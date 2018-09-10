Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.227,90 0,00 -1,80 İş Bankası (C) 3,89 -2,51 -41,76 İş Bankası (Kur.) 7.299,90 -5,63 İş Fin.Kir. 2,26 3,67 62,17 İş Girişim 1,55 -0,64 -10,92 İş GMYO 0,89 -3,26 -27,27 İş Y. Men. Değ. 2,10 -1,41 -1,52 İş Yat. Ort. 0,74 0,00 -6,21 İşbir Holding 190,50 -1,80 3,79 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 -4,17 -42,50 İttifak Holding 2,91 0,69 24,89 İz Hayvancılık Tarım 2,43 0,00 27,89 İzmir Demir Çelik 2,06 -1,90 -36,42 İzmir Fırça 1,79 0,56 -80,65 İzocam 22,54 -0,62 -14,75 Jantsa Jant Sanayi 26,68 -1,62 -13,23 Kafein Yazılım 7,04 -2,49 Kapital Yat. Holding 1,89 -3,57 52,42 Kaplamin 3,17 -1,55 -19,13 Kardemir (A) 2,97 -3,57 0,68 Kardemir (B) 2,97 -3,88 1,37 Kardemir (D) 4,19 -3,23 30,53 Karel Elektronik 5,15 -3,92 -11,36 Karsan Otomotiv 1,41 -2,08 -9,62 Karsu Tekstil 1,04 -0,95 -47,47 Karsusan Su Ürünleri San. 4,70 -0,42 -5,05 Kartonsan 357,90 -4,30 28,63 Katmerciler Ekipman 7,67 1,32 -35,87 Kent Gıda 120,10 -2,83 -12,01 Kerevitaş Gıda 1,93 -3,50 -54,81 Kervansaray Yat. Holding 0,27 0,00 -22,86 Kiler GMYO 1,67 -2,91 -54,37 Klimasan Klima 5,98 -0,17 2,22 Koç Holding 15,22 -1,17 -15,86 Konfrut Gıda 20,96 -1,87 46,57 Konya Çimento 205,80 -9,34 -19,29 Kordsa Teknik Tekstil 9,07 -2,05 23,54 Koza Altın 43,14 -4,77 12,93 Koza Madencilik 5,57 -3,47 -13,51 Körfez GMYO 1,21 0,83 -27,11 Kristal Kola 1,37 -1,44 -23,89 Kron Telekomünikasyon 11,40 2,70 -38,38 Kuştur Kuşadası Turizm 12,69 1,36 33,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,74 -2,25 -58,07 Kütahya Porselen 5,69 -1,73 -20,64 Lider Faktoring 3,53 -0,56 -13,35 Link Bilgisayar 9,23 -1,18 -35,27 Logo Yazılım 32,96 -2,02 -43,90 Lokman Hekim Sağlık 4,45 -3,26 -27,76 Lüks Kadife 4,39 -2,23 -6,79 Makina Takım 1,22 -2,40 -39,00 Mardin Çimento 3,65 1,67 -5,19 Marka Yatırım Holding 0,76 0,00 -55,03 Marmaris Altınyunus 16,63 -0,12 -12,47 Marshall 45,78 1,06 -11,62 Martı GMYO 0,68 0,00 -67,92 Martı Otel 0,70 -2,78 -23,91 Mavi Giyim 26,76 -0,52 -53,35 Mazhar Zorlu Holding 4,10 -3,07 2,76 MCT Danışmanlık 16,56 10,33 176,00 Mega Polietilen 3,53 -2,75 209,65 Menderes Tekstil 0,69 -1,43 -16,87 Merit Turizm 6,50 -1,52 10,36 Merko Gıda 0,73 -1,35 -45,11 Metal Gayrimenkul 1,02 0,00 -21,54 Metemtur Otelcilik 1,23 -1,60 -16,89 Metro Holding 0,76 -1,30 -23,23 Metro Petrol ve Tesisleri 1,54 -1,91 -44,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,07 0,94 -50,23 Migros Ticaret 13,80 -0,86 -51,63 Milpa 1,38 -2,82 -36,11 Mistral GMYO 1,88 -1,57 -49,12 MLP Sağlık 9,42 -2,48 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,13 -3,42 -18,71 Mondi Tire Kutsan 2,13 -2,29 17,68 Net Holding 2,02 -4,27 -8,60 Netaş Telekom. 