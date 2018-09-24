Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.900,00 10,78 -12,31 İş Bankası (B) 1.230,00 -0,22 -1,63 İş Bankası (C) 4,28 4,39 -35,93 İş Bankası (Kur.) 7.299,90 -5,63 İş Fin.Kir. 2,23 1,36 60,02 İş Girişim 1,54 0,00 -11,49 İş GMYO 0,90 -2,17 -26,45 İş Y. Men. Değ. 2,13 0,00 -0,11 İş Yat. Ort. 0,79 1,28 0,12 İşbir Holding 200,00 0,00 8,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 4,35 -40,00 İttifak Holding 3,58 0,85 53,65 İz Hayvancılık Tarım 2,79 -0,36 46,84 İzmir Demir Çelik 2,11 0,48 -34,88 İzmir Fırça 1,82 0,55 -80,32 İzocam 22,70 0,44 -14,15 Jantsa Jant Sanayi 26,54 0,15 -13,69 Kafein Yazılım 7,53 1,35 Kapital Yat. Holding 1,56 -0,64 25,81 Kaplamin 3,51 -1,13 -10,46 Kardemir (A) 2,97 0,68 0,68 Kardemir (B) 2,97 -1,00 1,37 Kardemir (D) 4,26 -1,62 32,71 Karel Elektronik 5,24 1,95 -9,81 Karsan Otomotiv 1,41 0,71 -9,62 Karsu Tekstil 1,10 -2,65 -44,44 Karsusan Su Ürünleri San. 4,40 -5,78 -11,11 Kartonsan 339,50 -0,73 22,01 Katmerciler Ekipman 7,68 3,64 -35,79 Kent Gıda 121,30 0,92 -11,14 Kerevitaş Gıda 1,96 0,00 -54,11 Kervansaray Yat. Holding 0,27 0,00 -22,86 Kiler GMYO 1,73 1,76 -52,73 Klimasan Klima 4,94 -0,40 1,85 Koç Holding 17,10 -0,18 -5,47 Konfrut Gıda 21,90 2,05 53,15 Konya Çimento 205,50 0,24 -19,41 Kordsa Teknik Tekstil 9,69 -1,02 31,98 Koza Altın 51,70 3,40 35,34 Koza Madencilik 6,24 5,23 -3,11 Körfez GMYO 1,16 0,00 -30,12 Kristal Kola 1,58 1,28 -12,22 Kron Telekomünikasyon 11,96 -1,08 -35,35 Kuştur Kuşadası Turizm 12,75 0,39 34,08 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,75 -0,57 -57,83 Kütahya Porselen 5,61 1,63 -21,76 Lider Faktoring 3,63 -0,27 -10,90 Link Bilgisayar 9,32 0,54 -34,64 Logo Yazılım 33,90 0,00 -42,30 Lokman Hekim Sağlık 4,64 0,00 -23,04 Lüks Kadife 4,76 0,00 1,06 Makina Takım 1,25 -4,58 -37,50 Mardin Çimento 3,60 0,28 -6,49 Marka Yatırım Holding 0,72 -1,37 -57,40 Marmaris Altınyunus 16,34 0,31 -14,00 Marshall 39,36 -1,11 -24,02 Martı GMYO 0,68 -1,45 -67,92 Martı Otel 0,69 -1,43 -25,00 Mavi Giyim 33,70 -0,65 -41,25 Mazhar Zorlu Holding 3,95 -2,47 -1,00 MCT Danışmanlık 23,26 17,47 287,67 Mega Polietilen 3,30 1,85 189,47 Menderes Tekstil 0,70 0,00 -15,66 Merit Turizm 6,75 -3,57 14,60 Merko Gıda 0,76 4,11 -42,86 Metal Gayrimenkul 0,88 -1,12 -32,31 Metemtur Otelcilik 1,24 -1,59 -16,22 Metro Holding 0,86 0,00 -13,13 Metro Petrol ve Tesisleri 1,63 0,62 -40,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,13 -0,88 -47,44 Migros Ticaret 15,18 2,92 -46,79 Milpa 1,45 2,11 -32,87 Mistral GMYO 2,36 0,85 -36,13 MLP Sağlık 11,23 5,05 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,18 0,00 -15,11 Mondi Tire Kutsan 2,34 -0,85 29,28 Net Holding 2,12 2,91 -4,07 Netaş Telekom. 