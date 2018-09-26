Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.900,00 -12,31 İş Bankası (B) 1.230,00 -1,63 İş Bankası (C) 4,20 1,20 -37,12 İş Bankası (Kur.) 7.300,00 -5,63 İş Fin.Kir. 2,18 -0,46 56,43 İş Girişim 1,50 -0,66 -13,79 İş GMYO 0,90 0,00 -26,45 İş Y. Men. Değ. 2,13 0,00 -0,11 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 199,70 8,80 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 -8,33 -45,00 İttifak Holding 3,50 -0,85 50,21 İz Hayvancılık Tarım 2,73 -3,87 43,68 İzmir Demir Çelik 2,08 -0,95 -35,80 İzmir Fırça 1,80 -1,64 -80,54 İzocam 22,32 -1,33 -15,58 Jantsa Jant Sanayi 27,16 0,44 -11,67 Kafein Yazılım 8,11 2,40 Kapital Yat. Holding 1,50 -1,32 20,97 Kaplamin 3,50 0,86 -10,71 Kardemir (A) 2,90 -1,69 -1,69 Kardemir (B) 2,93 -1,01 0,00 Kardemir (D) 4,11 -2,61 28,04 Karel Elektronik 5,12 -1,16 -11,88 Karsan Otomotiv 1,41 -0,70 -9,62 Karsu Tekstil 1,23 8,85 -37,88 Karsusan Su Ürünleri San. 4,55 0,00 -8,08 Kartonsan 332,00 -1,78 19,32 Katmerciler Ekipman 7,46 -1,19 -37,63 Kent Gıda 119,70 -0,66 -12,31 Kerevitaş Gıda 2,21 12,18 -48,26 Kervansaray Yat. Holding 0,27 0,00 -22,86 Kiler GMYO 1,73 -5,46 -52,73 Klimasan Klima 4,70 -3,09 -3,10 Koç Holding 16,82 -3,05 -7,02 Konfrut Gıda 22,88 0,79 60,00 Konya Çimento 202,70 -1,46 -20,51 Kordsa Teknik Tekstil 9,82 3,59 33,75 Koza Altın 52,75 0,86 38,09 Koza Madencilik 6,34 1,60 -1,55 Körfez GMYO 1,16 0,00 -30,12 Kristal Kola 1,53 -0,65 -15,00 Kron Telekomünikasyon 11,80 -1,01 -36,22 Kuştur Kuşadası Turizm 12,70 -0,39 33,55 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,55 -10,40 -62,65 Kütahya Porselen 5,59 -1,24 -22,04 Lider Faktoring 3,74 0,27 -8,20 Link Bilgisayar 9,21 -0,97 -35,41 Logo Yazılım 32,98 -0,06 -43,86 Lokman Hekim Sağlık 4,68 -0,43 -22,37 Lüks Kadife 4,65 -0,85 -1,27 Makina Takım 1,23 0,00 -38,50 Mardin Çimento 3,56 -0,84 -7,53 Marka Yatırım Holding 0,71 -1,39 -57,99 Marmaris Altınyunus 16,38 -0,61 -13,79 Marshall 39,66 0,15 -23,44 Martı GMYO 0,67 -1,47 -68,40 Martı Otel 0,68 0,00 -26,09 Mavi Giyim 34,20 0,94 -40,38 Mazhar Zorlu Holding 3,94 0,77 -1,25 MCT Danışmanlık 23,48 0,86 291,33 Mega Polietilen 3,41 0,29 199,12 Menderes Tekstil 0,70 1,45 -15,66 Merit Turizm 6,45 -3,73 9,51 Merko Gıda 0,92 10,84 -30,83 Metal Gayrimenkul 0,85 -2,30 -34,62 Metemtur Otelcilik 1,23 0,00 -16,89 Metro Holding 0,85 -2,30 -14,14 Metro Petrol ve Tesisleri 1,61 -0,62 -41,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,11 -0,89 -48,37 Migros Ticaret 15,40 -0,65 -46,02 Milpa 1,57 1,95 -27,31 Mistral GMYO 2,25 -2,60 -39,11 MLP Sağlık 11,29 2,36 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,06 -5,36 -23,74 Mondi Tire Kutsan 2,49 1,63 37,57 Net Holding 2,09 0,48 -5,43 Netaş Telekom. 