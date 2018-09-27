Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.900,00 -12,31 İş Bankası (B) 1.229,90 -0,01 -1,64 İş Bankası (C) 4,41 5,00 -33,98 İş Bankası (Kur.) 7.300,00 -5,63 İş Fin.Kir. 2,17 -0,46 55,72 İş Girişim 1,52 1,33 -12,64 İş GMYO 0,90 0,00 -26,45 İş Y. Men. Değ. 2,13 0,00 -0,11 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 192,00 -3,86 4,61 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 4,55 -42,50 İttifak Holding 3,52 0,57 51,07 İz Hayvancılık Tarım 2,80 2,56 47,37 İzmir Demir Çelik 2,07 -0,48 -36,11 İzmir Fırça 1,79 -0,56 -80,65 İzocam 22,66 1,52 -14,30 Jantsa Jant Sanayi 27,14 -0,07 -11,74 Kafein Yazılım 8,40 3,58 Kapital Yat. Holding 1,50 0,00 20,97 Kaplamin 3,46 -1,14 -11,73 Kardemir (A) 2,92 0,69 -1,02 Kardemir (B) 2,92 -0,34 -0,34 Kardemir (D) 4,11 0,00 28,04 Karel Elektronik 5,13 0,20 -11,70 Karsan Otomotiv 1,41 0,00 -9,62 Karsu Tekstil 1,17 -4,88 -40,91 Karsusan Su Ürünleri San. 4,55 -8,08 Kartonsan 334,10 0,63 20,07 Katmerciler Ekipman 7,62 2,14 -36,29 Kent Gıda 121,40 1,42 -11,06 Kerevitaş Gıda 2,14 -3,17 -49,89 Kervansaray Yat. Holding 0,26 -3,70 -25,71 Kiler GMYO 1,70 -1,73 -53,55 Klimasan Klima 4,68 -0,43 -3,51 Koç Holding 17,06 1,43 -5,69 Konfrut Gıda 22,90 0,09 60,14 Konya Çimento 202,50 -0,10 -20,59 Kordsa Teknik Tekstil 9,70 -1,22 32,12 Koza Altın 51,25 -2,84 34,16 Koza Madencilik 6,22 -1,89 -3,42 Körfez GMYO 1,15 -0,86 -30,72 Kristal Kola 1,55 1,31 -13,89 Kron Telekomünikasyon 11,76 -0,34 -36,43 Kuştur Kuşadası Turizm 12,50 -1,57 31,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,50 -3,23 -63,86 Kütahya Porselen 5,60 0,18 -21,90 Lider Faktoring 3,78 1,07 -7,22 Link Bilgisayar 9,40 2,06 -34,08 Logo Yazılım 33,98 3,03 -42,16 Lokman Hekim Sağlık 4,95 5,77 -17,90 Lüks Kadife 4,64 -0,22 -1,49 Makina Takım 1,24 0,81 -38,00 Mardin Çimento 3,56 0,00 -7,53 Marka Yatırım Holding 0,71 0,00 -57,99 Marmaris Altınyunus 16,47 0,55 -13,32 Marshall 39,30 -0,91 -24,13 Martı GMYO 0,66 -1,49 -68,87 Martı Otel 0,67 -1,47 -27,17 Mavi Giyim 35,10 2,63 -38,81 Mazhar Zorlu Holding 3,89 -1,27 -2,51 MCT Danışmanlık 25,20 7,33 320,00 Mega Polietilen 3,39 -0,59 197,37 Menderes Tekstil 0,70 0,00 -15,66 Merit Turizm 6,50 0,78 10,36 Merko Gıda 0,90 -2,17 -32,33 Metal Gayrimenkul 0,86 1,18 -33,85 Metemtur Otelcilik 1,23 0,00 -16,89 Metro Holding 0,85 0,00 -14,14 Metro Petrol ve Tesisleri 1,61 0,00 -41,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,10 -0,90 -48,84 Migros Ticaret 15,94 3,51 -44,12 Milpa 1,51 -3,82 -30,09 Mistral GMYO 2,23 -0,89 -39,65 MLP Sağlık 11,45 1,42 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,01 -4,72 -27,34 Mondi Tire Kutsan 2,41 -3,21 33,15 Net Holding 2,09 0,00 -5,43 Netaş Telekom. 