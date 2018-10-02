Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.900,00 -12,31 İş Bankası (B) 1.228,00 -0,08 -1,79 İş Bankası (C) 4,30 0,00 -35,63 İş Bankası (Kur.) 7.300,00 -5,63 İş Fin.Kir. 2,19 0,92 57,15 İş Girişim 1,60 5,26 -8,05 İş GMYO 0,90 0,00 -26,45 İş Y. Men. Değ. 2,17 0,46 1,77 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 198,00 7,03 7,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 4,55 -42,50 İttifak Holding 3,95 6,76 69,53 İz Hayvancılık Tarım 2,80 -1,41 47,37 İzmir Demir Çelik 2,05 -0,97 -36,73 İzmir Fırça 1,67 -4,02 -81,95 İzocam 22,38 0,18 -15,36 Jantsa Jant Sanayi 26,48 -3,43 -13,88 Kafein Yazılım 7,95 -0,50 Kapital Yat. Holding 1,53 0,66 23,39 Kaplamin 3,73 10,03 -4,85 Kardemir (A) 2,82 -1,40 -4,41 Kardemir (B) 2,83 -1,74 -3,41 Kardemir (D) 4,08 0,00 27,10 Karel Elektronik 5,31 -2,75 -8,61 Karsan Otomotiv 1,40 -1,41 -10,26 Karsu Tekstil 1,08 -4,42 -45,45 Karsusan Su Ürünleri San. 4,48 -0,44 -9,49 Kartonsan 331,40 -3,35 19,10 Katmerciler Ekipman 7,31 -3,69 -38,88 Kent Gıda 119,30 -0,67 -12,60 Kerevitaş Gıda 1,94 -3,48 -54,58 Kervansaray Yat. Holding 0,28 3,70 -20,00 Kiler GMYO 1,62 -3,57 -55,74 Klimasan Klima 4,61 -0,65 -4,96 Koç Holding 16,85 -0,53 -6,85 Konfrut Gıda 23,08 0,61 61,40 Konya Çimento 201,00 -2,76 -21,18 Kordsa Teknik Tekstil 10,00 2,15 36,20 Koza Altın 51,75 2,27 35,47 Koza Madencilik 6,38 -3,48 -0,93 Körfez GMYO 1,13 -0,88 -31,93 Kristal Kola 1,47 -3,29 -18,33 Kron Telekomünikasyon 13,06 3,65 -29,41 Kuştur Kuşadası Turizm 12,70 33,55 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,34 -5,63 -67,71 Kütahya Porselen 5,42 -1,99 -24,41 Lider Faktoring 3,70 -2,12 -9,18 Link Bilgisayar 9,44 -1,67 -33,80 Logo Yazılım 36,80 0,55 -37,36 Lokman Hekim Sağlık 4,88 -0,61 -19,06 Lüks Kadife 4,53 -1,74 -3,82 Makina Takım 1,19 -2,46 -40,50 Mardin Çimento 3,53 -0,56 -8,31 Marka Yatırım Holding 0,68 -2,86 -59,76 Marmaris Altınyunus 17,86 3,36 -6,00 Marshall 35,68 -6,11 -31,12 Martı GMYO 0,63 0,00 -70,28 Martı Otel 0,62 0,00 -32,61 Mavi Giyim 35,44 -1,28 -38,22 Mazhar Zorlu Holding 3,92 1,82 -1,75 MCT Danışmanlık 24,86 -1,97 314,33 Mega Polietilen 3,14 -3,98 175,44 Menderes Tekstil 0,69 0,00 -16,87 Merit Turizm 6,40 -0,78 8,66 Merko Gıda 0,84 -1,18 -36,84 Metal Gayrimenkul 0,86 0,00 -33,85 Metemtur Otelcilik 1,20 -2,44 -18,92 Metro Holding 0,83 -1,19 -16,16 Metro Petrol ve Tesisleri 1,61 -1,23 -41,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,11 0,00 -48,37 Migros Ticaret 15,36 -3,52 -46,16 Milpa 1,45 -5,84 -32,87 Mistral GMYO 2,22 0,45 -39,92 MLP Sağlık 12,00 1,69 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,04 -3,70 -25,18 Mondi Tire Kutsan 2,29 -6,15 26,52 Net Holding 2,05 0,00 -7,24 Netaş Telekom. 