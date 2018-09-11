Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.227,90 -1,80 İş Bankası (C) 3,97 2,06 -40,57 İş Bankası (Kur.) 7.299,90 -5,63 İş Fin.Kir. 2,27 0,44 62,89 İş Girişim 1,53 -1,29 -12,07 İş GMYO 0,91 2,25 -25,63 İş Y. Men. Değ. 2,12 0,95 -0,58 İş Yat. Ort. 0,73 -1,35 -7,48 İşbir Holding 194,90 2,31 6,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,00 -42,50 İttifak Holding 3,49 19,93 49,79 İz Hayvancılık Tarım 2,42 -0,41 27,37 İzmir Demir Çelik 2,06 0,00 -36,42 İzmir Fırça 1,85 3,35 -80,00 İzocam 22,62 0,35 -14,45 Jantsa Jant Sanayi 26,44 -0,90 -14,01 Kafein Yazılım 6,85 -2,70 Kapital Yat. Holding 1,88 -0,53 51,61 Kaplamin 3,04 -4,10 -22,45 Kardemir (A) 2,96 -0,34 0,34 Kardemir (B) 2,98 0,34 1,71 Kardemir (D) 4,28 2,15 33,33 Karel Elektronik 5,07 -1,55 -12,74 Karsan Otomotiv 1,43 1,42 -8,33 Karsu Tekstil 1,06 1,92 -46,46 Karsusan Su Ürünleri San. 5,00 6,38 1,01 Kartonsan 355,50 -0,67 27,76 Katmerciler Ekipman 7,44 -3,00 -37,79 Kent Gıda 119,50 -0,50 -12,45 Kerevitaş Gıda 1,86 -3,63 -56,45 Kervansaray Yat. Holding 0,27 0,00 -22,86 Kiler GMYO 1,64 -1,80 -55,19 Klimasan Klima 6,08 1,67 3,93 Koç Holding 15,56 2,23 -13,98 Konfrut Gıda 20,58 -1,81 43,92 Konya Çimento 203,10 -1,31 -20,35 Kordsa Teknik Tekstil 9,15 0,88 24,63 Koza Altın 43,70 1,30 14,40 Koza Madencilik 5,55 -0,36 -13,82 Körfez GMYO 1,21 0,00 -27,11 Kristal Kola 1,48 8,03 -17,78 Kron Telekomünikasyon 11,86 4,04 -35,89 Kuştur Kuşadası Turizm 12,72 0,24 33,76 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,71 -1,72 -58,80 Kütahya Porselen 5,60 -1,58 -21,90 Lider Faktoring 3,53 0,00 -13,35 Link Bilgisayar 9,00 -2,49 -36,89 Logo Yazılım 32,50 -1,40 -44,68 Lokman Hekim Sağlık 4,35 -2,25 -29,38 Lüks Kadife 4,42 0,68 -6,16 Makina Takım 1,19 -2,46 -40,50 Mardin Çimento 3,74 2,47 -2,86 Marka Yatırım Holding 0,75 -1,32 -55,62 Marmaris Altınyunus 16,31 -1,92 -14,16 Marshall 46,98 2,62 -9,31 Martı GMYO 0,69 1,47 -67,45 Martı Otel 0,70 0,00 -23,91 Mavi Giyim 26,68 -0,30 -53,49 Mazhar Zorlu Holding 3,94 -3,90 -1,25 MCT Danışmanlık 15,70 -5,19 161,67 Mega Polietilen 3,25 -7,93 185,09 Menderes Tekstil 0,68 -1,45 -18,07 Merit Turizm 6,60 1,54 12,05 Merko Gıda 0,73 0,00 -45,11 Metal Gayrimenkul 0,97 -4,90 -25,38 Metemtur Otelcilik 1,24 0,81 -16,22 Metro Holding 0,76 0,00 -23,23 Metro Petrol ve Tesisleri 1,53 -0,65 -44,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,06 -0,93 -50,70 Migros Ticaret 13,65 -1,09 -52,15 Milpa 1,36 -1,45 -37,04 Mistral GMYO 2,25 19,68 -39,11 MLP Sağlık 8,90 -5,52 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,05 -7,08 -24,46 Mondi Tire Kutsan 2,13 0,00 17,68 Net Holding 1,98 -1,98 -10,41 Netaş Telekom. 