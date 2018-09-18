Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.233,00 0,24 -1,39 İş Bankası (C) 3,94 1,03 -41,02 İş Bankası (Kur.) 7.299,90 0,00 -5,63 İş Fin.Kir. 2,19 -2,23 57,15 İş Girişim 1,57 0,64 -9,77 İş GMYO 0,93 3,33 -24,00 İş Y. Men. Değ. 2,08 -0,48 -2,46 İş Yat. Ort. 0,76 1,33 -3,68 İşbir Holding 200,00 -11,11 8,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 8,70 -37,50 İttifak Holding 3,50 2,94 50,21 İz Hayvancılık Tarım 2,83 -1,05 48,95 İzmir Demir Çelik 2,11 1,44 -34,88 İzmir Fırça 1,84 1,10 -80,11 İzocam 22,50 0,54 -14,90 Jantsa Jant Sanayi 26,52 -0,30 -13,75 Kafein Yazılım 6,98 0,58 Kapital Yat. Holding 1,60 -8,57 29,03 Kaplamin 3,60 14,29 -8,16 Kardemir (A) 2,97 0,00 0,68 Kardemir (B) 2,98 0,34 1,71 Kardemir (D) 4,32 0,47 34,58 Karel Elektronik 5,14 1,38 -11,53 Karsan Otomotiv 1,41 0,71 -9,62 Karsu Tekstil 1,07 0,00 -45,96 Karsusan Su Ürünleri San. 4,42 -2,43 -10,71 Kartonsan 345,00 2,68 23,99 Katmerciler Ekipman 7,35 -0,14 -38,55 Kent Gıda 120,00 0,67 -12,09 Kerevitaş Gıda 1,96 2,08 -54,11 Kervansaray Yat. Holding 0,27 0,00 -22,86 Kiler GMYO 1,67 0,60 -54,37 Klimasan Klima 4,80 -3,35 -1,04 Koç Holding 16,38 1,05 -9,45 Konfrut Gıda 20,38 -0,10 42,52 Konya Çimento 206,00 0,98 -19,22 Kordsa Teknik Tekstil 9,31 -0,85 26,80 Koza Altın 45,28 0,22 18,53 Koza Madencilik 5,62 -0,35 -12,73 Körfez GMYO 1,20 0,84 -27,71 Kristal Kola 1,44 -1,37 -20,00 Kron Telekomünikasyon 12,20 2,87 -34,05 Kuştur Kuşadası Turizm 12,75 0,47 34,08 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,75 0,00 -57,83 Kütahya Porselen 5,48 0,74 -23,57 Lider Faktoring 3,59 0,28 -11,88 Link Bilgisayar 9,12 -0,22 -36,04 Logo Yazılım 34,90 4,18 -40,60 Lokman Hekim Sağlık 4,60 -1,71 -23,70 Lüks Kadife 4,55 0,44 -3,40 Makina Takım 1,20 0,00 -40,00 Mardin Çimento 3,57 -0,28 -7,27 Marka Yatırım Holding 0,73 0,00 -56,80 Marmaris Altınyunus 16,70 -0,36 -12,11 Marshall 40,60 -2,96 -21,62 Martı GMYO 0,69 0,00 -67,45 Martı Otel 0,69 1,47 -25,00 Mavi Giyim 32,94 -3,46 -42,58 Mazhar Zorlu Holding 3,94 -1,25 -1,25 MCT Danışmanlık 17,68 -9,80 194,67 Mega Polietilen 3,03 -9,28 165,79 Menderes Tekstil 0,72 4,35 -13,25 Merit Turizm 7,00 1,89 18,85 Merko Gıda 0,73 -1,35 -45,11 Metal Gayrimenkul 0,92 0,00 -29,23 Metemtur Otelcilik 1,24 -1,59 -16,22 Metro Holding 0,85 -2,30 -14,14 Metro Petrol ve Tesisleri 1,62 -2,99 -41,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,18 -7,81 -45,12 Migros Ticaret 14,30 -0,69 -49,87 Milpa 1,44 4,35 -33,33 Mistral GMYO 2,31 -2,94 -37,48 MLP Sağlık 10,10 2,02 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,15 4,55 -17,27 Mondi Tire Kutsan 2,25 -7,02 24,31 Net Holding 2,04 -0,49 -7,69 Netaş Telekom. 