Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.232,70 -0,02 -1,41 İş Bankası (C) 4,10 2,50 -38,62 İş Bankası (Kur.) 7.299,90 0,00 -5,63 İş Fin.Kir. 2,20 -0,45 57,87 İş Girişim 1,54 -1,91 -11,49 İş GMYO 0,92 3,37 -24,81 İş Y. Men. Değ. 2,13 1,91 -0,11 İş Yat. Ort. 0,78 2,63 -1,14 İşbir Holding 200,00 0,00 8,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,00 -42,50 İttifak Holding 3,55 -3,53 52,36 İz Hayvancılık Tarım 2,80 0,36 47,37 İzmir Demir Çelik 2,10 0,00 -35,19 İzmir Fırça 1,81 -0,55 -80,43 İzocam 22,60 -0,18 -14,52 Jantsa Jant Sanayi 26,50 0,00 -13,82 Kafein Yazılım 7,43 -0,80 Kapital Yat. Holding 1,57 -3,09 26,61 Kaplamin 3,55 3,80 -9,44 Kardemir (A) 2,95 -1,99 0,00 Kardemir (B) 3,00 0,00 2,39 Kardemir (D) 4,33 -0,23 34,89 Karel Elektronik 5,14 0,98 -11,53 Karsan Otomotiv 1,40 0,00 -10,26 Karsu Tekstil 1,13 6,60 -42,93 Karsusan Su Ürünleri San. 4,67 0,65 -5,66 Kartonsan 342,00 3,64 22,91 Katmerciler Ekipman 7,41 1,79 -38,04 Kent Gıda 120,20 0,00 -11,94 Kerevitaş Gıda 1,96 1,03 -54,11 Kervansaray Yat. Holding 0,27 3,85 -22,86 Kiler GMYO 1,70 1,80 -53,55 Klimasan Klima 4,96 1,85 2,26 Koç Holding 17,13 2,70 -5,30 Konfrut Gıda 21,46 6,13 50,07 Konya Çimento 205,00 -0,49 -19,61 Kordsa Teknik Tekstil 9,79 1,03 33,34 Koza Altın 50,00 1,26 30,89 Koza Madencilik 5,93 -1,98 -7,92 Körfez GMYO 1,16 1,75 -30,12 Kristal Kola 1,56 4,00 -13,33 Kron Telekomünikasyon 12,09 2,11 -34,65 Kuştur Kuşadası Turizm 12,70 -1,93 33,55 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,76 0,00 -57,59 Kütahya Porselen 5,52 1,28 -23,01 Lider Faktoring 3,64 0,28 -10,65 Link Bilgisayar 9,27 1,20 -34,99 Logo Yazılım 33,90 -0,88 -42,30 Lokman Hekim Sağlık 4,64 3,11 -23,04 Lüks Kadife 4,76 1,71 1,06 Makina Takım 1,31 10,08 -34,50 Mardin Çimento 3,59 0,28 -6,75 Marka Yatırım Holding 0,73 1,39 -56,80 Marmaris Altınyunus 16,29 -1,03 -14,26 Marshall 39,80 0,25 -23,17 Martı GMYO 0,69 0,00 -67,45 Martı Otel 0,70 1,45 -23,91 Mavi Giyim 33,92 2,73 -40,87 Mazhar Zorlu Holding 4,05 4,11 1,50 MCT Danışmanlık 19,80 20,00 230,00 Mega Polietilen 3,24 1,57 184,21 Menderes Tekstil 0,70 0,00 -15,66 Merit Turizm 7,00 0,72 18,85 Merko Gıda 0,73 1,39 -45,11 Metal Gayrimenkul 0,89 -1,11 -31,54 Metemtur Otelcilik 1,26 2,44 -14,86 Metro Holding 0,86 1,18 -13,13 Metro Petrol ve Tesisleri 1,62 0,62 -41,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,14 1,79 -46,98 Migros Ticaret 14,75 0,07 -48,30 Milpa 1,42 2,16 -34,26 Mistral GMYO 2,34 3,08 -36,67 MLP Sağlık 10,69 4,91 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,18 -0,84 -15,11 Mondi Tire Kutsan 2,36 5,36 30,39 Net Holding 2,06 1,48 -6,79 Netaş Telekom. 