Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.165,60 -6,78 İş Bankası (C) 3,95 2,33 -40,87 İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -13,83 İş Fin.Kir. 2,17 -0,91 55,72 İş Girişim 1,54 -4,94 -11,49 İş GMYO 0,90 1,12 -26,45 İş Y. Men. Değ. 1,99 -1,00 -6,68 İş Yat. Ort. 0,73 0,00 -7,48 İşbir Holding 189,40 9,48 3,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 0,00 -45,00 İttifak Holding 2,70 0,75 15,88 İz Hayvancılık Tarım 2,37 14,49 24,74 İzmir Demir Çelik 2,04 0,00 -37,04 İzmir Fırça 1,65 0,00 -82,16 İzocam 20,32 1,50 -23,15 Jantsa Jant Sanayi 24,50 2,17 -20,32 Kafein Yazılım 6,40 3,06 Kapital Yat. Holding 2,09 1,46 68,55 Kaplamin 3,12 4,00 -20,41 Kardemir (A) 2,94 2,44 -0,34 Kardemir (B) 2,89 0,70 -1,37 Kardemir (D) 3,97 2,58 23,68 Karel Elektronik 4,91 -0,41 -15,49 Karsan Otomotiv 1,34 1,52 -14,10 Karsu Tekstil 1,01 -0,98 -48,99 Karsusan Su Ürünleri San. 4,05 -14,56 -18,18 Kartonsan 323,50 5,37 16,26 Katmerciler Ekipman 7,12 0,00 -40,47 Kent Gıda 120,90 0,92 -11,43 Kerevitaş Gıda 1,84 1,10 -56,92 Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -14,29 Kiler GMYO 1,55 0,65 -57,65 Kipa Ticaret 2,49 1,22 -3,49 Klimasan Klima 4,92 -3,34 -15,90 Koç Holding 14,95 0,67 -17,35 Konfrut Gıda 19,36 1,63 35,38 Konya Çimento 178,10 1,48 -30,16 Kordsa Teknik Tekstil 8,16 3,03 11,14 Koza Altın 42,32 -0,24 10,79 Koza Madencilik 5,33 0,95 -17,24 Körfez GMYO 1,21 0,00 -27,11 Kristal Kola 1,23 0,00 -31,67 Kron Telekomünikasyon 9,95 0,51 -46,22 Kuştur Kuşadası Turizm 11,30 18,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,96 -1,01 -52,77 Kütahya Porselen 5,45 2,83 -23,99 Lider Faktoring 3,55 2,01 -12,86 Link Bilgisayar 8,01 0,00 -43,83 Logo Yazılım 30,00 1,01 -48,94 Lokman Hekim Sağlık 4,82 1,05 -21,75 Lüks Kadife 4,45 1,14 -5,52 Makina Takım 1,14 0,88 -43,00 Mardin Çimento 3,37 0,30 -12,47 Marka Yatırım Holding 0,79 19,70 -53,25 Marmaris Altınyunus 15,73 1,55 -17,21 Marshall 36,56 -0,71 -29,42 Martı GMYO 0,56 1,82 -73,58 Martı Otel 0,68 0,00 -26,09 Mavi Giyim 23,30 2,92 -59,38 Mazhar Zorlu Holding 4,68 0,00 17,29 MCT Danışmanlık 17,75 1,43 195,83 Mega Polietilen 1,84 61,40 Menderes Tekstil 0,66 -1,49 -20,48 Merit Turizm 6,00 1,87 Merko Gıda 0,70 6,06 -47,37 Metal Gayrimenkul 0,84 -35,38 Metemtur Otelcilik 1,21 1,68 -18,24 Metro Holding 0,73 1,39 -26,26 Metro Petrol ve Tesisleri 1,46 0,69 -46,91 Metro Yatırım Ortaklığı 0,98 3,16 -54,42 Migros Ticaret 14,01 -0,92 -49,17 Milpa 1,33 1,53 -38,43 Mistral GMYO 1,84 -1,08 -50,20 MLP Sağlık 11,10 1,00 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,28 3,23 -7,91 Mondi Tire Kutsan 1,71 -1,72 -5,52 Net Holding 1,94 0,00 -12,22 Netaş Telekom. 