8,41 -0,47 -46,91 Niğbaş Niğde Beton 0,70 0,00 -25,53 Nuh Çimento 8,80 0,11 -3,37 Nurol GMYO 2,95 1,37 -37,89 Odaş Elektrik 3,51 -3,57 -41,50 Olmuksan-IP 3,76 -0,53 -17,80 Orge Enerji Elektrik 2,76 -0,36 -31,75 Orma Orman Mahsulleri 0,88 -2,22 -22,12 Osmanlı Menkul 1,96 -0,51 -37,58 Ostim Endüstriyel Yat 1,17 0,00 -28,22 Otokar 69,65 -0,71 -42,30 Oyak Yat. Ort. 1,08 -1,82 9,08 Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 9,28 -37,65 Özak GMYO 2,08 -0,95 -11,11 Özbal Çelik Boru 1,69 1,81 -37,21 Özderici GMYO 5,59 -2,95 440,88 Özerden Plastik 2,96 -0,67 8,82 Panora GMYO 4,28 -0,47 -3,09 Park Elek.Madencilik 2,73 2,63 -34,53 Parsan 15,37 0,33 31,37 Pegasus 26,80 1,36 -20,71 Peker GMYO 10,15 0,59 Penguen Gıda 1,37 0,74 -38,57 Pera GMYO 0,50 0,00 -43,18 Pergamon Dış Ticaret 8,69 7,28 126,90 Petkim 5,63 0,00 -16,11 Petrokent Turizm 48,00 -0,83 1,10 Pınar Et Ve Un 6,26 0,48 -31,99 Pınar Su 1,53 7,75 -15,00 Pınar Süt 8,22 -0,96 -32,15 Plastikkart 2,25 -0,44 -22,15 Polisan Holding 6,98 1,60 -19,21 Politeknik Metal 39,50 -0,10 18,62 Prizma Press Matbaacılık 1,73 -2,26 6,79 QNB Finans Fin. Kir. 3,70 -3,39 -5,13 QNB Finansbank 5,29 1,15 -3,16 Ral Yatırım Holding 1,84 -3,16 12,88 Ray Sigorta 1,60 1,27 -11,60 Reysaş GMYO 0,76 -2,56 -40,16 Reysaş Lojistik 0,80 1,27 -37,50 Rhea Girişim 0,65 0,00 -41,96 Rodrigo Tekstil 1,82 0,00 -39,13 Royal Halı 0,83 2,47 -8,79 RTA Laboratuvarları 2,04 0,00 -26,09 Sabancı Holding 6,97 0,00 -35,47 Safkar Ege Soğutmacılık 1,90 -1,04 Salix Yatırım Holding 4,92 -1,20 -36,92 Sanel Mühendislik 1,41 1,44 -17,54 Sanifoam Sünger 1,28 0,00 -23,81 Sanko Pazarlama 2,50 0,81 -11,35 Saray Matbaacılık 0,99 0,00 -7,48 Sarkuysan 3,43 1,18 9,43 Sasa Polyester 10,11 -0,10 29,05 Say Reklamcılık 1,03 0,98 -38,32 Sekuro Plastik 4,30 19,78 -50,00 Selçuk Ecza Deposu 3,38 1,81 -3,49 Selçuk Gıda 0,52 0,00 85,71 Senkron Güvenlik 1,66 1,22 -10,75 Serve Kırtasiye 1,64 3,80 164,52 Servet GMYO 2,67 -1,11 -12,17 Seyitler Kimya 7,12 0,00 -20,71 Silverline Endüstri 1,25 0,81 -28,07 Sinpaş GMYO 0,44 2,33 -42,86 Soda Sanayii 7,29 0,97 68,50 Sodaş Sodyum Sanayii 5,87 -1,68 72,21 Söktaş 1,34 -1,47 -19,28 Sönmez Filament 3,68 6,36 -11,33 Sönmez Pamuklu 3,69 