Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.900,00 -12,31 İş Bankası (B) 1.229,00 -0,07 -1,71 İş Bankası (C) 4,42 0,23 -33,83 İş Bankası (Kur.) 7.299,90 0,00 -5,63 İş Fin.Kir. 2,20 1,38 57,87 İş Girişim 1,51 -0,66 -13,22 İş GMYO 0,91 1,11 -25,63 İş Y. Men. Değ. 2,15 0,94 0,83 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 180,00 -6,25 -1,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,00 -42,50 İttifak Holding 3,58 1,70 53,65 İz Hayvancılık Tarım 2,75 -1,79 44,74 İzmir Demir Çelik 2,07 0,00 -36,11 İzmir Fırça 1,78 -0,56 -80,76 İzocam 22,48 -0,79 -14,98 Jantsa Jant Sanayi 27,60 1,69 -10,24 Kafein Yazılım 8,08 -3,81 Kapital Yat. Holding 1,52 1,33 22,58 Kaplamin 3,43 -0,87 -12,50 Kardemir (A) 2,90 -0,68 -1,69 Kardemir (B) 2,92 0,00 -0,34 Kardemir (D) 4,06 -1,22 26,48 Karel Elektronik 5,21 1,56 -10,33 Karsan Otomotiv 1,42 0,71 -8,97 Karsu Tekstil 1,15 -1,71 -41,92 Karsusan Su Ürünleri San. 4,50 -1,10 -9,09 Kartonsan 333,10 -0,30 19,71 Katmerciler Ekipman 7,64 0,26 -36,12 Kent Gıda 120,70 -0,58 -11,58 Kerevitaş Gıda 2,07 -3,27 -51,53 Kervansaray Yat. Holding 0,27 3,85 -22,86 Kiler GMYO 1,69 -0,59 -53,83 Klimasan Klima 4,75 1,50 -2,07 Koç Holding 17,06 0,00 -5,69 Konfrut Gıda 23,40 2,18 63,64 Konya Çimento 202,00 -0,25 -20,78 Kordsa Teknik Tekstil 9,58 -1,24 30,48 Koza Altın 51,35 0,20 34,42 Koza Madencilik 6,47 4,02 0,47 Körfez GMYO 1,15 0,00 -30,72 Kristal Kola 1,54 -0,65 -14,44 Kron Telekomünikasyon 12,19 3,66 -34,11 Kuştur Kuşadası Turizm 12,70 1,60 33,55 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,47 -2,00 -64,58 Kütahya Porselen 5,58 -0,36 -22,18 Lider Faktoring 3,88 2,65 -4,76 Link Bilgisayar 9,37 -0,32 -34,29 Logo Yazılım 34,64 1,94 -41,04 Lokman Hekim Sağlık 4,86 -1,82 -19,39 Lüks Kadife 4,65 0,22 -1,27 Makina Takım 1,23 -0,81 -38,50 Mardin Çimento 3,58 0,56 -7,01 Marka Yatırım Holding 0,71 0,00 -57,99 Marmaris Altınyunus 16,65 1,09 -12,37 Marshall 39,20 -0,25 -24,32 Martı GMYO 0,65 -1,52 -69,34 Martı Otel 0,65 -2,99 -29,35 Mavi Giyim 35,86 2,17 -37,49 Mazhar Zorlu Holding 3,89 0,00 -2,51 MCT Danışmanlık 25,58 1,51 326,33 Mega Polietilen 3,35 -1,18 193,86 Menderes Tekstil 0,69 -1,43 -16,87 Merit Turizm 6,45 -0,77 9,51 Merko Gıda 0,88 -2,22 -33,83 Metal Gayrimenkul 0,85 -1,16 -34,62 Metemtur Otelcilik 1,23 0,00 -16,89 Metro Holding 0,85 0,00 -14,14 Metro Petrol ve Tesisleri 1,63 1,24 -40,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,12 1,82 -47,91 Migros Ticaret 16,18 1,51 -43,28 Milpa 1,45 -3,97 -32,87 Mistral GMYO 2,18 -2,24 -41,00 MLP Sağlık 12,12 5,85 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,02 0,99 -26,62 Mondi Tire Kutsan 2,44 1,24 34,81 Net Holding 2,09 0,00 -5,43 Netaş Telekom. 