99 -1,00 -12,39 Osmanlı Menkul 2,69 -1,82 -14,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,24 -4,62 -23,93 Otokar 65,90 -3,30 -45,41 Oyak Yat. Ort. 1,12 -2,61 13,12 Oylum Sınai Yatırımlar 0,99 -1,00 -41,76 Özak GMYO 2,26 -3,00 -3,42 Özbal Çelik Boru 1,78 -6,32 -33,86 Özderici GMYO 6,50 -8,45 528,93 Özerden Plastik 2,81 -8,45 3,30 Panora GMYO 4,15 -2,81 -6,03 Park Elek.Madencilik 2,62 -4,03 -37,17 Parsan 13,42 -4,48 14,70 Pegasus 24,72 -7,42 -26,86 Peker GMYO 7,20 1,27 Penguen Gıda 1,27 -0,78 -43,05 Pera GMYO 0,48 -2,04 -45,45 Pergamon Dış Ticaret 8,15 -8,43 112,80 Petkim 5,41 -5,42 -19,39 Petrokent Turizm 49,96 -2,61 5,22 Pınar Et Ve Un 6,09 -2,56 -33,84 Pınar Su 1,47 -3,29 -18,33 Pınar Süt 8,04 -2,78 -33,64 Plastikkart 2,02 0,00 -30,10 Polisan Holding 6,12 -6,42 -29,17 Politeknik Metal 38,76 -0,72 16,40 Prizma Press Matbaacılık 1,60 2,56 -1,23 QNB Finans Fin. Kir. 3,70 2,78 -5,13 QNB Finansbank 4,60 -1,71 -15,79 Ral Yatırım Holding 1,59 -3,05 -2,45 Ray Sigorta 1,08 -5,26 -40,33 Reysaş GMYO 0,77 -3,75 -39,37 Reysaş Lojistik 0,78 -3,70 -39,06 Rhea Girişim 0,61 -3,17 -45,54 Rodrigo Tekstil 1,77 -1,12 -40,80 Royal Halı 0,72 0,00 -20,88 RTA Laboratuvarları 1,98 0,51 -28,26 Sabancı Holding 7,23 -1,50 -33,06 Safkar Ege Soğutmacılık 1,87 -4,10 Salix Yatırım Holding 4,15 -3,26 -46,79 Sanel Mühendislik 1,27 -2,31 -25,73 Sanifoam Sünger 1,26 -1,56 -25,00 Sanko Pazarlama 2,56 1,59 -9,23 Saray Matbaacılık 0,96 -2,04 -10,28 Sarkuysan 3,11 -1,58 -0,78 Sasa Polyester 9,01 -4,15 15,01 Say Reklamcılık 1,04 -2,80 -37,72 Sekuro Plastik 3,76 -2,34 -56,28 Selçuk Ecza Deposu 3,76 -3,84 7,36 Selçuk Gıda 0,46 4,55 64,29 Senkron Güvenlik 1,27 -3,05 -31,72 Serve Kırtasiye 1,38 -1,43 122,58 Servet GMYO 2,36 -2,88 -22,37 Seyitler Kimya 6,90 -1,57 -23,16 Silverline Endüstri 1,22 -4,69 -29,80 Sinpaş GMYO 0,43 -4,44 -44,16 Soda Sanayii 6,99 -5,16 61,57 Sodaş Sodyum Sanayii 5,19 -0,57 52,26 Söktaş 1,28 -0,78 -22,89 Sönmez Filament 2,96 -1,99 -28,67 Sönmez Pamuklu 3,69 -2,64 -6,82 Sumaş Suni Tahta 6,98 -0,29 Şeker Fin. Kir. 2,27 2,07 -6,27 Şekerbank 1,02 -2,86 -44,26 Şişe Cam 5,43 -3,89 19,36 Şok Marketler 7,44 -5,46 T. Halk Bankası 5,81 -2,20 -44,75 T. Kalkınma Bank. 5,26 -3,31 -5,05 T.S.K.B. 0,73 -1,35 -39,33 T.Tuborg 7,65 -5,56 -22,81 Taç Tarım Ürünleri 2,74 1,11 12,76 Tat Gıda 3,69 -3,66 -28,14 TAV Havalimanları 26,90 -0,81 25,35 Taze Kuru Gıda 6,85 -1,44 -15,95 Tek-Art Turizm 0,76 -8,43 0,98 Tekfen Holding 19,81 -5,76 20,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,00 -8,26 -22,33 Temapol Polimer Plastik 2,89 -1,03 -39,41 TGS Dış Ticaret 6,19 -6,07 71,38 Tofaş Oto. Fab. 21,56 1,22 -30,78 Torunlar GMYO 1,87 -7,43 -42,82 Trabzon Liman 9,17 -1,82 Trabzonspor Sportif 1,15 -0,86 -47,73 Trakya Cam 4,53 -1,31 12,52 Trend GMYO 1,28 -0,78 TSKB GMYO 0,47 -2,08 -35,62 Tuğçelik 2,12 -3,64 -33,33 Tukaş 1,45 -2,68 -34,98 Turcas Petrol 1,60 -5,33 -36,36 Turkcell 10,70 -9,32 -29,12 Tümosan Motor ve Traktör 4,74 -3,85 -37,55 Tüpraş 120,60 -3,13 11,82 Türk Hava Yolları 15,89 -7,62 1,27 Türk Prysmian Kablo 1,70 -3,95 -32,09 Türk Telekom 3,86 -5,39 -40,06 Türk Traktör 47,50 -8,03 -32,61 Türker Proje Gayrimenkul 30,96 -0,71 -17,57 Ufuk Yatırım 1,32 -0,75 -57,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,07 -4,46 -37,43 Ulusoy Elektrik 9,80 -6,22 8,15 Ulusoy Un Sanayi 1,89 -3,57 -32,01 Umpaş Holding 0,47 0,00 -25,40 Uşak Seramik 1,62 -4,14 -33,88 Utopya Turizm 2,91 -3,64 -35,19 Uzertaş Boya 0,95 -2,06 -16,67 Ülker Bisküvi 15,55 -9,80 -20,95 Ünye Çimento 3,95 -2,23 7,23 Vakıf Fin. Kir. 1,34 -4,96 -17,25 Vakıf GMYO 1,60 -1,84 -36,34 Vakıf Yat. Ort. 1,31 -2,24 -7,75 Vakıflar Bankası 3,54 -1,67 -47,71 Vakko Tekstil 2,92 -3,95 -0,85 Vanet Gıda 2,35 -6,00 -26,56 Verusa Holding 26,64 0,53 16,30 Verusaturk Girisim 4,00 2,04 69,49 Vestel 8,44 -3,32 11,49 Vestel Beyaz Eşya 9,95 -4,14 17,34 Viking Kağıt 1,10 -2,65 -8,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 -3,52 -40,95 Yapı ve Kredi Bank. 1,72 -0,58 -38,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,87 1,08 -23,56 Yataş 4,36 10,10 -46,08 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,96 -1,03 -8,55 Yeni Gimat GMYO 7,70 -2,41 -7,62 Yeşil GMYO 0,38 -5,00 -39,68 Yeşil Yapı 0,33 -2,94 -67,65 Yeşil Yatırım Holding 15,66 -2,79 -2,12 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.360,00 9,77 30,80 Yonga Mobilya 12,00 0,25 301,84 Yünsa 7,08 -4,97 57,33 Zorlu Enerji 1,35 -4,26 -14,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