0,82 -6,82 Sumaş Suni Tahta 7,45 0,00 Şeker Fin. Kir. 2,04 -1,45 -15,77 Şekerbank 1,02 2,00 -44,26 Şişe Cam 6,00 2,56 31,89 Şok Marketler 8,30 -2,81 T. Halk Bankası 6,04 1,00 -42,56 T. Kalkınma Bank. 5,60 3,90 1,08 T.S.K.B. 0,78 6,85 -35,17 T.Tuborg 9,56 0,42 -3,54 Taç Tarım Ürünleri 2,60 -1,89 7,00 Tat Gıda 4,09 -2,15 -20,35 TAV Havalimanları 30,40 -0,33 41,66 Taze Kuru Gıda 7,85 0,00 -3,68 Tek-Art Turizm 0,78 0,00 3,64 Tekfen Holding 21,48 3,77 31,14 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,80 6,19 -6,80 Temapol Polimer Plastik 2,73 -0,36 -42,77 TGS Dış Ticaret 6,22 10,09 72,21 Tofaş Oto. Fab. 22,50 0,90 -27,76 Torunlar GMYO 1,69 -0,59 -48,32 Trabzon Liman 9,40 2,51 Trabzonspor Sportif 1,35 -2,88 -38,64 Trakya Cam 4,46 0,00 10,79 Trend GMYO 1,57 -0,63 TSKB GMYO 0,64 3,23 -12,33 Tuğçelik 2,16 1,41 -32,08 Tukaş 1,51 1,34 -32,29 Turcas Petrol 1,73 2,98 -31,19 Turkcell 11,22 0,45 -23,72 Tümosan Motor ve Traktör 4,79 0,42 -36,89 Tüpraş 129,30 -1,67 19,89 Türk Hava Yolları 18,20 3,06 16,00 Türk Prysmian Kablo 1,90 1,06 -24,10 Türk Telekom 3,43 1,18 -46,74 Türk Traktör 46,10 1,54 -34,60 Türker Proje Gayrimenkul 29,90 0,20 -20,39 Ufuk Yatırım 1,23 -0,81 -59,93 Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 0,88 -33,33 Ulusoy Elektrik 11,24 0,45 24,04 Ulusoy Un Sanayi 2,04 0,00 -26,62 Umpaş Holding 0,36 -2,70 -42,86 Uşak Seramik 1,69 0,00 -31,02 Utopya Turizm 3,14 -1,88 -30,07 Uzertaş Boya 0,86 1,18 -24,56 Ülker Bisküvi 15,64 -1,14 -20,49 Ünye Çimento 3,87 0,52 5,06 Vakıf Fin. Kir. 1,34 0,75 -17,25 Vakıf GMYO 1,77 0,57 -29,58 Vakıf Yat. Ort. 1,23 -0,81 -13,38 Vakıflar Bankası 3,13 0,64 -53,10 Vakko Tekstil 2,97 0,34 0,85 Vanet Gıda 2,46 -1,20 -23,13 Verusa Holding 31,70 0,83 38,39 Verusaturk Girisim 5,48 1,29 132,20 Vestel 8,43 -2,09 11,36 Vestel Beyaz Eşya 10,41 1,76 22,76 Viking Kağıt 1,33 3,91 10,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,42 0,00 -38,79 Yapı ve Kredi Bank. 1,68 -0,59 -39,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 1,52 -18,25 Yataş 3,82 4,95 -52,76 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,00 2,04 -4,74 Yeni Gimat GMYO 8,41 -0,12 0,90 Yeşil GMYO 0,34 -2,86 -46,03 Yeşil Yapı 0,28 0,00 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 12,84 -3,31 -19,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.230,00 4,19 79,02 Yonga Mobilya 11,80 0,85 295,14 Yünsa 7,04 2,47 56,44 Zorlu Enerji 1,34 0,00 -15,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

