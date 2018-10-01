Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.900,00 -12,31 İş Bankası (B) 1.229,00 -1,71 İş Bankası (C) 4,30 -2,71 -35,63 İş Bankası (Kur.) 7.300,00 0,00 -5,63 İş Fin.Kir. 2,17 -1,36 55,72 İş Girişim 1,52 0,66 -12,64 İş GMYO 0,90 -1,10 -26,45 İş Y. Men. Değ. 2,16 0,47 1,30 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 185,00 2,78 0,79 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 -4,35 -45,00 İttifak Holding 3,70 3,35 58,80 İz Hayvancılık Tarım 2,84 3,27 49,47 İzmir Demir Çelik 2,07 0,00 -36,11 İzmir Fırça 1,74 -2,25 -81,19 İzocam 22,34 -0,62 -15,51 Jantsa Jant Sanayi 27,42 -0,65 -10,82 Kafein Yazılım 7,99 -1,11 Kapital Yat. Holding 1,52 0,00 22,58 Kaplamin 3,39 -1,17 -13,52 Kardemir (A) 2,86 -1,38 -3,05 Kardemir (B) 2,88 -1,37 -1,71 Kardemir (D) 4,08 0,49 27,10 Karel Elektronik 5,46 4,80 -6,02 Karsan Otomotiv 1,42 0,00 -8,97 Karsu Tekstil 1,13 -1,74 -42,93 Karsusan Su Ürünleri San. 4,50 0,00 -9,09 Kartonsan 342,90 2,94 23,23 Katmerciler Ekipman 7,59 -0,65 -36,54 Kent Gıda 120,10 -0,50 -12,01 Kerevitaş Gıda 2,01 -2,90 -52,94 Kervansaray Yat. Holding 0,27 0,00 -22,86 Kiler GMYO 1,68 -0,59 -54,10 Klimasan Klima 4,64 -2,32 -4,34 Koç Holding 16,94 -0,70 -6,35 Konfrut Gıda 22,94 -1,97 60,42 Konya Çimento 206,70 2,33 -18,94 Kordsa Teknik Tekstil 9,79 2,19 33,34 Koza Altın 50,60 -1,46 32,46 Koza Madencilik 6,61 2,16 2,64 Körfez GMYO 1,14 -0,87 -31,33 Kristal Kola 1,52 -1,30 -15,56 Kron Telekomünikasyon 12,60 3,36 -31,89 Kuştur Kuşadası Turizm 12,70 33,55 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,42 -3,40 -65,78 Kütahya Porselen 5,53 -0,90 -22,87 Lider Faktoring 3,78 -2,58 -7,22 Link Bilgisayar 9,60 2,45 -32,68 Logo Yazılım 36,60 5,66 -37,70 Lokman Hekim Sağlık 4,91 1,03 -18,56 Lüks Kadife 4,61 -0,86 -2,12 Makina Takım 1,22 -0,81 -39,00 Mardin Çimento 3,55 -0,84 -7,79 Marka Yatırım Holding 0,70 -1,41 -58,58 Marmaris Altınyunus 17,28 3,78 -9,05 Marshall 38,00 -3,06 -26,64 Martı GMYO 0,63 -3,08 -70,28 Martı Otel 0,62 -4,62 -32,61 Mavi Giyim 35,90 0,11 -37,42 Mazhar Zorlu Holding 3,85 -1,03 -3,51 MCT Danışmanlık 25,36 -0,86 322,67 Mega Polietilen 3,27 -2,39 186,84 Menderes Tekstil 0,69 0,00 -16,87 Merit Turizm 6,45 0,00 9,51 Merko Gıda 0,85 -3,41 -36,09 Metal Gayrimenkul 0,86 1,18 -33,85 Metemtur Otelcilik 1,23 0,00 -16,89 Metro Holding 0,84 -1,18 -15,15 Metro Petrol ve Tesisleri 1,63 0,00 -40,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,11 -0,89 -48,37 Migros Ticaret 15,92 -1,61 -44,19 Milpa 1,54 6,21 -28,70 Mistral GMYO 2,21 1,38 -40,19 MLP Sağlık 11,80 -2,64 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,08 5,88 -22,30 Mondi Tire Kutsan 2,44 0,00 34,81 Net Holding 2,05 -1,91 -7,24 Netaş Telekom. 