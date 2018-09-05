Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.230,00 -1,63 İş Bankası (C) 4,02 0,50 -39,82 İş Bankası (Kur.) 7.299,90 -5,63 İş Fin.Kir. 2,19 -1,79 57,15 İş Girişim 1,55 -0,64 -10,92 İş GMYO 0,92 0,00 -24,81 İş Y. Men. Değ. 2,09 0,97 -1,99 İş Yat. Ort. 0,73 -1,35 -7,48 İşbir Holding 190,00 -1,81 3,52 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,00 -42,50 İttifak Holding 2,91 -1,69 24,89 İz Hayvancılık Tarım 2,38 -6,67 25,26 İzmir Demir Çelik 2,12 -1,40 -34,57 İzmir Fırça 1,78 1,71 -80,76 İzocam 22,86 0,44 -13,54 Jantsa Jant Sanayi 26,56 0,68 -13,62 Kafein Yazılım 7,20 -0,69 Kapital Yat. Holding 1,95 -4,88 57,26 Kaplamin 3,11 0,32 -20,66 Kardemir (A) 3,08 -0,32 4,41 Kardemir (B) 3,08 0,00 5,12 Kardemir (D) 4,35 -1,36 35,51 Karel Elektronik 5,42 0,56 -6,71 Karsan Otomotiv 1,40 0,00 -10,26 Karsu Tekstil 1,08 3,85 -45,45 Karsusan Su Ürünleri San. 4,53 -4,63 -8,48 Kartonsan 375,00 -1,42 34,77 Katmerciler Ekipman 7,49 -1,06 -37,37 Kent Gıda 126,50 -0,32 -7,33 Kerevitaş Gıda 2,01 -3,37 -52,94 Kervansaray Yat. Holding 0,28 -3,45 -20,00 Kiler GMYO 1,69 0,00 -53,83 Klimasan Klima 5,72 3,25 -2,22 Koç Holding 15,03 0,27 -16,91 Konfrut Gıda 21,28 -0,47 48,81 Konya Çimento 227,90 -1,34 -10,63 Kordsa Teknik Tekstil 9,12 0,22 24,22 Koza Altın 44,98 1,03 17,75 Koza Madencilik 5,75 0,70 -10,71 Körfez GMYO 1,24 0,81 -25,30 Kristal Kola 1,42 1,43 -21,11 Kron Telekomünikasyon 11,08 2,21 -40,11 Kuştur Kuşadası Turizm 12,50 31,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,81 -19,91 -56,39 Kütahya Porselen 5,84 -0,17 -18,55 Lider Faktoring 3,53 -0,28 -13,35 Link Bilgisayar 9,60 -0,41 -32,68 Logo Yazılım 33,60 0,00 -42,81 Lokman Hekim Sağlık 4,74 -2,27 -23,05 Lüks Kadife 4,49 0,00 -4,67 Makina Takım 1,25 3,31 -37,50 Mardin Çimento 3,46 0,00 -10,13 Marka Yatırım Holding 0,76 -1,30 -55,03 Marmaris Altınyunus 16,56 -0,84 -12,84 Marshall 43,24 5,46 -16,53 Martı GMYO 0,60 -1,64 -71,70 Martı Otel 0,69 -1,43 -25,00 Mavi Giyim 25,56 -0,54 -55,44 Mazhar Zorlu Holding 4,15 0,73 4,01 MCT Danışmanlık 14,90 -1,46 148,33 Mega Polietilen 3,63 0,55 218,42 Menderes Tekstil 0,72 2,86 -13,25 Merit Turizm 6,60 6,45 12,05 Merko Gıda 0,74 2,78 -44,36 Metal Gayrimenkul 0,98 -6,67 -24,62 Metemtur Otelcilik 1,29 0,00 -12,84 Metro Holding 0,77 -1,28 -22,22 Metro Petrol ve Tesisleri 1,55 -1,90 -43,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,05 0,00 -51,16 Migros Ticaret 13,01 -1,51 -54,40 Milpa 1,37 0,74 -36,57 Mistral GMYO 1,90 -1,55 -48,58 MLP Sağlık 9,99 -0,50 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,24 4,20 -10,79 Mondi Tire Kutsan 2,11 11,05 16,57 Net Holding 2,07 2,99 -6,33 Netaş Telekom. 