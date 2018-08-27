Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.230,00 5,53 -1,63 İş Bankası (C) 3,98 0,76 -40,42 İş Bankası (Kur.) 7.400,00 11,01 -4,34 İş Fin.Kir. 2,21 1,84 58,59 İş Girişim 1,56 1,30 -10,34 İş GMYO 0,93 3,33 -24,00 İş Y. Men. Değ. 1,98 -0,50 -7,15 İş Yat. Ort. 0,74 1,37 -6,21 İşbir Holding 186,00 -1,80 1,34 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 0,00 -45,00 İttifak Holding 2,75 1,85 18,03 İz Hayvancılık Tarım 2,67 12,66 40,53 İzmir Demir Çelik 2,11 3,43 -34,88 İzmir Fırça 1,81 9,70 -80,43 İzocam 20,92 2,95 -20,88 Jantsa Jant Sanayi 25,48 4,00 -17,13 Kafein Yazılım 6,72 5,00 Kapital Yat. Holding 2,10 0,48 69,35 Kaplamin 3,06 -1,92 -21,94 Kardemir (A) 2,94 0,00 -0,34 Kardemir (B) 2,92 1,04 -0,34 Kardemir (D) 4,00 0,76 24,61 Karel Elektronik 5,00 1,83 -13,94 Karsan Otomotiv 1,38 2,99 -11,54 Karsu Tekstil 1,05 3,96 -46,97 Karsusan Su Ürünleri San. 4,74 17,04 -4,24 Kartonsan 326,50 0,93 17,34 Katmerciler Ekipman 7,21 1,26 -39,72 Kent Gıda 122,10 0,99 -10,55 Kerevitaş Gıda 1,88 2,17 -55,98 Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -14,29 Kiler GMYO 1,63 5,16 -55,46 Kipa Ticaret 2,50 0,40 -3,10 Klimasan Klima 5,02 2,03 -14,19 Koç Holding 14,78 -1,14 -18,29 Konfrut Gıda 19,15 -1,08 33,92 Konya Çimento 181,30 1,80 -28,90 Kordsa Teknik Tekstil 8,26 1,23 12,50 Koza Altın 44,22 4,49 15,76 Koza Madencilik 5,93 11,26 -7,92 Körfez GMYO 1,21 0,00 -27,11 Kristal Kola 1,28 4,07 -28,89 Kron Telekomünikasyon 9,97 0,20 -46,11 Kuştur Kuşadası Turizm 11,30 18,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,95 -0,51 -53,01 Kütahya Porselen 5,78 6,06 -19,39 Lider Faktoring 3,55 0,00 -12,86 Link Bilgisayar 8,65 7,99 -39,34 Logo Yazılım 31,70 5,67 -46,04 Lokman Hekim Sağlık 4,84 0,41 -21,43 Lüks Kadife 4,37 -1,80 -7,22 Makina Takım 1,16 1,75 -42,00 Mardin Çimento 3,44 2,08 -10,65 Marka Yatırım Holding 0,83 5,06 -50,89 Marmaris Altınyunus 15,93 1,27 -16,16 Marshall 36,76 0,55 -29,03 Martı GMYO 0,57 1,79 -73,11 Martı Otel 0,69 1,47 -25,00 Mavi Giyim 24,96 7,12 -56,49 Mazhar Zorlu Holding 4,60 -1,71 15,29 MCT Danışmanlık 17,04 -4,00 184,00 Mega Polietilen 1,89 2,72 65,79 Menderes Tekstil 0,68 3,03 -18,07 Merit Turizm 6,00 1,87 Merko Gıda 0,72 2,86 -45,86 Metal Gayrimenkul 0,85 1,19 -34,62 Metemtur Otelcilik 1,25 3,31 -15,54 Metro Holding 0,76 4,11 -23,23 Metro Petrol ve Tesisleri 1,52 4,11 -44,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,00 2,04 -53,49 Migros Ticaret 13,72 -2,07 -50,22 Milpa 1,36 2,26 -37,04 Mistral GMYO 1,84 0,00 -50,20 MLP Sağlık 10,73 -3,33 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,24 -3,13 -10,79 Mondi Tire Kutsan 1,85 8,19 2,21 Net Holding 2,00 3,09 -9,50 Netaş Telekom. 