Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.230,00 2,51 -1,63 İş Bankası (C) 3,90 -5,80 -41,61 İş Bankası (Kur.) 7.300,00 0,00 -5,63 İş Fin.Kir. 2,24 -0,88 60,74 İş Girişim 1,56 0,00 -10,34 İş GMYO 0,90 -1,10 -26,45 İş Y. Men. Değ. 2,09 -1,88 -1,99 İş Yat. Ort. 0,75 1,35 -4,95 İşbir Holding 225,00 18,42 22,59 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 -4,17 -42,50 İttifak Holding 3,40 -1,45 45,92 İz Hayvancılık Tarım 2,86 1,42 50,53 İzmir Demir Çelik 2,08 -0,95 -35,80 İzmir Fırça 1,82 -1,09 -80,32 İzocam 22,38 -0,53 -15,36 Jantsa Jant Sanayi 26,60 0,00 -13,49 Kafein Yazılım 6,94 -0,86 Kapital Yat. Holding 1,75 -2,78 41,13 Kaplamin 3,15 3,28 -19,64 Kardemir (A) 2,97 0,00 0,68 Kardemir (B) 2,97 0,00 1,37 Kardemir (D) 4,30 0,00 33,96 Karel Elektronik 5,07 -1,93 -12,74 Karsan Otomotiv 1,40 -0,71 -10,26 Karsu Tekstil 1,07 0,94 -45,96 Karsusan Su Ürünleri San. 4,53 -1,31 -8,48 Kartonsan 336,00 -2,44 20,75 Katmerciler Ekipman 7,36 -0,54 -38,46 Kent Gıda 119,20 -1,73 -12,67 Kerevitaş Gıda 1,92 -1,54 -55,05 Kervansaray Yat. Holding 0,27 -3,57 -22,86 Kiler GMYO 1,66 2,47 -54,64 Klimasan Klima 5,99 3,45 2,39 Koç Holding 16,21 -0,06 -10,39 Konfrut Gıda 20,40 -0,87 42,66 Konya Çimento 204,00 -0,24 -20,00 Kordsa Teknik Tekstil 9,39 2,96 27,89 Koza Altın 45,18 1,48 18,27 Koza Madencilik 5,64 -1,23 -12,42 Körfez GMYO 1,19 -2,46 -28,31 Kristal Kola 1,46 4,29 -18,89 Kron Telekomünikasyon 11,86 1,37 -35,89 Kuştur Kuşadası Turizm 12,69 -0,47 33,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,75 -0,57 -57,83 Kütahya Porselen 5,44 -1,09 -24,13 Lider Faktoring 3,58 -0,56 -12,13 Link Bilgisayar 9,14 -0,22 -35,90 Logo Yazılım 33,50 0,60 -42,98 Lokman Hekim Sağlık 4,68 1,74 -22,37 Lüks Kadife 4,53 1,57 -3,82 Makina Takım 1,20 0,00 -40,00 Mardin Çimento 3,58 -1,38 -7,01 Marka Yatırım Holding 0,73 -1,35 -56,80 Marmaris Altınyunus 16,76 -0,89 -11,79 Marshall 41,84 -8,04 -19,23 Martı GMYO 0,69 -1,43 -67,45 Martı Otel 0,68 0,00 -26,09 Mavi Giyim 34,12 6,29 -40,52 Mazhar Zorlu Holding 3,99 -0,99 0,00 MCT Danışmanlık 19,60 4,87 226,67 Mega Polietilen 3,34 9,15 192,98 Menderes Tekstil 0,69 1,47 -16,87 Merit Turizm 6,87 -1,58 16,64 Merko Gıda 0,74 2,78 -44,36 Metal Gayrimenkul 0,92 -10,68 -29,23 Metemtur Otelcilik 1,26 0,80 -14,86 Metro Holding 0,87 10,13 -12,12 Metro Petrol ve Tesisleri 1,67 7,05 -39,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,28 19,63 -40,47 Migros Ticaret 14,40 -4,95 -49,52 Milpa 1,38 -2,82 -36,11 Mistral GMYO 2,38 -4,03 -35,59 MLP Sağlık 9,90 4,10 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,10 -4,35 -20,86 Mondi Tire Kutsan 2,42 4,31 33,70 Net Holding 2,05 0,49 -7,24 Netaş Telekom. 