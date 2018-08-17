Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.165,60 -6,78 İş Bankası (C) 3,86 1,05 -42,21 İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -13,83 İş Fin.Kir. 2,19 0,46 57,15 İş Girişim 1,62 7,28 -6,90 İş GMYO 0,89 -2,20 -27,27 İş Y. Men. Değ. 2,01 0,50 -5,74 İş Yat. Ort. 0,73 -1,35 -7,48 İşbir Holding 173,00 1,76 -5,74 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 -4,35 -45,00 İttifak Holding 2,68 -0,74 15,02 İz Hayvancılık Tarım 2,07 2,48 8,95 İzmir Demir Çelik 2,04 -4,67 -37,04 İzmir Fırça 1,65 -4,62 -82,16 İzocam 20,02 -3,00 -24,28 Jantsa Jant Sanayi 23,98 -1,72 -22,01 Kafein Yazılım 6,21 1,80 Kapital Yat. Holding 2,06 3,00 66,13 Kaplamin 3,00 -0,33 -23,47 Kardemir (A) 2,87 -2,71 -2,71 Kardemir (B) 2,87 -2,38 -2,05 Kardemir (D) 3,87 -1,28 20,56 Karel Elektronik 4,93 -7,50 -15,15 Karsan Otomotiv 1,32 -2,94 -15,38 Karsu Tekstil 1,02 0,00 -48,48 Karsusan Su Ürünleri San. 4,74 0,00 -4,24 Kartonsan 307,00 2,16 10,33 Katmerciler Ekipman 7,12 -1,11 -40,47 Kent Gıda 119,80 -1,96 -12,23 Kerevitaş Gıda 1,82 -2,15 -57,39 Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -14,29 Kiler GMYO 1,54 -3,75 -57,92 Kipa Ticaret 2,46 0,41 -4,65 Klimasan Klima 5,09 2,00 -12,99 Koç Holding 14,85 3,63 -17,91 Konfrut Gıda 19,05 -2,31 33,22 Konya Çimento 175,50 0,29 -31,18 Kordsa Teknik Tekstil 7,92 -0,38 7,87 Koza Altın 42,42 -2,53 11,05 Koza Madencilik 5,28 -3,47 -18,01 Körfez GMYO 1,21 2,54 -27,11 Kristal Kola 1,23 -6,82 -31,67 Kron Telekomünikasyon 9,90 -5,26 -46,49 Kuştur Kuşadası Turizm 11,30 -0,44 18,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,98 8,20 -52,29 Kütahya Porselen 5,30 0,00 -26,08 Lider Faktoring 3,48 -3,33 -14,58 Link Bilgisayar 8,01 -3,03 -43,83 Logo Yazılım 29,70 1,23 -49,45 Lokman Hekim Sağlık 4,77 -3,44 -22,56 Lüks Kadife 4,40 -0,23 -6,58 Makina Takım 1,13 -3,42 -43,50 Mardin Çimento 3,36 -0,88 -12,73 Marka Yatırım Holding 0,66 -4,35 -60,95 Marmaris Altınyunus 15,49 0,13 -18,47 Marshall 36,82 1,94 -28,92 Martı GMYO 0,55 -1,79 -74,06 Martı Otel 0,68 -2,86 -26,09 Mavi Giyim 22,64 -5,67 -60,53 Mazhar Zorlu Holding 4,68 8,33 17,29 MCT Danışmanlık 17,50 -15,54 191,67 Mega Polietilen 1,84 -20,00 61,40 Menderes Tekstil 0,67 -2,90 -19,28 Merit Turizm 6,00 0,00 1,87 Merko Gıda 0,66 -2,94 -50,38 Metal Gayrimenkul 0,84 -1,18 -35,38 Metemtur Otelcilik 1,19 0,00 -19,59 Metro Holding 0,72 -4,00 -27,27 Metro Petrol ve Tesisleri 1,45 -0,68 -47,27 Metro Yatırım Ortaklığı 0,95 -5,94 -55,81 Migros Ticaret 14,14 1,00 -48,69 Milpa 1,31 -4,38 -39,35 Mistral GMYO 1,86 -2,62 -49,66 MLP Sağlık 10,99 -0,99 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,24 -0,80 -10,79 Mondi Tire Kutsan 1,74 7,41 -3,87 Net Holding 1,94 0,52 -12,22 Netaş Telekom. 