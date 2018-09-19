Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.233,00 0,00 -1,39 İş Bankası (C) 4,14 5,08 -38,02 İş Bankası (Kur.) 7.299,90 -5,63 İş Fin.Kir. 2,19 0,00 57,15 İş Girişim 1,60 1,91 -8,05 İş GMYO 0,92 -1,08 -24,81 İş Y. Men. Değ. 2,12 1,92 -0,58 İş Yat. Ort. 0,79 3,95 0,12 İşbir Holding 200,00 0,00 8,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 -4,00 -40,00 İttifak Holding 3,71 6,00 59,23 İz Hayvancılık Tarım 2,84 0,35 49,47 İzmir Demir Çelik 2,12 0,47 -34,57 İzmir Fırça 1,82 -1,09 -80,32 İzocam 22,80 1,33 -13,77 Jantsa Jant Sanayi 26,58 0,23 -13,56 Kafein Yazılım 7,06 1,15 Kapital Yat. Holding 1,65 3,12 33,06 Kaplamin 3,61 0,28 -7,91 Kardemir (A) 3,00 1,01 1,69 Kardemir (B) 3,00 0,67 2,39 Kardemir (D) 4,39 1,62 36,76 Karel Elektronik 5,17 0,58 -11,02 Karsan Otomotiv 1,42 0,71 -8,97 Karsu Tekstil 1,07 0,00 -45,96 Karsusan Su Ürünleri San. 4,65 5,20 -6,06 Kartonsan 327,60 -5,04 17,74 Katmerciler Ekipman 7,40 0,68 -38,13 Kent Gıda 121,10 0,92 -11,28 Kerevitaş Gıda 1,99 1,53 -53,41 Kervansaray Yat. Holding 0,27 0,00 -22,86 Kiler GMYO 1,69 1,20 -53,83 Klimasan Klima 4,82 0,42 -0,63 Koç Holding 16,44 0,37 -9,12 Konfrut Gıda 20,30 -0,39 41,96 Konya Çimento 204,50 -0,73 -19,80 Kordsa Teknik Tekstil 9,51 2,15 29,53 Koza Altın 46,14 1,90 20,79 Koza Madencilik 5,78 2,85 -10,25 Körfez GMYO 1,19 -0,83 -28,31 Kristal Kola 1,58 9,72 -12,22 Kron Telekomünikasyon 12,21 0,08 -34,00 Kuştur Kuşadası Turizm 12,75 34,08 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,78 1,71 -57,11 Kütahya Porselen 5,49 0,18 -23,43 Lider Faktoring 3,55 -1,11 -12,86 Link Bilgisayar 9,27 1,64 -34,99 Logo Yazılım 34,40 -1,43 -41,45 Lokman Hekim Sağlık 4,55 -1,09 -24,53 Lüks Kadife 4,60 1,10 -2,34 Makina Takım 1,21 0,83 -39,50 Mardin Çimento 3,62 1,40 -5,97 Marka Yatırım Holding 0,73 0,00 -56,80 Marmaris Altınyunus 16,50 -1,20 -13,16 Marshall 40,00 -1,48 -22,78 Martı GMYO 0,71 2,90 -66,51 Martı Otel 0,69 0,00 -25,00 Mavi Giyim 32,80 -0,43 -42,82 Mazhar Zorlu Holding 3,86 -2,03 -3,26 MCT Danışmanlık 17,00 -3,85 183,33 Mega Polietilen 3,20 5,61 180,70 Menderes Tekstil 0,72 0,00 -13,25 Merit Turizm 6,95 -0,71 18,00 Merko Gıda 0,74 1,37 -44,36 Metal Gayrimenkul 0,90 -2,17 -30,77 Metemtur Otelcilik 1,24 0,00 -16,22 Metro Holding 0,85 0,00 -14,14 Metro Petrol ve Tesisleri 1,63 0,62 -40,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,14 -3,39 -46,98 Migros Ticaret 14,84 3,78 -47,98 Milpa 1,42 -1,39 -34,26 Mistral GMYO 2,30 -0,43 -37,75 MLP Sağlık 10,11 0,10 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,15 0,00 -17,27 Mondi Tire Kutsan 2,27 0,89 25,41 Net Holding 2,03 -0,49 -8,14 Netaş Telekom. 