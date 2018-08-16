FİNANS

Borsada günlük işlemler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 19:03 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.165,60 -6,51 -6,78 İş Bankası (C) 3,82 -3,29 -42,81 İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -13,83 İş Fin.Kir. 2,18 -8,40 56,43 İş Girişim 1,51 -1,31 -13,22 İş GMYO 0,91 0,00 -25,63 İş Y. Men. Değ. 2,00 0,00 -6,21 İş Yat. Ort. 0,74 -1,33 -6,21 İşbir Holding 170,00 -2,75 -7,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 -4,17 -42,50 İttifak Holding 2,70 -0,37 15,88 İz Hayvancılık Tarım 2,02 -2,42 6,32 İzmir Demir Çelik 2,14 -3,60 -33,95 İzmir Fırça 1,73 -3,89 -81,30 İzocam 20,64 -1,05 -21,94 Jantsa Jant Sanayi 24,40 -1,13 -20,65 Kafein Yazılım 6,10 5,35 Kapital Yat. Holding 2,00 0,50 61,29 Kaplamin 3,01 -1,63 -23,21 Kardemir (A) 2,95 -3,91 0,00 Kardemir (B) 2,94 -4,23 0,34 Kardemir (D) 3,92 -5,08 22,12 Karel Elektronik 5,33 -4,82 -8,26 Karsan Otomotiv 1,36 -1,45 -12,82 Karsu Tekstil 1,02 2,00 -48,48 Karsusan Su Ürünleri San. 4,74 -10,57 -4,24 Kartonsan 300,50 -1,48 8,00 Katmerciler Ekipman 7,20 -0,83 -39,80 Kent Gıda 122,20 -1,45 -10,48 Kerevitaş Gıda 1,86 -1,59 -56,45 Kervansaray Yat. Holding 0,30 3,45 -14,29 Kiler GMYO 1,60 -2,44 -56,28 Kipa Ticaret 2,45 1,24 -5,04 Klimasan Klima 4,99 5,05 -14,70 Koç Holding 14,33 -3,18 -20,78 Konfrut Gıda 19,50 -4,32 36,36 Konya Çimento 175,00 0,06 -31,37 Kordsa Teknik Tekstil 7,95 0,25 8,28 Koza Altın 43,52 1,40 13,93 Koza Madencilik 5,47 -1,08 -15,06 Körfez GMYO 1,18 0,00 -28,92 Kristal Kola 1,32 -4,35 -26,67 Kron Telekomünikasyon 10,45 0,38 -43,51 Kuştur Kuşadası Turizm 11,35 2,16 19,36 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,83 0,00 -55,90 Kütahya Porselen 5,30 -1,49 -26,08 Lider Faktoring 3,60 0,84 -11,63 Link Bilgisayar 8,26 -0,60 -42,08 Logo Yazılım 29,34 -2,52 -50,06 Lokman Hekim Sağlık 4,94 2,70 -19,81 Lüks Kadife 4,41 2,56 -6,37 Makina Takım 1,17 -4,88 -41,50 Mardin Çimento 3,39 -0,59 -11,95 Marka Yatırım Holding 0,69 0,00 -59,17 Marmaris Altınyunus 15,47 0,32 -18,58 Marshall 36,12 -3,47 -30,27 Martı GMYO 0,56 0,00 -73,58 Martı Otel 0,70 2,94 -23,91 Mavi Giyim 24,00 2,13 -58,16 Mazhar Zorlu Holding 4,32 7,73 8,27 MCT Danışmanlık 20,72 19,91 245,33 Mega Polietilen 2,30 -5,35 101,75 Menderes Tekstil 0,69 0,00 -16,87 Merit Turizm 6,00 0,00 1,87 Merko Gıda 0,68 -4,23 -48,87 Metal Gayrimenkul 0,85 1,19 -34,62 Metemtur Otelcilik 1,19 0,00 -19,59 Metro Holding 0,75 -1,32 -24,24 Metro Petrol ve Tesisleri 1,46 -4,58 -46,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,01 0,00 -53,02 Migros Ticaret 14,00 -2,85 -49,20 Milpa 1,37 2,24 -36,57 Mistral GMYO 1,91 -1,55 -48,31 MLP Sağlık 11,10 -4,31 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,25 5,04 -10,07 Mondi Tire Kutsan 1,62 1,89 -10,50 Net Holding 1,93 1,05 -12,67 Netaş Telekom. 