8,60 -0,81 -45,71 Niğbaş Niğde Beton 0,68 -4,23 -27,66 Nuh Çimento 8,97 0,67 -1,51 Nurol GMYO 3,06 0,33 -35,58 Odaş Elektrik 3,77 -1,57 -37,17 Olmuksan-IP 3,81 0,26 -16,70 Orge Enerji Elektrik 3,08 10,00 -23,84 Orma Orman Mahsulleri 0,88 1,15 -22,12 Osmanlı Menkul 1,99 -1,49 -36,62 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 -1,72 -30,06 Otokar 83,00 -0,24 -31,24 Oyak Yat. Ort. 1,08 0,00 9,08 Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 0,00 -40,00 Özak GMYO 2,43 2,97 3,85 Özbal Çelik Boru 1,49 -5,70 -44,64 Özderici GMYO 5,53 7,80 659,12 Özerden Plastik 2,91 0,00 6,98 Panora GMYO 4,17 0,00 -5,58 Park Elek.Madencilik 2,83 -2,41 -32,13 Parsan 19,03 4,85 62,65 Pegasus 27,08 -2,80 -19,88 Peker GMYO 11,20 2,10 Penguen Gıda 1,37 0,74 -38,57 Pera GMYO 0,53 3,92 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 10,68 1,33 178,86 Petkim 5,35 -1,65 -20,29 Petrokent Turizm 48,30 -1,43 1,73 Pınar Et Ve Un 6,08 0,50 -33,95 Pınar Su 1,44 0,00 -20,00 Pınar Süt 8,13 -0,12 -32,90 Plastikkart 2,25 -1,32 -22,15 Polisan Holding 7,35 1,94 -14,93 Politeknik Metal 41,00 -1,16 23,12 Prizma Press Matbaacılık 1,71 0,59 5,56 QNB Finans Fin. Kir. 3,77 0,00 -3,33 QNB Finansbank 5,22 -0,57 -4,44 Ral Yatırım Holding 1,63 -3,55 0,00 Ray Sigorta 1,44 -7,10 -20,44 Reysaş GMYO 0,75 -2,60 -40,94 Reysaş Lojistik 0,81 -2,41 -36,72 Rhea Girişim 0,62 0,00 -44,64 Rodrigo Tekstil 2,06 0,98 -31,10 Royal Halı 0,83 0,00 -8,79 RTA Laboratuvarları 1,98 -1,98 -28,26 Sabancı Holding 7,63 1,06 -29,36 Safkar Ege Soğutmacılık 1,97 -0,51 Salix Yatırım Holding 4,95 -0,40 -36,54 Sanel Mühendislik 1,55 -1,27 -9,36 Sanifoam Sünger 1,29 -0,77 -23,21 Sanko Pazarlama 2,57 1,18 -8,87 Saray Matbaacılık 0,99 0,00 -7,48 Sarkuysan 3,59 -0,83 14,53 Sasa Polyester 10,14 -0,29 29,43 Say Reklamcılık 1,02 0,00 -38,92 Sekuro Plastik 4,00 -10,71 -53,49 Selçuk Ecza Deposu 3,32 -0,30 -5,20 Selçuk Gıda 0,52 0,00 85,71 Senkron Güvenlik 1,67 -4,57 -10,22 Serve Kırtasiye 2,37 -0,84 282,26 Servet GMYO 2,65 -2,57 -12,83 Seyitler Kimya 3,99 -2,92 -22,64 Silverline Endüstri 1,33 -1,48 -23,47 Sinpaş GMYO 0,43 0,00 -44,16 Soda Sanayii 6,93 -1,14 60,18 Sodaş Sodyum Sanayii 5,58 -0,18 63,70 Söktaş 1,28 -2,29 -22,89 Sönmez Filament 3,49 -0,57 -15,90 