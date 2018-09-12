Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.041,10 -15,21 -16,74 İş Bankası (C) 3,96 -0,25 -40,72 İş Bankası (Kur.) 7.299,90 -5,63 İş Fin.Kir. 2,27 0,00 62,89 İş Girişim 1,52 -0,65 -12,64 İş GMYO 0,91 0,00 -25,63 İş Y. Men. Değ. 2,11 -0,47 -1,05 İş Yat. Ort. 0,74 1,37 -6,21 İşbir Holding 194,00 -0,46 5,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 4,35 -40,00 İttifak Holding 3,44 -1,43 47,64 İz Hayvancılık Tarım 2,71 11,98 42,63 İzmir Demir Çelik 2,04 -0,97 -37,04 İzmir Fırça 1,82 -1,62 -80,32 İzocam 22,50 -0,53 -14,90 Jantsa Jant Sanayi 26,30 -0,53 -14,47 Kafein Yazılım 6,99 2,04 Kapital Yat. Holding 1,79 -4,79 44,35 Kaplamin 3,02 -0,66 -22,96 Kardemir (A) 2,98 0,68 1,02 Kardemir (B) 2,98 0,00 1,71 Kardemir (D) 4,41 3,04 37,38 Karel Elektronik 4,97 -1,97 -14,46 Karsan Otomotiv 1,39 -2,80 -10,90 Karsu Tekstil 1,06 0,00 -46,46 Karsusan Su Ürünleri San. 4,88 -0,41 -1,41 Kartonsan 345,10 -2,93 24,03 Katmerciler Ekipman 7,23 -2,82 -39,55 Kent Gıda 118,70 -0,67 -13,04 Kerevitaş Gıda 1,87 0,54 -56,22 Kervansaray Yat. Holding 0,28 3,70 -20,00 Kiler GMYO 1,60 -2,44 -56,28 Klimasan Klima 5,90 -2,96 0,85 Koç Holding 15,62 0,39 -13,65 Konfrut Gıda 20,52 -0,29 43,50 Konya Çimento 201,40 -0,84 -21,02 Kordsa Teknik Tekstil 9,00 -1,64 22,58 Koza Altın 43,78 0,18 14,61 Koza Madencilik 5,46 -1,62 -15,22 Körfez GMYO 1,20 -0,83 -27,71 Kristal Kola 1,43 -3,38 -20,56 Kron Telekomünikasyon 11,49 -3,12 -37,89 Kuştur Kuşadası Turizm 12,70 -0,16 33,55 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,69 -1,17 -59,28 Kütahya Porselen 5,40 -3,57 -24,69 Lider Faktoring 3,50 -0,85 -14,09 Link Bilgisayar 9,09 1,00 -36,26 Logo Yazılım 31,60 -2,77 -46,21 Lokman Hekim Sağlık 4,25 -2,30 -31,01 Lüks Kadife 4,37 -1,13 -7,22 Makina Takım 1,18 -0,84 -41,00 Mardin Çimento 3,62 -3,21 -5,97 Marka Yatırım Holding 0,73 -2,67 -56,80 Marmaris Altınyunus 16,60 1,78 -12,63 Marshall 47,20 0,47 -8,88 Martı GMYO 0,68 -1,45 -67,92 Martı Otel 0,69 -1,43 -25,00 Mavi Giyim 27,42 2,77 -52,20 Mazhar Zorlu Holding 3,80 -3,55 -4,76 MCT Danışmanlık 15,47 -1,46 157,83 Mega Polietilen 2,60 -20,00 128,07 Menderes Tekstil 0,68 0,00 -18,07 Merit Turizm 6,99 5,91 18,68 Merko Gıda 0,73 0,00 -45,11 Metal Gayrimenkul 1,00 3,09 -23,08 Metemtur Otelcilik 1,23 -0,81 -16,89 Metro Holding 0,80 5,26 -19,19 Metro Petrol ve Tesisleri 1,53 0,00 -44,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,02 -3,77 -52,56 Migros Ticaret 13,71 0,44 -51,94 Milpa 1,32 -2,94 -38,89 Mistral GMYO 2,33 3,56 -36,94 MLP Sağlık 8,69 -2,36 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,10 4,76 -20,86 Mondi Tire Kutsan 2,33 9,39 28,73 Net Holding 1,97 -0,51 -10,86 Netaş Telekom. 