8,68 3,21 -45,20 Niğbaş Niğde Beton 0,70 0,00 -25,53 Nuh Çimento 8,85 0,57 -2,82 Nurol GMYO 3,00 1,69 -36,84 Odaş Elektrik 3,55 1,14 -40,83 Olmuksan-IP 3,79 0,80 -17,14 Orge Enerji Elektrik 2,82 2,17 -30,27 Orma Orman Mahsulleri 0,89 1,14 -21,24 Osmanlı Menkul 1,96 0,00 -37,58 Ostim Endüstriyel Yat 1,18 0,85 -27,61 Otokar 70,45 1,15 -41,64 Oyak Yat. Ort. 1,08 0,00 9,08 Oylum Sınai Yatırımlar 1,04 -1,89 -38,82 Özak GMYO 2,08 0,00 -11,11 Özbal Çelik Boru 1,69 0,00 -37,21 Özderici GMYO 5,55 -0,72 437,01 Özerden Plastik 3,00 1,35 10,29 Panora GMYO 4,31 0,70 -2,41 Park Elek.Madencilik 2,77 1,47 -33,57 Parsan 15,79 2,73 34,96 Pegasus 27,14 1,27 -19,70 Peker GMYO 10,20 0,49 Penguen Gıda 1,48 8,03 -33,63 Pera GMYO 0,52 4,00 -40,91 Pergamon Dış Ticaret 8,94 2,88 133,43 Petkim 5,91 4,97 -11,94 Petrokent Turizm 47,50 -1,04 0,04 Pınar Et Ve Un 6,27 0,16 -31,89 Pınar Su 1,50 -1,96 -16,67 Pınar Süt 8,19 -0,36 -32,40 Plastikkart 2,25 0,00 -22,15 Polisan Holding 7,21 3,30 -16,55 Politeknik Metal 39,78 0,71 19,46 Prizma Press Matbaacılık 1,70 -1,73 4,94 QNB Finans Fin. Kir. 3,80 2,70 -2,56 QNB Finansbank 5,35 1,13 -2,06 Ral Yatırım Holding 1,84 0,00 12,88 Ray Sigorta 1,59 -0,63 -12,15 Reysaş GMYO 0,78 2,63 -38,58 Reysaş Lojistik 0,81 1,25 -36,72 Rhea Girişim 0,65 0,00 -41,96 Rodrigo Tekstil 1,90 4,40 -36,45 Royal Halı 0,87 4,82 -4,40 RTA Laboratuvarları 2,04 0,00 -26,09 Sabancı Holding 7,17 2,87 -33,62 Safkar Ege Soğutmacılık 1,95 2,63 Salix Yatırım Holding 4,87 -1,02 -37,56 Sanel Mühendislik 1,42 0,71 -16,96 Sanifoam Sünger 1,29 0,78 -23,21 Sanko Pazarlama 2,54 1,60 -9,93 Saray Matbaacılık 0,99 0,00 -7,48 Sarkuysan 3,45 0,58 10,06 Sasa Polyester 10,27 1,58 31,09 Say Reklamcılık 1,03 0,00 -38,32 Sekuro Plastik 4,15 -3,49 -51,74 Selçuk Ecza Deposu 3,35 -0,89 -4,35 Selçuk Gıda 0,54 3,85 92,86 Senkron Güvenlik 1,73 4,22 -6,99 Serve Kırtasiye 1,96 19,51 216,13 Servet GMYO 2,71 1,50 -10,86 Seyitler Kimya 7,24 1,69 -19,38 Silverline Endüstri 1,25 0,00 -28,07 Sinpaş GMYO 0,43 -2,27 -44,16 Soda Sanayii 7,14 -2,06 65,03 Sodaş Sodyum Sanayii 5,86 -0,17 71,92 Söktaş 1,35 0,75 -18,67 Sönmez Filament 3,56 -3,26 -14,22 Sönmez Pamuklu 3,67 -0,54 -7,32 Sumaş Suni