7,72 0,13 -51,26 Niğbaş Niğde Beton 0,66 0,00 -29,79 Nuh Çimento 9,00 -1,21 -1,18 Nurol GMYO 2,75 0,00 -42,11 Odaş Elektrik 3,72 -0,27 -38,00 Olmuksan-IP 3,57 2,00 -21,95 Orge Enerji Elektrik 2,21 -1,34 -45,35 Orma Orman Mahsulleri 1,00 0,00 -11,50 Osmanlı Menkul 2,80 4,87 -10,83 Ostim Endüstriyel Yat 1,22 1,67 -25,15 Otokar 62,80 0,56 -47,98 Oyak Yat. Ort. 1,14 0,88 15,13 Oylum Sınai Yatırımlar 0,99 -1,00 -41,76 Özak GMYO 2,19 0,00 -6,41 Özbal Çelik Boru 1,69 -0,59 -37,21 Özderici GMYO 6,70 4,69 548,28 Özerden Plastik 2,69 -1,47 -1,11 Panora GMYO 4,42 -0,67 0,08 Park Elek.Madencilik 2,48 0,00 -40,53 Parsan 12,79 -1,01 9,32 Pegasus 23,44 5,40 -30,65 Peker GMYO 8,12 0,12 Penguen Gıda 1,24 0,00 -44,39 Pera GMYO 0,48 2,13 -45,45 Pergamon Dış Ticaret 7,85 0,00 104,97 Petkim 5,22 2,15 -22,22 Petrokent Turizm 49,74 4,76 Pınar Et Ve Un 5,94 -0,17 -35,47 Pınar Su 1,50 4,17 -16,67 Pınar Süt 7,88 0,25 -34,96 Plastikkart 2,00 0,50 -30,80 Polisan Holding 6,10 0,33 -29,40 Politeknik Metal 39,36 3,58 18,20 Prizma Press Matbaacılık 1,60 -0,62 -1,23 QNB Finans Fin. Kir. 4,50 1,35 15,38 QNB Finansbank 5,73 2,87 4,89 Ral Yatırım Holding 1,70 8,28 4,29 Ray Sigorta 1,13 1,80 -37,57 Reysaş GMYO 0,76 1,33 -40,16 Reysaş Lojistik 0,75 1,35 -41,41 Rhea Girişim 0,61 0,00 -45,54 Rodrigo Tekstil 1,81 3,43 -39,46 Royal Halı 0,70 1,45 -23,08 RTA Laboratuvarları 2,05 0,00 -25,72 Sabancı Holding 7,37 2,50 -31,77 Safkar Ege Soğutmacılık 1,84 0,55 Salix Yatırım Holding 4,14 -1,19 -46,92 Sanel Mühendislik 1,20 2,56 -29,82 Sanifoam Sünger 1,19 0,00 -29,17 Sanko Pazarlama 2,56 0,00 -9,23 Saray Matbaacılık 0,94 4,44 -12,15 Sarkuysan 3,17 3,93 1,13 Sasa Polyester 9,17 1,89 17,05 Say Reklamcılık 1,03 0,98 -38,32 Sekuro Plastik 3,48 0,29 -59,53 Selçuk Ecza Deposu 3,37 -6,39 -3,77 Selçuk Gıda 0,48 2,13 71,43 Senkron Güvenlik 1,41 4,44 -24,19 Serve Kırtasiye 1,41 2,92 127,42 Servet GMYO 2,40 2,13 -21,05 Seyitler Kimya 6,78 0,00 -24,50 Silverline Endüstri 1,20 3,45 -30,95 Sinpaş GMYO 0,44 2,33 -42,86 Soda Sanayii 7,12 0,28 64,57 Sodaş Sodyum Sanayii 5,15 51,09 Söktaş 1,28 1,59 -22,89 Sönmez Filament 3,14 2,28 -24,34 Sönmez Pamuklu 3,58 0,56 -9,60 Sumaş Suni Tahta 6,70 0,60 Şeker