8,66 0,70 -45,33 Niğbaş Niğde Beton 0,68 0,00 -27,66 Nuh Çimento 8,96 -0,11 -1,62 Nurol GMYO 3,02 -1,31 -36,42 Odaş Elektrik 3,81 1,06 -36,50 Olmuksan-IP 3,81 0,00 -16,70 Orge Enerji Elektrik 2,96 -3,90 -26,81 Orma Orman Mahsulleri 0,89 1,14 -21,24 Osmanlı Menkul 1,93 -3,02 -38,54 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 0,00 -30,06 Otokar 83,50 0,60 -30,83 Oyak Yat. Ort. 1,06 -1,85 7,06 Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 0,00 -40,00 Özak GMYO 2,40 -1,23 2,56 Özbal Çelik Boru 1,40 -6,04 -47,98 Özderici GMYO 5,95 7,59 716,77 Özerden Plastik 2,92 0,34 7,35 Panora GMYO 4,12 -1,20 -6,71 Park Elek.Madencilik 2,78 -1,77 -33,33 Parsan 19,20 0,89 64,10 Pegasus 26,60 -1,77 -21,30 Peker GMYO 11,17 -0,27 Penguen Gıda 1,35 -1,46 -39,46 Pera GMYO 0,53 0,00 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 10,38 -2,81 171,03 Petkim 5,37 0,37 -19,99 Petrokent Turizm 49,00 1,45 3,20 Pınar Et Ve Un 6,07 -0,16 -34,06 Pınar Su 1,43 -0,69 -20,56 Pınar Süt 8,13 0,00 -32,90 Plastikkart 2,28 1,33 -21,11 Polisan Holding 6,88 -6,39 -20,37 Politeknik Metal 41,00 0,00 23,12 Prizma Press Matbaacılık 1,72 0,58 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 3,80 0,80 -2,56 QNB Finansbank 5,21 -0,19 -4,63 Ral Yatırım Holding 1,63 0,00 0,00 Ray Sigorta 1,58 9,72 -12,71 Reysaş GMYO 0,77 2,67 -39,37 Reysaş Lojistik 0,81 0,00 -36,72 Rhea Girişim 0,62 0,00 -44,64 Rodrigo Tekstil 2,09 1,46 -30,10 Royal Halı 0,83 0,00 -8,79 RTA Laboratuvarları 2,01 1,52 -27,17 Sabancı Holding 7,63 0,00 -29,36 Safkar Ege Soğutmacılık 1,94 -1,52 Salix Yatırım Holding 4,93 -0,40 -36,79 Sanel Mühendislik 1,49 -3,87 -12,87 Sanifoam Sünger 1,26 -2,33 -25,00 Sanko Pazarlama 2,53 -1,56 -10,29 Saray Matbaacılık 0,98 -1,01 -8,41 Sarkuysan 3,56 -0,84 13,57 Sasa Polyester 10,02 -1,18 27,90 Say Reklamcılık 1,00 -1,96 -40,12 Sekuro Plastik 4,54 13,50 -47,21 Selçuk Ecza Deposu 3,37 1,51 -3,77 Selçuk Gıda 0,52 0,00 85,71 Senkron Güvenlik 1,70 1,80 -8,60 Serve Kırtasiye 2,40 1,27 287,10 Servet GMYO 2,60 -1,89 -14,47 Seyitler Kimya 4,06 1,75 -21,29 Silverline Endüstri 1,32 -0,75 -24,04 Sinpaş GMYO 0,43 0,00 -44,16 Soda Sanayii 6,78 -2,16 56,71 Sodaş Sodyum Sanayii 5,48 -1,79 60,77 Söktaş 1,26 -1,56 -24,10 Sönmez Filament 3,42 -2,01 -17,59 Sönmez Pamuklu 3,61 0,00 -8,84 Sumaş Suni Tahta 7,82 1,56 Şeker Fin. Kir. 2,18 0,00 -9,99 Şekerbank 1,08 -1,82 -40,98 Şişe Cam 5,71 -2,23 25,51 Şok Marketler 8,60 -3,04 T. Halk Bankası 6,48 -3,14 -38,38 T. Kalkınma Bank. 14,16 20,00 155,60 T.S.K.B. 0,84 -2,33 -30,19 T.Tuborg 9,50 -0,73 -4,14 Taç Tarım Ürünleri 2,61 -1,51 7,41 Tat Gıda 4,31 -3,79 -16,07 TAV Havalimanları 30,30 -3,13 41,19 Taze Kuru Gıda 8,25 -5,71 1,23 Tek-Art Turizm 0,78 -2,50 3,64 Tekfen Holding 21,70 0,37 32,48 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,66 -0,85 -9,51 Temapol Polimer Plastik 3,57 5,31 -25,16 TGS Dış Ticaret 5,57 0,54 54,21 Tofaş Oto. Fab. 21,70 1,50 -30,33 Torunlar GMYO 1,80 1,69 -44,96 Trabzon Liman 9,85 -0,71 Trabzonspor Sportif 1,29 0,00 -41,36 Trakya Cam 4,14 -3,72 2,84 Trend GMYO 1,55 0,65 TSKB GMYO 0,64 0,00 -12,33 Tuğçelik 2,26 -2,16 -28,93 Tukaş 1,56 0,00 -30,04 Turcas Petrol 1,68 -0,59 -33,18 Turkcell 11,56 0,17 -21,40 Tümosan Motor ve Traktör 5,09 -0,39 -32,94 Tüpraş 130,30 -2,91 20,81 Türk Hava Yolları 18,62 -2,46 18,67 Türk Prysmian Kablo 1,85 0,00 -26,09 Türk Telekom 3,79 4,12 -41,15 Türk Traktör 48,66 1,37 -30,97 Türker Proje Gayrimenkul 29,00 0,14 -22,79 Ufuk Yatırım 1,43 0,00 -53,42 Ulaşlar Turizm Yat. 1,13 0,00 -33,92 Ulusoy Elektrik 11,68 1,13 28,90 Ulusoy Un Sanayi 2,04 -0,49 -26,62 Umpaş Holding 0,38 0,00 -39,68 Uşak Seramik 1,60 -3,03 -34,69 Utopya Turizm 3,79 1,61 -15,59 Uzertaş Boya 0,76 -6,17 -33,33 Ülker Bisküvi 16,58 -2,07 -15,71 Ünye Çimento 3,93 -0,25 6,69 Vakıf Fin. Kir. 1,39 0,72 -14,17 Vakıf GMYO 1,75 -1,69 -30,37 Vakıf Yat. Ort. 1,24 0,00 -12,68 Vakıflar Bankası 3,65 -3,69 -45,31 Vakko Tekstil 3,30 2,17 12,06 Vanet Gıda 2,64 -0,38 -17,50 Verusa Holding 23,42 -12,09 2,24 Verusaturk Girisim 3,89 -19,96 64,83 Vestel 8,23 0,61 8,72 Vestel Beyaz Eşya 10,18 -0,68 20,05 Viking Kağıt 1,34 0,00 11,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 -2,72 -38,36 Yapı ve Kredi Bank. 1,83 -2,66 -34,57 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,18 2,35 -10,89 Yataş 4,16 -4,37 -48,55 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,10 0,92 4,78 Yeni Gimat GMYO 8,08 -1,70 -3,06 Yeşil GMYO 0,26 4,00 -58,73 Yeşil Yapı 0,23 0,00 -77,45 Yeşil Yatırım Holding 10,66 -3,96 -33,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.850,00 0,00 57,95 Yonga Mobilya 10,60 -9,40 254,96 Yünsa 7,46 -2,36 65,78 Zorlu Enerji 1,34 0,00 -15,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