7,89 2,20 -50,19 Niğbaş Niğde Beton 0,66 0,00 -29,79 Nuh Çimento 9,10 1,11 -0,08 Nurol GMYO 2,80 1,82 -41,05 Odaş Elektrik 3,67 -1,34 -38,83 Olmuksan-IP 3,62 1,40 -20,86 Orge Enerji Elektrik 2,32 4,98 -42,63 Orma Orman Mahsulleri 0,95 -5,00 -15,93 Osmanlı Menkul 2,55 -8,93 -18,79 Ostim Endüstriyel Yat 1,24 1,64 -23,93 Otokar 67,00 6,69 -44,50 Oyak Yat. Ort. 1,14 0,00 15,13 Oylum Sınai Yatırımlar 1,01 2,02 -40,59 Özak GMYO 2,17 -0,91 -7,26 Özbal Çelik Boru 1,75 3,55 -34,98 Özderici GMYO 6,59 -1,64 537,64 Özerden Plastik 3,05 13,38 12,13 Panora GMYO 4,44 0,45 0,53 Park Elek.Madencilik 2,66 7,26 -36,21 Parsan 12,84 0,39 9,74 Pegasus 24,00 2,39 -28,99 Peker GMYO 9,07 11,70 Penguen Gıda 1,28 3,23 -42,60 Pera GMYO 0,49 2,08 -44,32 Pergamon Dış Ticaret 8,10 3,18 111,49 Petkim 5,43 4,02 -19,09 Petrokent Turizm 49,00 -1,49 3,20 Pınar Et Ve Un 6,03 1,52 -34,49 Pınar Su 1,43 -4,67 -20,56 Pınar Süt 7,90 0,25 -34,79 Plastikkart 2,19 9,50 -24,22 Polisan Holding 6,21 1,80 -28,12 Politeknik Metal 39,02 -0,86 17,18 Prizma Press Matbaacılık 1,66 3,75 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 4,37 -2,89 12,05 QNB Finansbank 5,55 -3,14 1,60 Ral Yatırım Holding 1,68 -1,18 3,07 Ray Sigorta 1,28 13,27 -29,28 Reysaş GMYO 0,75 -1,32 -40,94 Reysaş Lojistik 0,77 2,67 -39,84 Rhea Girişim 0,64 4,92 -42,86 Rodrigo Tekstil 1,90 4,97 -36,45 Royal Halı 0,73 4,29 -19,78 RTA Laboratuvarları 2,05 0,00 -25,72 Sabancı Holding 7,23 -1,90 -33,06 Safkar Ege Soğutmacılık 1,86 1,09 Salix Yatırım Holding 4,09 -1,21 -47,56 Sanel Mühendislik 1,34 11,67 -21,64 Sanifoam Sünger 1,22 2,52 -27,38 Sanko Pazarlama 2,56 0,00 -9,23 Saray Matbaacılık 0,95 1,06 -11,21 Sarkuysan 3,13 -1,26 -0,14 Sasa Polyester 9,72 6,00 24,07 Say Reklamcılık 1,05 1,94 -37,13 Sekuro Plastik 3,61 3,74 -58,02 Selçuk Ecza Deposu 3,26 -3,26 -6,91 Selçuk Gıda 0,48 0,00 71,43 Senkron Güvenlik 1,46 3,55 -21,51 Serve Kırtasiye 1,37 -2,84 120,97 Servet GMYO 2,39 -0,42 -21,38 Seyitler Kimya 6,35 -6,34 -29,29 Silverline Endüstri 1,23 2,50 -29,22 Sinpaş GMYO 0,44 0,00 -42,86 Soda Sanayii 7,23 1,54 67,11 Sodaş Sodyum Sanayii 5,15 0,00 51,09 Söktaş 1,31 2,34 -21,08 Sönmez Filament 3,21 2,23 -22,65 Sönmez Pamuklu 3,58 0,00 -9,60 Sumaş Suni Tahta 6,58 -1,79 Şeker Fin. Kir. 2,18 0,46 -9,99 Şekerbank 1,02 0,99 -44,26 Şişe Cam 5,46 1,11 20,02 Şok Marketler 7,25 -1,89 T. Halk Bankası 5,93 2,07 -43,61 T. Kalkınma Bank. 5,16 -0,77 -6,86 T.S.K.B. 0,74 2,78 -38,50 T.Tuborg 8,81 9,17 -11,11 Taç Tarım Ürünleri 2,80 1,45 15,23 Tat Gıda 3,73 4,19 -27,37 TAV Havalimanları 27,34 0,66 27,40 Taze Kuru Gıda 7,09 -5,34 -13,01 Tek-Art Turizm 0,78 8,33 3,64 Tekfen Holding 20,14 1,92 22,96 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,66 9,39 -9,51 Temapol Polimer Plastik 2,79 1,09 -41,51 TGS Dış Ticaret 6,28 1,45 73,87 Tofaş Oto. Fab. 21,42 2,29 -31,23 Torunlar GMYO 1,81 -1,63 -44,65 Trabzon Liman 9,28 3,23 Trabzonspor Sportif 1,20 2,56 -45,45 Trakya Cam 4,32 -2,04 7,31 Trend GMYO 1,55 1,31 TSKB GMYO 0,49 4,26 -32,88 Tuğçelik 2,11 2,43 -33,65 Tukaş 1,43 0,70 -35,87 Turcas Petrol 1,59 5,30 -36,76 Turkcell 11,35 2,71 -24,82 Tümosan Motor ve Traktör 4,60 3,84 -39,39 Tüpraş 120,00 -2,83 11,26 Türk Hava Yolları 16,48 3,00 5,04 Türk Prysmian Kablo 1,71 2,40 -31,69 Türk Telekom 3,67 0,55 -43,01 Türk Traktör 45,50 1,29 -35,45 Türker Proje Gayrimenkul 30,20 0,47 -19,60 Ufuk Yatırım 1,25 -5,30 -59,28 Ulaşlar Turizm Yat. 1,07 0,94 -37,43 Ulusoy Elektrik 10,34 -0,39 14,11 Ulusoy Un Sanayi 2,03 2,01 -26,98 Umpaş Holding 0,47 0,00 -25,40 Uşak Seramik 1,60 1,91 -34,69 Utopya Turizm 2,85 5,56 -36,53 Uzertaş Boya 0,91 -6,19 -20,18 Ülker Bisküvi 13,76 -2,34 -30,05 Ünye Çimento 3,77 -0,53 2,35 Vakıf Fin. Kir. 1,31 1,55 -19,11 Vakıf GMYO 1,61 1,90 -35,94 Vakıf Yat. Ort. 1,30 -0,76 -8,45 Vakıflar Bankası 3,48 1,16 -47,86 Vakko Tekstil 2,89 2,48 -1,87 Vanet Gıda 2,42 3,42 -24,38 Verusa Holding 27,48 0,66 19,96 Verusaturk Girisim 4,24 0,47 79,66 Vestel 8,59 1,90 13,47 Vestel Beyaz Eşya 10,10 1,61 19,10 Viking Kağıt 1,19 0,85 -0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,41 2,17 -39,22 Yapı ve Kredi Bank. 1,71 0,00 -38,86 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,88 1,08 -23,15 Yataş 3,98 2,58 -50,78 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,92 2,22 -12,36 Yeni Gimat GMYO 8,00 0,88 -4,02 Yeşil GMYO 0,38 0,00 -39,68 Yeşil Yapı 0,30 0,00 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 15,27 -0,20 -4,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.750,00 7,67 52,41 Yonga Mobilya 13,46 -8,56 350,73 Yünsa 6,67 2,93 48,22 Zorlu Enerji 1,35 0,00 -14,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