8,78 2,93 -44,57 Niğbaş Niğde Beton 0,70 -1,41 -25,53 Nuh Çimento 8,90 0,00 -2,28 Nurol GMYO 2,97 0,00 -37,47 Odaş Elektrik 3,55 1,14 -40,83 Olmuksan-IP 3,75 1,08 -18,01 Orge Enerji Elektrik 2,81 1,08 -30,51 Orma Orman Mahsulleri 0,89 1,14 -21,24 Osmanlı Menkul 1,97 0,51 -37,26 Ostim Endüstriyel Yat 1,18 0,00 -27,61 Otokar 74,50 2,55 -38,28 Oyak Yat. Ort. 1,08 1,89 9,08 Oylum Sınai Yatırımlar 1,07 4,90 -37,06 Özak GMYO 2,12 2,91 -9,40 Özbal Çelik Boru 1,67 0,00 -37,95 Özderici GMYO 4,46 -4,09 512,24 Özerden Plastik 2,96 -0,67 8,82 Panora GMYO 4,27 -0,23 -3,32 Park Elek.Madencilik 2,74 0,37 -34,29 Parsan 16,45 1,54 40,60 Pegasus 26,84 1,59 -20,59 Peker GMYO 10,63 3,40 Penguen Gıda 1,39 -0,71 -37,67 Pera GMYO 0,54 1,89 -38,64 Pergamon Dış Ticaret 9,94 13,34 159,54 Petkim 5,55 -1,25 -17,31 Petrokent Turizm 47,28 -0,25 -0,42 Pınar Et Ve Un 6,19 0,98 -32,76 Pınar Su 1,46 -0,68 -18,89 Pınar Süt 8,18 0,74 -32,48 Plastikkart 2,25 0,90 -22,15 Polisan Holding 6,85 -2,00 -20,72 Politeknik Metal 39,40 0,46 18,32 Prizma Press Matbaacılık 1,68 2,44 3,70 QNB Finans Fin. Kir. 3,75 -1,32 -3,85 QNB Finansbank 5,28 0,00 -3,34 Ral Yatırım Holding 1,71 -3,93 4,91 Ray Sigorta 1,48 -2,63 -18,23 Reysaş GMYO 0,77 0,00 -39,37 Reysaş Lojistik 0,80 1,27 -37,50 Rhea Girişim 0,65 0,00 -41,96 Rodrigo Tekstil 1,89 -1,56 -36,79 Royal Halı 0,84 -3,45 -7,69 RTA Laboratuvarları 2,03 0,50 -26,45 Sabancı Holding 7,21 0,98 -33,25 Safkar Ege Soğutmacılık 1,93 0,52 Salix Yatırım Holding 5,09 4,09 -34,74 Sanel Mühendislik 1,41 0,00 -17,54 Sanifoam Sünger 1,28 -0,78 -23,81 Sanko Pazarlama 2,54 0,79 -9,93 Saray Matbaacılık 1,01 2,02 -5,61 Sarkuysan 3,54 2,91 12,94 Sasa Polyester 10,15 1,00 29,56 Say Reklamcılık 1,03 0,98 -38,32 Sekuro Plastik 3,93 0,00 -54,30 Selçuk Ecza Deposu 3,30 0,61 -5,77 Selçuk Gıda 0,56 1,82 100,00 Senkron Güvenlik 1,72 -1,15 -7,53 Serve Kırtasiye 2,40 6,19 287,10 Servet GMYO 2,72 0,74 -10,53 Seyitler Kimya 7,28 1,96 -18,93 Silverline Endüstri 1,34 3,08 -22,89 Sinpaş GMYO 0,43 -2,27 -44,16 Soda Sanayii 7,32 -0,14 69,19 Sodaş Sodyum Sanayii 5,60 -4,11 64,29 Söktaş 1,33 0,00 -19,88 Sönmez Filament 3,50 0,00 -15,66 Sönmez Pamuklu 3,62 -0,28 -8,59 Sumaş Suni Tahta 