8,67 0,81 -45,27 Niğbaş Niğde Beton 0,71 1,43 -24,47 Nuh Çimento 8,91 -0,78 -2,17 Nurol GMYO 3,05 0,00 -35,79 Odaş Elektrik 3,83 1,32 -36,17 Olmuksan-IP 3,80 -0,26 -16,92 Orge Enerji Elektrik 2,80 -0,71 -30,76 Orma Orman Mahsulleri 0,87 1,16 -23,01 Osmanlı Menkul 2,02 -0,98 -35,67 Ostim Endüstriyel Yat 1,16 -0,85 -28,83 Otokar 83,20 5,99 -31,08 Oyak Yat. Ort. 1,08 -0,92 9,08 Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 -0,97 -40,00 Özak GMYO 2,36 9,77 0,85 Özbal Çelik Boru 1,58 -2,47 -41,29 Özderici GMYO 5,13 1,18 604,21 Özerden Plastik 2,91 -0,68 6,98 Panora GMYO 4,17 -0,24 -5,58 Park Elek.Madencilik 2,90 5,07 -30,46 Parsan 18,15 3,60 55,13 Pegasus 27,86 0,87 -17,57 Peker GMYO 10,97 0,00 Penguen Gıda 1,36 -1,45 -39,01 Pera GMYO 0,51 0,00 -42,05 Pergamon Dış Ticaret 10,54 1,84 175,20 Petkim 5,44 0,18 -18,94 Petrokent Turizm 49,00 2,08 3,20 Pınar Et Ve Un 6,05 -1,31 -34,28 Pınar Su 1,44 0,70 -20,00 Pınar Süt 8,14 0,37 -32,81 Plastikkart 2,28 -3,80 -21,11 Polisan Holding 7,21 1,12 -16,55 Politeknik Metal 41,48 0,00 24,56 Prizma Press Matbaacılık 1,70 0,59 4,94 QNB Finans Fin. Kir. 3,77 1,07 -3,33 QNB Finansbank 5,25 0,57 -3,89 Ral Yatırım Holding 1,69 0,00 3,68 Ray Sigorta 1,55 10,71 -14,36 Reysaş GMYO 0,77 0,00 -39,37 Reysaş Lojistik 0,83 -2,35 -35,16 Rhea Girişim 0,62 -1,59 -44,64 Rodrigo Tekstil 2,04 3,55 -31,77 Royal Halı 0,83 -1,19 -8,79 RTA Laboratuvarları 2,02 -2,88 -26,81 Sabancı Holding 7,55 2,30 -30,10 Safkar Ege Soğutmacılık 1,98 0,00 Salix Yatırım Holding 4,97 -0,60 -36,28 Sanel Mühendislik 1,57 2,61 -8,19 Sanifoam Sünger 1,30 -0,76 -22,62 Sanko Pazarlama 2,54 -0,39 -9,93 Saray Matbaacılık 0,99 0,00 -7,48 Sarkuysan 3,62 1,12 15,49 Sasa Polyester 10,17 -0,49 29,82 Say Reklamcılık 1,02 0,00 -38,92 Sekuro Plastik 4,48 19,79 -47,91 Selçuk Ecza Deposu 3,33 0,60 -4,92 Selçuk Gıda 0,52 0,00 85,71 Senkron Güvenlik 1,75 -1,13 -5,91 Serve Kırtasiye 2,39 13,81 285,48 Servet GMYO 2,72 1,12 -10,53 Seyitler Kimya 4,11 -2,38 -20,32 Silverline Endüstri 1,35 2,27 -22,32 Sinpaş GMYO 0,43 0,00 -44,16 Soda Sanayii 7,01 0,14 62,03 Sodaş Sodyum Sanayii 5,59 0,36 64,00 Söktaş 1,31 -1,50 -21,08 Sönmez