8,43 -4,42 -46,78 Niğbaş Niğde Beton 0,71 -2,74 -24,47 Nuh Çimento 8,82 -2,33 -3,15 Nurol GMYO 2,91 -2,68 -38,74 Odaş Elektrik 3,73 -2,86 -37,83 Olmuksan-IP 3,77 -1,05 -17,58 Orge Enerji Elektrik 2,64 -3,30 -34,72 Orma Orman Mahsulleri 0,87 -1,14 -23,01 Osmanlı Menkul 2,10 0,00 -33,12 Ostim Endüstriyel Yat 1,26 2,44 -22,70 Otokar 70,35 -2,97 -41,72 Oyak Yat. Ort. 1,06 -2,75 7,06 Oylum Sınai Yatırımlar 0,98 -3,92 -42,35 Özak GMYO 2,12 -2,30 -9,40 Özbal Çelik Boru 1,72 -1,71 -36,09 Özderici GMYO 7,50 3,02 625,69 Özerden Plastik 2,99 -2,29 9,92 Panora GMYO 4,34 -0,23 -1,73 Park Elek.Madencilik 2,65 -3,99 -36,45 Parsan 13,76 0,73 17,61 Pegasus 25,94 -3,14 -23,25 Peker GMYO 10,04 4,80 Penguen Gıda 1,34 0,00 -39,91 Pera GMYO 0,52 -1,89 -40,91 Pergamon Dış Ticaret 8,04 -1,11 109,93 Petkim 5,56 -0,36 -17,16 Petrokent Turizm 49,00 -1,84 3,20 Pınar Et Ve Un 6,21 -2,66 -32,54 Pınar Su 1,42 -1,39 -21,11 Pınar Süt 8,30 -1,19 -31,49 Plastikkart 2,26 0,89 -21,80 Polisan Holding 7,56 5,73 -12,50 Politeknik Metal 37,56 -1,26 12,79 Prizma Press Matbaacılık 1,62 -0,61 0,00 QNB Finans Fin. Kir. 3,90 -0,26 0,00 QNB Finansbank 5,31 -1,30 -2,80 Ral Yatırım Holding 1,98 5,88 21,47 Ray Sigorta 1,47 2,08 -18,78 Reysaş GMYO 0,74 -1,33 -41,73 Reysaş Lojistik 0,78 -1,27 -39,06 Rhea Girişim 0,68 6,25 -39,29 Rodrigo Tekstil 1,85 0,00 -38,13 Royal Halı 0,78 0,00 -14,29 RTA Laboratuvarları 2,01 -1,47 -27,17 Sabancı Holding 6,93 -3,21 -35,84 Safkar Ege Soğutmacılık 1,91 -5,45 Salix Yatırım Holding 4,24 -0,70 -45,64 Sanel Mühendislik 1,34 -1,47 -21,64 Sanifoam Sünger 1,28 0,00 -23,81 Sanko Pazarlama 2,52 0,40 -10,64 Saray Matbaacılık 0,96 -1,03 -10,28 Sarkuysan 3,32 -0,60 5,92 Sasa Polyester 9,91 0,10 26,50 Say Reklamcılık 1,05 0,96 -37,13 Sekuro Plastik 3,70 -0,54 -56,98 Selçuk Ecza Deposu 3,31 -1,78 -5,49 Selçuk Gıda 0,46 2,22 64,29 Senkron Güvenlik 1,49 0,68 -19,89 Serve Kırtasiye 1,47 2,80 137,10 Servet GMYO 2,75 -0,36 -9,54 Seyitler Kimya 7,40 5,56 -17,59 Silverline Endüstri 1,22 -3,17 -29,80 Sinpaş GMYO 0,44 -2,22 -42,86 Soda Sanayii 7,14 -2,59 65,03 Sodaş Sodyum Sanayii 5,49 1,48 61,06 Söktaş 1,51 2,72 -9,04 Sönmez Filament 3,27 0,31 -21,20 Sönmez Pamuklu 3,57 -0,56 -9,85 Sumaş Suni Tahta 6,82 -1,16 Şeker Fin. Kir. 2,06 1,48 -14,94 Şekerbank 1,02 -3,77 -44,26 Şişe Cam 5,85 -2,01 28,59 Şok Marketler 7,28 -1,75 T. Halk Bankası 5,92 -2,95 -43,71 T. Kalkınma Bank. 5,26 -1,13 -5,05 T.S.K.B. 0,72 -5,26 -40,16 T.Tuborg 9,51 -1,55 -4,04 Taç Tarım Ürünleri 2,67 -1,11 9,88 Tat Gıda 4,12 -5,07 -19,77 TAV Havalimanları 30,20 -2,27 40,73 Taze Kuru Gıda 7,30 -2,41 -10,43 Tek-Art Turizm 0,83 1,22 10,28 Tekfen Holding 19,34 -1,18 18,07 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,50 -1,96 -12,62 Temapol Polimer Plastik 2,83 -3,41 -40,67 TGS Dış Ticaret 5,95 -2,62 64,73 Tofaş Oto. Fab. 21,38 -3,08 -31,36 Torunlar GMYO 1,75 -3,31 -46,49 Trabzon Liman 9,50 -0,84 Trabzonspor Sportif 1,32 3,13 -40,00 Trakya Cam 4,50 -2,81 11,78 Trend GMYO 1,57 -2,48 TSKB GMYO 0,63 -3,08 -13,70 Tuğçelik 2,13 -2,29 -33,02 Tukaş 1,49 -1,32 -33,18 Turcas Petrol 1,61 -0,62 -35,96 Turkcell 10,78 0,00 -28,59 Tümosan Motor ve Traktör 4,72 -3,08 -37,81 Tüpraş 124,50 0,40 15,44 Türk Hava Yolları 17,00 -0,87 8,35 Türk Prysmian Kablo 1,83 -2,14 -26,89 Türk Telekom 3,35 -1,76 -47,98 Türk Traktör 45,16 -1,22 -35,93 Türker Proje Gayrimenkul 30,30 -1,30 -19,33 Ufuk Yatırım 1,25 -2,34 -59,28 Ulaşlar Turizm Yat. 1,11 -0,89 -35,09 Ulusoy Elektrik 11,33 -1,90 25,03 Ulusoy Un Sanayi 2,04 -4,23 -26,62 Umpaş Holding 0,33 -19,51 -47,62 Uşak Seramik 1,72 -1,71 -29,80 Utopya Turizm 2,74 -2,14 -38,98 Uzertaş Boya 0,92 -3,16 -19,30 Ülker Bisküvi 15,40 -3,57 -21,71 Ünye Çimento 3,85 -1,03 4,52 Vakıf Fin. Kir. 1,35 -2,17 -16,64 Vakıf GMYO 1,75 -5,91 -30,37 Vakıf Yat. Ort. 1,26 -0,79 -11,27 Vakıflar Bankası 3,24 -3,57 -51,46 Vakko Tekstil 2,91 -2,35 -1,19 Vanet Gıda 2,37 -1,66 -25,94 Verusa Holding 29,86 0,81 30,35 Verusaturk Girisim 5,00 1,42 111,86 Vestel 8,17 -3,43 7,93 Vestel Beyaz Eşya 10,25 -1,54 20,87 Viking Kağıt 1,25 -0,79 4,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,41 -3,42 -39,22 Yapı ve Kredi Bank. 1,61 -4,73 -42,43 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 0,50 -18,25 Yataş 3,65 -2,67 -54,86 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,01 -4,72 -3,79 Yeni Gimat GMYO 8,29 2,22 -0,54 Yeşil GMYO 0,36 -2,70 -42,86 Yeşil Yapı 0,30 0,00 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 15,20 5,26 -5,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.100,00 4,03 71,81 Yonga Mobilya 12,88 -3,30 331,31 Yünsa 6,90 0,15 53,33 Zorlu Enerji 1,32 -1,49 -16,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

