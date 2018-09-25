Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.900,00 -12,31 İş Bankası (B) 1.230,00 0,00 -1,63 İş Bankası (C) 4,15 -3,04 -37,87 İş Bankası (Kur.) 7.300,00 0,00 -5,63 İş Fin.Kir. 2,19 -1,79 57,15 İş Girişim 1,51 -1,95 -13,22 İş GMYO 0,90 0,00 -26,45 İş Y. Men. Değ. 2,13 0,00 -0,11 İş Yat. Ort. 0,80 1,27 1,39 İşbir Holding 199,70 -0,15 8,80 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,00 -40,00 İttifak Holding 3,53 -1,40 51,50 İz Hayvancılık Tarım 2,84 1,79 49,47 İzmir Demir Çelik 2,10 -0,47 -35,19 İzmir Fırça 1,83 0,55 -80,22 İzocam 22,62 -0,35 -14,45 Jantsa Jant Sanayi 27,04 1,88 -12,06 Kafein Yazılım 7,92 5,18 Kapital Yat. Holding 1,52 -2,56 22,58 Kaplamin 3,47 -1,14 -11,48 Kardemir (A) 2,95 -0,67 0,00 Kardemir (B) 2,96 -0,34 1,02 Kardemir (D) 4,22 -0,94 31,46 Karel Elektronik 5,18 -1,15 -10,84 Karsan Otomotiv 1,42 0,71 -8,97 Karsu Tekstil 1,13 2,73 -42,93 Karsusan Su Ürünleri San. 4,55 3,41 -8,08 Kartonsan 338,00 -0,44 21,47 Katmerciler Ekipman 7,55 -1,69 -36,87 Kent Gıda 120,50 -0,66 -11,72 Kerevitaş Gıda 1,97 0,51 -53,87 Kervansaray Yat. Holding 0,27 0,00 -22,86 Kiler GMYO 1,83 5,78 -50,00 Klimasan Klima 4,85 -1,82 -0,01 Koç Holding 17,35 1,46 -4,09 Konfrut Gıda 22,70 3,65 58,74 Konya Çimento 205,70 0,10 -19,33 Kordsa Teknik Tekstil 9,48 -2,17 29,12 Koza Altın 52,30 1,16 36,91 Koza Madencilik 6,24 0,00 -3,11 Körfez GMYO 1,16 0,00 -30,12 Kristal Kola 1,54 -2,53 -14,44 Kron Telekomünikasyon 11,92 -0,33 -35,57 Kuştur Kuşadası Turizm 12,75 0,00 34,08 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,73 -1,14 -58,31 Kütahya Porselen 5,66 0,89 -21,06 Lider Faktoring 3,73 2,75 -8,44 Link Bilgisayar 9,30 -0,21 -34,78 Logo Yazılım 33,00 -2,65 -43,83 Lokman Hekim Sağlık 4,70 1,29 -22,04 Lüks Kadife 4,69 -1,47 -0,42 Makina Takım 1,23 -1,60 -38,50 Mardin Çimento 3,59 -0,28 -6,75 Marka Yatırım Holding 0,72 0,00 -57,40 Marmaris Altınyunus 16,48 0,86 -13,26 Marshall 39,60 0,61 -23,55 Martı GMYO 0,68 0,00 -67,92 Martı Otel 0,68 -1,45 -26,09 Mavi Giyim 33,88 0,53 -40,94 Mazhar Zorlu Holding 3,91 -1,01 -2,01 MCT Danışmanlık 23,28 0,09 288,00 Mega Polietilen 3,40 3,03 198,25 Menderes Tekstil 0,69 -1,43 -16,87 Merit Turizm 6,70 -0,74 13,75 Merko Gıda 0,83 9,21 -37,59 Metal Gayrimenkul 0,87 -1,14 -33,08 Metemtur Otelcilik 1,23 -0,81 -16,89 Metro Holding 0,87 1,16 -12,12 Metro Petrol ve Tesisleri 1,62 -0,61 -41,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,12 -0,88 -47,91 Migros Ticaret 15,50 2,11 -45,67 Milpa 1,54 6,21 -28,70 Mistral GMYO 2,31 -2,12 -37,48 MLP Sağlık 11,03 -1,78 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,12 -5,08 -19,42 Mondi Tire Kutsan 2,45 4,70 35,36 Net Holding 2,08 -1,89 -5,88 Netaş Telekom. 