7,87 -7,63 -50,32 Niğbaş Niğde Beton 0,65 -4,41 -30,85 Nuh Çimento 8,90 0,56 -2,28 Nurol GMYO 2,78 0,00 -41,47 Odaş Elektrik 3,74 -0,53 -37,67 Olmuksan-IP 3,54 -3,54 -22,61 Orge Enerji Elektrik 2,34 -1,68 -42,14 Orma Orman Mahsulleri 1,02 3,03 -9,73 Osmanlı Menkul 2,67 -0,74 -14,97 Ostim Endüstriyel Yat 1,22 -1,61 -25,15 Otokar 64,00 -2,88 -46,98 Oyak Yat. Ort. 1,11 -0,89 12,11 Oylum Sınai Yatırımlar 1,00 1,01 -41,18 Özak GMYO 2,20 -2,65 -5,98 Özbal Çelik Boru 1,75 -1,69 -34,98 Özderici GMYO 6,54 0,62 532,80 Özerden Plastik 2,65 -5,69 -2,58 Panora GMYO 4,25 2,41 -3,77 Park Elek.Madencilik 2,52 -3,82 -39,57 Parsan 13,13 -2,16 12,22 Pegasus 23,40 -5,34 -30,77 Peker GMYO 7,63 5,97 Penguen Gıda 1,26 -0,79 -43,50 Pera GMYO 0,47 -2,08 -46,59 Pergamon Dış Ticaret 8,16 0,12 113,06 Petkim 5,18 -4,25 -22,82 Petrokent Turizm 49,90 -0,12 5,10 Pınar Et Ve Un 6,09 0,00 -33,84 Pınar Su 1,47 0,00 -18,33 Pınar Süt 7,96 -1,00 -34,30 Plastikkart 1,98 -1,98 -31,49 Polisan Holding 6,20 1,31 -28,24 Politeknik Metal 39,12 0,93 17,48 Prizma Press Matbaacılık 1,65 3,12 1,85 QNB Finans Fin. Kir. 4,44 20,00 13,85 QNB Finansbank 5,52 20,00 1,05 Ral Yatırım Holding 1,58 -0,63 -3,07 Ray Sigorta 1,11 2,78 -38,67 Reysaş GMYO 0,78 1,30 -38,58 Reysaş Lojistik 0,77 -1,28 -39,84 Rhea Girişim 0,61 0,00 -45,54 Rodrigo Tekstil 1,75 -1,13 -41,47 Royal Halı 0,73 1,39 -19,78 RTA Laboratuvarları 2,04 3,03 -26,09 Sabancı Holding 6,90 -4,56 -36,12 Safkar Ege Soğutmacılık 1,84 -1,60 Salix Yatırım Holding 4,15 0,00 -46,79 Sanel Mühendislik 1,21 -4,72 -29,24 Sanifoam Sünger 1,23 -2,38 -26,79 Sanko Pazarlama 2,58 0,78 -8,52 Saray Matbaacılık 0,95 -1,04 -11,21 Sarkuysan 3,12 0,32 -0,46 Sasa Polyester 9,01 0,00 15,01 Say Reklamcılık 1,04 0,00 -37,72 Sekuro Plastik 3,65 -2,93 -57,56 Selçuk Ecza Deposu 3,53 -6,12 0,79 Selçuk Gıda 0,49 6,52 75,00 Senkron Güvenlik 1,24 -2,36 -33,33 Serve Kırtasiye 1,40 1,45 125,81 Servet GMYO 2,40 1,69 -21,05 Seyitler Kimya 6,92 0,29 -22,94 Silverline Endüstri 1,20 -1,64 -30,95 Sinpaş GMYO 0,44 2,33 -42,86 Soda Sanayii 6,64 -5,01 53,48 Sodaş Sodyum Sanayii 5,19 0,00 52,26 Söktaş 1,26 -1,56 -24,10 Sönmez Filament 3,03 2,36 -26,99 Sönmez Pamuklu 3,63 -1,63 -8,33 Sumaş Suni Tahta 6,80 -2,58 Şeker Fin. Kir. 2,17 -4,41 -10,40 Şekerbank 1,02 0,00 -44,26 Şişe Cam 5,03 -7,37 10,57 Şok Marketler 7,44 0,00 T. Halk Bankası 5,82 0,17 -44,66 T. Kalkınma Bank. 5,33 1,33 -3,79 T.S.K.B. 0,72 -1,37 -40,16 T.Tuborg 8,26 7,97 -16,66 Taç Tarım Ürünleri 2,76 0,73 13,58 Tat Gıda 3,66 -0,81 -28,73 TAV Havalimanları 24,82 -7,73 15,66 Taze Kuru Gıda 7,01 2,34 -13,99 Tek-Art Turizm 0,72 -5,26 -4,33 Tekfen Holding 18,43 -6,97 12,52 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,89 -2,75 -24,47 Temapol Polimer Plastik 2,82 -2,42 -40,88 TGS Dış Ticaret 6,12 -1,13 69,44 Tofaş Oto. Fab. 20,34 -5,66 -34,70 Torunlar GMYO 1,86 -0,53 -43,12 Trabzon Liman 9,06 -1,20 Trabzonspor Sportif 1,15 0,00 -47,73 Trakya Cam 4,20 -7,28 4,33 Trend GMYO 1,32 3,13 TSKB GMYO 0,47 0,00 -35,62 Tuğçelik 2,06 -2,83 -35,22 Tukaş 1,43 -1,38 -35,87 Turcas Petrol 1,53 -4,38 -39,14 Turkcell 10,26 -4,11 -32,04 Tümosan Motor ve Traktör 4,59 -3,16 -39,53 