8,60 -1,94 -45,71 Niğbaş Niğde Beton 0,70 0,00 -25,53 Nuh Çimento 8,98 0,90 -1,40 Nurol GMYO 3,05 -0,65 -35,79 Odaş Elektrik 3,78 1,61 -37,00 Olmuksan-IP 3,81 -0,26 -16,70 Orge Enerji Elektrik 2,82 1,81 -30,27 Orma Orman Mahsulleri 0,86 -3,37 -23,89 Osmanlı Menkul 2,04 -5,12 -35,03 Ostim Endüstriyel Yat 1,17 0,00 -28,22 Otokar 78,50 2,55 -34,97 Oyak Yat. Ort. 1,09 -1,80 10,09 Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 -0,96 -39,41 Özak GMYO 2,15 1,42 -8,12 Özbal Çelik Boru 1,62 -2,41 -39,81 Özderici GMYO 5,07 -2,31 595,97 Özerden Plastik 2,93 0,00 7,72 Panora GMYO 4,18 0,00 -5,36 Park Elek.Madencilik 2,76 0,36 -33,81 Parsan 17,52 2,46 49,74 Pegasus 27,62 0,51 -18,28 Peker GMYO 10,97 1,11 Penguen Gıda 1,38 0,00 -38,12 Pera GMYO 0,51 -3,77 -42,05 Pergamon Dış Ticaret 10,35 -1,62 170,24 Petkim 5,43 -0,73 -19,09 Petrokent Turizm 48,00 -2,99 1,10 Pınar Et Ve Un 6,13 -1,13 -33,41 Pınar Su 1,43 -0,69 -20,56 Pınar Süt 8,11 -0,37 -33,06 Plastikkart 2,37 -0,42 -17,99 Polisan Holding 7,13 1,57 -17,48 Politeknik Metal 41,48 0,92 24,56 Prizma Press Matbaacılık 1,69 0,00 4,32 QNB Finans Fin. Kir. 3,73 0,27 -4,36 QNB Finansbank 5,22 -0,95 -4,44 Ral Yatırım Holding 1,69 -0,59 3,68 Ray Sigorta 1,40 0,00 -22,65 Reysaş GMYO 0,77 -3,75 -39,37 Reysaş Lojistik 0,85 -4,49 -33,59 Rhea Girişim 0,63 0,00 -43,75 Rodrigo Tekstil 1,97 1,03 -34,11 Royal Halı 0,84 -1,18 -7,69 RTA Laboratuvarları 2,08 -0,95 -24,64 Sabancı Holding 7,38 -2,12 -31,68 Safkar Ege Soğutmacılık 1,98 -1,00 Salix Yatırım Holding 5,00 0,60 -35,90 Sanel Mühendislik 1,53 2,68 -10,53 Sanifoam Sünger 1,31 2,34 -22,02 Sanko Pazarlama 2,55 0,79 -9,58 Saray Matbaacılık 0,99 0,00 -7,48 Sarkuysan 3,58 0,00 14,21 Sasa Polyester 10,22 -2,20 30,46 Say Reklamcılık 1,02 0,99 -38,92 Sekuro Plastik 3,74 -1,06 -56,51 Selçuk Ecza Deposu 3,31 0,30 -5,49 Selçuk Gıda 0,52 -1,89 85,71 Senkron Güvenlik 1,77 2,31 -4,84 Serve Kırtasiye 2,10 1,94 238,71 Servet GMYO 2,69 -1,82 -11,51 Seyitler Kimya 4,21 -0,14 -18,38 Silverline Endüstri 1,32 -0,75 -24,04 Sinpaş GMYO 0,43 -2,27 -44,16 Soda Sanayii 7,00 -1,69 61,80 Sodaş Sodyum Sanayii 5,57 -2,96 63,41 Söktaş 1,33 -0,75 -19,88 Sönmez Filament 