Sönmez Pamuklu 3,61 -0,28 -8,84 Sumaş Suni Tahta 7,70 0,00 Şeker Fin. Kir. 2,18 3,81 -9,99 Şekerbank 1,10 1,85 -39,89 Şişe Cam 5,84 -4,73 28,37 Şok Marketler 8,87 -1,44 T. Halk Bankası 6,69 0,90 -36,38 T. Kalkınma Bank. 11,80 19,92 113,00 T.S.K.B. 0,86 1,18 -28,53 T.Tuborg 9,57 0,10 -3,44 Taç Tarım Ürünleri 2,65 0,76 9,05 Tat Gıda 4,48 1,82 -12,76 TAV Havalimanları 31,28 2,02 45,76 Taze Kuru Gıda 8,75 4,29 7,36 Tek-Art Turizm 0,80 1,27 6,30 Tekfen Holding 21,62 -1,91 31,99 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,70 -1,47 -8,74 Temapol Polimer Plastik 3,39 5,94 -28,93 TGS Dış Ticaret 5,54 -1,77 53,38 Tofaş Oto. Fab. 21,38 -2,29 -31,36 Torunlar GMYO 1,77 2,31 -45,88 Trabzon Liman 9,92 -2,75 Trabzonspor Sportif 1,29 -0,77 -41,36 Trakya Cam 4,30 -2,93 6,81 Trend GMYO 1,54 -0,65 TSKB GMYO 0,64 0,00 -12,33 Tuğçelik 2,31 -1,70 -27,36 Tukaş 1,56 3,31 -30,04 Turcas Petrol 1,69 -1,17 -32,78 Turkcell 11,54 0,52 -21,54 Tümosan Motor ve Traktör 5,11 -1,92 -32,67 Tüpraş 134,20 -0,96 24,43 Türk Hava Yolları 19,09 -0,05 21,67 Türk Prysmian Kablo 1,85 -1,07 -26,09 Türk Telekom 3,64 -1,36 -43,48 Türk Traktör 48,00 0,46 -31,90 Türker Proje Gayrimenkul 28,96 -0,48 -22,90 Ufuk Yatırım 1,43 -1,38 -53,42 Ulaşlar Turizm Yat. 1,13 0,00 -33,92 Ulusoy Elektrik 11,55 0,09 27,46 Ulusoy Un Sanayi 2,05 0,00 -26,26 Umpaş Holding 0,38 -5,00 -39,68 Uşak Seramik 1,65 -4,07 -32,65 Utopya Turizm 3,73 -2,36 -16,93 Uzertaş Boya 0,81 0,00 -28,95 Ülker Bisküvi 16,93 -0,41 -13,93 Ünye Çimento 3,94 0,25 6,96 Vakıf Fin. Kir. 1,38 -0,72 -14,78 Vakıf GMYO 1,78 0,56 -29,18 Vakıf Yat. Ort. 1,24 0,00 -12,68 Vakıflar Bankası 3,79 2,16 -43,22 Vakko Tekstil 3,23 -0,92 9,68 Vanet Gıda 2,65 -1,49 -17,19 Verusa Holding 26,64 -19,95 16,30 Verusaturk Girisim 4,86 -19,93 105,93 Vestel 8,18 0,00 8,06 Vestel Beyaz Eşya 10,25 2,50 20,87 Viking Kağıt 1,34 0,75 11,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,47 0,68 -36,64 Yapı ve Kredi Bank. 1,88 5,03 -32,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,13 0,95 -12,93 Yataş 4,35 12,69 -46,20 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,09 -2,68 3,83 Yeni Gimat GMYO 8,22 1,11 -1,38 Yeşil GMYO 0,25 -3,85 -60,32 Yeşil Yapı 0,23 -4,17 -77,45 Yeşil Yatırım Holding 11,10 -2,20 -30,63 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.850,00 -5,00 57,95 Yonga Mobilya 11,70 2,72 291,80 Yünsa 7,64 4,23 69,78 Zorlu Enerji 1,34 -0,74 -15,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