8,21 -1,56 -48,17 Niğbaş Niğde Beton 0,69 -1,43 -26,60 Nuh Çimento 8,91 0,22 -2,17 Nurol GMYO 3,00 3,81 -36,84 Odaş Elektrik 3,60 -1,10 -40,00 Olmuksan-IP 3,78 1,89 -17,36 Orge Enerji Elektrik 2,56 -0,78 -36,70 Orma Orman Mahsulleri 0,90 -1,10 -20,35 Osmanlı Menkul 2,05 -1,91 -34,71 Ostim Endüstriyel Yat 1,21 -9,70 -25,77 Otokar 69,35 -2,12 -42,55 Oyak Yat. Ort. 1,08 -0,92 9,08 Oylum Sınai Yatırımlar 0,94 -2,08 -44,71 Özak GMYO 2,10 -0,47 -10,26 Özbal Çelik Boru 1,67 -1,76 -37,95 Özderici GMYO 6,89 -6,39 566,67 Özerden Plastik 2,96 -0,67 8,82 Panora GMYO 4,28 0,23 -3,09 Park Elek.Madencilik 2,59 -1,15 -37,89 Parsan 14,28 3,40 22,05 Pegasus 25,98 -2,77 -23,14 Peker GMYO 10,27 0,59 Penguen Gıda 1,34 2,29 -39,91 Pera GMYO 0,51 -3,77 -42,05 Pergamon Dış Ticaret 8,02 -2,31 109,41 Petkim 5,47 -1,62 -18,50 Petrokent Turizm 47,24 -2,60 -0,51 Pınar Et Ve Un 5,92 -2,79 -35,69 Pınar Su 1,41 -0,70 -21,67 Pınar Süt 8,05 -1,11 -33,56 Plastikkart 2,25 0,45 -22,15 Polisan Holding 6,64 -6,35 -23,15 Politeknik Metal 38,84 3,30 16,64 Prizma Press Matbaacılık 1,72 0,58 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 3,85 -1,28 -1,28 QNB Finansbank 5,20 -1,89 -4,81 Ral Yatırım Holding 1,90 -2,06 16,56 Ray Sigorta 1,50 0,00 -17,13 Reysaş GMYO 0,77 4,05 -39,37 Reysaş Lojistik 0,78 1,30 -39,06 Rhea Girişim 0,64 -3,03 -42,86 Rodrigo Tekstil 1,81 -2,16 -39,46 Royal Halı 0,79 1,28 -13,19 RTA Laboratuvarları 2,04 -0,49 -26,09 Sabancı Holding 6,90 0,73 -36,12 Safkar Ege Soğutmacılık 1,93 -0,52 Salix Yatırım Holding 4,40 2,09 -43,59 Sanel Mühendislik 1,37 0,00 -19,88 Sanifoam Sünger 1,27 -1,55 -24,40 Sanko Pazarlama 2,45 -2,00 -13,13 Saray Matbaacılık 1,00 -4,76 -6,54 Sarkuysan 3,34 -0,30 6,56 Sasa Polyester 10,03 -0,50 28,03 Say Reklamcılık 1,00 -2,91 -40,12 Sekuro Plastik 3,53 -2,22 -58,95 Selçuk Ecza Deposu 3,21 -0,62 -8,34 Selçuk Gıda 0,49 2,08 75,00 Senkron Güvenlik 1,48 -0,67 -20,43 Serve Kırtasiye 1,53 -4,38 146,77 Servet GMYO 2,71 -0,37 -10,86 Seyitler Kimya 7,10 -4,18 -20,94 Silverline Endüstri 1,19 -1,65 -31,52 Sinpaş GMYO 0,42 -2,33 -45,45 Soda Sanayii 7,11 -3,40 64,34 Sodaş Sodyum Sanayii 5,70 -3,23 67,22 Söktaş 1,41 -4,08 -15,06 Sönmez Filament 3,22 -0,31 -22,41 Sönmez Pamuklu 3,56 