8,34 -1,07 -47,35 Niğbaş Niğde Beton 0,70 -1,41 -25,53 Nuh Çimento 8,89 0,79 -2,39 Nurol GMYO 2,89 -0,69 -39,16 Odaş Elektrik 3,64 -2,41 -39,33 Olmuksan-IP 3,71 -1,59 -18,89 Orge Enerji Elektrik 2,58 -2,27 -36,20 Orma Orman Mahsulleri 0,91 4,60 -19,47 Osmanlı Menkul 2,09 -0,48 -33,44 Ostim Endüstriyel Yat 1,34 6,35 -17,79 Otokar 70,85 0,71 -41,31 Oyak Yat. Ort. 1,09 2,83 10,09 Oylum Sınai Yatırımlar 0,96 -2,04 -43,53 Özak GMYO 2,11 -0,47 -9,83 Özbal Çelik Boru 1,70 -1,16 -36,83 Özderici GMYO 7,36 -1,87 612,14 Özerden Plastik 2,98 -0,33 9,55 Panora GMYO 4,27 -1,61 -3,32 Park Elek.Madencilik 2,62 -1,13 -37,17 Parsan 13,81 0,36 18,03 Pegasus 26,72 3,01 -20,95 Peker GMYO 10,21 1,69 Penguen Gıda 1,31 -2,24 -41,26 Pera GMYO 0,53 1,92 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 8,21 2,11 114,37 Petkim 5,56 0,00 -17,16 Petrokent Turizm 49,00 3,20 Pınar Et Ve Un 6,09 -1,93 -33,84 Pınar Su 1,42 0,00 -21,11 Pınar Süt 8,14 -1,93 -32,81 Plastikkart 2,24 -0,88 -22,49 Polisan Holding 7,09 -6,22 -17,94 Politeknik Metal 37,60 0,11 12,91 Prizma Press Matbaacılık 1,71 5,56 5,56 QNB Finans Fin. Kir. 3,90 0,00 0,00 QNB Finansbank 5,30 -0,19 -2,98 Ral Yatırım Holding 1,94 -2,02 19,02 Ray Sigorta 1,50 2,04 -17,13 Reysaş GMYO 0,74 0,00 -41,73 Reysaş Lojistik 0,77 -1,28 -39,84 Rhea Girişim 0,66 -2,94 -41,07 Rodrigo Tekstil 1,85 0,00 -38,13 Royal Halı 0,78 0,00 -14,29 RTA Laboratuvarları 2,05 1,99 -25,72 Sabancı Holding 6,85 -1,15 -36,58 Safkar Ege Soğutmacılık 1,94 1,57 Salix Yatırım Holding 4,31 1,65 -44,74 Sanel Mühendislik 1,37 2,24 -19,88 Sanifoam Sünger 1,29 0,78 -23,21 Sanko Pazarlama 2,50 -0,79 -11,35 Saray Matbaacılık 1,05 9,38 -1,87 Sarkuysan 3,35 0,90 6,87 Sasa Polyester 10,08 1,72 28,67 Say Reklamcılık 1,03 -1,90 -38,32 Sekuro Plastik 3,61 -2,43 -58,02 Selçuk Ecza Deposu 3,23 -2,42 -7,77 Selçuk Gıda 0,48 4,35 71,43 Senkron Güvenlik 1,49 0,00 -19,89 Serve Kırtasiye 1,60 8,84 158,06 Servet GMYO 2,72 -1,09 -10,53 Seyitler Kimya 7,41 0,14 -17,48 Silverline Endüstri 1,21 -0,82 -30,37 Sinpaş GMYO 0,43 -2,27 -44,16 Soda Sanayii 7,36 3,08 70,12 Sodaş Sodyum Sanayii 5,89 7,29 72,80 Söktaş 1,47 -2,65 -11,45 Sönmez Filament 3,23 -1,22 -22,17 Sönmez Pamuklu 