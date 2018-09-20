Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.233,00 -1,39 İş Bankası (C) 4,00 -3,38 -40,12 İş Bankası (Kur.) 7.299,90 -5,63 İş Fin.Kir. 2,21 0,91 58,59 İş Girişim 1,57 -1,88 -9,77 İş GMYO 0,89 -3,26 -27,27 İş Y. Men. Değ. 2,09 -1,42 -1,99 İş Yat. Ort. 0,76 -3,80 -3,68 İşbir Holding 200,00 0,00 8,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 -4,17 -42,50 İttifak Holding 3,68 -0,81 57,94 İz Hayvancılık Tarım 2,79 -1,76 46,84 İzmir Demir Çelik 2,10 -0,94 -35,19 İzmir Fırça 1,82 0,00 -80,32 İzocam 22,64 -0,70 -14,37 Jantsa Jant Sanayi 26,50 -0,30 -13,82 Kafein Yazılım 7,49 6,09 Kapital Yat. Holding 1,62 -1,82 30,65 Kaplamin 3,42 -5,26 -12,76 Kardemir (A) 3,01 0,33 2,03 Kardemir (B) 3,00 0,00 2,39 Kardemir (D) 4,34 -1,14 35,20 Karel Elektronik 5,09 -1,55 -12,39 Karsan Otomotiv 1,40 -1,41 -10,26 Karsu Tekstil 1,06 -0,93 -46,46 Karsusan Su Ürünleri San. 4,64 -0,22 -6,26 Kartonsan 330,00 0,73 18,60 Katmerciler Ekipman 7,28 -1,62 -39,13 Kent Gıda 120,20 -0,74 -11,94 Kerevitaş Gıda 1,94 -2,51 -54,58 Kervansaray Yat. Holding 0,26 -3,70 -25,71 Kiler GMYO 1,67 -1,18 -54,37 Klimasan Klima 4,87 1,04 0,41 Koç Holding 16,68 1,46 -7,79 Konfrut Gıda 20,22 -0,39 41,40 Konya Çimento 206,00 0,73 -19,22 Kordsa Teknik Tekstil 9,69 1,89 31,98 Koza Altın 49,38 7,02 29,27 Koza Madencilik 6,05 4,67 -6,06 Körfez GMYO 1,14 -4,20 -31,33 Kristal Kola 1,50 -5,06 -16,67 Kron Telekomünikasyon 11,84 -3,03 -36,00 Kuştur Kuşadası Turizm 12,95 1,57 36,18 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,76 -1,12 -57,59 Kütahya Porselen 5,45 -0,73 -23,99 Lider Faktoring 3,63 2,25 -10,90 Link Bilgisayar 9,16 -1,19 -35,76 Logo Yazılım 34,20 -0,58 -41,79 Lokman Hekim Sağlık 4,50 -1,10 -25,36 Lüks Kadife 4,68 1,74 -0,64 Makina Takım 1,19 -1,65 -40,50 Mardin Çimento 3,58 -1,10 -7,01 Marka Yatırım Holding 0,72 -1,37 -57,40 Marmaris Altınyunus 16,46 -0,24 -13,37 Marshall 39,70 -0,75 -23,36 Martı GMYO 0,69 -2,82 -67,45 Martı Otel 0,69 0,00 -25,00 Mavi Giyim 33,02 0,67 -42,44 Mazhar Zorlu Holding 3,89 0,78 -2,51 MCT Danışmanlık 16,50 -2,94 175,00 Mega Polietilen 3,19 -0,31 179,82 Menderes Tekstil 0,70 -2,78 -15,66 Merit Turizm 6,95 18,00 Merko Gıda 0,72 -2,70 -45,86 Metal Gayrimenkul 0,90 0,00 -30,77 Metemtur Otelcilik 1,23 -0,81 -16,89 Metro Holding 0,85 0,00 -14,14 Metro Petrol ve Tesisleri 1,61 -1,23 -41,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,12 -1,75 -47,91 Migros Ticaret 14,74 -0,67 -48,33 Milpa 1,39 -2,11 -35,65 Mistral GMYO 2,27 -1,30 -38,57 MLP Sağlık 10,19 0,79 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,19 3,48 -14,39 Mondi Tire Kutsan 2,24 -1,32 23,76 Net Holding 2,03 0,00 -8,14 Netaş Telekom. 