Tüpraş 116,50 -3,40 8,02 Türk Hava Yolları 15,52 -2,33 -1,08 Türk Prysmian Kablo 1,73 1,76 -30,89 Türk Telekom 3,70 -4,15 -42,55 Türk Traktör 45,04 -5,18 -36,10 Türker Proje Gayrimenkul 29,90 -3,42 -20,39 Ufuk Yatırım 1,30 -1,52 -57,65 Ulaşlar Turizm Yat. 1,06 -0,93 -38,01 Ulusoy Elektrik 10,39 6,02 14,66 Ulusoy Un Sanayi 1,91 1,06 -31,29 Umpaş Holding 0,45 -4,26 -28,57 Uşak Seramik 1,60 -1,23 -34,69 Utopya Turizm 2,75 -5,50 -38,75 Uzertaş Boya 1,04 9,47 -8,77 Ülker Bisküvi 14,79 -4,89 -24,81 Ünye Çimento 3,92 -0,76 6,42 Vakıf Fin. Kir. 1,31 -2,24 -19,11 Vakıf GMYO 1,56 -2,50 -37,93 Vakıf Yat. Ort. 1,27 -3,05 -10,56 Vakıflar Bankası 3,33 -4,58 -50,11 Vakko Tekstil 2,78 -4,79 -5,60 Vanet Gıda 2,34 -0,43 -26,88 Verusa Holding 26,88 0,90 17,35 Verusaturk Girisim 4,11 2,75 74,15 Vestel 8,54 1,18 12,81 Vestel Beyaz Eşya 9,83 -1,21 15,92 Viking Kağıt 1,06 -3,64 -11,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,38 0,73 -40,52 Yapı ve Kredi Bank. 1,65 -4,07 -41,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,88 0,53 -23,15 Yataş 3,90 -10,55 -51,77 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,93 -3,12 -11,41 Yeni Gimat GMYO 7,90 2,60 -5,22 Yeşil GMYO 0,39 2,63 -38,10 Yeşil Yapı 0,31 -6,06 -69,61 Yeşil Yatırım Holding 15,75 0,57 -1,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.510,00 6,36 39,11 Yonga Mobilya 13,58 13,17 354,75 Yünsa 6,62 -6,50 47,11 Zorlu Enerji 1,32 -2,22 -16,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

PARTNERBir insan neden böyle bir saç ister ki!Bir insan neden böyle bir saç ister ki!
Ekonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemliEkonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemli
Kapıkule'de gurbetçi kuyruğuKapıkule'de gurbetçi kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada günlük işlemler (2)

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Seyahat şirketinden büyük atılım: Cinsel seyahat!

Seyahat şirketinden büyük atılım: Cinsel seyahat!

Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu

Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu

Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüştü

Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüştü

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Döviz büroları TL yetiştirmekte zorlanıyor

Döviz büroları TL yetiştirmekte zorlanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava

10 bin dolar bozdurana, gelinlik bedava

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemli

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Yabancı yatırımcı için güven önemli

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu

'Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu'

'Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdurdu'

İMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır

İMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır

Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek

Manisa'nın kuru üzümü Çin'e ihraç edilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.