8,82 0,46 -44,32 Niğbaş Niğde Beton 0,72 2,86 -23,40 Nuh Çimento 8,95 0,56 -1,73 Nurol GMYO 3,12 5,05 -34,32 Odaş Elektrik 3,60 1,41 -40,00 Olmuksan-IP 3,82 1,87 -16,48 Orge Enerji Elektrik 2,80 -0,36 -30,76 Orma Orman Mahsulleri 0,90 1,12 -20,35 Osmanlı Menkul 2,00 1,52 -36,31 Ostim Endüstriyel Yat 1,18 0,00 -27,61 Otokar 77,00 3,36 -36,21 Oyak Yat. Ort. 1,12 3,70 13,12 Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 -1,87 -38,24 Özak GMYO 2,14 0,94 -8,55 Özbal Çelik Boru 1,67 0,00 -37,95 Özderici GMYO 5,07 13,68 595,97 Özerden Plastik 2,97 0,34 9,19 Panora GMYO 4,20 -1,64 -4,90 Park Elek.Madencilik 2,79 1,82 -33,09 Parsan 16,68 1,40 42,56 Pegasus 27,70 3,20 -18,05 Peker GMYO 10,75 1,13 Penguen Gıda 1,38 -0,72 -38,12 Pera GMYO 0,54 0,00 -38,64 Pergamon Dış Ticaret 10,54 6,04 175,20 Petkim 5,46 -1,62 -18,65 Petrokent Turizm 50,00 5,75 5,31 Pınar Et Ve Un 6,24 0,81 -32,21 Pınar Su 1,46 0,00 -18,89 Pınar Süt 8,21 0,37 -32,23 Plastikkart 2,32 3,11 -19,72 Polisan Holding 6,89 0,58 -20,25 Politeknik Metal 42,00 6,60 26,13 Prizma Press Matbaacılık 1,70 1,19 4,94 QNB Finans Fin. Kir. 3,75 0,00 -3,85 QNB Finansbank 5,30 0,38 -2,98 Ral Yatırım Holding 1,69 -1,17 3,68 Ray Sigorta 1,46 -1,35 -19,34 Reysaş GMYO 0,78 1,30 -38,58 Reysaş Lojistik 0,84 5,00 -34,38 Rhea Girişim 0,64 -1,54 -42,86 Rodrigo Tekstil 1,92 1,59 -35,79 Royal Halı 0,85 1,19 -6,59 RTA Laboratuvarları 2,09 2,96 -24,28 Sabancı Holding 7,60 5,41 -29,64 Safkar Ege Soğutmacılık 1,97 2,07 Salix Yatırım Holding 5,07 -0,39 -35,00 Sanel Mühendislik 1,46 3,55 -14,62 Sanifoam Sünger 1,29 0,78 -23,21 Sanko Pazarlama 2,54 0,00 -9,93 Saray Matbaacılık 1,00 -0,99 -6,54 Sarkuysan 3,58 1,13 14,21 Sasa Polyester 10,21 0,59 30,33 Say Reklamcılık 1,03 0,00 -38,32 Sekuro Plastik 3,90 -0,76 -54,65 Selçuk Ecza Deposu 3,35 1,52 -4,35 Selçuk Gıda 0,55 -1,79 96,43 Senkron Güvenlik 1,70 -1,16 -8,60 Serve Kırtasiye 2,10 -12,50 238,71 Servet GMYO 2,70 -0,74 -11,18 Seyitler Kimya 7,25 -0,41 -19,27 Silverline Endüstri 1,38 2,99 -20,59 Sinpaş GMYO 0,44 2,33 -42,86 Soda Sanayii 7,18 -1,91 65,96 Sodaş Sodyum Sanayii 5,75 2,68 68,69 Söktaş 1,34 0,75 -19,28 Sönmez Filament 3,52 0,57 -15,18 Sönmez Pamuklu 3,65 0,83 -7,83 Sumaş Suni Tahta 7,74 -3,25 Şeker Fin. Kir. 2,12 1,92 -12,47 Şekerbank 1,10 2,80 -39,89 Şişe Cam 6,20 1,47 36,28 Şok Marketler 8,77 -0,23 T. Halk Bankası 6,39 3,57 -39,24 T. Kalkınma Bank. 7,99 19,97 44,22 T.S.K.B. 0,84 3,70 -30,19 T.Tuborg 9,62 0,00 -2,93 Taç Tarım Ürünleri 2,60 -0,38 7,00 Tat Gıda 4,39 6,81 -14,51 TAV Havalimanları 31,44 3,01 46,51 Taze Kuru Gıda 8,20 1,36 0,61 Tek-Art Turizm 0,80 3,90 6,30 Tekfen Holding 22,28 -3,13 36,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,79 -0,21 -6,99 Temapol Polimer Plastik 2,84 3,27 -40,46 TGS Dış Ticaret 5,83 -0,68 61,41 Tofaş Oto. Fab. 22,54 2,27 -27,64 Torunlar GMYO 1,77 1,14 -45,88 Trabzon Liman 9,61 1,48 Trabzonspor Sportif 1,31 -2,96 -40,45 Trakya Cam 4,48 1,59 11,28 Trend GMYO 1,54 0,65 TSKB GMYO 0,65 0,00 -10,96 Tuğçelik 2,29 0,00 -27,99 Tukaş 1,51 0,67 -32,29 Turcas Petrol 1,72 1,18 -31,59 Turkcell 11,55 -0,69 -21,47 Tümosan Motor ve Traktör 5,13 2,19 -32,41 Tüpraş 136,50 0,59 26,56 Türk Hava Yolları 19,19 3,56 22,31 Türk Prysmian Kablo 1,91 0,00 -23,70 Türk Telekom 3,60 -4,51 -44,10 Türk Traktör 45,94 2,09 -34,83 Türker Proje Gayrimenkul 29,38 1,17 -21,78 Ufuk Yatırım 1,29 0,00 -57,98 Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 0,88 -32,75 Ulusoy Elektrik 11,26 -0,27 24,26 Ulusoy Un Sanayi 2,08 1,46 -25,18 Umpaş Holding 0,38 5,56 -39,68 Uşak Seramik 1,74 0,58 -28,98 Utopya Turizm 3,74 -2,86 -16,70 Uzertaş Boya 0,87 -23,68 Ülker Bisküvi 16,15 1,64 -17,90 Ünye Çimento 4,10 0,74 11,31 Vakıf Fin. Kir. 1,38 1,47 -14,78 Vakıf GMYO 1,81 0,56 -27,98 Vakıf Yat. Ort. 1,27 2,42 -10,56 Vakıflar Bankası 3,61 9,39 -45,91 Vakko Tekstil 3,32 3,43 12,73 Vanet Gıda 2,45 2,08 -23,44 Verusa Holding 32,64 0,62 42,49 Verusaturk Girisim 5,84 2,10 147,46 Vestel 8,36 1,09 10,44 Vestel Beyaz Eşya 10,20 -0,29 20,28 Viking Kağıt 1,40 2,94 16,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,42 0,00 -38,79 Yapı ve Kredi Bank. 1,84 5,14 -34,21 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,05 2,50 -16,20 Yataş 3,87 2,11 -52,14 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,07 2,88 1,93 Yeni Gimat GMYO 8,23 0,37 -1,26 Yeşil GMYO 0,29 -3,33 -53,97 Yeşil Yapı 0,27 0,00 -73,53 Yeşil Yatırım Holding 12,73 -0,78 -20,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.089,90 -0,36 71,25 Yonga Mobilya 11,21 -5,80 275,39 Yünsa 7,50 1,90 66,67 Zorlu Enerji 1,37 0,74 -13,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