8,00 6,67 Şeker Fin. Kir. 2,08 2,46 -14,12 Şekerbank 1,07 1,90 -41,53 Şişe Cam 6,11 1,83 34,30 Şok Marketler 8,79 6,67 T. Halk Bankası 6,17 0,82 -41,33 T. Kalkınma Bank. 6,66 -0,15 20,22 T.S.K.B. 0,81 -1,22 -32,68 T.Tuborg 9,62 0,94 -2,93 Taç Tarım Ürünleri 2,61 -1,51 7,41 Tat Gıda 4,11 1,73 -19,97 TAV Havalimanları 30,52 0,59 42,22 Taze Kuru Gıda 8,09 1,12 -0,74 Tek-Art Turizm 0,77 0,00 2,31 Tekfen Holding 23,00 2,40 40,42 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,80 3,00 -6,80 Temapol Polimer Plastik 2,75 1,10 -42,35 TGS Dış Ticaret 5,87 1,21 62,52 Tofaş Oto. Fab. 22,04 0,09 -29,24 Torunlar GMYO 1,75 1,16 -46,49 Trabzon Liman 9,47 1,18 Trabzonspor Sportif 1,35 0,00 -38,64 Trakya Cam 4,41 0,46 9,54 Trend GMYO 1,53 0,00 TSKB GMYO 0,65 -1,52 -10,96 Tuğçelik 2,29 -4,58 -27,99 Tukaş 1,50 0,67 -32,74 Turcas Petrol 1,70 0,59 -32,38 Turkcell 11,63 2,02 -20,93 Tümosan Motor ve Traktör 5,02 4,58 -33,86 Tüpraş 135,70 5,60 25,82 Türk Hava Yolları 18,53 2,26 18,10 Türk Prysmian Kablo 1,91 1,60 -23,70 Türk Telekom 3,77 1,89 -41,46 Türk Traktör 45,00 1,08 -36,16 Türker Proje Gayrimenkul 29,04 0,21 -22,68 Ufuk Yatırım 1,29 2,38 -57,98 Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 0,00 -33,33 Ulusoy Elektrik 11,29 0,36 24,59 Ulusoy Un Sanayi 2,05 0,99 -26,26 Umpaş Holding 0,36 0,00 -42,86 Uşak Seramik 1,73 1,76 -29,39 Utopya Turizm 3,85 0,00 -14,25 Uzertaş Boya 0,87 -1,14 -23,68 Ülker Bisküvi 15,89 2,91 -19,22 Ünye Çimento 4,07 4,90 10,49 Vakıf Fin. Kir. 1,36 1,49 -16,02 Vakıf GMYO 1,80 2,27 -28,38 Vakıf Yat. Ort. 1,24 0,81 -12,68 Vakıflar Bankası 3,30 3,45 -50,56 Vakko Tekstil 3,21 -4,18 9,00 Vanet Gıda 2,40 0,00 -25,00 Verusa Holding 32,44 0,93 41,62 Verusaturk Girisim 5,72 1,24 142,37 Vestel 8,27 0,85 9,25 Vestel Beyaz Eşya 10,23 -0,29 20,64 Viking Kağıt 1,36 0,00 13,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,42 1,43 -38,79 Yapı ve Kredi Bank. 1,75 2,34 -37,43 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 1,01 -18,25 Yataş 3,79 0,80 -53,13 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,04 1,96 -0,93 Yeni Gimat GMYO 8,20 1,11 -1,62 Yeşil GMYO 0,30 -3,23 -52,38 Yeşil Yapı 0,27 0,00 -73,53 Yeşil Yatırım Holding 12,83 0,16 -19,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.101,00 6,63 71,87 Yonga Mobilya 11,90 0,00 298,49 Yünsa 7,36 4,69 63,56 Zorlu Enerji 1,36 1,49 -13,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