8,45 0,72 -46,65 Niğbaş Niğde Beton 0,70 -1,41 -25,53 Nuh Çimento 8,79 -0,34 -3,48 Nurol GMYO 2,91 -1,36 -38,74 Odaş Elektrik 3,64 -2,41 -39,33 Olmuksan-IP 3,78 -0,26 -17,36 Orge Enerji Elektrik 2,77 3,36 -31,50 Orma Orman Mahsulleri 0,90 0,00 -20,35 Osmanlı Menkul 1,97 -1,99 -37,26 Ostim Endüstriyel Yat 1,17 -0,85 -28,22 Otokar 70,15 -0,07 -41,89 Oyak Yat. Ort. 1,10 1,85 11,10 Oylum Sınai Yatırımlar 0,97 1,04 -42,94 Özak GMYO 2,10 -1,41 -10,26 Özbal Çelik Boru 1,66 -1,78 -38,32 Özderici GMYO 5,76 -4,95 457,33 Özerden Plastik 2,98 0,34 9,55 Panora GMYO 4,30 0,23 -2,64 Park Elek.Madencilik 2,66 -1,48 -36,21 Parsan 15,32 -0,13 30,94 Pegasus 26,44 0,61 -21,78 Peker GMYO 10,09 -0,39 Penguen Gıda 1,36 -0,73 -39,01 Pera GMYO 0,50 -3,85 -43,18 Pergamon Dış Ticaret 8,10 -0,37 111,49 Petkim 5,63 0,90 -16,11 Petrokent Turizm 48,40 0,83 1,94 Pınar Et Ve Un 6,23 2,13 -32,32 Pınar Su 1,42 -1,39 -21,11 Pınar Süt 8,30 0,73 -31,49 Plastikkart 2,26 -1,31 -21,80 Polisan Holding 6,87 2,38 -20,49 Politeknik Metal 39,54 0,10 18,74 Prizma Press Matbaacılık 1,77 0,00 9,26 QNB Finans Fin. Kir. 3,83 -1,29 -1,79 QNB Finansbank 5,23 -1,32 -4,26 Ral Yatırım Holding 1,90 -1,04 16,56 Ray Sigorta 1,58 1,28 -12,71 Reysaş GMYO 0,78 1,30 -38,58 Reysaş Lojistik 0,79 -1,25 -38,28 Rhea Girişim 0,65 1,56 -41,96 Rodrigo Tekstil 1,82 -1,09 -39,13 Royal Halı 0,81 5,19 -10,99 RTA Laboratuvarları 2,04 0,00 -26,09 Sabancı Holding 6,97 -1,41 -35,47 Safkar Ege Soğutmacılık 1,92 -1,03 Salix Yatırım Holding 4,98 10,67 -36,15 Sanel Mühendislik 1,39 0,72 -18,71 Sanifoam Sünger 1,28 0,00 -23,81 Sanko Pazarlama 2,48 -0,80 -12,06 Saray Matbaacılık 0,99 1,02 -7,48 Sarkuysan 3,39 0,00 8,15 Sasa Polyester 10,12 0,70 29,18 Say Reklamcılık 1,02 -1,92 -38,92 Sekuro Plastik 3,59 -0,55 -58,26 Selçuk Ecza Deposu 3,32 1,53 -5,20 Selçuk Gıda 0,52 0,00 85,71 Senkron Güvenlik 1,64 -4,09 -11,83 Serve Kırtasiye 1,58 5,33 154,84 Servet GMYO 2,70 -1,46 -11,18 Seyitler Kimya 7,12 -0,84 -20,71 Silverline Endüstri 1,24 -0,80 -28,65 Sinpaş GMYO 0,43 0,00 -44,16 Soda Sanayii 7,22 4,34 66,88 Sodaş Sodyum Sanayii 5,97 5,48 75,14 Söktaş 1,36 -0,73 -18,07 Sönmez Filament 3,46 0,87 -16,63 Sönmez Pamuklu 3,66 -1,08 -7,58 Sumaş Suni Tahta 