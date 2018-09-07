Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.227,90 -0,17 -1,80 İş Bankası (C) 3,99 0,25 -40,27 İş Bankası (Kur.) 7.299,90 -5,63 İş Fin.Kir. 2,18 0,00 56,43 İş Girişim 1,56 0,00 -10,34 İş GMYO 0,92 1,10 -24,81 İş Y. Men. Değ. 2,13 0,00 -0,11 İş Yat. Ort. 0,74 -1,33 -6,21 İşbir Holding 194,00 2,05 5,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 4,35 -40,00 İttifak Holding 2,89 -0,34 24,03 İz Hayvancılık Tarım 2,43 -0,41 27,89 İzmir Demir Çelik 2,10 0,00 -35,19 İzmir Fırça 1,78 1,71 -80,76 İzocam 22,68 0,27 -14,22 Jantsa Jant Sanayi 27,12 1,27 -11,80 Kafein Yazılım 7,22 -0,14 Kapital Yat. Holding 1,96 -1,01 58,06 Kaplamin 3,22 0,31 -17,86 Kardemir (A) 3,08 -0,65 4,41 Kardemir (B) 3,09 0,00 5,46 Kardemir (D) 4,33 -0,46 34,89 Karel Elektronik 5,36 -0,37 -7,75 Karsan Otomotiv 1,44 2,13 -7,69 Karsu Tekstil 1,05 -2,78 -46,97 Karsusan Su Ürünleri San. 4,72 -0,42 -4,65 Kartonsan 374,00 0,54 34,41 Katmerciler Ekipman 7,57 0,53 -36,71 Kent Gıda 123,60 -8,92 -9,45 Kerevitaş Gıda 2,00 -0,50 -53,17 Kervansaray Yat. Holding 0,27 -3,57 -22,86 Kiler GMYO 1,72 2,38 -53,01 Klimasan Klima 5,99 -3,39 2,39 Koç Holding 15,40 3,15 -14,87 Konfrut Gıda 21,36 -0,19 49,37 Konya Çimento 227,00 0,04 -10,98 Kordsa Teknik Tekstil 9,26 0,43 26,12 Koza Altın 45,30 -2,79 18,59 Koza Madencilik 5,77 0,00 -10,40 Körfez GMYO 1,20 -0,83 -27,71 Kristal Kola 1,39 -0,71 -22,78 Kron Telekomünikasyon 11,10 1,00 -40,00 Kuştur Kuşadası Turizm 12,52 3,47 31,66 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,78 -2,20 -57,11 Kütahya Porselen 5,79 -1,03 -19,25 Lider Faktoring 3,55 0,00 -12,86 Link Bilgisayar 9,34 -1,89 -34,50 Logo Yazılım 33,64 0,12 -42,74 Lokman Hekim Sağlık 4,60 -1,50 -25,32 Lüks Kadife 4,49 -2,39 -4,67 Makina Takım 1,25 -1,57 -37,50 Mardin Çimento 3,59 1,41 -6,75 Marka Yatırım Holding 0,76 2,70 -55,03 Marmaris Altınyunus 16,65 0,48 -12,37 Marshall 45,30 1,62 -12,55 Martı GMYO 0,68 4,62 -67,92 Martı Otel 0,72 0,00 -21,74 Mavi Giyim 26,90 -1,10 -53,11 Mazhar Zorlu Holding 4,23 -0,47 6,02 MCT Danışmanlık 15,01 1,15 150,17 Mega Polietilen 3,63 -1,89 218,42 Menderes Tekstil 0,70 0,00 -15,66 Merit Turizm 6,60 0,00 12,05 Merko Gıda 0,74 -1,33 -44,36 Metal Gayrimenkul 1,02 4,08 -21,54 Metemtur Otelcilik 1,25 -0,79 -15,54 Metro Holding 0,77 0,00 -22,22 Metro Petrol ve Tesisleri 1,57 0,00 -42,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,06 1,92 -50,70 Migros Ticaret 13,92 5,45 -51,21 Milpa 1,42 -2,07 -34,26 Mistral GMYO 1,91 2,14 -48,31 MLP Sağlık 9,66 -2,91 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,17 -2,50 -15,83 Mondi Tire Kutsan 2,18 3,32 20,44 Net Holding 2,11 1,44 -4,52 Netaş Telekom. 