8,77 -0,57 -44,63 Niğbaş Niğde Beton 0,70 -2,78 -25,53 Nuh Çimento 8,90 -0,56 -2,28 Nurol GMYO 3,07 -1,60 -35,37 Odaş Elektrik 3,72 3,33 -38,00 Olmuksan-IP 3,82 0,00 -16,48 Orge Enerji Elektrik 2,77 -1,07 -31,50 Orma Orman Mahsulleri 0,89 -1,11 -21,24 Osmanlı Menkul 2,15 7,50 -31,53 Ostim Endüstriyel Yat 1,17 -0,85 -28,22 Otokar 76,55 -0,58 -36,59 Oyak Yat. Ort. 1,11 -0,89 12,11 Oylum Sınai Yatırımlar 1,04 -0,95 -38,82 Özak GMYO 2,12 -0,93 -9,40 Özbal Çelik Boru 1,66 -0,60 -38,32 Özderici GMYO 5,19 2,37 612,44 Özerden Plastik 2,93 -1,35 7,72 Panora GMYO 4,18 -0,48 -5,36 Park Elek.Madencilik 2,75 -1,43 -34,05 Parsan 17,10 2,52 46,15 Pegasus 27,48 -0,79 -18,70 Peker GMYO 10,85 0,93 Penguen Gıda 1,38 0,00 -38,12 Pera GMYO 0,53 -1,85 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 10,52 -0,19 174,68 Petkim 5,47 0,18 -18,50 Petrokent Turizm 49,48 -1,04 4,21 Pınar Et Ve Un 6,20 -0,64 -32,65 Pınar Su 1,44 -1,37 -20,00 Pınar Süt 8,14 -0,85 -32,81 Plastikkart 2,38 2,59 -17,65 Polisan Holding 7,02 1,89 -18,75 Politeknik Metal 41,10 -2,14 23,42 Prizma Press Matbaacılık 1,69 -0,59 4,32 QNB Finans Fin. Kir. 3,72 -0,80 -4,62 QNB Finansbank 5,27 -0,57 -3,53 Ral Yatırım Holding 1,70 0,59 4,29 Ray Sigorta 1,40 -4,11 -22,65 Reysaş GMYO 0,80 2,56 -37,01 Reysaş Lojistik 0,89 5,95 -30,47 Rhea Girişim 0,63 -1,56 -43,75 Rodrigo Tekstil 1,95 1,56 -34,78 Royal Halı 0,85 0,00 -6,59 RTA Laboratuvarları 2,10 0,48 -23,91 Sabancı Holding 7,54 -0,79 -30,19 Safkar Ege Soğutmacılık 2,00 1,52 Salix Yatırım Holding 4,97 -1,97 -36,28 Sanel Mühendislik 1,49 2,05 -12,87 Sanifoam Sünger 1,28 -0,78 -23,81 Sanko Pazarlama 2,53 -0,39 -10,29 Saray Matbaacılık 0,99 -1,00 -7,48 Sarkuysan 3,58 0,00 14,21 Sasa Polyester 10,45 2,35 33,39 Say Reklamcılık 1,01 -1,94 -39,52 Sekuro Plastik 3,78 -3,08 -56,05 Selçuk Ecza Deposu 3,30 -1,49 -5,77 Selçuk Gıda 0,53 -3,64 89,29 Senkron Güvenlik 1,73 1,76 -6,99 Serve Kırtasiye 2,06 -1,90 232,26 Servet GMYO 2,74 1,48 -9,87 Seyitler Kimya 7,34 1,24 -18,26 Silverline Endüstri 1,33 -3,62 -23,47 Sinpaş GMYO 0,44 0,00 -42,86 Soda Sanayii 7,12 -0,84 64,57 Sodaş Sodyum Sanayii 5,74 -0,17 68,40 Söktaş 1,34 0,00 -19,28 Sönmez Filament 3,57 1,42 -13,98 Sönmez Pamuklu 3,66 0,27 -7,58 Sumaş Suni Tahta 7,70 -0,52 Şeker Fin. Kir. 2,14 0,94 -11,64 Şekerbank 1,08 -1,82 -40,98 Şişe Cam 6,29 1,45 38,26 Şok Marketler 9,01 2,74 T. Halk Bankası 6,39 0,00 -39,24 T. Kalkınma Bank. 8,47 6,01 52,89 T.S.K.B. 0,84 0,00 -30,19 T.Tuborg 9,52 -1,04 -3,94 Taç Tarım Ürünleri 2,61 0,38 7,41 Tat Gıda 4,29 -2,28 -16,46 TAV Havalimanları 31,90 1,46 48,65 Taze Kuru Gıda 8,15 -0,61 0,00 Tek-Art Turizm 0,78 -2,50 3,64 Tekfen Holding 22,40 0,54 36,75 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,85 1,25 -5,83 Temapol Polimer Plastik 3,04 7,04 -36,27 TGS Dış Ticaret 5,82 -0,17 61,13 Tofaş Oto. Fab. 22,86 1,42 -26,61 Torunlar GMYO 1,74 -1,69 -46,79 Trabzon Liman 9,61 0,00 Trabzonspor Sportif 1,29 -1,53 -41,36 Trakya Cam 4,51 0,67 12,03 Trend GMYO 1,54 0,00 TSKB GMYO 0,64 -1,54 -12,33 Tuğçelik 2,27 -0,87 -28,62 Tukaş 1,51 0,00 -32,29 Turcas Petrol 1,71 -0,58 -31,98 Turkcell 11,59 0,35 -21,20 Tümosan Motor ve Traktör 5,01 -2,34 -33,99 Tüpraş 137,30 0,59 27,30 Türk Hava Yolları 18,84 -1,82 20,08 Türk Prysmian Kablo 1,87 -2,09 -25,30 Türk Telekom 3,66 1,67 -43,17 Türk Traktör 47,32 3,00 -32,87 Türker Proje Gayrimenkul 29,10 -0,95 -22,52 Ufuk Yatırım 1,27 -1,55 -58,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,13 -1,74 -33,92 Ulusoy Elektrik 11,50 2,13 26,91 Ulusoy Un Sanayi 2,05 -1,44 -26,26 Umpaş Holding 0,39 2,63 -38,10 Uşak Seramik 1,75 0,57 -28,57 Utopya Turizm 3,73 -0,27 -16,93 Uzertaş Boya 0,87 -23,68 Ülker Bisküvi 16,60 2,79 -15,61 Ünye Çimento 3,99 -2,68 8,32 Vakıf Fin. Kir. 1,37 -0,72 -15,40 Vakıf GMYO 1,82 0,55 -27,59 Vakıf Yat. Ort. 1,24 -2,36 -12,68 Vakıflar Bankası 3,57 -1,11 -46,51 Vakko Tekstil 3,27 -1,51 11,04 Vanet Gıda 2,75 12,24 -14,06 Verusa Holding 32,92 0,86 43,71 Verusaturk Girisim 5,93 1,54 151,27 Vestel 8,25 -1,32 8,98 Vestel Beyaz Eşya 10,33 1,27 21,82 Viking Kağıt 1,37 -2,14 14,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,44 1,41 -37,93 Yapı ve Kredi Bank. 1,76 -4,35 -37,07 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,05 0,00 -16,20 Yataş 3,81 -1,55 -52,88 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,08 0,93 2,88 Yeni Gimat GMYO 8,20 -0,36 -1,62 Yeşil GMYO 0,30 3,45 -52,38 Yeşil Yapı 0,27 0,00 -73,53 Yeşil Yatırım Holding 12,31 -3,30 -23,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.850,00 -7,76 57,95 Yonga Mobilya 11,25 0,36 276,73 Yünsa 7,26 -3,20 61,33 Zorlu Enerji 1,36 -0,73 -13,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