7,45 -0,67 Şeker Fin. Kir. 2,07 0,00 -14,53 Şekerbank 1,00 -1,96 -45,36 Şişe Cam 5,85 0,69 28,59 Şok Marketler 8,54 5,82 T. Halk Bankası 5,98 -1,64 -43,14 T. Kalkınma Bank. 5,39 0,37 -2,71 T.S.K.B. 0,73 -1,35 -39,33 T.Tuborg 9,52 -0,42 -3,94 Taç Tarım Ürünleri 2,65 -0,38 9,05 Tat Gıda 4,18 0,24 -18,60 TAV Havalimanları 30,50 -1,49 42,13 Taze Kuru Gıda 7,85 1,82 -3,68 Tek-Art Turizm 0,78 0,00 3,64 Tekfen Holding 20,70 0,39 26,37 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,52 0,22 -12,23 Temapol Polimer Plastik 2,74 -0,72 -42,56 TGS Dış Ticaret 5,65 2,73 56,43 Tofaş Oto. Fab. 22,30 -2,45 -28,41 Torunlar GMYO 1,70 -0,58 -48,02 Trabzon Liman 9,17 -0,97 Trabzonspor Sportif 1,39 -0,71 -36,82 Trakya Cam 4,46 -1,55 10,79 Trend GMYO 1,58 0,00 TSKB GMYO 0,62 -1,59 -15,07 Tuğçelik 2,13 0,00 -33,02 Tukaş 1,49 0,00 -33,18 Turcas Petrol 1,68 0,60 -33,18 Turkcell 11,17 2,36 -24,06 Tümosan Motor ve Traktör 4,77 -0,63 -37,15 Tüpraş 131,50 -1,50 21,93 Türk Hava Yolları 17,66 -0,39 12,56 Türk Prysmian Kablo 1,88 0,53 -24,90 Türk Telekom 3,39 -3,14 -47,36 Türk Traktör 45,40 -2,20 -35,59 Türker Proje Gayrimenkul 29,84 -0,40 -20,55 Ufuk Yatırım 1,24 -0,80 -59,61 Ulaşlar Turizm Yat. 1,13 -1,74 -33,92 Ulusoy Elektrik 11,19 -0,89 23,49 Ulusoy Un Sanayi 2,04 -0,97 -26,62 Umpaş Holding 0,37 -2,63 -41,27 Uşak Seramik 1,69 0,00 -31,02 Utopya Turizm 3,20 6,67 -28,73 Uzertaş Boya 0,85 -2,30 -25,44 Ülker Bisküvi 15,82 -7,16 -19,57 Ünye Çimento 3,85 -1,79 4,52 Vakıf Fin. Kir. 1,33 -1,48 -17,87 Vakıf GMYO 1,76 0,57 -29,97 Vakıf Yat. Ort. 1,24 0,00 -12,68 Vakıflar Bankası 3,11 -2,51 -53,40 Vakko Tekstil 2,96 -0,34 0,51 Vanet Gıda 2,49 3,32 -22,19 Verusa Holding 31,44 0,90 37,25 Verusaturk Girisim 5,41 1,88 129,24 Vestel 8,61 0,12 13,74 Vestel Beyaz Eşya 10,23 0,89 20,64 Viking Kağıt 1,28 -0,78 6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,42 0,71 -38,79 Yapı ve Kredi Bank. 1,69 -1,74 -39,57 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,97 -0,51 -19,47 Yataş 3,64 4,00 -54,98 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,98 0,00 -6,65 Yeni Gimat GMYO 8,42 -0,47 1,02 Yeşil GMYO 0,35 0,00 -44,44 Yeşil Yapı 0,28 -6,67 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 13,28 -1,34 -17,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.100,00 5,50 71,81 Yonga Mobilya 11,70 -7,14 291,80 Yünsa 6,87 -1,15 52,67 Zorlu Enerji 1,34 0,00 -15,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