8,82 -0,90 -44,32 Niğbaş Niğde Beton 0,73 2,82 -22,34 Nuh Çimento 9,03 0,11 -0,85 Nurol GMYO 2,99 -1,64 -37,05 Odaş Elektrik 3,84 1,32 -36,00 Olmuksan-IP 3,81 -1,04 -16,70 Orge Enerji Elektrik 2,73 -0,73 -32,49 Orma Orman Mahsulleri 0,88 1,15 -22,12 Osmanlı Menkul 2,10 -0,94 -33,12 Ostim Endüstriyel Yat 1,23 0,82 -24,54 Otokar 72,50 -0,68 -39,94 Oyak Yat. Ort. 1,09 -2,68 10,09 Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 -0,97 -40,00 Özak GMYO 2,17 0,93 -7,26 Özbal Çelik Boru 1,75 -1,69 -34,98 Özderici GMYO 7,28 3,85 604,40 Özerden Plastik 3,06 1,32 12,49 Panora GMYO 4,35 0,93 -1,51 Park Elek.Madencilik 2,76 -1,78 -33,81 Parsan 13,66 1,19 16,75 Pegasus 26,78 -0,30 -20,77 Peker GMYO 9,58 0,52 Penguen Gıda 1,34 -0,74 -39,91 Pera GMYO 0,53 1,92 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 8,13 -0,25 112,28 Petkim 5,58 -0,53 -16,86 Petrokent Turizm 49,92 0,00 5,14 Pınar Et Ve Un 6,38 3,24 -30,69 Pınar Su 1,44 0,00 -20,00 Pınar Süt 8,40 0,84 -30,67 Plastikkart 2,24 0,00 -22,49 Polisan Holding 7,15 -12,80 -17,24 Politeknik Metal 38,04 0,90 14,23 Prizma Press Matbaacılık 1,63 -1,21 0,62 QNB Finans Fin. Kir. 3,91 0,00 0,26 QNB Finansbank 5,38 -0,92 -1,51 Ral Yatırım Holding 1,87 -1,58 14,72 Ray Sigorta 1,44 -5,26 -20,44 Reysaş GMYO 0,75 0,00 -40,94 Reysaş Lojistik 0,79 -4,82 -38,28 Rhea Girişim 0,64 0,00 -42,86 Rodrigo Tekstil 1,85 -2,12 -38,13 Royal Halı 0,78 0,00 -14,29 RTA Laboratuvarları 2,04 -0,49 -26,09 Sabancı Holding 7,16 1,13 -33,71 Safkar Ege Soğutmacılık 2,02 0,00 Salix Yatırım Holding 4,27 1,67 -45,26 Sanel Mühendislik 1,36 0,00 -20,47 Sanifoam Sünger 1,28 0,00 -23,81 Sanko Pazarlama 2,51 -1,95 -11,00 Saray Matbaacılık 0,97 1,04 -9,35 Sarkuysan 3,34 5,03 6,56 Sasa Polyester 9,90 0,00 26,37 Say Reklamcılık 1,04 -0,95 -37,72 Sekuro Plastik 3,72 0,00 -56,74 Selçuk Ecza Deposu 3,37 2,74 -3,77 Selçuk Gıda 0,45 2,27 60,71 Senkron Güvenlik 1,48 -0,67 -20,43 Serve Kırtasiye 1,43 2,14 130,65 Servet GMYO 2,76 -0,72 -9,21 Seyitler Kimya 7,01 1,59 -21,94 Silverline Endüstri 1,26 -0,79 -27,50 Sinpaş GMYO 0,45 2,27 -41,56 Soda Sanayii 7,33 -1,21 69,43 Sodaş Sodyum Sanayii 5,41 3,64 58,71 Söktaş 1,47 0,68 -11,45 Sönmez Filament 3,26 -2,40 -21,45 Sönmez Pamuklu 3,59 -0,55 -9,34 Sumaş Suni Tahta 6,90 0,00 Şeker Fin. Kir. 2,03 0,00 -16,18 Şekerbank 1,06 1,92 -42,08 Şişe Cam 5,97 -2,77 31,23 Şok Marketler 7,41 0,14 T. Halk Bankası 6,10 0,66 -41,99 T. Kalkınma Bank. 5,32 0,57 -3,97 T.S.K.B. 0,76 -1,30 -36,84 T.Tuborg 9,66 0,52 -2,53 Taç Tarım Ürünleri 2,70 0,00 11,11 Tat Gıda 4,34 -0,23 -15,49 TAV Havalimanları 30,90 1,31 43,99 Taze Kuru Gıda 7,48 -0,27 -8,22 Tek-Art Turizm 0,82 1,23 8,95 Tekfen Holding 19,57 -1,11 19,48 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,59 0,66 -10,87 Temapol Polimer Plastik 2,93 3,17 -38,57 TGS Dış Ticaret 6,11 0,49 69,16 Tofaş Oto. Fab. 22,06 -2,13 -29,18 Torunlar GMYO 1,81 0,00 -44,65 Trabzon Liman 9,58 0,31 Trabzonspor Sportif 1,28 -0,78 -41,82 Trakya Cam 4,63 -2,94 15,01 Trend GMYO 1,61 0,00 TSKB GMYO 0,65 -2,99 -10,96 Tuğçelik 2,18 -0,46 -31,45 Tukaş 1,51 -1,31 -32,29 Turcas Petrol 1,62 0,62 -35,56 Turkcell 10,78 4,66 -28,59 Tümosan Motor ve Traktör 4,87 -0,61 -35,84 Tüpraş 124,00 -1,74 14,97 Türk Hava Yolları 17,15 0,53 9,31 Türk Prysmian Kablo 1,87 0,00 -25,30 Türk Telekom 3,41 0,00 -47,05 Türk Traktör 45,72 0,35 -35,14 Türker Proje Gayrimenkul 30,70 0,66 -18,26 Ufuk Yatırım 1,28 0,00 -58,31 Ulaşlar Turizm Yat. 1,12 -1,75 -34,50 Ulusoy Elektrik 11,55 0,87 27,46 Ulusoy Un Sanayi 2,13 1,91 -23,38 Umpaş Holding 0,41 -2,38 -34,92 Uşak Seramik 1,75 4,17 -28,57 Utopya Turizm 2,80 0,00 -37,64 Uzertaş Boya 0,95 -2,06 -16,67 Ülker Bisküvi 15,97 2,77 -18,81 Ünye Çimento 3,89 0,52 5,61 Vakıf Fin. Kir. 1,38 0,00 -14,78 Vakıf GMYO 1,86 -2,62 -25,99 Vakıf Yat. Ort. 1,27 0,00 -10,56 Vakıflar Bankası 3,36 -0,30 -49,66 Vakko Tekstil 2,98 -0,67 1,19 Vanet Gıda 2,41 0,84 -24,69 Verusa Holding 29,62 0,89 29,31 Verusaturk Girisim 4,93 1,65 108,90 Vestel 8,46 0,00 11,76 Vestel Beyaz Eşya 10,41 -0,67 22,76 Viking Kağıt 1,26 0,80 5,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 -0,68 -37,07 Yapı ve Kredi Bank. 1,69 1,81 -39,57 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,99 0,00 -18,66 Yataş 3,75 1,08 -53,62 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,06 -2,75 0,97 Yeni Gimat GMYO 8,11 -2,64 -2,70 Yeşil GMYO 0,37 5,71 -41,27 Yeşil Yapı 0,30 3,45 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 14,44 1,98 -9,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.980,00 5,67 65,16 Yonga Mobilya 13,32 6,39 346,04 Yünsa 6,89 -0,72 53,11 Zorlu Enerji 1,34 0,00 -15,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