7,71 -2,03 -51,33 Niğbaş Niğde Beton 0,66 1,54 -29,79 Nuh Çimento 9,11 2,36 0,03 Nurol GMYO 2,75 -1,08 -42,11 Odaş Elektrik 3,73 -0,27 -37,83 Olmuksan-IP 3,50 -1,13 -23,48 Orge Enerji Elektrik 2,24 -4,27 -44,61 Orma Orman Mahsulleri 1,00 -1,96 -11,50 Osmanlı Menkul 2,67 0,00 -14,97 Ostim Endüstriyel Yat 1,20 -1,64 -26,38 Otokar 62,45 -2,42 -48,27 Oyak Yat. Ort. 1,13 1,80 14,12 Oylum Sınai Yatırımlar 1,00 0,00 -41,18 Özak GMYO 2,19 -0,45 -6,41 Özbal Çelik Boru 1,70 -2,86 -36,83 Özderici GMYO 6,40 -2,14 519,25 Özerden Plastik 2,73 3,02 0,36 Panora GMYO 4,45 4,71 0,76 Park Elek.Madencilik 2,48 -1,59 -40,53 Parsan 12,92 -1,60 10,43 Pegasus 22,24 -4,96 -34,20 Peker GMYO 8,11 6,29 Penguen Gıda 1,24 -1,59 -44,39 Pera GMYO 0,47 0,00 -46,59 Pergamon Dış Ticaret 7,85 -3,80 104,97 Petkim 5,11 -1,35 -23,86 Petrokent Turizm 49,74 -0,32 4,76 Pınar Et Ve Un 5,95 -2,30 -35,36 Pınar Su 1,44 -2,04 -20,00 Pınar Süt 7,86 -1,26 -35,12 Plastikkart 1,99 0,51 -31,14 Polisan Holding 6,08 -1,94 -29,63 Politeknik Metal 38,00 -2,86 14,11 Prizma Press Matbaacılık 1,61 -2,42 -0,62 QNB Finans Fin. Kir. 4,44 0,00 13,85 QNB Finansbank 5,57 0,91 1,96 Ral Yatırım Holding 1,57 -0,63 -3,68 Ray Sigorta 1,11 0,00 -38,67 Reysaş GMYO 0,75 -3,85 -40,94 Reysaş Lojistik 0,74 -3,90 -42,19 Rhea Girişim 0,61 0,00 -45,54 Rodrigo Tekstil 1,75 0,00 -41,47 Royal Halı 0,69 -5,48 -24,18 RTA Laboratuvarları 2,05 0,49 -25,72 Sabancı Holding 7,19 4,20 -33,43 Safkar Ege Soğutmacılık 1,83 -0,54 Salix Yatırım Holding 4,19 0,96 -46,28 Sanel Mühendislik 1,17 -3,31 -31,58 Sanifoam Sünger 1,19 -3,25 -29,17 Sanko Pazarlama 2,56 -0,78 -9,23 Saray Matbaacılık 0,90 -5,26 -15,89 Sarkuysan 3,05 -2,24 -2,70 Sasa Polyester 9,00 -0,11 14,88 Say Reklamcılık 1,02 -1,92 -38,92 Sekuro Plastik 3,47 -4,93 -59,65 Selçuk Ecza Deposu 3,60 1,98 2,79 Selçuk Gıda 0,47 -4,08 67,86 Senkron Güvenlik 1,35 8,87 -27,42 Serve Kırtasiye 1,37 -2,14 120,97 Servet GMYO 2,35 -2,08 -22,70 Seyitler Kimya 6,78 -2,02 -24,50 Silverline Endüstri 1,16 -3,33 -33,25 Sinpaş GMYO 0,43 -2,27 -44,16 Soda Sanayii 7,10 6,93 64,11 Sodaş Sodyum Sanayii 5,15 -0,77 51,09 Söktaş 1,26 0,00 -24,10 Sönmez Filament 3,07 1,32 -26,02 Sönmez Pamuklu 3,56 -1,93 -10,10 Sumaş Suni Tahta 6,66 -2,06 