0,00 -10,10 Sumaş Suni Tahta 6,98 1,16 Şeker Fin. Kir. 2,04 -0,97 -15,77 Şekerbank 0,98 -2,97 -46,45 Şişe Cam 5,82 -1,69 27,93 Şok Marketler 7,30 0,14 T. Halk Bankası 5,78 -1,53 -45,04 T. Kalkınma Bank. 5,26 0,38 -5,05 T.S.K.B. 0,72 -1,37 -40,16 T.Tuborg 9,44 -1,67 -4,75 Taç Tarım Ürünleri 2,65 -0,38 9,05 Tat Gıda 4,02 1,01 -21,72 TAV Havalimanları 31,14 0,91 45,11 Taze Kuru Gıda 7,74 5,45 -5,03 Tek-Art Turizm 0,77 -2,53 2,31 Tekfen Holding 19,80 3,13 20,88 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,49 -1,54 -12,82 Temapol Polimer Plastik 2,70 -2,53 -43,40 TGS Dış Ticaret 5,55 -2,97 53,66 Tofaş Oto. Fab. 22,60 4,34 -27,44 Torunlar GMYO 1,73 -1,14 -47,10 Trabzon Liman 9,11 -3,09 Trabzonspor Sportif 1,30 0,00 -40,91 Trakya Cam 4,49 0,45 11,53 Trend GMYO 1,57 -0,63 TSKB GMYO 0,59 -4,84 -19,18 Tuğçelik 2,09 -2,34 -34,28 Tukaş 1,45 -0,68 -34,98 Turcas Petrol 1,61 0,63 -35,96 Turkcell 10,41 -2,07 -31,04 Tümosan Motor ve Traktör 4,65 -2,11 -38,74 Tüpraş 129,00 0,78 19,61 Türk Hava Yolları 18,00 0,28 14,72 Türk Prysmian Kablo 1,85 1,65 -26,09 Türk Telekom 3,41 2,71 -47,05 Türk Traktör 44,12 -0,76 -37,41 Türker Proje Gayrimenkul 30,00 -0,33 -20,13 Ufuk Yatırım 1,23 0,00 -59,93 Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 2,70 -33,33 Ulusoy Elektrik 11,25 0,45 24,15 Ulusoy Un Sanayi 1,97 -5,29 -29,14 Umpaş Holding 0,40 2,56 -36,51 Uşak Seramik 1,65 -1,79 -32,65 Utopya Turizm 2,74 1,48 -38,98 Uzertaş Boya 0,90 -1,10 -21,05 Ülker Bisküvi 15,41 0,85 -21,66 Ünye Çimento 3,83 -1,03 3,98 Vakıf Fin. Kir. 1,32 -2,22 -18,49 Vakıf GMYO 1,70 -1,73 -32,36 Vakıf Yat. Ort. 1,23 -1,60 -13,38 Vakıflar Bankası 3,08 -3,14 -53,85 Vakko Tekstil 2,92 0,34 -0,85 Vanet Gıda 2,37 -1,25 -25,94 Verusa Holding 30,58 0,99 33,50 Verusaturk Girisim 5,15 1,58 118,22 Vestel 8,47 2,54 11,89 Vestel Beyaz Eşya 9,98 -1,29 17,69 Viking Kağıt 1,23 0,00 2,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,39 -2,11 -40,09 Yapı ve Kredi Bank. 1,61 0,00 -42,43 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 1,01 -18,25 Yataş 3,40 -3,68 -57,95 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,98 -1,01 -6,65 Yeni Gimat GMYO 8,40 0,60 0,78 Yeşil GMYO 0,35 -2,78 -44,44 Yeşil Yapı 0,28 -6,67 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 13,60 -2,09 -15,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.100,00 0,00 71,81 Yonga Mobilya 12,91 4,45 332,31 Yünsa 6,76 -1,31 50,22 Zorlu Enerji 1,31 -0,76 -17,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