8,46 -2,31 -46,59 Niğbaş Niğde Beton 0,66 -2,94 -29,79 Nuh Çimento 8,92 -0,45 -2,06 Nurol GMYO 3,02 0,00 -36,42 Odaş Elektrik 3,79 -0,52 -36,83 Olmuksan-IP 3,79 -0,52 -17,14 Orge Enerji Elektrik 3,10 4,73 -23,34 Orma Orman Mahsulleri 0,89 0,00 -21,24 Osmanlı Menkul 1,94 0,52 -38,22 Ostim Endüstriyel Yat 1,11 -2,63 -31,90 Otokar 84,30 0,96 -30,17 Oyak Yat. Ort. 1,04 -1,89 5,04 Oylum Sınai Yatırımlar 1,00 -1,96 -41,18 Özak GMYO 2,37 -1,25 1,28 Özbal Çelik Boru 1,68 20,00 -37,58 Özderici GMYO 4,99 -16,13 584,99 Özerden Plastik 2,86 -2,05 5,14 Panora GMYO 4,07 -1,21 -7,85 Park Elek.Madencilik 2,76 -0,72 -33,81 Parsan 19,58 1,98 67,35 Pegasus 25,78 -3,08 -23,73 Peker GMYO 11,31 1,25 Penguen Gıda 1,34 -0,74 -39,91 Pera GMYO 0,54 1,89 -38,64 Pergamon Dış Ticaret 10,30 -0,77 168,94 Petkim 5,30 -1,30 -21,03 Petrokent Turizm 49,00 0,00 3,20 Pınar Et Ve Un 6,11 0,66 -33,62 Pınar Su 1,39 -2,80 -22,78 Pınar Süt 8,14 0,12 -32,81 Plastikkart 2,25 -1,32 -22,15 Polisan Holding 6,80 -1,16 -21,30 Politeknik Metal 40,86 -0,34 22,70 Prizma Press Matbaacılık 1,74 1,16 7,41 QNB Finans Fin. Kir. 3,68 -3,16 -5,64 QNB Finansbank 5,17 -0,77 -5,36 Ral Yatırım Holding 1,60 -1,84 -1,84 Ray Sigorta 1,57 -0,63 -13,26 Reysaş GMYO 0,76 -1,30 -40,16 Reysaş Lojistik 0,81 0,00 -36,72 Rhea Girişim 0,60 -3,23 -46,43 Rodrigo Tekstil 2,15 2,87 -28,09 Royal Halı 0,80 -3,61 -12,09 RTA Laboratuvarları 2,00 -0,50 -27,54 Sabancı Holding 7,55 -1,05 -30,10 Safkar Ege Soğutmacılık 1,90 -2,06 Salix Yatırım Holding 4,95 0,41 -36,54 Sanel Mühendislik 1,53 2,68 -10,53 Sanifoam Sünger 1,27 0,79 -24,40 Sanko Pazarlama 2,51 -0,79 -11,00 Saray Matbaacılık 0,98 0,00 -8,41 Sarkuysan 3,48 -2,25 11,02 Sasa Polyester 9,81 -2,10 25,22 Say Reklamcılık 0,98 -2,00 -41,32 Sekuro Plastik 4,37 -3,74 -49,19 Selçuk Ecza Deposu 3,34 -0,89 -4,63 Selçuk Gıda 0,52 0,00 85,71 Senkron Güvenlik 1,70 0,00 -8,60 Serve Kırtasiye 2,57 7,08 314,52 Servet GMYO 2,62 0,77 -13,82 Seyitler Kimya 4,00 -1,48 -22,45 Silverline Endüstri 1,39 5,30 -20,02 Sinpaş GMYO 0,43 0,00 -44,16 Soda Sanayii 6,91 1,92 59,72 Sodaş Sodyum Sanayii 5,40 -1,46 58,42 Söktaş 1,23 -2,38 -25,90 Sönmez Filament 3,48 1,75 -16,14 Sönmez Pamuklu 3,59 -0,55 -9,34 Sumaş Suni Tahta 7,96 1,79 Şeker Fin. Kir. 2,15 -1,38 -11,23 Şekerbank 1,06 -1,85 -42,08 Şişe Cam 5,81 1,75 27,71 Şok Marketler 8,69 1,05 T. Halk Bankası 6,32 -2,47 -39,90 T. Kalkınma Bank. 16,99 19,99 206,68 T.S.K.B. 0,83 -1,19 -31,02 T.Tuborg 9,47 -0,32 -4,45 Taç Tarım Ürünleri 2,59 -0,77 6,58 Tat Gıda 4,29 -0,46 -16,46 TAV Havalimanları 32,02 5,68 49,21 Taze Kuru Gıda 8,10 -1,82 -0,61 Tek-Art Turizm 0,78 0,00 3,64 Tekfen Holding 21,46 -1,11 31,01 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,79 2,79 -6,99 Temapol Polimer Plastik 3,74 4,76 -21,59 TGS Dış Ticaret 5,52 -0,90 52,83 Tofaş Oto. Fab. 22,00 1,38 -29,37 Torunlar GMYO 1,83 1,67 -44,04 Trabzon Liman 9,80 -0,51 Trabzonspor Sportif 1,29 0,00 -41,36 Trakya Cam 4,11 -0,72 2,09 Trend GMYO 1,55 0,00 TSKB GMYO 0,63 -1,56 -13,70 Tuğçelik 2,22 -1,77 -30,19 Tukaş 1,52 -2,56 -31,84 Turcas Petrol 1,67 -0,60 -33,57 Turkcell 11,66 0,87 -20,72 Tümosan Motor ve Traktör 4,95 -2,75 -34,78 Tüpraş 130,50 0,15 21,00 Türk Hava Yolları 18,08 -2,90 15,23 Türk Prysmian Kablo 1,85 0,00 -26,09 Türk Telekom 3,68 -2,90 -42,86 Türk Traktör 47,58 -2,22 -32,50 Türker Proje Gayrimenkul 28,50 -1,72 -24,12 Ufuk Yatırım 1,39 -2,80 -54,72 Ulaşlar Turizm Yat. 1,11 -1,77 -35,09 Ulusoy Elektrik 11,80 1,03 30,22 Ulusoy Un Sanayi 2,01 -1,47 -27,70 Umpaş Holding 0,37 -2,63 -41,27 Uşak Seramik 1,56 -2,50 -36,33 Utopya Turizm 3,76 -0,79 -16,26 Uzertaş Boya 0,79 3,95 -30,70 Ülker Bisküvi 16,41 -1,03 -16,57 Ünye Çimento 4,00 1,78 8,59 Vakıf Fin. Kir. 1,37 -1,44 -15,40 Vakıf GMYO 1,71 -2,29 -31,96 Vakıf Yat. Ort. 1,20 -3,23 -15,49 Vakıflar Bankası 3,56 -2,47 -46,66 Vakko Tekstil 3,22 -2,42 9,34 Vanet Gıda 2,60 -1,52 -18,75 Verusa Holding 21,44 -8,45 -6,40 Verusaturk Girisim 3,28 -15,68 38,98 Vestel 8,16 -0,85 7,79 Vestel Beyaz Eşya 10,19 0,10 20,17 Viking Kağıt 1,34 0,00 11,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,56 9,09 -32,76 Yapı ve Kredi Bank. 1,76 -3,83 -37,07 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,18 0,00 -10,89 Yataş 4,08 -1,92 -49,54 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,09 -0,91 3,83 Yeni Gimat GMYO 8,21 1,61 -1,50 Yeşil GMYO 0,24 -7,69 -61,90 Yeşil Yapı 0,23 0,00 -77,45 Yeşil Yatırım Holding 10,00 -6,19 -37,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.800,00 -1,75 55,18 Yonga Mobilya 10,78 1,70 260,99 Yünsa 7,39 -0,94 64,22 Zorlu Enerji 1,33 -0,75 -15,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