3,53 -1,12 -14,94 Sönmez Pamuklu 3,65 -0,27 -7,83 Sumaş Suni Tahta 8,00 3,90 Şeker Fin. Kir. 2,12 -0,93 -12,47 Şekerbank 1,07 -0,93 -41,53 Şişe Cam 6,21 -1,27 36,50 Şok Marketler 9,21 2,22 T. Halk Bankası 6,62 3,60 -37,05 T. Kalkınma Bank. 9,00 6,26 62,45 T.S.K.B. 0,85 1,19 -29,36 T.Tuborg 9,56 0,42 -3,54 Taç Tarım Ürünleri 2,62 0,38 7,82 Tat Gıda 4,25 -0,93 -17,24 TAV Havalimanları 31,34 -1,76 46,04 Taze Kuru Gıda 8,50 4,29 4,29 Tek-Art Turizm 0,78 0,00 3,64 Tekfen Holding 21,66 -3,30 32,24 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,77 -1,65 -7,38 Temapol Polimer Plastik 3,18 4,61 -33,33 TGS Dış Ticaret 5,76 -1,03 59,47 Tofaş Oto. Fab. 23,18 1,40 -25,58 Torunlar GMYO 1,72 -1,15 -47,41 Trabzon Liman 9,56 -0,52 Trabzonspor Sportif 1,28 -0,78 -41,82 Trakya Cam 4,45 -1,33 10,54 Trend GMYO 1,55 0,65 TSKB GMYO 0,64 0,00 -12,33 Tuğçelik 2,31 1,76 -27,36 Tukaş 1,50 -0,66 -32,74 Turcas Petrol 1,70 -0,58 -32,38 Turkcell 11,44 -1,29 -22,22 Tümosan Motor ve Traktör 4,97 -0,80 -34,52 Tüpraş 138,90 1,17 28,79 Türk Hava Yolları 19,22 2,02 22,50 Türk Prysmian Kablo 1,86 -0,53 -25,70 Türk Telekom 3,70 1,09 -42,55 Türk Traktör 47,60 0,59 -32,47 Türker Proje Gayrimenkul 29,18 0,27 -22,31 Ufuk Yatırım 1,29 1,57 -57,98 Ulaşlar Turizm Yat. 1,12 -0,88 -34,50 Ulusoy Elektrik 11,58 0,70 27,79 Ulusoy Un Sanayi 2,04 -0,49 -26,62 Umpaş Holding 0,40 2,56 -36,51 Uşak Seramik 1,73 -1,14 -29,39 Utopya Turizm 3,87 3,75 -13,81 Uzertaş Boya 0,87 -23,68 Ülker Bisküvi 16,32 -1,69 -17,03 Ünye Çimento 3,93 -1,50 6,69 Vakıf Fin. Kir. 1,39 1,46 -14,17 Vakıf GMYO 1,83 0,55 -27,19 Vakıf Yat. Ort. 1,25 0,81 -11,97 Vakıflar Bankası 3,66 2,52 -45,16 Vakko Tekstil 3,28 0,31 11,38 Vanet Gıda 2,63 -4,36 -17,81 Verusa Holding 33,10 0,55 44,50 Verusaturk Girisim 5,98 0,84 153,39 Vestel 8,20 -0,61 8,32 Vestel Beyaz Eşya 10,10 -2,23 19,10 Viking Kağıt 1,35 -1,46 12,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,48 2,78 -36,21 Yapı ve Kredi Bank. 1,76 0,00 -37,07 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,07 0,98 -15,39 Yataş 3,80 -0,26 -53,00 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,11 2,78 5,74 Yeni Gimat GMYO 8,18 -0,24 -1,86 Yeşil GMYO 0,24 -20,00 -61,90 Yeşil Yapı 0,22 -18,52 -78,43 Yeşil Yatırım Holding 10,83 -12,02 -32,31 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.873,70 0,83 59,27 Yonga Mobilya 11,00 -2,22 268,35 Yünsa 7,22 -0,55 60,44 Zorlu Enerji 1,35 -0,74 -14,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