3,56 -0,28 -10,10 Sumaş Suni Tahta 6,90 1,17 Şeker Fin. Kir. 2,06 0,00 -14,94 Şekerbank 1,01 -0,98 -44,81 Şişe Cam 5,92 1,20 30,13 Şok Marketler 7,29 0,14 T. Halk Bankası 5,87 -0,84 -44,18 T. Kalkınma Bank. 5,24 -0,38 -5,42 T.S.K.B. 0,73 1,39 -39,33 T.Tuborg 9,60 0,95 -3,14 Taç Tarım Ürünleri 2,66 -0,37 9,47 Tat Gıda 3,98 -3,40 -22,50 TAV Havalimanları 30,86 2,19 43,80 Taze Kuru Gıda 7,34 0,55 -9,94 Tek-Art Turizm 0,79 -4,82 4,97 Tekfen Holding 19,20 -0,72 17,22 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,56 1,33 -11,46 Temapol Polimer Plastik 2,77 -2,12 -41,93 TGS Dış Ticaret 5,72 -3,87 58,36 Tofaş Oto. Fab. 21,66 1,31 -30,46 Torunlar GMYO 1,75 0,00 -46,49 Trabzon Liman 9,40 -1,05 Trabzonspor Sportif 1,30 -1,52 -40,91 Trakya Cam 4,47 -0,67 11,03 Trend GMYO 1,58 0,64 TSKB GMYO 0,62 -1,59 -15,07 Tuğçelik 2,14 0,47 -32,70 Tukaş 1,46 -2,01 -34,53 Turcas Petrol 1,60 -0,62 -36,36 Turkcell 10,63 -1,39 -29,58 Tümosan Motor ve Traktör 4,75 0,64 -37,42 Tüpraş 128,00 2,81 18,68 Türk Hava Yolları 17,95 5,59 14,40 Türk Prysmian Kablo 1,82 -0,55 -27,29 Türk Telekom 3,32 -0,90 -48,45 Türk Traktör 44,46 -1,55 -36,93 Türker Proje Gayrimenkul 30,10 -0,66 -19,86 Ufuk Yatırım 1,23 -1,60 -59,93 Ulaşlar Turizm Yat. 1,11 0,00 -35,09 Ulusoy Elektrik 11,20 -1,15 23,60 Ulusoy Un Sanayi 2,08 1,96 -25,18 Umpaş Holding 0,39 18,18 -38,10 Uşak Seramik 1,68 -2,33 -31,43 Utopya Turizm 2,70 -1,46 -39,87 Uzertaş Boya 0,91 -1,09 -20,18 Ülker Bisküvi 15,28 -0,78 -22,32 Ünye Çimento 3,87 0,52 5,06 Vakıf Fin. Kir. 1,35 0,00 -16,64 Vakıf GMYO 1,73 -1,14 -31,17 Vakıf Yat. Ort. 1,25 -0,79 -11,97 Vakıflar Bankası 3,18 -1,85 -52,36 Vakko Tekstil 2,91 0,00 -1,19 Vanet Gıda 2,40 1,27 -25,00 Verusa Holding 30,28 1,41 32,19 Verusaturk Girisim 5,07 1,40 114,83 Vestel 8,26 1,10 9,11 Vestel Beyaz Eşya 10,11 -1,37 19,22 Viking Kağıt 1,23 -1,60 2,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,42 0,71 -38,79 Yapı ve Kredi Bank. 1,61 0,00 -42,43 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,98 -1,00 -19,06 Yataş 3,53 -3,29 -56,34 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,99 -1,98 -5,70 Yeni Gimat GMYO 8,35 0,72 0,18 Yeşil GMYO 0,36 0,00 -42,86 Yeşil Yapı 0,30 0,00 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 13,89 -8,62 -13,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.100,00 0,00 71,81 Yonga Mobilya 12,36 -4,04 313,90 Yünsa 6,85 -0,72 52,22 Zorlu Enerji 1,32 0,00 -16,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