8,88 -1,33 -43,94 Niğbaş Niğde Beton 0,71 0,00 -24,47 Nuh Çimento 9,06 0,00 -0,52 Nurol GMYO 3,01 1,35 -36,63 Odaş Elektrik 3,81 -0,78 -36,50 Olmuksan-IP 3,71 0,27 -18,89 Orge Enerji Elektrik 2,75 1,85 -32,00 Orma Orman Mahsulleri 0,87 0,00 -23,01 Osmanlı Menkul 2,22 -5,53 -29,30 Ostim Endüstriyel Yat 1,22 -0,81 -25,15 Otokar 72,00 -0,89 -40,35 Oyak Yat. Ort. 1,12 5,66 13,12 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 2,91 -37,65 Özak GMYO 2,13 -0,93 -8,97 Özbal Çelik Boru 1,77 -0,56 -34,23 Özderici GMYO 6,12 -5,12 492,16 Özerden Plastik 3,07 1,99 12,86 Panora GMYO 4,29 -0,23 -2,86 Park Elek.Madencilik 2,78 -1,42 -33,33 Parsan 13,46 0,60 15,04 Pegasus 26,70 5,12 -21,01 Peker GMYO 9,09 3,89 Penguen Gıda 1,37 1,48 -38,57 Pera GMYO 0,52 -5,45 -40,91 Pergamon Dış Ticaret 8,10 0,25 111,49 Petkim 5,53 0,73 -17,60 Petrokent Turizm 49,92 -0,16 5,14 Pınar Et Ve Un 6,10 -0,65 -33,73 Pınar Su 1,43 -0,69 -20,56 Pınar Süt 8,33 -0,60 -31,24 Plastikkart 2,16 0,93 -25,26 Polisan Holding 7,72 4,04 -10,65 Politeknik Metal 37,70 0,00 13,21 Prizma Press Matbaacılık 1,68 -1,75 3,70 QNB Finans Fin. Kir. 3,94 1,03 1,03 QNB Finansbank 5,47 -0,73 0,13 Ral Yatırım Holding 1,92 5,49 17,79 Ray Sigorta 1,39 -2,80 -23,20 Reysaş GMYO 0,75 0,00 -40,94 Reysaş Lojistik 0,76 0,00 -40,63 Rhea Girişim 0,64 0,00 -42,86 Rodrigo Tekstil 1,89 -1,56 -36,79 Royal Halı 0,78 -2,50 -14,29 RTA Laboratuvarları 2,04 -0,49 -26,09 Sabancı Holding 7,12 -0,84 -34,08 Safkar Ege Soğutmacılık 2,05 4,59 Salix Yatırım Holding 4,20 -0,24 -46,15 Sanel Mühendislik 1,27 0,00 -25,73 Sanifoam Sünger 1,25 -3,10 -25,60 Sanko Pazarlama 2,51 -0,40 -11,00 Saray Matbaacılık 0,95 0,00 -11,21 Sarkuysan 3,15 -0,94 0,49 Sasa Polyester 10,19 4,51 30,07 Say Reklamcılık 1,05 2,94 -37,13 Sekuro Plastik 3,69 -0,81 -57,09 Selçuk Ecza Deposu 3,14 1,29 -10,34 Selçuk Gıda 0,43 -2,27 53,57 Senkron Güvenlik 1,49 0,00 -19,89 Serve Kırtasiye 1,45 -0,68 133,87 Servet GMYO 2,75 -0,36 -9,54 Seyitler Kimya 6,85 -1,58 -23,72 Silverline Endüstri 1,29 2,38 -25,77 Sinpaş GMYO 0,45 -2,17 -41,56 Soda Sanayii 7,73 -2,28 78,67 Sodaş Sodyum Sanayii 5,19 1,76 52,26 Söktaş 1,47 2,08 -11,45 Sönmez Filament 3,33 0,00 -19,76 