Fin. Kir. 2,17 -2,25 -10,40 Şekerbank 1,01 1,00 -44,81 Şişe Cam 5,40 4,85 18,70 Şok Marketler 7,39 -0,67 T. Halk Bankası 5,81 0,17 -44,75 T. Kalkınma Bank. 5,20 -0,38 -6,14 T.S.K.B. 0,72 0,00 -40,16 T.Tuborg 8,07 1,13 -18,57 Taç Tarım Ürünleri 2,76 0,36 13,58 Tat Gıda 3,58 0,56 -30,29 TAV Havalimanları 27,16 6,76 26,56 Taze Kuru Gıda 7,49 8,39 -8,10 Tek-Art Turizm 0,72 1,41 -4,33 Tekfen Holding 19,76 1,75 20,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,26 -0,93 -17,28 Temapol Polimer Plastik 2,76 0,36 -42,14 TGS Dış Ticaret 6,19 2,65 71,38 Tofaş Oto. Fab. 20,94 -1,69 -32,77 Torunlar GMYO 1,84 0,00 -43,74 Trabzon Liman 8,99 1,47 Trabzonspor Sportif 1,17 2,63 -46,82 Trakya Cam 4,41 3,52 9,54 Trend GMYO 1,53 10,07 TSKB GMYO 0,47 0,00 -35,62 Tuğçelik 2,06 0,49 -35,22 Tukaş 1,42 2,16 -36,32 Turcas Petrol 1,51 1,34 -39,94 Turkcell 11,05 0,73 -26,80 Tümosan Motor ve Traktör 4,43 0,00 -41,63 Tüpraş 123,50 2,15 14,51 Türk Hava Yolları 16,00 4,10 1,98 Türk Prysmian Kablo 1,67 0,00 -33,29 Türk Telekom 3,65 -0,54 -43,32 Türk Traktör 44,92 2,18 -36,27 Türker Proje Gayrimenkul 30,06 1,28 -19,97 Ufuk Yatırım 1,32 0,00 -57,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,06 1,92 -38,01 Ulusoy Elektrik 10,38 -0,19 14,55 Ulusoy Un Sanayi 1,99 3,65 -28,42 Umpaş Holding 0,47 -11,32 -25,40 Uşak Seramik 1,57 0,64 -35,92 Utopya Turizm 2,70 0,00 -39,87 Uzertaş Boya 0,97 -14,91 Ülker Bisküvi 14,09 0,07 -28,37 Ünye Çimento 3,79 -3,32 2,89 Vakıf Fin. Kir. 1,29 0,00 -20,34 Vakıf GMYO 1,58 2,60 -37,14 Vakıf Yat. Ort. 1,31 -3,68 -7,75 Vakıflar Bankası 3,44 1,47 -48,46 Vakko Tekstil 2,82 4,44 -4,24 Vanet Gıda 2,34 1,30 -26,88 Verusa Holding 27,30 0,29 19,18 Verusaturk Girisim 4,22 -0,71 78,81 Vestel 8,43 0,48 11,36 Vestel Beyaz Eşya 9,94 1,74 17,22 Viking Kağıt 1,18 -7,09 -1,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,38 0,73 -40,52 Yapı ve Kredi Bank. 1,71 2,40 -38,86 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,86 0,54 -23,97 Yataş 3,88 4,86 -52,01 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,90 1,12 -14,27 Yeni Gimat GMYO 7,93 -0,88 -4,86 Yeşil GMYO 0,38 -2,56 -39,68 Yeşil Yapı 0,30 0,00 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 15,30 -4,37 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.554,00 16,09 41,55 Yonga Mobilya 14,72 13,32 392,93 Yünsa 6,48 0,93 44,00 Zorlu Enerji 1,35 1,50 -14,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