Filament 3,51 -0,57 -15,42 Sönmez Pamuklu 3,62 -0,82 -8,59 Sumaş Suni Tahta 7,70 -3,75 Şeker Fin. Kir. 2,10 -0,94 -13,29 Şekerbank 1,08 0,93 -40,98 Şişe Cam 6,13 -1,29 34,74 Şok Marketler 9,00 -2,28 T. Halk Bankası 6,63 0,15 -36,95 T. Kalkınma Bank. 9,84 9,33 77,62 T.S.K.B. 0,85 0,00 -29,36 T.Tuborg 9,56 0,00 -3,54 Taç Tarım Ürünleri 2,63 0,38 8,23 Tat Gıda 4,40 3,53 -14,32 TAV Havalimanları 30,66 -2,17 42,87 Taze Kuru Gıda 8,39 -1,29 2,94 Tek-Art Turizm 0,79 1,28 4,97 Tekfen Holding 22,04 1,75 34,55 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,77 0,00 -7,38 Temapol Polimer Plastik 3,20 0,63 -32,91 TGS Dış Ticaret 5,64 -2,08 56,15 Tofaş Oto. Fab. 21,88 -5,61 -29,75 Torunlar GMYO 1,73 0,58 -47,10 Trabzon Liman 10,20 6,69 Trabzonspor Sportif 1,30 1,56 -40,91 Trakya Cam 4,43 -0,45 10,04 Trend GMYO 1,55 0,00 TSKB GMYO 0,64 0,00 -12,33 Tuğçelik 2,35 1,73 -26,10 Tukaş 1,51 0,67 -32,29 Turcas Petrol 1,71 0,59 -31,98 Turkcell 11,48 0,35 -21,95 Tümosan Motor ve Traktör 5,21 4,83 -31,36 Tüpraş 135,50 -2,45 25,64 Türk Hava Yolları 19,10 -0,62 21,73 Türk Prysmian Kablo 1,87 0,54 -25,30 Türk Telekom 3,69 -0,27 -42,70 Türk Traktör 47,78 0,38 -32,21 Türker Proje Gayrimenkul 29,10 -0,27 -22,52 Ufuk Yatırım 1,45 12,40 -52,77 Ulaşlar Turizm Yat. 1,13 0,89 -33,92 Ulusoy Elektrik 11,54 -0,35 27,35 Ulusoy Un Sanayi 2,05 0,49 -26,26 Umpaş Holding 0,40 0,00 -36,51 Uşak Seramik 1,72 -0,58 -29,80 Utopya Turizm 3,82 -1,29 -14,92 Uzertaş Boya 0,81 -6,90 -28,95 Ülker Bisküvi 17,00 4,17 -13,57 Ünye Çimento 3,93 0,00 6,69 Vakıf Fin. Kir. 1,39 0,00 -14,17 Vakıf GMYO 1,77 -3,28 -29,58 Vakıf Yat. Ort. 1,24 -0,80 -12,68 Vakıflar Bankası 3,71 1,37 -44,41 Vakko Tekstil 3,26 -0,61 10,70 Vanet Gıda 2,69 2,28 -15,94 Verusa Holding 33,28 0,54 45,28 Verusaturk Girisim 6,07 1,51 157,20 Vestel 8,18 -0,24 8,06 Vestel Beyaz Eşya 10,00 -0,99 17,92 Viking Kağıt 1,33 -1,48 10,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 -1,35 -37,07 Yapı ve Kredi Bank. 1,79 1,70 -36,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,11 1,93 -13,75 Yataş 3,86 1,58 -52,26 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,12 0,90 6,69 Yeni Gimat GMYO 8,13 -0,61 -2,46 Yeşil GMYO 0,26 8,33 -58,73 Yeşil Yapı 0,24 9,09 -76,47 Yeşil Yatırım Holding 11,35 4,80 -29,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.000,00 4,40 66,27 Yonga Mobilya 11,39 3,55 281,41 Yünsa 7,33 1,52 62,89 Zorlu Enerji 1,35 0,00 -14,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