Tahta 7,62 2,28 Şeker Fin. Kir. 2,05 0,49 -15,36 Şekerbank 1,07 4,90 -41,53 Şişe Cam 5,99 -0,17 31,67 Şok Marketler 8,27 -0,36 T. Halk Bankası 6,34 4,97 -39,71 T. Kalkınma Bank. 6,65 18,75 20,04 T.S.K.B. 0,84 7,69 -30,19 T.Tuborg 9,51 -0,52 -4,04 Taç Tarım Ürünleri 2,60 0,00 7,00 Tat Gıda 4,11 0,49 -19,97 TAV Havalimanları 30,48 0,26 42,03 Taze Kuru Gıda 8,19 4,33 0,49 Tek-Art Turizm 0,78 0,00 3,64 Tekfen Holding 21,52 0,19 31,38 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,77 -0,63 -7,38 Temapol Polimer Plastik 2,75 0,73 -42,35 TGS Dış Ticaret 5,98 -3,86 65,56 Tofaş Oto. Fab. 22,28 -0,98 -28,47 Torunlar GMYO 1,72 1,78 -47,41 Trabzon Liman 9,45 0,53 Trabzonspor Sportif 1,35 0,00 -38,64 Trakya Cam 4,46 0,00 10,79 Trend GMYO 1,54 -1,91 TSKB GMYO 0,68 6,25 -6,85 Tuğçelik 2,18 0,93 -31,45 Tukaş 1,51 0,00 -32,29 Turcas Petrol 1,74 0,58 -30,79 Turkcell 11,12 -0,89 -24,40 Tümosan Motor ve Traktör 4,90 2,30 -35,44 Tüpraş 130,70 1,08 21,18 Türk Hava Yolları 18,40 1,10 17,27 Türk Prysmian Kablo 1,91 0,53 -23,70 Türk Telekom 3,65 6,41 -43,32 Türk Traktör 46,00 -0,22 -34,74 Türker Proje Gayrimenkul 29,50 -1,34 -21,46 Ufuk Yatırım 1,23 0,00 -59,93 Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 0,88 -32,75 Ulusoy Elektrik 11,30 0,53 24,70 Ulusoy Un Sanayi 2,04 0,00 -26,62 Umpaş Holding 0,38 5,56 -39,68 Uşak Seramik 1,73 2,37 -29,39 Utopya Turizm 3,21 2,23 -28,51 Uzertaş Boya 0,86 0,00 -24,56 Ülker Bisküvi 15,50 -0,90 -21,20 Ünye Çimento 3,87 0,00 5,06 Vakıf Fin. Kir. 1,36 1,49 -16,02 Vakıf GMYO 1,79 1,13 -28,78 Vakıf Yat. Ort. 1,25 1,63 -11,97 Vakıflar Bankası 3,29 5,11 -50,71 Vakko Tekstil 3,06 3,03 3,91 Vanet Gıda 2,41 -2,03 -24,69 Verusa Holding 31,92 0,69 39,35 Verusaturk Girisim 5,55 1,28 135,17 Vestel 8,41 -0,24 11,10 Vestel Beyaz Eşya 10,31 -0,96 21,58 Viking Kağıt 1,36 2,26 13,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 0,70 -38,36 Yapı ve Kredi Bank. 1,76 4,76 -37,07 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,99 -0,50 -18,66 Yataş 3,85 0,79 -52,39 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,01 1,00 -3,79 Yeni Gimat GMYO 8,40 -0,12 0,78 Yeşil GMYO 0,30 -11,76 -52,38 Yeşil Yapı 0,28 0,00 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 13,13 2,26 -17,94 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.200,00 -0,93 77,35 Yonga Mobilya 11,85 0,42 296,82 Yünsa 7,13 1,28 58,44 Zorlu Enerji 1,36 1,49 -13,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