Şeker Fin. Kir. 2,22 2,30 -8,34 Şekerbank 1,00 -1,96 -45,36 Şişe Cam 5,15 2,39 13,20 Şok Marketler 7,44 0,00 T. Halk Bankası 5,80 -0,34 -44,85 T. Kalkınma Bank. 5,22 -2,06 -5,78 T.S.K.B. 0,72 0,00 -40,16 T.Tuborg 7,98 -3,39 -19,48 Taç Tarım Ürünleri 2,75 -0,36 13,17 Tat Gıda 3,56 -2,73 -30,68 TAV Havalimanları 25,44 2,50 18,55 Taze Kuru Gıda 6,91 -1,43 -15,21 Tek-Art Turizm 0,71 -1,39 -5,66 Tekfen Holding 19,42 5,37 18,56 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,30 10,54 -16,50 Temapol Polimer Plastik 2,75 -2,48 -42,35 TGS Dış Ticaret 6,03 -1,47 66,95 Tofaş Oto. Fab. 21,30 4,72 -31,62 Torunlar GMYO 1,84 -1,08 -43,74 Trabzon Liman 8,86 -2,21 Trabzonspor Sportif 1,14 -0,87 -48,18 Trakya Cam 4,26 1,43 5,82 Trend GMYO 1,39 5,30 TSKB GMYO 0,47 0,00 -35,62 Tuğçelik 2,05 -0,49 -35,53 Tukaş 1,39 -2,80 -37,67 Turcas Petrol 1,49 -2,61 -40,73 Turkcell 10,97 6,92 -27,33 Tümosan Motor ve Traktör 4,43 -3,49 -41,63 Tüpraş 120,90 3,78 12,10 Türk Hava Yolları 15,37 -0,97 -2,04 Türk Prysmian Kablo 1,67 -3,47 -33,29 Türk Telekom 3,67 -0,81 -43,01 Türk Traktör 43,96 -2,40 -37,63 Türker Proje Gayrimenkul 29,68 -0,74 -20,98 Ufuk Yatırım 1,32 1,54 -57,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,04 -1,89 -39,18 Ulusoy Elektrik 10,40 0,10 14,77 Ulusoy Un Sanayi 1,92 0,52 -30,94 Umpaş Holding 0,53 17,78 -15,87 Uşak Seramik 1,56 -2,50 -36,33 Utopya Turizm 2,70 -1,82 -39,87 Uzertaş Boya 0,97 -6,73 -14,91 Ülker Bisküvi 14,08 -4,80 -28,42 Ünye Çimento 3,92 0,00 6,42 Vakıf Fin. Kir. 1,29 -1,53 -20,34 Vakıf GMYO 1,54 -1,28 -38,73 Vakıf Yat. Ort. 1,36 7,09 -4,23 Vakıflar Bankası 3,39 1,80 -49,21 Vakko Tekstil 2,70 -2,88 -8,32 Vanet Gıda 2,31 -1,28 -27,81 Verusa Holding 27,22 1,26 18,83 Verusaturk Girisim 4,25 3,41 80,08 Vestel 8,39 -1,76 10,83 Vestel Beyaz Eşya 9,77 -0,61 15,21 Viking Kağıt 1,27 19,81 5,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 -0,72 -40,95 Yapı ve Kredi Bank. 1,67 1,21 -40,29 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,85 -1,60 -24,38 Yataş 3,70 -5,13 -54,24 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,89 -4,30 -15,22 Yeni Gimat GMYO 8,00 1,27 -4,02 Yeşil GMYO 0,39 0,00 -38,10 Yeşil Yapı 0,30 -3,23 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 15,30 -2,86 -4,37 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.200,00 -12,35 21,93 Yonga Mobilya 12,99 -4,34 334,99 Yünsa 6,42 -3,02 42,67 Zorlu Enerji 1,33 0,76 -15,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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