8,53 -1,73 -46,15 Niğbaş Niğde Beton 0,71 1,43 -24,47 Nuh Çimento 8,90 0,56 -2,28 Nurol GMYO 2,97 -1,00 -37,47 Odaş Elektrik 3,51 -1,13 -41,50 Olmuksan-IP 3,71 -2,11 -18,89 Orge Enerji Elektrik 2,78 -1,42 -31,26 Orma Orman Mahsulleri 0,88 -1,12 -22,12 Osmanlı Menkul 1,96 0,00 -37,58 Ostim Endüstriyel Yat 1,18 0,00 -27,61 Otokar 72,65 3,12 -39,82 Oyak Yat. Ort. 1,06 -1,85 7,06 Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 -1,92 -40,00 Özak GMYO 2,06 -0,96 -11,97 Özbal Çelik Boru 1,67 -1,18 -37,95 Özderici GMYO 4,65 18,87 538,32 Özerden Plastik 2,98 -0,67 9,55 Panora GMYO 4,28 -0,70 -3,09 Park Elek.Madencilik 2,73 -1,44 -34,53 Parsan 16,20 2,60 38,46 Pegasus 26,42 -2,65 -21,83 Peker GMYO 10,28 0,78 Penguen Gıda 1,40 -5,41 -37,22 Pera GMYO 0,53 1,92 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 8,77 -1,90 128,99 Petkim 5,62 -4,91 -16,26 Petrokent Turizm 47,40 -0,21 -0,17 Pınar Et Ve Un 6,13 -2,23 -33,41 Pınar Su 1,47 -2,00 -18,33 Pınar Süt 8,12 -0,85 -32,98 Plastikkart 2,23 -0,89 -22,84 Polisan Holding 6,99 -3,05 -19,10 Politeknik Metal 39,22 -1,41 17,78 Prizma Press Matbaacılık 1,64 -3,53 1,23 QNB Finans Fin. Kir. 3,80 0,00 -2,56 QNB Finansbank 5,28 -1,31 -3,34 Ral Yatırım Holding 1,78 -3,26 9,20 Ray Sigorta 1,52 -4,40 -16,02 Reysaş GMYO 0,77 -1,28 -39,37 Reysaş Lojistik 0,79 -2,47 -38,28 Rhea Girişim 0,65 0,00 -41,96 Rodrigo Tekstil 1,92 1,05 -35,79 Royal Halı 0,87 0,00 -4,40 RTA Laboratuvarları 2,02 -0,98 -26,81 Sabancı Holding 7,14 -0,42 -33,90 Safkar Ege Soğutmacılık 1,92 -1,54 Salix Yatırım Holding 4,89 0,41 -37,31 Sanel Mühendislik 1,41 -0,70 -17,54 Sanifoam Sünger 1,29 0,00 -23,21 Sanko Pazarlama 2,52 -0,79 -10,64 Saray Matbaacılık 0,99 0,00 -7,48 Sarkuysan 3,44 -0,29 9,75 Sasa Polyester 10,05 -2,14 28,29 Say Reklamcılık 1,02 -0,97 -38,92 Sekuro Plastik 3,93 -5,30 -54,30 Selçuk Ecza Deposu 3,28 -2,09 -6,34 Selçuk Gıda 0,55 1,85 96,43 Senkron Güvenlik 1,74 0,58 -6,45 Serve Kırtasiye 2,26 15,31 264,52 Servet GMYO 2,70 -0,37 -11,18 Seyitler Kimya 7,14 -1,38 -20,49 Silverline Endüstri 1,30 4,00 -25,20 Sinpaş GMYO 0,44 2,33 -42,86 Soda Sanayii 7,33 2,66 69,43 Sodaş Sodyum Sanayii 5,84 -0,34 71,33 Söktaş 1,33 -1,48 -19,88 Sönmez Filament 3,50 -1,69 -15,66 Sönmez Pamuklu 