Sönmez Pamuklu 3,63 1,11 -8,33 Sumaş Suni Tahta 6,72 -1,18 Şeker Fin. Kir. 2,05 -6,82 -15,36 Şekerbank 1,05 0,96 -42,62 Şişe Cam 6,30 5,00 38,48 Şok Marketler 7,19 3,01 T. Halk Bankası 6,00 -1,64 -42,95 T. Kalkınma Bank. 5,32 -2,39 -3,97 T.S.K.B. 0,76 0,00 -36,84 T.Tuborg 9,50 1,17 -4,14 Taç Tarım Ürünleri 2,70 -1,10 11,11 Tat Gıda 4,43 7,79 -13,73 TAV Havalimanları 30,58 -3,65 42,50 Taze Kuru Gıda 7,70 7,09 -5,52 Tek-Art Turizm 0,81 0,00 7,63 Tekfen Holding 20,52 -0,77 25,28 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,58 -0,43 -11,07 Temapol Polimer Plastik 2,69 3,46 -43,61 TGS Dış Ticaret 6,15 0,99 70,27 Tofaş Oto. Fab. 23,18 2,48 -25,58 Torunlar GMYO 1,81 -0,55 -44,65 Trabzon Liman 9,53 -0,73 Trabzonspor Sportif 1,27 -0,78 -42,27 Trakya Cam 4,62 4,29 14,76 Trend GMYO 1,62 -0,61 TSKB GMYO 0,68 -2,86 -6,85 Tuğçelik 2,18 -0,46 -31,45 Tukaş 1,52 4,83 -31,84 Turcas Petrol 1,61 0,63 -35,96 Turkcell 10,27 -1,34 -31,97 Tümosan Motor ve Traktör 4,93 -1,40 -35,05 Tüpraş 122,40 2,86 13,49 Türk Hava Yolları 17,20 1,36 9,62 Türk Prysmian Kablo 1,90 1,06 -24,10 Türk Telekom 3,48 -3,33 -45,96 Türk Traktör 45,76 0,84 -35,08 Türker Proje Gayrimenkul 30,10 -0,53 -19,86 Ufuk Yatırım 1,28 -1,54 -58,31 Ulaşlar Turizm Yat. 1,11 0,00 -35,09 Ulusoy Elektrik 10,81 1,31 19,29 Ulusoy Un Sanayi 2,04 0,99 -26,62 Umpaş Holding 0,43 0,00 -31,75 Uşak Seramik 1,67 0,00 -31,84 Utopya Turizm 2,89 -2,69 -35,63 Uzertaş Boya 0,92 -13,21 -19,30 Ülker Bisküvi 15,45 0,32 -21,45 Ünye Çimento 3,86 0,52 4,79 Vakıf Fin. Kir. 1,39 -2,11 -14,17 Vakıf GMYO 1,86 -3,63 -25,99 Vakıf Yat. Ort. 1,27 -0,78 -10,56 Vakıflar Bankası 3,37 -1,75 -49,51 Vakko Tekstil 2,98 0,68 1,19 Vanet Gıda 2,40 0,00 -25,00 Verusa Holding 29,04 1,11 26,77 Verusaturk Girisim 4,73 0,85 100,42 Vestel 8,50 -1,96 12,29 Vestel Beyaz Eşya 10,43 -0,19 23,00 Viking Kağıt 1,27 0,79 5,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,47 -2,00 -36,64 Yapı ve Kredi Bank. 1,67 -1,18 -40,29 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,96 -1,01 -19,88 Yataş 3,57 -2,19 -55,85 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,08 20,00 2,88 Yeni Gimat GMYO 8,17 0,86 -1,98 Yeşil GMYO 0,37 -11,90 -41,27 Yeşil Yapı 0,31 3,33 -69,61 Yeşil Yatırım Holding 14,50 -4,98 -9,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.910,00 -3,00 61,28 Yonga Mobilya 13,06 -6,58 337,34 Yünsa 6,92 -2,12 53,78 Zorlu Enerji 1,35 0,00 -14,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