3,63 -1,09 -8,33 Sumaş Suni Tahta 7,50 -1,57 Şeker Fin. Kir. 2,03 -0,98 -16,18 Şekerbank 1,05 -1,87 -42,62 Şişe Cam 6,00 0,17 31,89 Şok Marketler 8,24 -0,36 T. Halk Bankası 6,12 -3,47 -41,80 T. Kalkınma Bank. 6,67 0,30 20,40 T.S.K.B. 0,82 -2,38 -31,85 T.Tuborg 9,53 0,21 -3,84 Taç Tarım Ürünleri 2,65 1,92 9,05 Tat Gıda 4,04 -1,70 -21,33 TAV Havalimanları 30,34 -0,46 41,38 Taze Kuru Gıda 8,00 -2,32 -1,84 Tek-Art Turizm 0,77 -1,28 2,31 Tekfen Holding 22,46 4,37 37,12 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,66 -2,31 -9,51 Temapol Polimer Plastik 2,72 -1,09 -42,98 TGS Dış Ticaret 5,80 -3,01 60,58 Tofaş Oto. Fab. 22,02 -1,17 -29,30 Torunlar GMYO 1,73 0,58 -47,10 Trabzon Liman 9,36 -0,95 Trabzonspor Sportif 1,35 0,00 -38,64 Trakya Cam 4,39 -1,57 9,05 Trend GMYO 1,53 -0,65 TSKB GMYO 0,66 -2,94 -9,59 Tuğçelik 2,40 10,09 -24,53 Tukaş 1,49 -1,32 -33,18 Turcas Petrol 1,69 -2,87 -32,78 Turkcell 11,40 2,52 -22,49 Tümosan Motor ve Traktör 4,80 -2,04 -36,76 Tüpraş 128,50 -1,68 19,14 Türk Hava Yolları 18,12 -1,52 15,49 Türk Prysmian Kablo 1,88 -1,57 -24,90 Türk Telekom 3,70 1,37 -42,55 Türk Traktör 44,52 -3,22 -36,84 Türker Proje Gayrimenkul 28,98 -1,76 -22,84 Ufuk Yatırım 1,26 2,44 -58,96 Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 -0,87 -33,33 Ulusoy Elektrik 11,25 -0,44 24,15 Ulusoy Un Sanayi 2,03 -0,49 -26,98 Umpaş Holding 0,36 -5,26 -42,86 Uşak Seramik 1,70 -1,73 -30,61 Utopya Turizm 3,85 19,94 -14,25 Uzertaş Boya 0,88 2,33 -22,81 Ülker Bisküvi 15,44 -0,39 -21,50 Ünye Çimento 3,88 0,26 5,33 Vakıf Fin. Kir. 1,34 -1,47 -17,25 Vakıf GMYO 1,76 -1,68 -29,97 Vakıf Yat. Ort. 1,23 -1,60 -13,38 Vakıflar Bankası 3,19 -3,04 -52,21 Vakko Tekstil 3,35 9,48 13,75 Vanet Gıda 2,40 -0,41 -25,00 Verusa Holding 32,14 0,69 40,31 Verusaturk Girisim 5,65 1,80 139,41 Vestel 8,20 -2,50 8,32 Vestel Beyaz Eşya 10,26 -0,48 20,99 Viking Kağıt 1,36 0,00 13,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,40 -2,10 -39,66 Yapı ve Kredi Bank. 1,71 -2,84 -38,86 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,98 -0,50 -19,06 Yataş 3,76 -2,34 -53,50 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,02 0,99 -2,84 Yeni Gimat GMYO 8,11 -3,45 -2,70 Yeşil GMYO 0,31 3,33 -50,79 Yeşil Yapı 0,27 -3,57 -73,53 Yeşil Yatırım Holding 12,81 -2,44 -19,94 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.908,10 -9,12 61,17 Yonga Mobilya 11,90 0,42 298,49 Yünsa 7,03 -1,40 56,22 Zorlu Enerji 1,34 -1,47 -15,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

